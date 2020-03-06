Самоубийства в Украине: можно ли избежать?

Любая смерть, которую можно было предотвратить, огорчает и вызывает сожаление. Самоубийство, кроме ожидаемого горя из-за потери, возлагает на близких еще и бремя вины — "недосмотрели, своевременно не помогли, не подставили плечо", особенно, если эта беда постигнет родителей, чьи дети сами ушли из жизни. 10 сентября 2019 года Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обнародовал вопиющие данные: каждые 40 секунд один человек сводит счеты с жизнью и около 800 тысяч жителей Земли ежегодно заканчивают жизнь самоубийством. Этот показатель является индикатором благополучия и здоровья общества, выступая одним из показателей достижения целей устойчивого развития.

Что считать самоубийством? По определению, человек совершает его чаще всего по собственной воле (без приговора и принуждения), без посторонней помощи, находясь при сознании и четко понимая последствия своего поступка, имея твердое намерение уйти из жизни. Причинами становятся личные проблемы (измены, конфликты в семье, развод, несчастная любовь, потеря близких и т.п.) или проблемы в социуме (крах карьеры, социальная изоляция, незапланированное и нежелательное изменение стереотипа жизни, аутинг). Часто на суицид толкают страдания из-за тяжелого заболевания или травмы либо же психическое расстройство. Так, по данным ВОЗ, до 15% депрессий заканчиваются самоубийством. Иногда его провоцирует отсутствие паллиативной помощи больным в терминальных стадиях, особенно одиноким. Относительно новой проблемой становится подражательное самоубийство (эффект Вертера), индуцированное влиянием на недостаточно зрелую молодежь провокативных агентов через сеть Интернет.

Исследование в США (2016 г.) показало, что наиболее значимыми рисками совершения самоубийства являются психические расстройства и употребление вызывающих зависимость веществ, стрессовые жизненные состояния и доступность огнестрельного оружия либо наркотиков, наличие предыдущих попыток или самоубийств в семье. На каждый процент роста безработицы в стране количество самоубийств возрастает на 0,79%. Уровень самоубийств среди ветеранов был в 1,5 раза выше, чем среди людей, не принадлежащих к этой категории.

Статистика самоубийств в Украине. По данным Госстата Украины, в 2018 году было зарегистрировано 6279 самоубийств. Почти треть всех смертей приходится на самоубийства в возрасте выше трудоспособного. Суицид — "лидер" среди неестественных причин смерти, он обусловливает почти каждый пятый случай смерти от всех внешних факторов. Сравним: ДТП привели к 3936 смертям, отравление алкоголем — 3089, убийства — 1638, а повреждения вследствие ведения военных действий — к 147…

В сознании людей самоубийства обычно ассоциируются с молодыми людьми. Действительно, в возрасте от 20 до 35 лет самоубийства уносят больше жизней, чем ДТП или другие внешние причины. Так, причиной 19% смертей украинцев в возрасте 20–24 лет является суицид. В странах с высоким уровнем дохода суицид среди молодежи (15–29 лет) вообще занимает вторую ступеньку среди основных причин смерти. Но, несмотря на весомость этой цифры для молодежи (юные обычно реже умирают от болезней сердца и сосудов или рака), смертность вследствие самоубийств намного выше среди пожилых украинцев (мужчины в возрасте 75–79 лет почти в два с половиной раза чаще заканчивают жизнь самоубийством, чем юноши 20–24 лет).

Еще одна особенность — сверхсмертность мужчин. Из 6279 самоубийств в 2018 году 5172 — это смерти мужчин. На рис. 1 проиллюстрирован как рост показателей с возрастом, так и половые различия (максимальное — в 7,4 раза для активного возраста 35–39 и 55–59 лет).

В Украине уровень смертности вследствие самоубийств почти вдвое превышает аналогичный показатель в странах ЕС. Изменения смертности от суицида в Украине и Швеции в последние десятилетия носили разный характер (рис. 2). Наибольший "всплеск" самоубийств в Украине наблюдался после распада СССР, в сложных условиях периода становления независимости. В то же время в Швеции шло медленное, но устойчивое снижение, связанное с последовательными действиями правительства и общества по профилактике суицида.

Есть ли объективная статистика? К сожалению, мы не знаем реальных масштабов трагедии, и не только в Украине. Согласно выводам ВОЗ, лишь 80 государств-членов (из 183!) имеют для оценки уровня самоубийств качественные данные. Учитывая деликатность вопроса и противоправность суицида в некоторых странах, считают, что, вероятно, неполная отчетность и неправильная классификация являются большими проблемами в связи с самоубийствами, чем с другими причинами смерти.

В Украине нет исследований, какая доля самоубийств остается незарегистрированной. Но, учитывая чрезвычайно высокое (по нашему мнению, неоправданно высокое) количество смертей из-за "повреждений с неопределенным намерением", относительно которых не установлено, случайно или сознательно они причинены, предполагаем, что в эту категории попадают и самоубийства, и убийства, и ДТП. Это обусловлено и объективными причинами (например, длительным периодом после обнаружения тела, отсутствием специалиста или возможностей посмертной экспертизы, свидетельств окружающих об обстоятельствах смерти), и субъективными (если есть сомнения в умышленном суицидальном действии в случае наступления смерти или и без таких сомнений, когда речь идет об игнорировании профессиональных обязанностей, нежелании расследовать конкретный случай и т.п.). Нередко это может происходить и под давлением родственников самоубийцы, которые не хотят огласки.

