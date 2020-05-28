"Вмісти життя у валізу": вызовы для переселенцев в период карантина

Пандемия коронавируса коснулась всех сфер жизни украинцев. Но даже после двух месяцев карантина приспособиться к новым условиям бывает сложно. Особенно больно ограничения ударили по незащищенным категориям граждан. Среди других, много трудностей возникло у переселенцев. В этой статье мы рассказываем о том, с какими проблемами столкнулись они во время карантина.

Потеря жилья

Переселенцы могут оказаться без арендованного жилья, если это предусмотрено договором. Но будем оценивать ситуацию реалистично: очень мало владельцев сдают жилье в аренду по всем правилам. Пойти на уступки, уменьшить или отсрочить арендные взносы в период карантина также готовы не все. Вопрос стоит остро, особенно учитывая сложности, с которыми столкнулись переселенцы во время поиска жилья даже в докарантинные времена.

"Карантин ударил, наверное, по каждому украинцу, — говорит консультант по работе с сообществами внутренне перемещенных лиц общественной организации "Десятое апреля" Татьяна Кутас. — Кто-то остался без работы, без заработка, был вынужден вернуться в родительский дом. А вот что делать тем, кому некуда возвращаться? Тем, кто из-за вооруженного конфликта вынужденно переместился из Донецкой, Луганской областей, из Крыма и покинул свой дом?

В нашу организацию обратилась переселенка из Краматорска. Она привезла дочь на лечение в одесский санаторий, здесь их застал карантин. Время пребывания в санатории закончилось, пассажирское транспортное сообщение остановилось. А владелец квартиры, которую они снимали, позвонил по телефону с требованием ее освободить. Фактически возвращаться маме с девочкой было уже некуда.

Одинокой матери с ребенком трудно покрыть расходы на аренду квартиры в Одессе. Да, местная власть предлагает временное жилье, находящееся в 250 км от города. Так что возникает вопрос: как добраться туда при отсутствии транспортного сообщения в период действия жестких карантинных мер?

К сожалению, это только одна история. А сколько их по всей Украине? Например, из-за запрета пересечения контрольных пропускных пунктов с Донецкой и Луганской областями люди не могут встретиться со своими детьми и семьей".

Потеря работы

Организовать удаленную работу во время карантина могут не все офисы и работодатели. Если о работе из дома речь не идет, едва ли не единственными доступными вариантами остаются увольнение или сохранение рабочего места без зарплаты.

Сложность с оформлением и получением ежемесячной финансовой поддержки

Законом предусмотрена адресная помощь для внутренне перемещенных лиц. В период карантина подать документы на ее оформление можно лишь письменно или в электронном формате, приложив к письму-заявлению немалый перечень документов. Впрочем, будут рассматривать обращение все равно после окончания карантина. Так что ко всему прочему переселенцы, находящиеся на этапе оформления документов, теряют возможность получить дополнительную финансовую поддержку.

Но те, кто уже оформил выплаты, должны получать их полностью, без дополнительной идентификации.

Рост задолженности по платежам

Во время карантина правительство запретило начислять штрафы, отменять субсидии, выселять переселенцев из приватизированного или ипотечного жилья, прекращать предоставление жилищно-коммунальных услуг в связи с задолженностью. Вместе с тем начисления по всем счетам продолжаются. Так что после карантина переселенцам придется их оплачивать — в значительно большем объеме.

Социальная изоляция

В связи с карантином переселенцы потеряли возможность лучше адаптироваться к новым условиям, начать жизнь сначала. В изоляции оказались как взрослые, так и дети, так что времени для налаживания контакта с коллегами или одноклассниками понадобится больше.

Бывшая жительница Донбасса, фотограф Елена Билоус обратила внимание на свое психологическое и эмоциональное состояние во время карантина: "Мне и моим друзьям ситуация очень напомнила войну. Выйти из этого состояния удалось недели через три. Есть некоторые трудности с финансами, но, думаю, сейчас сложно не только переселенцам, но и тем, кто просто остался без работы. Все возникающие трудности решаю своими силами: я не получаю помощи от государства, поскольку оформить ее оказалось очень непростой задачей".

Кроме этого, в изоляции оказались одинокие пенсионеры и лица с инвалидностью, которые также относятся к категории переселенцев. Чтобы поддержать их во время пандемии, волонтеры организовали сбор средств на лекарства и продуктовые наборы.

"С самого начала карантина много инициативных групп, объединений местных жителей, переселенцев, беженцев заняли очень активную позицию и начали оказывать гуманитарную помощь тем, кто в ней нуждается, — добавляет Татьяна Кутас. — Это пошив и распространение масок и других средств защиты, сбор и раздача продуктовых наборов, информирование о правилах поведения, предоставление психологической поддержки, сотрудничество с местными органами власти. Так, в Николаеве ОО "Движение "Чистые сердца" предоставляет помощь бездомным. В Одессе крымскотатарская инициативная группа получила грант на поддержку врачей Одесской инфекционной больницы и обеспечила продуктовыми наборами людей преклонного возраста. В Херсонской и Кировоградской областях помощь реализуют общественные организации "Объединение переселенцев "Апрель 2014", "Все свои", Центр общественной активности "Победа", "Громада UA" и другие не менее активные сообщества, занимающиеся проблемами своих громад. Это в который раз напоминает нам, что наша сила в сплоченности и готовности не быть глухими и слепыми к тем, кто рядом с нами".

Сейчас украинские медики фиксируют снижение динамики заболеваемости коронавирусной инфекцией, — 22 мая правительство начало второй этап ослабления карантина. Украинцы пытаются приспособиться к новым реалиям. И, в отличие от сроков карантина, для переселенцев здесь нет четких рамок: многим из них снова придется начинать #ЖиттяСпочатку.

Статья написана в рамках проекта "Вмісти життя у валізу". Он имеет целью способствовать преодолению стереотипов и предубеждений, существующих относительно ВПЛ, а также углубить взаимопонимание между переселенцами и жителями крупных мирных городов Украины. Интерактивная инсталляция о вынужденном #ЖиттяСпочатку с мая по июль 2019 года поочередно работала в Киеве, Львове и Одессе. В 2020 году выставка должна была побывать в Запорожье и Харькове, но из-за коронавируса и запрета на публичные мероприятия трансформировалась в медиакампанию со стипендиями для освещения этой темы в украинских медиа. Инициатива воплощается ОО "Интерньюз-Украина" на средства Черноморского фонда регионального сотрудничества Германского фонда Маршалла (BST).