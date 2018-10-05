Визг и смех

Информационное пространство Украины все отчетливее приобретает черты фарса.

Небольшое литературное отступление. Классический фарс — это средневековая легкая комедия. С примитивными комическими приемами. Этот народный жанр вырос из серьезных, торжественных и мрачных мистерий.

Мистерии искали истину, божественное, первооснову, ну и все такое прочее, интеллектуально трудоемкое. А демократизация и либерализация поисков истины неизбежно приводит ее искателей к фарсу.

Основные сюжеты фарса — скандалы, вульгарность, пошлость. В общем, все то, что веками веселит обывателя, хоть на средневековой площади, хоть у телевизора.

Политическая сатира, хоть и не имеющая ничего общего с поиском истины, тоже не приживается в фарсе. Ее уверенно вытесняет нижепоясная тематика.

Иногда просвещенные люди по старинке фарсом называют профанацию чего-либо серьезного (исходя из генеалогии жанра). Чаще всего это о судах, но это уже обычная демагогическая риторика, даже не адвокатская. В реальности все это — замещение болезненных социальных вопросов тематикой личного бодуна авторов.

Что происходит у нас?

Пропагандистские машины телеканалов все отчетливее демонстрируют политические запросы своих реальных собственников, еще слегка прикрывая особо срамные места, лицензии ради. Но прикрывают так, что это больше напоминает игривый танец "канкан" с его непременным визгом и смехом.

Пару десятков блогеров как бы всерьез пишут глубокомысленные посты, изображая объективность и непредвзятость мысли. Разумеется, в их основе душевные терзания о судьбе Украины, которые, в зависимости от политических спонсоров, оборачиваются то оптимистической трагедией, то трагическим оптимизмом.

Но всю изящность мысли портят (или, наоборот, проясняют) комментаторы их постов, быстренько и с визгом набегающие яркой канканной гурьбой. Их комментарии, вне зависимости от того, реальный это человек или тролль, изображающий патриотического (или наоборот) провинциала, безусловно, сделали бы честь любому средневековому фарсу. Высмеивание серьезного превращается в вымученное высмеивание и без того смешного.

То есть любые заказанные "шум и ярость" превращаются все в тот же визг и смех.

Если мы говорим о том, что средневековый жанр вполне хорошо себя чувствует в украинском (да впрочем в любом) информационном пространстве ХХI в., то нам ну никак не обойтись без зрадопереможной темы инквизиции.

Надо отметить, что большинство того, что приписывается инквизиции, включая сожжение ведьм и конфискации имущества, совершалось на самом деле не церковными, а светскими судами католических и протестантских стран. Средневековая инквизиция создавалась как инструмент выявления еретиков и установления характера ереси (либо раскаяния), но все дела затем передавались в светские суды. А уже вдохновленные инквизицией чиновные идиоты пытались максимально прогнуться перед церковью сообразно собственным болезненным фантазиям.

И снова мы видим вокруг нечто подобное. Информационное пространство стремительно делится на полезных идиотов и бесполезных.

К полезным идиотам можно отнести тех искренне верующих в свои политические иконы, которые зацеловывают свои дисплеи и клавиатуры при малейшем упоминании о них. И точно так же в гневе грызут вышеупомянутые предметы, стоит кому-то нелицеприятно высказаться о предмете их обожания.

Эта слюнявость не имеет отчетливого партийно-политического ориентира, просто поведенческая черта людей, которым на данном этапе их развития очень нужно кого-то пообожать для повышения самооценки.

Бесполезные идиоты — это тролли и боты, чья влиятельность очень сильно преувеличена ими же самими, поскольку от этого зависит размер их гонорара.

Идиотизм в данном случае — их черта поведения, а не характеристика личности. Поскольку среди них встречаются умные и хитрые люди, однако "включающие дурака" в своих текстах. Таким образом им кажется, что они осуществляют магические политические влияния на людей, стоящих на нижней ступени умственного развития. Они ощущают себя участниками тайной мистерии, а на самом деле их воспринимают именно как фарс. Термин "зубожіння" давно стал ироническим мемом, как правило, иллюстрирующим совершенно обратное. Партийные пропагандисты, призывающие бесконечно повторять одно и то же (и втайне ссылающиеся на Геббельса, про которого они, самое большее, прочли в Википедии), — как раз хитрые, но бесполезные идиоты.

