Смена поколений должна наконец изменить страну

У них будут знания о том периоде, полностью продиктованные медиа, но не личные воспоминания. Это — новый типаж нашего человека, лишенного груза отрицательного опыта СССР, но одновременно и не знакомого с позитивным.

Первые признаки молодежного приближения можно было увидеть в избрании президентом Владимира Зеленского. Так называемый тип "несистемного политика" был наиболее интересен прежде всего молодежи. Расцвет популизма во всем мире — еще и бунт против системных политиков, ведущих мир к кризису. Сегодня новые поколения не видят мир столь оптимистичным, как видели их родители.

В свое время компания "Шелл" предсказала смену власти в СССР в связи с тем, что в 1985 году на сцену выходило новое поколение, имеющее другие представления о демократии. И хотя ЦРУ говорило, что не имеет достаточно данных для построения прогнозов, именно этот прогноз и оказался самым верным.

Сегодня будущим заняты не только Римский клуб и футурологи, но и столь консервативные институты как армия. Такие лидеры как США и Китай сознательно ускоряют свой переход к будущему. Американские военные, к примеру, констатируют, что США утратили первенство, которое они имели последние 70 лет. И чтобы вновь его добиться, в армии США создано Командование будущего, призванное скорейшим образом трансформировать вооруженные силы, поскольку такие противники как Китай и Россия уже хорошо изучили современные возможности военного реагирования, имеющиеся у США. По этой причине следует менять даже тип мышления (к чему, кстати, призывает и Римский клуб).

У нас не столь сильно "тормозящее" давление власти как в России, где власть заняла четкую консервативную позицию, поставив в качестве цели стабильность, а не развитие. Отсюда усиление статуса всех видов силовиков, ставших главной опорой режима. Такая модель принципиально тормозит реальное движение вперед, что Россия из-за своего сырьевого экспорта ощущает меньше. Украина должна четко понимать, что именно сегодня мешает ей стать Силиконовой долиной или Сингапуром, и направить свои усилия на устранение этих преград. Но мы не видим и не слышим никаких планов этого движения. Над страной раздается лишь плач министров по поводу их маленькой зарплаты. Скоро из плачущих о зарплате министров можно будет создавать целый хор, гастролирующий по стране. Или потребуется создание благотворительного фонда помощи министрам...

Нигде власть не может остановить смену поколений и вытекающие из этого последствия. Преобладание в структуре общества молодых поколений может вести и к непредсказуемым ситуациям. Одной из причин "арабской весны" стало именно это. Безработица и недовольство арабской молодежи сделало ее движущим фактором истории. В других случаях молодежь "сжигают" в войнах, чем снижают активность населения и возвращают ее в норму. У нас это социальное напряжение серьезно снимается эмиграцией — временной и постоянной.

Сегодня молодежь предпочитает обучение и работу за рубежом, что выгодно власти, поскольку тем самым изымается активное население и остается неактивное, руководить которым гораздо легче. Но это лишь откладывает принятие кардинальных решений по трансформации страны. Чем больше людей уезжает, тем большая нагрузка ложится на работающих и государство для выплаты пенсий. По этой причине все чаще поднимается вопрос о повышении возраста выхода на пенсию, и даже отмены пенсий. Но такие непопулярные шаги не принесут позитива власти.

Что получит молодежь, придя к власти? Неработающую экономику? Развал образования и науки? Вряд ли с подобным багажом можно сделать что-то новое. Весь мир развивает свои науку и образование, поскольку только с помощью этих сфер создается новое производство, повсюду базирующееся на интеллектуальном продукте. Мы же долго лелеяли мечту об аграрной экономике, как базе, хотя это такой же сырьевой продукт, как и нефть. Идеальная продукция сегодня другая, она обязательно содержит интеллектуальный компонент в виде know-how. Мы же продаем металл и прочий подобный сырьевой продукт, который потом возвращается к нам по многократно завышенной цене.

Успешно "завалив" образование и науку, мы призваны перейти к работе с лопатой и граблями, пришедшими к нам из далекого прошлого. Не создавая ничего нового, мы быстро утратили все то, что умели в советское время. Теперь это выглядит очень далеким временем эпохи Тутанхамона, но тогда Украина почему-то могла строить и самолеты, и ракеты, быть первой и в кибернетике, и в электросварке... Советская система могла рождать то, что сегодня не может условная "антисоветская".

Единственное, чему научились новые власти, — хорошо говорить. Если советские руководители читали по бумажке, нынешние говорят без умолку. И на разных языках. Могут делать это даже из Теслы. Правда, правила запрещают говорить за рулем даже по мобильному телефону...

Сегодня вновь не смолкает политическое "обострение", мы словно продолжаем жить в повестке, продиктованной СМИ избирательного периода: у одних нехороший Зеленский отдыхает в Омане, а у других нехороший Порошенко не является на допросы, поскольку отдыхает на яхте. Лицезрение счастья чужого отдыха поглощает все внимание страны. Наши новостные телеканалы работают не покладая рук. С первых слов журналиста становится понятно, чей он. "Чужой" подается как враг народа, а "свой" бесконечно повторяется в новостях.

Подобные мощные всплески политической активности уводят внимание от экономики и концентрации на текущих проблемах. У нас все время обсуждается не политика и экономика, а кулуары политики и экономики. То это нормандский формат, то расследование убийства Шеремета, то отдых прошлых и нынешних "можновладців". При этом все делается с точки зрения не самого события, а возможности обвинения политических оппонентов. Это, несомненно, интересно, хорошо удерживает внимание зрителей, но с точки зрения вклада в развитие страны это — тупик.

Если бы миллионы "зеленых денег", которые тратятся на содержание этих каналов, да пустить на благое дело вроде образования, создав хотя бы несколько современных университетов, страна, скорее, поднималась бы, а не падала как сегодня. Сейчас мы живем не в реальном мире, а в мире трех групп телеканалов, где одни рассказывают, как все плохо, а другие, наоборот, — как все хорошо. При этом одни повествуют, как все хорошо было раньше, а другие — как раньше все было плохо. Томос тоже — то друг, то враг. Медиа в принципе имеют возможность как из "ничего" создавать событие, так и действовать в обратном направлении — делать из события "ничто". Эти волшебные трансформации заполонили телеканалы.

Интересно, что сегодня одним из основных источников получения реальной информации стали юмористические передачи: "95 квартал" и "Дизель-шоу", точнее — "Дизель-шоу" и "95 квартал". "Дизель-шоу" стал более "ядовитым". Они четко фиксируют провалы политики и экономики, о которых предпочитают молчать стратегические офисы министерств. Поэтому их юмор вполне можно именовать стратегическим. И поскольку он подается в мягкой форме смеха, власти даже неудобно ругать их за это. Так что, получив одного президента из "95 квартала", мы вполне можем получить следующего из "Дизель-шоу"...

Когда в советское время в КВН от молодежи прозвучал лозунг "Партия дай порулить", КВН благополучно закрыли. Сегодняшний лозунг абсолютно противоположен — "Начните наконец рулить!", поскольку на руководящих постах кругом одни молодые лица. Правда, рулить им еще надо учиться.

Наверное, еще не меньше года Украину будут сотрясать не всегда радостные события, пока министры не перейдут из своего первого министерского класса хотя бы во второй... Об их высшем министерском образовании пока нечего и думать.

В советской песне пелось "Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной". Но надо, наконец, сделать так, чтобы мы жили в мире, который придуман как раз нами, поскольку за нас этого никто не сделает.