Зеркало прав человека

Скоро Украина будет отмечать четвертую годовщину гибели Небесной сотни, расстрелянной на Евромайдане в феврале 2014 г. До сих пор родственники погибших ждут справедливого суда и справедливого наказания за преступление. Эти четыре года могли бы стать проверкой на прочность правоохранительной и судебной систем после перезагрузки, которая далась такой кровавой ценой. Впрочем, этого не произошло до сих пор.

Правозащитная стратегия: тянем телегу назад

Есть вполне серьезные опасения, что правозащитный курс государства, взятый в частности после подписания президентом Украины Национальной стратегии по правам человека в августе 2015 г., может "неожиданно" измениться.

Нацстратегия декларирует усовершенствование деятельности государства по обеспечению прав и свобод человека — права на жизнь, права на свободу и личную неприкосновенность, на справедливый суд, на свободу выражения взглядов, противодействие пыткам и дискриминации и т.д.

Предпосылкой Нацстратегии стали трагические события Евромайдана, аннексия Крыма, военная агрессия Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Но на сегодняшний день, согласно мониторингу Украинского Хельсинского союза по правам человека, выполнена едва ли четверть запланированного.

И хотя до 2020 г. на выполнение плана действий еще есть немного времени, в правительственных кругах уже начались разговоры об его изменении. Премьер-министр Владимир Гройсман обратился с соответствующим предложением в министерства и центральные органы исполнительной власти.

На что руководитель секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека Богдан Крикливенко иронично заметил: "Не выполняли, не выполняли, а теперь решили изменить. Все по-нашему". По словам Крикливенко, те, кто должен был выполнять Нацстратегию, не понимают, как реализовать ее меры, а с экспертами, которые могли бы посоветовать, взаимодействие не налажено.

Пока неизвестно, какие меры будут изменяться, и как это повлияет на задекларированное в Нацстратегии "создание действенного механизма защиты прав и свобод человека". Но заместитель министра юстиции Сергей Петухов уже предупредил о возможном затягивании процесса, поскольку любые изменения в плане действий придется согласовывать со всеми органами власти...

Журналисты вместо правоохранителей?

Евромайдан подтвердил возможность эффективного активизма граждан Украины, но действительно ли украинцы готовы бороться за свои права?

Более трезво судить о способности наших сограждан защищать свои права можно разве что по цифрам. И за годы независимости было проведено едва ли не единственное социологическое исследование о правах человека. Его осуществили Фонд "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива и фирма "Юкрейниан социолоджи сервис" по заказу Программы развития ООН в Украине и в сотрудничестве с ОО "Центр информации о правах человека" и Офисом уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Всего было опрошено 2 002 респондента по квотной общенациональной выборке, которая по областям Украины, типам проживания (Киев, областные центры, другие города, села), полу и возрасту представляет взрослое население Украины (18 лет и старше). Опрос проводился во всех областях Украины, кроме оккупированных территорий.

Результаты этого исследования важны для понимания, куда направлять реформы в стране, почему надо выполнять Нацстратегию, и кто реально готов осуществлять изменения, а кому достаточно искать "правильные" знакомства для решения своих вопросов.

Прежде всего бросается в глаза то, что почти каждый пятый украинец (18,5% опрошенных) считает, что в нашем государстве в действительности нет эффективных способов защитить свои права. Еще 15% респондентов колебались с ответом на вопрос.

В общей сложности это немалая часть населения, которая, в случае нарушения ее прав, не верит в их защиту.

При этом все эти люди — преимущественно налогоплательщики, которые, несмотря на недоверие, вынуждены содержать государственный аппарат на свои средства.

Кстати, судья местного суда получает от 24 до 66 тыс. грн зарплаты (в соответствии с Законом

"О судоустройстве и статусе судей" начисляется от 15 прожиточных минимумов для судьи местного суда и 25 прожиточных минимумов для апелляционного).

…Согласно данным исследования, в рейтинге самых эффективных способов защиты своих прав каждый третий украинец отдает преимущество СМИ (27,8% опрошенных), далее — Европейский суд по правам человека (19,3%). Еще 16,3% участников исследования говорят, что лучше всего просить помощи у родственников и искать нужные знакомства.

А те механизмы защиты, которые должны были бы реально эффективно действовать в Украине, а именно суды и полиция, только на четвертом (16,2%) и пятом местах (14%) соответственно.

Координатор "Медийной инициативы за права человека" правозащитница Мария Томак говорит, что обращение в медиа для отстаивания прав человека — это не такая уж и неожиданность для нашего государства.

"Почему обращаются в СМИ? Потому что у нас очень сильно работает — "а что скажут люди?". И в определенной степени этот страх побуждает как-то реагировать органы власти. После того как о тебе расскажут медиа, чаще всего замечаем какую-то реакцию. Представителей власти еще задевает, когда журналисты сообщают, что они не исполняют своих должностных обязанностей. К сожалению, пока что это так...", — замечает г-жа Томак.

