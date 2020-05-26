Покушение на Бальдра

Странная погода нашего времени как нельзя лучше способствует развитию различных паразитов и болезнетворных явлений. Например, это очень благоприятные условия для омелы. Температура ниже -10 губительна для этого куста — вампира деревьев.

В свою очередь коммунальные службы в пылу борьбы с этим паразитом превращают деревья в такие чудовищные обрубки, смотреть на которые категорически не рекомендуется не то что детям и беременным, но и закаленным ветеранам коррупционных схем.

Не исключено, что кто-то, насмотревшись на эти массовые ампутации, укрепится в мысли, что неплохо было бы кое-что отрезать какому-нибудь особо досаждающему ближнему. Ну, хотя бы бюджетирование для начала.

Само по себе ни одно уродливое явление не может быть основополагающей причиной радикального изменения поведения. Но откорректировать уже существующие уродливые мысли в сторону большего злодейства может вполне.

Давайте посмотрим, как именно изменения социального климата влияют на потенциально злодейское поведение. Есть очевидные факты, что социальный климат стремительно меняется. Но, как и с обычным климатом, причины не очень ясны, зато последствия налицо.

Маркером этих последствий является не столько количество смертей от разных причин, в том числе насильственных, сколько смакование и обсуждение самого факта лишения кого-то жизни. Можно традиционно обвинять в этом прессу. Но если вынести за скобки мифологию ее врожденной моральности, пресса лишь более чутко отражает свежие социальные запросы на добро и зло, только и всего.

Есть два объективных фактора, модифицирующих социальную жизнь. Один фактор — экономическая рецессия, начавшаяся задолго до карантина и приведшая к фактическому техническому дефолту страны.

У нее в свою очередь две составляющих. Первая — неуемное многолетнее воровство всех у всех, периодически перерастающее в грабеж, который скромно именуют коррупцией. Вторая — такое же многолетнее попрошайничество траншей и грантов у Запада якобы на развитие украинской демократии. Все это никак не зависело и не зависит от яркой смены лидеров и вялой ротации парламентских партий. Воруют и попрошайничают все.

Теперь у Запада с деньгами стало хуже, и он больше не готов тратить их на украинский цирк в прежнем количестве. Деньги в общем-то небольшие, но репертуар поднадоел.

Другой фактор — эпидемия. Совершенно не имеет значения в данном случае ее вирусологическая подоплека и все конспирологические или реалистические теории. В информационном пространстве она, безусловно, состоялась и нанесла свой неизгладимый ущерб.

Информационная эпидемия массового психоза очень четко продемонстрировала не только всю шаткость и несостоятельность существующих государственных механизмов. Но, что более важно, — безграничность политического лицемерия, хрупкость современной человеческой морали и так называемой цивилизованности в принципе. Как говорится, то, что вы и так знали, но боялись спросить.

Хотелось бы обратить внимание на то, что вышеупомянутый драматизм вовсе не ведет к драматическому апокалиптическому сценарию. Не потому, что драма ненастоящая, а потому что единого финального сюжета сегодня не существует.

Как же так, спросите вы, ведь обострение ситуации очевидно: рост умышленного и непредумышленного насилия, общая взаимная ненависть, политические психозы…

Да, это так. Но повышение социального давления происходит в отдельно взятых группах. Если раньше состав этих групп был более-менее динамичен, то сейчас эта динамика остановилась, что подтверждает социология. Каждая из групп тратит все свои творческие, интеллектуальные и финансовые усилия на превращение своей виртуальной территории в неприступную крепость. Возводятся стены, копаются рвы, строятся замковые башни, вооружаются и принудительно обучаются все ранее мирные жители.

Этот процесс называется геттоизация. Социальные группы думают, что они становятся независимыми городами-государствами, последними хранителями священных истин. На самом деле наблюдается объективное расслоение по уровню доходов и утраченных или потерянных возможностей.

Геттоизация свойственна структурам, в которых управление близится к краху в силу естественной усталости, то есть архаичности управленческой модели. Так распад Римской империи сопровождался возникновением новых государств.

Геттоизация не является синонимом бедности, особенно в наше время. Потребность в обособлении одинаково испытывают и бедные, и богатые. И требование социальной дистанции, вызванное карантином, лишь усугубило этот процесс.

Истоки этой потребности — страх перед неопределенностью будущего и смерть культурно-политического метаязыка, все же позволявшего общаться людям противоположных взглядов. Сознательно не употребляю термин "идеология", потому что в наших условиях она никогда не имела объединительной функции. Да и, собственно говоря, ее никогда в законченном, функциональном виде не существовало. Лишь яркие эскизы и наброски.

Вопреки некоторому сходству, это не нужно путать с сепаратизмом. Потому что сепаратизм несет в себе вполне определенную угрозу, изложенную в простых и понятных сценариях, против которой легко и почетно объединяться.

