Пропаганде ты не скажешь до свиданья, пропаганда не прощается с тобой

И та, и другая направлены на создание общей социальной идентичности. Отсюда внимание власти к созданию общих праздников и общих героев, призванных "заглушать" различия.

Пропаганда направлена на создание общей социальной реальности, поскольку таким образом облегчается управление. По законам кибернетики субъект управления должен обладать не меньшим разнообразием, чем объект управления. Сегодня, назвав бывшего первого секретаря обкома губернатором, мы одновременно не дали ему никаких новых инструментов управления. Зато объект управления резко усложнился. Вместо одной партии имеем десятки, вместо цензуры, ограничивавшей информационные потоки, имеем Интернет, облегчающий распространение информации. Роль спецслужб в процессах социального управления упала до минимума. Большие массы людей перестали материально зависеть от государства и его ока, поскольку заняты собственным бизнесом. Однако сложному объекту управления противостоит слабый субъект управления.

По этой причине пропаганда никуда не уходила, просто она получила новые названия, чтобы никого не пугать. Это информационные войны и операции влияния, это публичная дипломатия, смысловые войны, это бихевиористские войны, это пропаганда здорового образа жизни. Все разнообразие этих методов направлено на унификацию поведения либо своего, либо чужого населения, переводящее его от хаоса к четким правилам.

Нас окружают видимые и невидимые влияния. Если против видимых мы еще можем как-то вырабатывать защиту, то это трудно сделать против влияний невидимых. Стандартная пропаганда, или пропаганда 1.0, была и есть видимой, поэтому советский человек, например, мог легко с ней уживаться, привыкнув особо не обращать на нее внимания. Нестандартная (креативная) пропаганда, или пропаганда 2.0, может иметь пропагандистское сообщение на уровне фона, как это имеет место, например, в телесериале, где основным сообщением будет развлекательный сюжет, ради которого мы сериал и смотрим.

Нынешний феномен работы алгоритмов с имеющимися big data продемонстрировал, что на нужную целевую аудиторию можно выходить очень точно, и в этом случае ей трудно уклониться от задаваемого извне поведения. Все российские информационные интервенции в зарубежные выборы доказывают, что это вполне работающий механизм, для которого нужны массивы личностной информации, алгоритмы и боты.

Почему государства так любят пропаганду? Она призвана удерживать картину мира, которая, с точки зрения государства, должна доминировать в данном обществе. Часть этой работы делает образование, часть — наука, главная же часть возложена на медиа. Последняя наиболее заметна, поскольку это ежедневная коррекция нашей модели мира.

Наука удерживает научную картину мира, которая, кстати, тоже очень меняется, если сравнить прошлые века и настоящее время. Хотя и сегодня 25% россиян и 35% американцев верят, что Солнце вращается вокруг Земли, а не наоборот. Или тот факт, что сравнительно недавно статьи по квантовой физике даже не принимались в научные журналы. И этих физиков удержал и поддержал Вернер Эрхард (это псевдоним создателя тренингов личностного роста в США, которого в результате изгнали из страны, заведя дело о неуплате налогов).

В этом плане пропаганда — это модель порождения интерпретаций того, что происходит вокруг меня. Все они должны укладываться в эту модель, а если не укладываются, используется другой инструментарий, например, в виде довоенных "врагов народа", которые мешают строить счастливое будущее. Сегодня они превратились во "врагов государства".

Как это ни парадоксально, но любое сообщение по сути своей несет искажение. Когда теленовости, даже самые объективные, с помощью десяти новостных событий хотят рассказать о прошедшем дне, то они стопроцентно искажают ситуацию, хотя рассказ о каждом из событий может быть и правдой. Но десять правд не могут отразить миллионы событий, всегда что-то будет оставаться за бортом. Это уже управление массовым сознанием, которому внушается, что это и есть картина дня. Но это просто отражение модели мира, доминирующей в данном сообществе, путем отбора нужных для освещения событий. Отобранные новости призваны подтвердить имеющуюся в головах модель мира.

Само слово "пропаганда" возникло в практике Ватикана в 1622 году и отражало процессы введения новой модели мира в разум новообращенных, чем и занимались миссионеры. Они меняли не бытовую, а сакральную картину мира. И методы эти очень интересны, поскольку процесс считался завершенным только тогда, когда человек в своей душе вдруг ощущал прикосновение к чему-то гораздо большему, чем он сам. С точки зрения нейропсихологии такая условная точка Бога есть в нашем мозгу. Это удалось обнаружить, снимая показатели с профессионалов по общению с Богом, коими были признаны монахини.

Пропаганду, как вариант модели мира, можно представить себе как карту. При этом тоталитарные государства считают, что того, чего нет на их карте, нет и в действительности. И наказывают еретиков, которые мыслят по-иному. Так что это вполне напоминает средние века. А наука и школа как раз изучают, скорее, эту карту, чем саму жизнь.

Нынешняя пропаганда, или пропаганда 2.0, строится по аналогии с мягкой и жесткой силой Дж.Ная. Жесткая пропаганда прошлого, продвигавшаяся методами принуждения, насаждалась в головах почти насильно. Тоталитарная пропаганда жила в очень благоприятных для себя условиях. Информационная пространство формируется в системе монолога, повтора одних и тех же сообщений как в СМИ, так и в науке и образовании, а также в творческой обработке этих же сообщений с помощью механизмов литературы и искусства. То есть это повтор одного и того же в бесконечном количестве вариантов, которые могут нащупывать путь к сердцу человека. Медиа, образование, наука работают с рациональными сообщениями, литература и искусство — с эмоциональными. И у нас нет возможности от них укрыться, поскольку это творческое вхождение в наш разум, поэтому они каждый раз будут иными, и против них не будет выработана защита.