Это происходит еще и потому, что соответствующие учреждения — суд, полиция, прокуратура, местные органы власти — работают неэффективно, убеждена правозащитница Татьяна Печончик.

"Раньше я была журналисткой и писала о нарушении прав человека, пытках, несправедливых приговорах, — рассказывает она, — а через год встречала маму осужденного, и та сообщала, что после публикации в ведущем информагентстве... ничего не изменилось. В какой-то момент я вынуждена была взять плакат и выйти под прокуратуру с протестом. Тогда я поняла, что перешла границу журналистики и активизма. Но это потому, что в нашей стране не работает правоохранительная система. В любой нормально работающей системе журналисты должны заниматься журналистикой, активисты — правозащитой...".

Диванная сотня

Из исследования вытекают еще некоторые неутешительные цифры. Из тех лиц, которые сообщили, что их права нарушались, 58,4% даже не пытались их защитить. Среди них треть граждан (33,5%) искренне убеждены, что это напрасная трата сил и времени, так как ничего из этого не выйдет.

А те, кто пытался отстоять свои права (27,1% респондентов), указали, что в большинстве случаев все было напрасно. Только 14,5% опрошенных смогли защитить свои права.

О том, что в Украине есть возможность получить бесплатную правовую помощь от государства, половина опрошенных даже не знает (54,4%), а треть, хотя и слышала об этом, не знает, где и как может ее получить (33,7% опрошенных).

Так же немногие знают о деятельности уполномоченного Верховной Рады по правам человека и правозащитных организаций: только соответственно 6,5 и 8,8% опрошенных достаточно осведомлены о них.

Когда читаешь результаты исследования, напрашивается еще один вывод: права не дают — права берут. Но не все украинцы готовы "брать" права в свои руки. Так, согласно опросу, на протяжении последних нескольких лет 80,7% респондентов ни в одной из акций протеста не участвовали, 93,2% опрошенных не приходилось сотрудничать с правозащитными организациями и движениями.

А если и поддерживать правозащиту, то максимум — подписать петицию (22,9% опрошенных готовы это делать). Более половины участников исследования никак не готовы поддерживать деятельность правозащитников и общественных активистов.

Но не все так плохо, убеждена правозащитница Татьяна Печончик: "Не знаю, такая ли это уж пессимистическая цифра. Ведь если 20% участвовали в протестах, то это девять миллионов! В Киеве на Майдане было 500 тыс. чел., и этого было достаточно для революции".

Вилы вместо Конституции?

Кто же выходил на Евромайдан?

Говорят, для изменений в обществе надо 5% активного населения. Из исследования вытекает, что его даже немного больше: 8,7% опрошенных указали, что в течение последних лет участвовали в мирных демонстрациях. Вполне вероятно, что это те активные украинцы и украинки, которые хотели изменений и, главное, создавали "новую" Украину, в частности влияли на перезагрузку судебной, правоохранительной, политической систем... Но очевидно, выполнять судейскую работу или работу правоохранителя досталось тем 80,7%, которые мало что слышали о правозащитниках, не поддерживали какую-либо форму протеста, и, вероятно, среди них больший процент тех, кто даже не пытался защищать свои права.

Неудивительно, что отложился перезапуск обновленной Украины, а пользоваться достижениями Евромайдана (уважение к достоинству человека, недискриминация, равенство, справедливость) не стало такой уж жизненной потребностью для среднего гражданина. Хотя, согласно исследованию, такие основоположные ценности, как свобода, достоинство, справедливость и равенство для украинцев важны.

Еще важным для озвучивания является ответ на вопрос, какую черту готово перейти население в стремлении защитить свои права. Например, совершение самосуда и т.п.

38,3% респондентов склоняются к тому, что при определенных обстоятельствах самосуд возможен, а еще 12% опрошенных считают, что самосуд на сегодняшний день оправдан и приемлем как единственный способ наказать преступников. Вместе это половина населения. Следовательно, государственным лидерам пришло время опомниться и понять, что ощущение комфорта весьма обманчиво, поскольку они сидят на пороховой бочке... даже не очередного Майдана, а второй "Колиивщины". Об этом говорит тот факт, что из тех, кто защищал свои права, 8,2% заявили, что совершали самосуд собственными действиями, включая использование оружия, когда это было необходимо.

…Результаты этого исследования должны быть на столе у каждого, кто принимает политические решения, каждого, кто ответственен за выполнение Национальной стратегии по правам человека, в частности судей, правоохранителей... И не просто лежать — их следует действенно учитывать, если хотим реальных изменений в Украине.