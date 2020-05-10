Стратегическая пустота

Всемирный карантин в связи с пандемией коронавируса, на введении которого ни в одной стране мира никто не настаивал, стал одним из мощных инструментов социально-экономических трансформаций. Нелепо отрицать опасность, которую несет все еще недостаточно изученный SARS-CoV-2, но неразумно и пренебрегать возможностью объективного анализа причин и последствий того хаоса, в который он вверг человечество.

Современному поколению, без проблем собирающему кубик Рубика, сложно объяснить, что такое "пятнашки". Между тем, в этой игре — сознательно или случайно — была воплощена одна из величайших идей китайской философии о бесконечных превращениях пустоты — глубинной основе всего, как писал Лао-цзы. Но не спешите понимать Старого Учителя буквально. Пустота, о которой он говорил, важна не сама по себе, а как место, где происходят изменения.

Отсутствие точной и ясной информации о происходящем в мире, в том числе в связи с коронавирусом, создает даже не пустоту, а вакуум, который быстро заполняется — где пропагандой, где ложью, а где и конспирологией. На основе данных и прогнозов сомнительной достоверности принимаются решения, политическая и экономическая стоимость которых весьма высока. Карантин открывает широкие возможности для неспешного анализа имеющейся информации, а желание побыстрее из него выйти создает мотивацию для поиска ответов на вопросы, так и зависшие в воздухе без ответов. Обратимся же к первоисточнику, на который ссылаются правительства по всему миру — к данным ВОЗ.

Согласно официальным данным ВОЗ, в 2016 году в мире умерло 56,9 миллиона человек, то есть умирало в среднем примерно по 156 тысяч в день. Для сравнения — в текущем году за все время пандемии по состоянию на 6 мая COVID-19 стал причиной смерти 264 тысяч человек, и это при том, что о качестве имеющейся статистики следует говорить отдельно. Инфекции нижних дыхательных путей и четыре года назад без всякого коронавируса оставались самой смертоносной инфекционной болезнью, от которой в 2016 году в мире умерли три миллиона человек. Любопытно, что пресс-релиз ВОЗ о причинах смертности в мире за 2016 год датирован 24 мая 2018 года, что свидетельствует о тщательности анализа данных (более свежих данных на сайте ВОЗ обнаружить не удалось). Если следовать этой логике, о смертности в 2020-м мы узнаем примерно к 2022 году, и хочется верить, что эти данные также будут точны и объективны.

Далее, на сайте ВОЗ имеются уже хорошо знакомые нам рекомендации населению по борьбе с вирусом, то есть — мыть руки, не чихать и не кашлять на окружающих и сидеть дома, если заболел. Распространение SARS-CoV-2 характеризуется следующим образом: "данная вспышка продолжает оставаться чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение (ЧСЗМЗ)". Слово "пандемия" было использовано 11 марта в заявлении главы ВОЗ только потому, что в 2010 году было принято решение называть пандемией все, что выходит за рамки одной страны, и ныне крайне осторожно используется в документах ВОЗ. И причина этого в том, что множество авторитетных специалистов в мире раскритиковали ВОЗ за использование слова, вызывающего панику и стресс, в то время как нет четко определенных критериев, что, как и почему называть. Вообще, при внимательном чтении материалов ВОЗ удивляет спокойствие в отношении темы COVID-19, которая является лишь одной из забот главной международной организации в сфере здравоохранения наряду с другими проблемами. К примеру, начиная с февраля ВОЗ выпустил шесть пресс-релизов в связи со вспышкой Эболы в Демократической республике Конго. Вы что-то об этом слышали?

В размещенных на официальном сайте рекомендациях ВОЗ не содержится требований к изоляции населения, ограничению работы транспорта и международных перевозок. В конце февраля были озвучены вторые и последние рекомендации по этому поводу. Вот цитата: "ВОЗ по-прежнему не рекомендует вводить в отношении стран, сталкивающихся со вспышками COVID-19, какие-либо ограничения на поездки или торговлю. На основании имеющихся фактических данных можно сделать общий вывод о том, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий. Более того, ограничения могут приводить к сбоям при доставке необходимой помощи и оказании технической поддержки, нарушать деятельность хозяйствующих субъектов и иметь негативные социально-экономические последствия для затронутых ими стран. Вместе с тем в некоторых обстоятельствах меры по ограничению передвижения людей могут временно производить полезный эффект". В конечном итоге ВОЗ возлагает ответственность за введение любых ограничительных мер на национальном уровне на правительства соответствующих стран. Безусловно, ограничение физических контактов между людьми (до 1 м) признано полезным для сдерживания распространения коронавируса, но цена, которую за это платит экономика отдельных государств и всего мира, к ВОЗ никакого отношения не имеет.