Современная российская пропаганда не может быть отнесена к тоталитарной. Она тоталитарна, да и то достаточно творчески, на новостных телеэкранах, однако параллельно этому контринформацию можно прочесть, например, в Интернете. Но уже кино с финансовой поддержкой государства, как, например, телесериал "Спящие", где в роли американских "спящих агентов", вступающих в действие спустя многие годы после вербовки, является творческой пропагандой, то есть пропагандой 2.0.

Современная пропаганда 2.0 несет в себе большую дозу развлекательности, мы даже готовы покупать ее, обращаясь к телесериалам, фильмам или книгам, тем самым переводя эту пропаганду даже на самоокупаемость. По этой причине в Голливуде есть представители всех силовых структур. Военные считают, что если в будущем фильме американский генерал отражает нашествие инопланетян, то такой фильм можно поддержать, предоставляя самолеты или корабли, например, по стоимости потраченного на съемки горючего. Или силовики провели обучающий семинар для молодых докторов наук, надеясь научить их писать сценарии на темы использования естественных наук в сфере национальной безопасности. В качестве учебного примера там рассматривался телесериал "Числа", где в качестве героев представлены два брата. Один — агент ФБР, другой — профессор математики, который пишет на доске математические формулы, пытаясь предсказать место будущего преступления для своего брата — агента ФБР. Кстати, этот семинар был реакцией на обращение советников президента по науке к президенту, где констатировалось, что если не удастся вернуть американцев к изучению естественных наук, США в ближайшие десять лет утратят свое место среди передовых стран мира. Это было связано с тем, что хотя в Америке и есть много докторов в сфере естественных наук, но они, не будучи гражданами США, не могут быть использованы в лабораториях в области национальной безопасности.

Пропаганда той или иной картины мира меняет наши мозги. Можно вспомнить пример "Гарри Поттера", исследования читателей которого показало, что чем больше книг о нем прочитал человек, тем вероятнее, что на президентских выборах он голосовал за Обаму. Это связали с возникавшим в результате чтения книги мягким отношением к стигматизированным социальным группам, например, ЛГБТ-сообществу,

А вице-президент США благодарил создателей сериала "Уилл и Грейс" за то, что они сделали для улучшения отношения к этому сообществу больше, чем вся государственная машина. И посмотревшие этот сериал люди на вопрос социологов, есть ли у них знакомый из этого сообщества, сообщали имен героев сериала, как видим, не отличая подлинную реальность от художественной.

Невидимые влияния в телесериалах продвигают правила здорового поведения. В тысяче сериалов есть вкрапления таких "квантов" правильного поведения, причем они являются частью сюжета, чтобы не выделяться и не отталкивать зрителей.

Первые такие невидимые вкрапления социального порядка пришли к нам с сериалом "Просто Мария". Следствием его стало массовое обучение грамоте молодых женщин в Латинской Америке, а актриса, игравшая главную роль, получила в подарок серебряную швейную машинку "Зингер", поскольку после того как ее героиня начала учиться шить, тысячи женщин повторили ее путь, соответственно купив уже реальные швейные машинки. Все это любопытные переходы от мира виртуального в мир физический, причем переходы, оказывающие влияние, не будучи специально проведенной операцией влияния.

Государственная пропаганда всегда работает на политическую стабилизацию. Власть должна быть если не любима, то хотя бы уважаема. Наверное, советские "Голубые огоньки" и песенные конкурсы, которые смотрели все женщины СССР, также выполняли определенную стабилизирующую роль, перенося стабильность с экрана в жизнь. По этой причине роль Муслима Магомаева в создании стабильности, хоть и невидимая, была не меньшей, чем роль генсека Л. Брежнева. И когда люди бежали домой, чтобы успеть посмотреть очередную серию "Просто Марии", это означало хотя бы то, что их головы будут заняты именно этим, а не чтением самиздата.

Вот как даже сегодня Интернет описывает песню "Птица счастья": "Мелодия и текст песни "Птица счастья завтрашнего дня" заряжают положительными эмоциями и несут какой-то добрый посыл.

Композиция двух прославленных авторов, Александры Пахмутовой и Николая Добронравова, дарит уверенность в завтрашнем дне и надежду на то, что если что-то делается, то делается к лучшему".

В современном мире произошло резкое усиление роли информационного (медиа и соцсети) и виртуального пространств (телесериалы и литература), сократив влияние чисто физического, которое доминировало в прошлом. И даже у военных возникли не просто информационные операции, а операции влияния и когнитивные эффекты, призванные понизить волю к сопротивлению у противника, вводя его в заблуждение. Все это делается так, чтобы быть ниже "порога реагирования", ведущего к ответным вооруженным действиям, как это было в случае "зеленых человечков" в Крыму.

Пропаганда сильна еще и серьезным разрывом между ее создателями и потребителями: ее делают профессионалы, а потребляют любители. И нынешняя индустрия влияния захватила бизнес (реклама и ПР), политику (политтехнологи), военное дело (специалисты по информационным и психологическим войнам). Все они прокладывают как бы для удобства "мини-рельсы" в нашем разуме, по которым побегут отправляемые ими поезда.