Сепаратизм и геттоизация соотносятся примерно как микроб и вирус. Что-то можно просто вытравить хлоркой, а к чему-то придется приспосабливаться. Сепаратизм позволяет на основной территории формироваться идеологии, в которой Украина традиционно против чего-то, и это — позитивный сценарий. А геттоизация — это автокаталитический процесс, то есть после определенного рубежа он неостановим. Если сепаратизм — это внешняя напряженность, стимулирующая внутренние процессы, то геттоизация это напряженность внутренняя. Единственное, что она стимулирует — внутреннюю напряженность, перерастающую в агрессию.

Есть пословица, что консерватор — это либерал, которого ограбили. А либерал — это консерватор, который нарвался на полицейский беспредел. В нашей удивительной стране нас одновременно и грабят, и нагибают. Причем одни и те же. Как-то цивилизованно сформировать политическую повестку дня совершенно невозможно.

Поэтому остаются лишь биологические процессы, при которых человек превращается в беспринципное животное. Вот мы часто говорим об утрате морали. О том, что аморальность восторжествовала. Но отсутствие каких-либо принципов вообще не означает, что их заменят принципы противоположные. Аморальные действия — это действия психопата, который/которая вообще ничем не заморачивается.

Есть такая околофилософская фраза, что природа не терпит пустоты. Но если вы внимательно присмотритесь к этой самой природе, то увидите, что различные полости, пустоты и отверстия как раз и являются ее сутью, ее Дао. Сразу замечу любителям интернет-даосизма, что Дао как образ пустоты неотделим от формы "Дэ", за счет которой эта пустота и существует.

Поэтому нынешнее общеукраинское ошеломление вполне отражает не только наше окончательное приближение к состоянию казака Мамая, но и утрату шансов выпустить пар из-за официально провозглашенного государственного пацифизма. Фимиам проевропейских благовоний полностью скрыл внешние враждебные цели.

Плохая новость — уровень агрессии будет расти. Хорошая — он будет расти внутри отдельных социальных гетто. Кого-то убьют грязной вилкой, а кого-то — из красивого дорогого пистолета.

Карантин усилил страх, неуверенность и раздражение от большого количества людей, заставил по-другому относиться к времени (в том числе к своему биологическому), эффективности и смыслу личных встреч. Эти люди очень скоро столкнутся в метро и замкнутое пространство, заполненное безликими непонятными существами, усугубит неврозы и вспышки насилия.

Карантин — как война. Он просто все усилил, ничего принципиально нового не возникло. Часть естественных реакций подверглась необратимым изменениям, их место, как уже не раз бывало в истории человечества, заменят инстинкты. Личная мораль каждого человека станет не инструментом коммуникации, как раньше, а орудием конкуренции и борьбы, предметом защиты любой ценой. Мы видим это в политическом процессе, вне зависимости от того, представляют его субъекты власть или оппозицию. Политические гетто устроены там по-другому, системообразующим фактором является способность, подобно саранче, быстро пожирать огромные бюджетные средства.

То, что в повседневном употреблении принято называть "саранчой" — это название второй фазы превращения достаточно безобидного в первой своей фазе насекомого, пока ему хватает белковой пищи. Из-за ее дефицита одни насекомые становятся саранчой, нападая на богатых белком сородичей, а другие — убегая от сородичей хищных. По пути те и другие подкрепляют свои силы, сжирая все подряд. По-моему, очень хорошее описание современного политического процесса.

В чем символика омелы, с упоминания которой я начал разговор о будущем росте насилия?

Бальдр в скандинавской мифологии — бог весны, любимый сын Одина. Неожиданно ему стали сниться сны, предвещающие смерть. Один узнал, что Бальдр погибнет от руки собственного брата, слепого бога Хеда. Жена Одина придумала, как спасти Бальдра. Она обошла все миры и взяла клятву у всех существ и вещей, что они не причинят ее сыну вреда. Исключением стал отросток омелы, не принятый ею во внимание.

Но злой шут из Асгарда — бог огня Локи — подсунул слепому Хеду прут омелы, когда боги забавлялись метанием копий и камней в ставшего неуязвимым Бальдра, и тот упал замертво. В нижнем мире Бальдр, конечно, занял высокое положение среди мертвых. Но кому нужен весь этот "третий мир", особенно если у тебя был шанс жить более достойно?

Температура нашего общества сейчас такова, что различные паразиты сознания развиваются в нем удвоенной скоростью. А структуры, призванные бороться с подобными инфекциями, так уродуют общество своими санитарными зачистками и нелепыми комментариями к ним, что нас скоро начнут пугаться даже доброжелательные соседи на Западе.

Агрессия в отношении своих, лишь сужающая круг доверия, — это именно та "омела", способная отправить нас в политическое небытие. Нелепые пацифистские призывы лишь ухудшают ситуацию. Тактика "мелких добрых дел" больше не работает.

Или власть, хотя бы ради инстинкта самосохранения, совершит нечто потрясающее негативные представления о ней, или это потрясение произойдет само по себе.

Весна тем не менее у нас уже убитая. Пока лишь в климатическом смысле.

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