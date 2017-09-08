Языковая экология

Телевизионный канал "Прямой" (вместо "Тониса") привлек внимание общественности Украины.

Программы ведут талантливые журналисты, их профессионализм высокого уровня. Но не о тематическо-содержательном наполнении программ веду речь. Чтобы всесторонне проанализировать тематику, содержание, политико-информационное направление интеллектуально-эстетического контента канала, надо хотя бы месяц "общаться" с ним, постигать суть и цель его функционирования.

Меня поразило украинско-русское двуязычие на "Прямом", усилившего таким образом русификацию в Украине. Профессор Колумбийского университета Юрий Шевчук справедливо подчеркнул, что двуязычие для Украины — поцелуй смерти. "Языковая шизофрения, или лингвошизофрения, — это последовательная культурная политика, предусматривающая смешение украинского и русского языков. Это разрушает украинский язык на всех его уровнях. Ведь люди, по законам психики, репродуцируют тот язык, который слышат вокруг себя. Услышать незасоренный украинский язык сейчас сложно. Человек начинает говорить на уровне очень примитивных смыслов, не способных отразить весь сложный комплекс окружающего мира, — заметил Юрий Шевчук. — Происходит то, к чему всегда стремилась политика российского империализма: разрушить украинский язык изнутри, расшатать, уподобить русскому, так, чтобы сами украинцы "добровольно" от него отказались. Кроме того, происходит деинтеллектуализация украинского языка и культуры. Владение языком, как минимальное требование профессионализма, полностью игнорируется". К сожалению, это заметно и на телеканале "Прямой".

Когда какой-либо язык постоянно смешивается с другим, в нем начинают отмирать механизмы собственной саморегенерации, а следовательно — и сама способность существовать. Известны десятки выражений талантливых людей, а именно: "Без языка — нет нации", "Отмирает язык — исчезает нация", "Красота и развитие мира — в разнообразии языков, культур, наций".

Почему бы на телеканале "Прямой" не создать программы, популяризирующие бы украинский язык, культуру? Например, в США такие программы — признак высокой культуры, сознательного отношения к языку. Радио- и телепрограммы (три-четыре раза в неделю) популяризируют язык, организовывают различные конкурсы. Ведущие языковеды на высоком интеллектуальном уровне говорят о жизни языка, о словах и цивилизационном значении этих аспектов.

Униженное положение украинского языка и культуры в Украине должно быть проблемой и болью не только этнических украинцев, но и каждого, кто считает себя патриотом Украины. Не может быть политически и экономически независимого государства, если его граждане духовно и культурно колонизированы.

Телевидение владеет мощной силой для активного содействия созданию украинского языкового и культурного мира. Профессор Юрий Шевчук справедливо подчеркивает: "Если не положить конец политике "языковой шизофрении", украинский язык может умереть в течение двух поколений". Неужели этого хотят работники "Прямого" и других телевизионных и радиоканалов, где господствует украинско-русское двуязычие, где украинский язык исполняет роль архитектурного украшения, декора? Ярким примером является программа "Ехо України" (почему в титрах "Эхо України"?).

Матвей Ганапольский своими русскоязычными спичами и двуязычными вопросами так завораживает телезрителей, что даже львовяне отвечают и обращаются на русском языке. Таким образом, автор известной книги "Кисло-сладкая журналистика" (2009) ныне подкармливает языковую шизофрению, из которой вытекает: если в Украине должна сформироваться политическая нация, то украинцы должны отречься от украинского языка и культуры — стать иноязычными, т.е. русскоязычными, утвердить в себе особую форму российского сознания, лелеющего малороссийство, янычарство, манкуртство, холуйство. Разве за это отдают свои жизни патриоты Украины в то время, когда Матвей Ганапольский, Евгений Киселев ("Итоги"), "Указательный палец с Андреем Пальчевским" и другие ("Вместе")" отодвигают на маргинес украинское Слово, навевают и прививают пренебрежение к украинскому языку?!

Украинское общество — от президента, председателя Верховной Рады, премьер-министра Украины до уборщицы и дворника — должно целеустремленно деколонизировать украинский язык. Речь идет не о запрете русского, а о языковой экологии. Это в интересах и тех, кто любит русский. Прекратим смешивать украинский и русский языки (это касается и телеканала "Прямой"), чтобы каждый человек слышал чистый, удельный, незасоренный украинский язык, общался на нем на службе, в СМИ, на сессии Верховной Рады, в администрации президента, Кабинете министров — во всех государственно-общественных организациях. Созданный телевизионный канал "Прямой" должен быть полностью украиноязычным по форме и национальным по духу. Для национальных меньшинств, к которым принадлежат и русские (подчеркиваю это!), целесообразно создать отдельный телеканал, где транслировались бы передачи на языках всех национальных меньшинств в Украине.

Прислушаемся к профессору Юрию Шевчуку: "Если будет оставаться ситуация колониальной инерции, когда противники Украины призывают не касаться вопроса языка, — это будет поцелуем смерти для украинского языка и культуры. Тогда не будет Украины, не будет украинцев. Будет некая либеральная Россия без Путина. Но в ней рано или поздно появится и Путин". Сознают ли это руководители государства, журналисты "Прямого" и других теле- и радиоканалов, работники Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, Министерства информационной политики, Госкомтелерадио, Совета национальной безопасности и обороны Украины?!