Можно предположить более частое "неразглашение" суицида лиц пожилого возраста. Факт самоубийства подростков скрыть практически невозможно (как из-за естественной реакции родителей, так и из-за более широкой коммуникации). Тогда как найденного соседями в петле одинокого старика в селе, где до ближайшего врача добраться трудно, соседи и дальние родственники, по молчаливому согласию участкового (если нет подозрения о криминале), скорее всего, похоронят со справкой, в которой фигурирует другая, более "приличная" причина смерти — что-то с сердцем или старость. Просто для того, чтобы тело оказалось на кладбище и упокоилось в освященной земле…

Стоит учесть, что сегодня данные о необходимой для оценки уровня смертности численности населения в нашей стране, по ряду причин, не вполне достоверны. Следует понимать, что после проведения Всеукраинской переписи населения (верю, что это все же произойдет еще при моей жизни!) и получения данных о реальной численности украинцев значения показателей смертности от самоубийств могут существенно измениться...

Опасности чрезвычайных ситуаций. Люди, добровольно или вынужденно оказавшиеся в эпицентре бурных событий, находятся под бременем хронического стресса. Опасность, разделение семьи или потеря близких, тревога, дискриминация, потеря средств на жизнь и поддержание обычного социального статуса, чувство беспомощности, перенаселенность, отсутствие поддержки; усиление остроты существовавших ранее проблем (например, принадлежности к маргинализированной группе) — все эти факторы повышают риск самоубийств. Известный факт: после возведения Берлинской стены уровень самоубийств в восточной части Германии вырос в 25 раз! В зоне риска — люди, принимавшие участие в боевых действиях, получившие ранение или другие расстройства здоровья, страдающие посттравматическим синдромом, а также семьи, потерявшие кого-то из близких.

Новые вызовы. Если одна часть самоубийств вызвана влиянием определенных негативных факторов, то другая — детерминирует пресыщенность жизнью, отсутствие цели и интереса, отсутствие собственной жизненной позиции и зависимость от чужой воли. Недаром в 2018 году были приняты изменения в статью 120 Уголовного кодекса Украины по установлению ответственности за доведение до самоубийства, связанное с развитием сети Интернет. Это, в частности, было инициировано из-за того, что участились суициды подростков, которых побуждали к такому шагу в так называемых группах смерти в социальных сетях. Незрелая психика в сочетании с невозможностью получить поддержку в реальной жизни или просто с поиском острых ощущений толкала юных игроков к проживанию опыта в виртуальной реальности, последним актом которого становилось самоубийство. Именно дети и подростки являются группой, на которую необходимо сориентировать меры предотвращения самоубийства, причем командой специалистов, в которую должны входить и специалисты по IT-технологиям.

Стратегические действия по предотвращению самоубийств. Никакой структуре и службе в одиночку с этим не справиться, — необходимо прежде всего сотрудничество заинтересованных сторон. Межсекторальное взаимодействие, ключевая роль в котором принадлежит системе общественного здоровья, с привлечением специалистов образования и науки, СМИ, правосудия и охраны порядка, транспортных систем, социальной защиты, представителей общественных и религиозных организаций, крайне необходимо для успеха стратегии предотвращения суицида. Очень важно ограничить доступ к средствам совершения самоубийств. В США доказали связь между наличием в доме (в свободном доступе) огнестрельного оружия и более высоким риском самоубийства для владельца оружия и членов его семьи, в том числе детей. Еще до недавнего времени для Украины самоубийства с использованием огнестрельного оружия ограничивались незначительным количеством тех, кто имел к нему доступ (преимущественно профессиональный). С 2014 года, вследствие ведения военных действий на Востоке страны, опасной (а иногда и преступной!) потери контроля над средствами вооружения со стороны армейских и правоохранительных структур, увеличение доли людей с опытом использования оружия и нежеланием с ним расставаться после возвращения к мирной жизни, доступность огнестрельного оружия в стране резко выросла. Это приводит к повышению риска совершения самоубийств именно с помощью такого оружия, особенно для группы ветеранов АТО и их окружения.

Необходимы также раннее выявление лиц, подверженных риску совершения самоубийства (в том числе лечение и уход за людьми с психическими расстройствами и зависимостью, хронической болью), терапия для выявления мыслей, видений и убеждений на этапе до того, как они приведут к попытке самоубийства.

Отдельным направлением является внедрение программ развития у детей и молодежи жизненных навыков, помогающих справляться со стрессовыми ситуациями, а также умение попросить помощи, когда это не удается. Одной из важных задач на пути уменьшения потерь вследствие суицида является успешная адаптация переселенцев из зоны военного конфликта, и особенно участников боевых действий и бывших пленных, к мирной жизни.

Важную роль играет уменьшение стигмы и практики замалчивания. Но следует отметить, что опасны как табуирование темы самоубийства, так и ее романтизация и чрезмерная детализация событий, "смакование" подробностей и т.п. Необходима ответственность в освещении проблемы, прежде всего СМИ.

Пришло время разработки и реализации всесторонней национальной стратегии по предотвращению самоубийств в Украине.

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