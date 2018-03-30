Военный мир

Мир. Долгожданный и окровавленный… Как хотелось бы найти простой путь к нему, а не выбирать, лавировать между многими вариантами.

Промчался по нашей земле Белый конь, и наступило время проблем. Во многом ситуация в стране есть следствием конфликта в Донбассе, который в своем развитии обусловил нынешний политический кризис. Понимание того, как подобный кризис может разрешиться, и какие социальные трансформации это вызовет, становится вопросом жизни и смерти державы. Ретроспективный взгляд в новейшую историю страны фиксирует последовательность: крах надежд на процветание, оправдание целей выживания, осмысление ситуации вымирания.

Поднимающаяся народная волна лелеет надежду на Освобождение. Действительно, давно пора освободить захваченные врагом территории и вернуть к нормальной жизни соотечественников, возвратить отторгнутые власть имущими у громад берега морей, рек и озер, открыть въезды в леса и рощи, сделать народ на деле хозяином родной земли, освободить умы и души людей от страха перед будущим. Решение этой задачи предполагает значительный уровень консолидации и требует согласованной стратегии. Ко многим приходит понимание необходимости целесообразных и согласованных действий, что означает вытеснение воинских подразделений агрессора; истребление активных сепаратистов; наказание коллаборационистов; оперативное информационное обеспечение и отсроченную при необходимости материальную поддержку мирного населения, но прежде всего осмысленную экономическую политику в стране.

Для каждого становится ясным, что страна охвачена войной, которая ведется на четырех фронтах, и путь к миру лежит через понимание смысла их взаимодействий.

Первый украинский фронт — "Страна против агрессора". Это фронт боевых действий, огневых позиций, блокпостов, прифронтовых госпиталей, сформировавшийся в ходе неоднозначных приказов из добробатов, дееспособных частей ВСУ и вышедших с полуострова войсковых единиц.

Жизнеспособность фронта обеспечивают интересы коалиционных партий, энтузиазм внепарламентских сил, представители малого и среднего бизнеса, патриотически настроенные ветераны, агроактивисты, значительная часть научной и творческой интеллигенции, сознательной молодежи, религиозных организаций. В организационном плане его поддерживают волны мобилизации, перестройка системы управления, переориентация бюджета, формирование адекватной законодательной базы.

Само существование этого фронта говорит о том, что народ готов воспринять европейскую систему ценностей при условии адаптации ее к реалиям украинской действительности. Пассионарные группы просматриваются во всех сферах украинского бытия. Так, ученики и продолжатели дела Крохина и Вигмана из КБ "Луч" оперативно доработали современные системы для противостояния агрессору, тем самым подтвердив уровень украинской инженерно-конструкторской мысли, заложенный Сикорским и продолженный Янгелем и Антоновым.

В то же время это застывший фронт, на котором лозунги наступления не соответствуют позициям обороны, а потери трансформируются в статистический фактор. Пополнение пантеона героев не может перекрыть печальной реки горя, скорби, забвения. При этом у прошедших горнило противостояния складывается деструктивное отношение к системе, а коррупция жирных котов в лампасах и манипуляции с военными заказами не способствуют укреплению патриотизма. Крышуют систему военного застоя "законные" олигархи.

У первого фронта трансформационное будущее. Используя внутренний потенциал и внешние факторы, его необходимо перевести с военной и политической сфер в дипломатическую и информационную. Основные способы подобного перевода определяются Конституцией страны.

Второй украинский фронт — "Власть против народа". Майдан лежит у истоков этого фронта, смысловые ориентации которого были четкими — народ против власти. И для этого имелись все основания. Янукович был гиеной в украинском социуме. Он и его стая отжимали и пожирали добро крупного бизнеса, хватали куски из бюджета, постоянно косились на некомандных олигархов и не заботились о благосостоянии народа. Когда пришло время ответа, стая разбежалась: часть — по российским землям, часть — в простор окон высоток, остальные натянули овечьи шкуры.