Следует признать, что введение жесточайших ограничений на подвижность населения, остановка не только транспортного сообщения, но и всей мировой экономики, связаны с отсутствием опыта, а в ряде случаев — со слепым копированием мер, предпринятых КНР, откуда и началось распространение коронавируса. Пандемия "испанки" произошла сто лет назад и вряд ли может служить примером для современной ЧСЗМЗ. Сегодня наука оснащена куда более мощно, в том числе математическими моделями и сценариями, демонстрирующими нам не то плоскую кривую, не то факт, что нормальное распределение Гаусса все еще работает. В основе этих моделей используются данные о текущем состоянии дел и прогнозируются различные сценарии развития ситуации. Но вот в одной из недавних публикаций газеты The Hill по поводу того, что в США наблюдается рекордная смертность и при этом многие штаты уже "открываются" читаем: "Центр по контролю над заболеваниями США (тот самый знаменитый CDC) не имеет точных данных по заболеваемости, госпитализациям и смертности в связи с COVID-19". В комментариях СМИ представители Центра также сообщили, что более точные данные о смертности в США от этой болезни они вряд ли смогут иметь ранее декабря 2021 года. Ну, и не стоит сбрасывать со счетов настойчивые разговоры о разнице страховых выплат больницам в зависимости от того, какой диагноз был поставлен каждому умершему пациенту.

Стратегическая пустота вместо правдивой и точной информации — мировая проблема. Каждый университет выдвигает собственную версию, и одна из последних (исходящая от британских ученых) говорит о том, что на самом деле все началось едва ли не 6 октября прошлого года, вирус активно мутирует, становясь не то более, не то менее заразным. Ну, а после появления информации из Франции, что первый случай там произошел еще 27 декабря, ВОЗ обратилась с призывом ко всем странам тщательно проверить все "ранние" подозрительные случаи атипичной пневмонии. Если так, тогда какие исходные данные и модели используются для многочисленных прогнозов?

В контексте "пандемии" одним из ключевых вопросов остается ущерб, нанесенный мировой экономике жесткими мерами национальных правительств. Прогнозы, высказываемые ведущими экономистами мира, крайне пессимистичны. Так, по мнению Нуриеля Рубини — одного из мировых авторитетов по глобальным финансам, мировая экономика погружается в десятилетнюю рецессию, которая будет хуже Великой Депрессии 30-х годов прошлого столетия. В этой связи США, ЕС, Япония, другие государства предприняли весьма решительные шаги по спасению экономики. В частности, центральные банки "большой семерки" приобрели ценных бумаг на сумму 1,4 трлн долл. только в марте, в пять раз превысив рекорд 2009 года. И это лишь начало. По прогнозу Morgan Stanley, объем привлеченных финансовых инструментов достигнет 6,8 трлн долл. уже к осени. Их примеру последовал Центральный европейский банк, банки Австралии и Новой Зеландии. В апреле банки Федеральной резервной системы скупали акции нуждающихся в поддержке компаний в среднем на сумму 41 млрд долл. в день и предложили скупать госдолг (казначейские и ипотечные облигации, выпускаемые госагентствами США) фактически в неограниченном количестве. Они также ввели программы поддержки рынка фондирования — фондов денежного рынка и корпоративных векселей. По мнению специалистов, серьезные интервенции на финансовых рынках со стороны "регуляторов" имеют целью не только поддержку правительств, но и определенным образом компенсацию ухода частных инвесторов, которые (как недавно Уоррен Баффет) предпочли продать акции рискованных компаний, нежели искать пути реструктуризации долгов при сохранении инвестиций. Вопрос, что произойдет с фондовым рынком в дальнейшем и каким образом состоится перераспределение активов и в конечном итоге корпоративной собственности, остается открытым.

У нынешней ЧСЗМЗ есть и еще одна сторона. Исследование, которое финансировал Федеральный резервный банк Нью Йорка (!) обнаружило неоспоримую связь между пандемией "испанки" в 1918 году и ростом влияния нацистов в Германии. Публикация в The Independent прямо проводит параллель между событиями столетней давности (когда симпатии избирателей в немецких городах, наиболее сильно пострадавших от "испанского гриппа", однозначно сместились в пользу правых экстремистов, особенно из числа членов национал-социалистической партии) и нынешней ситуацией с пандемией коронавируса. Об этом писали и другие издания: гигантские экономические потери, часто необоснованные и необъяснимые с точки зрения общественной пользы, вполне способны привести к политическим последствиям для национальных правительств, росту агрессии и конфликтов на международном уровне. Господин Рубини даже предположил вероятность возникновения военных столкновений как средства разрешения глобальных экономических противоречий. Он известный пессимист, но, увы, в этом с ним стоит согласиться. Понимая это, в мире все активнее говорят о необходимости "открытия" экономик, даже невзирая на грозные предупреждения пессимистов о новых возможных жертвах и новых смертоносных волнах SARS-CoV-2.

Похоже, человечество предпочтет худой мир, нежели добрую войну.