Сентябрь: "Сонечко встає і шумить трава…"

Зачем вы придумываете новые машины, мобильные устройства, компьютеры, пишете и изучаете инструкции к ним, если при этом забываете названия цветов.

Так говорил вуйко Дезьо

Мы воспитание подменили обучением, обучение подменили информированием, оценивание передоверили тестированию. При этом у нас есть Интернет — грандиозное достижение в смысле источника информации. Интернет — это водопад, шквал, фейерверк неудержимых импровизаций и интерпретаций.

Но… Импровизации и интерпретации являются продуктивными, становятся основой интуитивного открытия только тогда, когда опираются на целостный нравственный мир.

Интернет не формирует нравственный мир. Этот мир своими оценками и действиями создают и передают отец и мать, дедушка и бабушка, учитель-наставник, а не оператор или провайдер.

Вот и получаем: торжество средств без цели.

Сейчас ведется оживленная полемика о концепции современной школы. Мы живем в постиндустриальном мире, т.е. мире принудительного обмена.

На рынке — это навязанный спрос. Он формирует фиктивные капиталы, которые администрируются как реальные.

В пространстве политики — это навязанный социальный заказ. Как следствие — имеем фиктивные партии без идеологии, обслуживающие искусственно созданного избирателя — электорат. Такая политика тоже фиктивная.

В информационном пространстве воцаряются фейки — сообщения без факта, что дезориентирует человека, его быт. Жизнь человека тоже становится фиктивной. Он учится выживать в выдуманном фиктивном мире, но становится беспомощным в реальном окружающем мире.

Сегодня существует много разных концепций школы: они по-разному называются, преследуют разные цели, способы и средства достижения сформированных задач. Но это — дискурсы, имеющие второстепенное значение. Фундаментальным в определении содержания концепции школы должен быть ответ на вопрос: "С чем должна быть скоординирована концепция — с окружающим миром, подаренным людям, или с моделью мира, выдуманной людьми?".

По своей онтологии школе необходимо иметь концепцию, отражающую концепцию и требования жизни. Поэтому, формулируя для себя основной вопрос о том, какой должна быть современная школа, следует сосредоточиться на выборе: с чем координировать концепцию школы — с реальной природой окружающего мира или с фиктивными заказами постиндустриальной цивилизации?

Эрих Фромм отмечал: "Несчастная судьба людей — следствие несделанного ими выбора". Постиндустриальное общество не просто искусственно сужает варианты выбора, оно их навязывает. Поэтому даже сделанный выбор будет ошибочным.

Школа — это уникальный спонтанный порядок, возникший в недрах общества в процессе его эволюции. Этот спонтанный порядок удерживался за счет энергии солидарных действий общества, и потому на протяжении всего это времени школа сохраняла устойчивость и производительность. Эта школа была органическим продолжением спонтанных порядков Мира, поэтому находилась в пространстве Замысла относительно человека.

Сегодня, когда мы занимаемся поиском ее концепции в условиях настоящего, должны осознать для себя, чем именно она должна быть: продолжением спонтанных порядков Мира (Замысел относительно человека) или одним из институтов — навязанным порядком модели Мира (замысел человека).

Реализуя этот выбор, следует понимать: во втором случае школа, как и любой навязанный порядок, превращается в доктрину момента, который постоянно будет меняться, как и все, выдуманное людьми. И можно ли будет такой динамический институт назвать школой? Он скорее будет напоминать шпаргалку на локальный вопрос в "билете" модели.

Потому в день праздника Первого звонка, определяя концепцию современной школы, ее координацию, мы должны позаботиться о том, чтобы сделанный нами выбор не был сделан за нас и не стал для нас и школы "последним звонком".

Человек является поисковым проектом Творца — Замыслом относительно человека. Поэтому любые его собственные усилия относительно познания Мира являются пустыми и лишними. Любительская импровизация при развертывании величественного Сюжета всегда будет казаться карикатурой, а ее претензия на содержание обернется отчаянием — погубленной жизнью. Жизнь нужно не разгадывать, а распознавать, реализовывать и наслаждаться ею, безоговорочно доверяя Замыслу и Миру. В этом и проявится полнота воплощения Замысла относительно человека.