После кровавых февральских дней, эйфории выборов и перезапуска государственного механизма, оказалось, что у народа остался лишь формальный статус, а его главные качества носителя суверенитета и источника власти разорваны и отброшены. Для правительства он трансформирован в население, политические партии рассматривают его как электорат, чиновники воспринимают как "улицу" и т.п.

Нынешняя власть для реализации своей главной цели — быть при власти любой ценой — использует мощную конгломеративную конструкцию. Она включает демонстративный национализм в идеологии, хаотичность — во внешнеполитической сфере, анархизм — в экономике и авантюризм — в решениях военно-политического характера. Эту власть нельзя назвать стаей. Полчища наглых и хищных, не знающих пощады особей, потоком заполнили административные и банковские коридоры. Это крысы… Их невозможно пересчитать, переловить, передавить. Логику их действий определяют три приоритета: воровство, агрессия, обман. Воруют из бюджета, траншей, займов, вкладов, инвестиций, тендеров и т.д. В то же время агрессивность ко всем социальным группам проистекает от деградации морали и культуры. Обман осуществляется способом разводки.

Разводка "законы" — с благими намерениями принимается огромное количество законов, которые в той или иной мере отступают от наличной законодательной базы, содержат неоднозначности, т.е. в целом нарушают Конституцию.

Разводка "реформы" — совокупность радикальных намерений в разных сферах социальной действительности, ориентированных прежде всего на зарубежных партнеров. Их количество неопределимо, а последовательность говорит об отсутствии стратегического плана. Само проведение реформ дестабилизирует ситуацию и противоречит Конституции.

Разводка "идеология" — нынешняя коалиционная власть во всех ее конфигурациях, не имея собственной идеологии, взяла на вооружение национализм, сохраненный диаспорой и воспеваемый отечественными представителями "проводу". При этом следует видеть два плана реализации его идей: внешний и внутренний. Внешний связан с переименованием улиц и городов, сносом памятников и переносом красных дат, напряжением между конфессиями. Внутренний план не столь прямолинеен. Дело в том, что из лексикона руководителей исчезло понятие "гражданин". Его заменило этническое по своему смыслу — украинец. Украинец и гражданин Украины — понятия не совпадающие. В тексте Конституции приоритет отдан второму, а понятие "украинец" используется только один раз в отношении тех, кто проживает за пределами государства (ст. 12). Этническое нынешние адепты не просто связывают с культурными и языковыми потребностями, а углубляют до приоритета крови. Далее его подают как национальное, а в дальнейшем отождествляют с государственным. Куда ведет такая "ползучая" идеология, знает история, уроки которой отмечены десятками миллионов жертв. Фактическая обязательность подобной идеологии извращает положения Конституции.

Разводка "коррупция" имеет двойное назначение. С одной стороны, удовлетворить требования международных организаций, продемонстрировав создание сложной конструкции противодействия коррупции, а с другой — создать противовесы в силовом блоке и отложить по формальным основаниям реализацию программы на неопределенное время, чтобы избежать трещин в устоях власти. В своей совокупности все эти действия не предусмотрены Конституцией.

В целом у второго фронта сложное будущее. Его задачи не решаются путем инверсии либо трансформирования. Необходим высокий уровень духовной консолидации, который вместо иллюзорных схем от имени народа обеспечит воплощение мечты — "Народ во власть!".

Третий украинский фронт — "Гражданское общество против системы". Гражданское общество в стране эволюционирует. Вяло преодолело первый этап — ориентацию на демократические ценности, далее сконцентрировало внимание на втором — борьбе против коррупции, и наконец вышло на третий, требующий всесторонней мобилизации сил, поскольку система власти постоянно перестраивается в интересах финансово-промышленных групп.

Все парламентские коллизии есть не что иное, как проявление трений между олигархами, которые различными способами управляют имеющимися фракциями и отдельными группами. Это в полной мере относится и к тем, кто в данный момент отождествляет себя с оппозиционными силами в парламенте. Креативная оппозиция сегодня формируется в структуре гражданского общества, где взаимодействуют нейтральные и активные группы. Поэтому особое внимание социума привлекает социокультурный и политический потенциал, который концентрируется в силах, находящихся вне парламента. Флагманом гражданского общества становятся конструктивные оппозиционные силы, которые осознаются в качестве внепарламентской оппозиции.