Хитрые — потому что многократное повторение однажды выдуманного делает им кассу без особых усилий. Идиоты — потому что у многократности есть свои пределы, и они очень узкие, если мы говорим о современности. Новость устаревает, едва появившись на свет. Удачная шутка немедленно опошляется ее безграмотными клонами и неуклюжими фотожабами. Повторение чего-либо однообразного, без чувства меры (не важно — умного, глупого, смешного или пошлого) быстро вызывает истерическую реакцию реципиентов.

Она выглядит как нарастающий смех, сменяющийся молчаливым раздражением. Попытки паразитировать на чертах национального характера разбиваются о здравый смысл. Ту же черту национального характера украинцев, которую пиарщикам трудно монетизировать, поэтому они ее попросту игнорируют. Поэтому — бесполезные.

В массовом сознании принято считать, что некие партийные инквизиции преследуют еретиков за идею, и любой личный или бизнес-конфликт немедленно превращается усилиями вышеупомянутых идиотов в драму (т.е. на самом деле в фарс по итоговому восприятию).

Факт то, что у настоящих еретиков обычно денег нет, поэтому, собственно говоря, они и борются за идею. И отжимать у них нечего, даже с целью вразумления и покаяния.

Квазиеретики, когда возникают имущественные споры, быстро находят пиарщика среди идиотов и становятся страстотерпцами идеи — не важно, какой именно, перед выборами шантажа ради все сгодится.

Суммарно говоря, многолетнее нагнетание всепропальства (зачастую по достоверным фактам) сегодня приводит к совершенно противоположным результатам.

Во-первых, даже сумма достоверных негативных фактов не производит кумулятивный эффект усиления протестных настроений или эффект "снежного кома". Они взаимопоглощаются, как, например, рейтинги объединяющихся кандидатов.

Во-вторых, порог восприятия негатива у общества многократно превышен. Политики, которые эксплуатируют драматизм как прием, меряют этот порог по себе. Они люди весьма бывалые, циничные, поэтому на радость идиотам из персонала соглашаются на слоновьи дозы различных вбросов.

Какие перспективы этого фарса? Времени еще вроде как много, а жанр уже себя исчерпал с точки зрения эффективности донесения месседжа.

Можно прогнозировать расширение рамок этой информационной войны до растущего конфликта интересов между "ЕС" и США. Я сознательно взял сокращение Евросоюза в кавычки, потому что в реальности это конфликт не 28 стран, а Германии и нескольких ее пророссийских сателлитов. В его основе — российский газ, на котором благодаря "зеленым", погубившим атомную энергетику, держится экономика Германии, и в итоге — в значительной степени бюджет Евросоюза.

Эта часть Европы будет информационно и политически поддерживать политиков, которые декларируют примирение с Кремлем и, следовательно, в итоге — снятие санкций с РФ.

США, проигрывающие России Европу и поздновато спохватившиеся, в принципе будут поддерживать украинских "ястребов", но для этого им нужно, чтобы у ястребов: а) перья были не куриные, б) не ворованные или отжатые.

Идиоты, топящие за зраду, могут досидеть на своих контрактах максимум до конца года. Пока сигнал поддержки им Германия получает из промосковских кругов. Дальше настанет время геополитических жуликов.

Растущий запрос общества на позитив такой сильный, что оно предпочитает находить позитив даже там, где его особо и нет. Здесь фарсу добавляют бесполезные идиоты, топящие за перемогу, стремясь славословить там, где их и не просили. Ну точно как светская власть Средневековья перед священной инквизицией.

Что делать гражданам в такой стремной ситуации?

Во-первых, обратиться к собственному здравому смыслу и реальности вокруг. Все политические советы, которые вы получаете из телевизора или Сети, превращают вас в фанатиков-самобичевателей.

Кто такие флагелланты-самобичеватели?

Толпы людей, доходившие до 100 человек, в XIV в. постоянно перемещались по Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландам. Полуголые, с красными полосами от ударов на теле, самобичеватели (безмолвно или распевая покаянные каноны) наводили жуть на публику. Придя в какой-либо зачумленный город, сектанты избивали себя и друг друга бичами до крови, после чего один из самобичевателей прочитывал собравшейся толпе горожан письмо, которое ангел положил на алтарь Петра в Иерусалиме, где сам Бог призывал людей к покаянию.

Затем следовал отчет о ходе чумной эпидемии, объяснялись причины ее появления и распространения и даже давались наставления, как лечить чуму. После этого шел обильный сбор пожертвований с населения.

Обратите внимание на "наставления" и "сбор пожертвований". Веками эти два приема идут рядом рука об руку. Сначала вам рассказывают нечто апокалиптическое, а потом требуют денег. Или душу. Кому как повезет.