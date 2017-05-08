"Евровидение": как менялась система голосования в истории конкурса

Впервые конкурс был проведен в 1956 году.

Система голосования на "Евровидении" менялась несколько раз Eurovision world

В этом году в Киеве пройдет уже 62 международный песенный конкурс "Евровидение", победитель которого будет определяться судьями и зрителями конкурса. Но такой система голосования была не всегда. Как сообщает Eurovision world , с 1956 года, когда конкурс был проведен впервые, система несколько раз менялась.

1956 год – голосование осуществлялось коллегией из двух судей, которая могла отдать два балла за песню, которая им понравилась больше всего. При этом само голосование жюри всегда оставалось тайным.

1957-1961 год – каждую страну представляло жюри из 10 человек, каждый их которых мог отдать один балл за песню, которая понравилась ему больше всего.

1962 год – каждая страна была представлена коллегией из 10 судей, которая могла присудить один, два или три балла какому-либо конкурсанту.

1963 год – каждую страну представляла коллегия из 20 судей, который могли присудить один, два, три, четыре и пять баллов.

1964 – 1966 год – каждую страну представляла коллегия из 10 судей, которая могла присудить один, три и пять баллов.

1967 – 1970 год – каждую страну представляло 10 судей, каждый из которых мог отдать один балл одной песне.

1971 – 1973 год – каждая страна была представлена двумя судьями, каждый из которых мог отдать от одного до пяти баллов понравившейся песне.

1974 год – страны представлены коллегией из 10 судей, каждый из которых мог отдать один балл понравившейся песне.

1975 – 1996 год – страны представлены коллегией из 11 судей (позже число возросло до 16), жюри присуждает 1-8, 10 и 12 баллов песне.

1997 год – голосование проходит как в предыдущие годы, но в пяти странах (Австрия, Германия, Швеция, Швейцария и Великобритания) используется телеголосование.

1998 – 2000 год – каждая страна-участница должна использовать телеголосование.

2001 – 2002 год – телеголосование или голосование жюри и телеголосование 50/50. Каждая страна-участница должна была сделать выбор между 100% телеголосованием или версией 50/50.

2003-2008 год – каждая страна-участница должна была использовать телеголосование.

2009-2012 год – телеголосование и голосование жюри используются 50/50. Голоса телезрителей пересчитывались с расчетом на то, чтобы поставить песням 1-8, 10 и 12 баллов. Так же пересчитывались голоса пяти членов жюри. Затем данные обоих голосований складывались для того, чтобы поставить финальные 1-8, 10 и 12 баллов конкурсантам.

2016-2017 год – используется голосование зрителей и жюри. Коллегия из пяти судей в каждой стране выставляет конкурсантам 1-8, 10 и 12 баллов. Голоса телезрителей также пересчитываются, чтобы поставить конкурсантам 1-8, 10 и 12 баллов.

Напомним, песенный конкурс "Евровидение-2016" в Стокгольме выиграла Джамала с песней "1944". По результатам голосования национальных жюри стран-участниц "Евровидения" и смс-голосования зрителей Джамала набрала 534 балла. Украина получила право организовать "Евровидение" в следующем году, как страна-победитель.