Внепарламентской оппозиции предстоит выполнение двух задач. Первая из них состоит в избавлении страны от инертности, пассивности, застоя. Вторая предполагает объединение прогрессивных сил для изменения системы. Относительно первой задачи следует отметить, что в обществе есть силы, которые, подобно шакалу Табаки, способны сходить с ума и ввести социум в состояние социального безумия, предельной формой которого является социальный суицид. Социальный суицид — это динамичное состояние общества, которое в результате наложения совокупности негативных факторов деформирует и распыляет ценности и смыслы человеческого бытия, размывает приоритеты разных социальных групп и тем самым гасит социокультурный, интеллектуальный и нравственный потенциал людей, лишает воли к активной жизни. Лишь энергия внепарламентских сил может противостоять подобным тенденциям.

Вторая задача предполагает прагматически избавить избирателей от казуистических иллюзий о том, что власть партийная тождественна народной, т.е. восстановить роль народного суверенитета. При этом верховенство власти народа фиксирует, что эта власть выступает наивысшей в государстве и стоит над властью всех государственных органов, которые демократично непосредственно или опосредованно формируются путем волеизъявления народа.

Объединение различных групп украинского оппозиционного сообщества возможно не ради социальной конкретики, а при осознании приоритетов современного гражданского общества. Интегратором этих процессов выступает внепарламентская оппозиция. Ее оформление и самоосознание своей роли в условиях конфликта детерминирует политические сдвиги в стране, поскольку именно внепарламентская оппозиция в своем интеллектуально-патриотическом сегменте имеет потенциал для решительных действий.

Внепарламентская оппозиция входит в состояние особого резонанса, когда в ее рядах пребывают и определяют свою позицию люди максимального духовного авторитета и большого морального влияния. Это способствует вызреванию лидера, а также и среды активных действий, а не энергии эфира.

В условиях конфликта существует единственный критерий выдвижения настоящего лидера — доверие окружающих к его поступкам, а не словам. Смысл влияния нынешних лидеров состоит не в том, чтобы вести за собой, а в определении совокупности духовных ценностей, которые необходимы для созидания будущего. В солидарном сознании должна доминировать идея бережного отношения к носителям активного и конструктивного начала, какая бы группа их не порождала.

Проблемы этого фронта связаны с выбором приоритетов: социальным группам, т.е. населению необходимы лидеры, а народу нужна идея. Поэтому будущее фронта зависит от выполнения внепарламентской оппозицией трех условий. Первое из них предполагает объединение прогрессивных сил вокруг идеи, понятной народу. Второе условие — выдвижение координатора действий или создание координирующего органа. Третье заключается в согласовании способа действий, который будет поддержан народом.

Четвертый украинский фронт — "Будущее против истории". Это особый фронт, который как эстафета проходит через поколения и лишь в исключительные моменты предстает в активных формах. Именно тогда, когда люди задумываются: что будет завтра? И что нужно сделать, чтобы завтра состоялось?

Власти удалось создать завесу из неотвратимого прошлого, историчности нынешнего и застывшего будущего. В украинской действительности разворачивается двухслойная программа: отрицание прошлого (переписывание учебников, отторжение авторитетов культуры и техники, ликвидация памятников культуры и мемориальных мест, запретные въездные списки) и конструктивизация настоящего (грамматические новации, модернизация армии, конфессиональные проекты). В ее контексте социум не в состоянии вообразить будущее.

Одна из причин противостояния будущего и прошлого заключается в том, что значительная часть народа живет в системе циклического мышления, характерного для сельскохозяйственной общности, в то время как адекватное информационному обществу мышление лишь зарождается.

Стремление трансформировать будущее в прошлое проявляется в заявлениях представителей власти о готовности к ночи длинных ножей и ожидании военных действий ядерного характера.

