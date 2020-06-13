Уплывающая идентичность

Такое бегство имеет вынужденный характер — как и любое бегство от любой угрозы, вызывающей панику, — и в то же время оно связано с более или менее полным отказом от индивидуальности и целостности человеческого "я".

Эрих Фромм. "Бегство от свободы"

Ощущение того, что не только вы рассыпаетесь. Угрожающе трещат и грозят распасться всевозможные штаты, федерации и союзы, герои — больше не герои, преступники — еще нет, но вот-вот станут. Добро и зло толерантно сливаются в некое дурно пахнущее доброзло.

То ли вам к кому-то идти, но нельзя, то ли за вами вот-вот придут. Человек человеку — коронавирус и трус. Социальная дистанция проредила мозги и показала, что на самом деле мы стоим на краю пропасти собственных страхов, тщеславия и жадности.

Форма нынешнего психологического кризиса, о котором пойдет речь, отличается от апокалиптических предсказаний. В естественных живых процессах отсутствуют художественные сценарии, созданные по законам человеческой драматургии. Поэтому реальность всегда немного скучновата. Особенно для тех, кто пытается компенсировать собственную несостоятельность конспирологией и эпичностью.

Но в этой кажущейся скуке таится гораздо больше ужасов, чем в самой крутой античной драме. Так, все бытовые злодеяния, отзвуки которых мы иногда видим в ленте новостей, зачастую по характеру и обстоятельствам совершения на порядок выше любых выдуманных криминальных триллеров.

Две возрастные группы 18–24 и 60+ из-за маловразумительной эпидемиологической ситуации (назвать это карантином язык не поворачивается, потому что карантин — это 40 дней) получили эмоциональную травму, эффект от которой можно сравнить с миной замедленного действия. Механизмы разные, но результат идентичен. Не имеет особого значения, вас разносит на куски медленно или одномоментно.

Первая группа (родившиеся в годы Независимости) развивалась в условиях стремительного расширения возможностей путешествовать и общаться. Большинство из них получило эти возможности автоматически, поэтому считало их естественными, отнюдь не выстраданными.

И тут оказалось, что расширение круга их общения больше не является приоритетом и конкурентным преимуществом. А наоборот несет в себе угрозу. Что мир резко (хотя, возможно, не навсегда) и демонстративно захлопнул перед ними двери, оставив лишь небольшую щелочку. Личный социальный капитал молодежи и тех, кто себя к ней причисляет, претерпел серьезную рецессию. А идентичность — та и вовсе пережила дефолт. Я полагаю, что в этой группе ярко выраженное депрессивное настроение имеет рост примерно в 5% против ожидаемого в период эпидемии 1%.

Вторая группа — выросшие в условиях авторитарного коммунистического режима, с одной стороны, видала и не такое. Но произошла стигматизация их как группы повышенного риска, как "уже частично мертвых" в глазах масс, и особенно массмедиа. Они, эти 60+, возможно, и так уже не особо активно передвигались в пространстве. Но ограничение на передвижение вне дома поставило их в разряд потенциальных правонарушителей. Что для старшего, может быть, не очень законопослушного, но законобоязненного поколения — дополнительная фобия и источник неврозов.

"Принуждение к добровольным самоограничениям" — так можно охарактеризовать основной травматический тренд. Его внутренняя противоречивость просто взрывает мозг. Каким образом?

Человек понимает опцию "принуждение" с самого раннего детства. Она ему понятна, вне зависимости от того, как он к ней относится. Точно так же дело обстоит и с самопринуждением, то есть самодисциплиной. Опять же вне зависимости от того, дисциплинирован в реальной жизни человек или нет.

Сценарии бунта (или подчинения внешним обстоятельствам) зависят либо от потребности сохранить существующие ценности, либо от желания получить/обменять их на дополнительную выгоду. Но у этих сценариев есть ограничители в виде паттернов, базовых поведенческих моделей. В сочетании с архетипами это тот стержень, который принято называть идентичностью.

В случае хронической невозможности выбора, в ситуации кошмарной неопределенности этот стержень становится травматическим сам по себе. И ранит человека изнутри.

Тогда человек ведет себя подобно фольклорному животному, которое попало в капкан и, по легенде, отгрызло себе лапу, чтобы избежать неминуемой гибели. Он пытается избавиться от собственной идентичности. Потому что фиксированная роль, место и предназначение в социуме становятся опасными маркерами уязвимости. Вас могут обнаружить, убить, съесть, вставить чип и вакцинировать.

Если в обществе распадаются сценарии привычных социальных игр, то в самоопределении пропадает потребность, и человек остается в состоянии социального животного. Его поведение таково, что кажется, будто бессознательного в том виде, каким мы его раньше знали, больше нет и никуда уже ничего не вытеснишь. Но на самом деле это сворачивается и сужается сознание. Меняются черты поведения, называемые аттитюдами.