В тенденциях либерализации экономики, виртуализации информационной сферы, рывка террористических групп формируются новые вызовы демократии. Именно на этот ракурс проблемы обратил внимание известный исследователь современного общества Ф.Фукуяма. По его мнению, определяющие сдвиги ожидаются на уровне гражданского общества и культуры. Культуру, а точнее мультикультурное единство, следует интерпретировать как одну из высших ценностей жизни современного человека. И хоть это понятие не так давно вошло в научную и социальную практику, примеры и образцы культуры отношения государства к народам можно найти в истории. В древности во время правления Ксеркса персы разослали официальные указы по всей территории своей империи в 127 областей, простиравшихся от Индии до Эфиопии, — для каждой области ее письменами и для каждого народа на его языке.

Сбалансированность власти позволила бы процветать государству и иметь достойное будущее народу. В украинских реалиях сбалансированность отсутствует, сжигается жизненный потенциал, и уничтожаются ресурсы, потеряна управляемость фундаментальными процессами (народонаселением, благосостоянием, безопасностью). Это означает, что власть консервирует прошлое, отвергая будущее.

Достигнутое достоинство зафиксировали e-декларации, и для большинства — будущее не в нем, а в справедливости. Поэтому поиск способов обеспечения справедливости и составляет суть борьбы за будущее.

Четвертый фронт по сути находится в стадии формирования, отдельные его соединения функционируют в интеллектуальной сфере и прорастают в слоях внепарламентской оппозиции, но в дальнейшем он может стать центральным.

Стратегия ради надежного грядущего. Координация действий четырех фронтов предполагает качественно прописанную стратегию. Традиционно она в своей основе требует адекватной экономики. Безусловно, имеется позитивный смысл в объединении прогрессивных групп гражданского общества вокруг современной концепции экономических преобразований, но против этого единым строем выступают олигархи: собственные и иноземные. Путь к взаимопониманию народа и власти, гражданина и государства оказывается заблокированным. Дело в том, что если власти требуется, то она обращается к незыблемым положениям Конституции, а для достижения политических целей игнорирует ее статьи.

Жизнь ситуативно показывает, что принципиальным оказывается объединение вокруг ясной, понятной и важной для страны и народа идеи. Речь идет не о теоретических конструкциях, не о поиске национальной идеи, а о практически значимом, определяющем сущность жизни нынешних поколений. Таким объединяющим началом для прогрессивных сил может стать Конституция Украины, что требует консолидации человеческого и нравственного потенциала для ее защиты. При всем несовершенстве и неоднократных попытках существенной коррекции Конституции, она сохраняет и пока охраняет систему ценностей и приоритетов, которые исторически согласованы и реализуют положение о том, что народ является источником власти. Поэтому движение в защиту Конституции становится последним шансом и единственным шагом как к миру на Востоке Украины, так и к единству внутри страны.

В итоге оказывается, что война за мир проходит через строки текста, который писали узники лагерей и правозащитники, красные директора и представители науки, бунтари-студенты и ветераны.

Следовательно, в условиях нынешней демаркации между поклоняющимися прошлому и строящими непростое будущее требуется осознать сложную, но разрешимую задачу. Она требует осознания того, каким образом, опираясь на положения Конституции без ее радикальных трансформаций, выйти на магистраль мира, взаимопонимания и позитивных изменений в общественной жизни. Этого ожидает народ.

Защита Конституции означает обеспечение выполнения ее положений. Утверждение ценностей Конституции — это не лозунг, а способ дожить до завтрашнего дня, Дня установления мира. В иных вариантах придется признать, что, промчавшись по нашей земле, Красный конь со своим всадником унес мирную жизнь. И если мы не вернем ее, то на горизонте уже гарцует всадник на Черном коне.

И последнее. Уместно вспомнить, что три четверти века назад координация действий четырех Украинских фронтов не только способствовала освобождению украинской земли, но в дальнейшем и значительной части Европы от фашизма.