Поэтому так настойчивы, болезненны и по сути безрезультатны поиски "национальной идентичности", этого вежливого заменителя термина "идеология". Политическая схоластика может быть более или менее качественным продуктом с точки зрения художественной и эстетической ценности. Но люди покупают и потребляют только то, что им, по их личному мнению, нужно сейчас.

В равной мере это касается и всех прочих идентичностей: религиозной, гендерной, территориальной, расовой и так далее. Все высокие теоретические построения сегодня — это красивые замки из песка.

У людей от рождения уже и так существует какая-то личная зоологическая идентичность, хотя большинство и слова такого не знает. Но сегодня и это неназываемое экзистенциальное оказывается под угрозой.

Идентичность — не только самоопределение. Это обозначение принадлежности к чему-то. Ваша карточка "ай-ди" дает информацию, в каких параметрах вас следует воспринимать и оценивать. Это утилитарная функция идентичности, все остальные построения вокруг этого термина имеют "религиозный" характер (к церковной жизни отношения не имеющий). В том смысле, что их можно принимать на веру, но дивиденды от этой веры вы получите в следующей жизни.

Разговоры об обретении, развитии и укреплении какой-то специальной идентичности похожи на разговоры о Пизанской башне. Все столетиями ожидают ее падения, а она все никак не упадет. Поэтому выдумывались разные экзотические проекты. Например, построить возле башни огромную скульптуру горе-архитектора, чтобы он удерживал свое неудачное творение. Или башни аналогичной, но с наклоном во встречную сторону, чтобы они поддерживали друг друга. Или прикрепить к вершине колокольни такой воздушный шар, который поддерживал бы конструкцию, не давая ей отклоняться. В одном из вариантов предлагалось пустить вокруг башни трамвай, который своим весом трамбовал бы почву во избежание дальнейшей ее усадки.

Как избежать этой бессмысленной риторики и тем не менее поправить свое душевное равновесие?

Напомнить себе, что вы по факту существования обладаете многими качествами и свойствами, которые никакой кризис отнять у вас не в состоянии. Ну разве что вы когда-то умрете. Но если вы сейчас читаете эти строки, значит с вами все в порядке.

"Проблемы индейцев шерифа не волнуют". Если проблемы на другом конце земного шара волнуют вас больше, чем ваши собственные, вы, наверное, очень хороший человек, но не очень умный. Читать о них можно, переживать не стоит. Пересчитайте деньги в своем кармане, посмотрите на платежки, это поможет вам вернуться к реальности.

Ваш реальный круг близкого эффективного общения — это примерно пять-семь человек. Чем больше вы его расширяете, тем ничтожнее качество этого общения. Имеете полное право окружать себя ничтожными людьми в неограниченном количестве. В конце концов, мы все еще живем в относительно свободной стране.

Самая большая угроза вашему душевному здоровью — это вы сами. Понятно, что политики и телеведущие исполняют сегодня роль шаманов и заклинателей. Но если вы не дрессированная обезьяна, вам совершенно не обязательно вопить и прыгать под звуки их бубнов и дудок.

Вы, с большой вероятностью, не являетесь субъектом сложных информационных операций России, нашей собственной власти, нашей собственной оппозиции, рептилоидов и прочих 5G. Если вы сомневаетесь, посчитайте деньги в кармане еще раз и подумайте, на что в этой жизни вы реально влияете. А потом возвращайтесь к своим пяти-семи близким людям.

В море на мелководье (например, на Азовском море) бывает отбойное течение — "рип". Оно довольно сильное, может сбить с ног и утащить с собой даже просто стоящих в воде. Попытка вернуться обратно, плывя изо всех сил (поскольку берег совсем рядом), часто приводит к трагическому результату. Человек теряет силы и тонет практически у берега.

Вот мы сейчас все примерно в таком обратном течении находимся. Спасатели рекомендуют помнить следующее. Течение тянет вас не на глубину, на дно, а лишь от берега. Остальные губительные движения вы совершаете сами по незнанию. Чем дальше вас уносит течение (длина его максимум метров пятьдесят), тем оно слабее. Не пытайтесь вернуться туда, откуда вас унесло. Несколько метров в любую сторону, и все наладится.

Нас учили смотреть и двигаться только прямо. Даже если мы оборачиваемся и оглядываемся на прошлое, тоже смотрим только по прямой. Но до линии горизонта всего каких-то неполных пять километров — то, что мы видим. Поэтому стоит вспомнить, что Земля — круглая. И ваши личные возможности тоже гораздо объемнее, просто нужно смотреть чуть шире.

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