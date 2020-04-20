"Опять ты?" — вопрошают смешные чудики из Масяни в "Изоляции", каждый раз сталкиваясь друг с другом в квартире. Интонации меняются, и на n-й день карантина у них все больше ноток раздражения.

Ни для кого уже не секрет, что пребывая в замкнутом пространстве 24/7 вот уже больше месяца, даже в самых, как говорится, благополучных семьях люди начинают конфликтовать. То, что в этот период контакт с близкими нам людьми возрастает, — совсем неплохо. Но потребность в личном пространстве никто не отменял.

Для многих семей карантин стал испытанием на прочность. Вынужденное и почти круглосуточное пребывание в одном помещении, особенно если нет возможности хотя бы ненадолго разойтись по разным комнатам; одновременное выполнение рабочих, домашних и образовательных (в отношении детей) обязанностей; тревожность из-за неопределенности ситуации, часто — утрата значительной части дохода, а то и вообще работы — все это неизбежно приводит к нарастанию уровня агрессии. И если ранее в семье конфликтов не было, сейчас они вполне могут случаться. А если отношения были конфликтными и раньше, теперь это может усугубиться.

О том, как сохранить добрые отношения в семье не доводя конфликты до крайних точек накала, и как из самой неблагоприятной ситуации попытаться извлечь пользу, мы говорили с семейным и детским психологом Валентиной Рокун.

— Пани Валентина, как сейчас справляться с тревожностью и неопределенностью, связанными с карантином?

— Время действительно сложное и все мы переживаем эпидемическую тревожность — как в отношении здоровья, так и по поводу того, что будет дальше. Многим сложно сидеть в заточении с детьми. С одной стороны — добровольном. С другой — не очень.

Но в каждой ситуации всегда есть две стороны. И в самых сложных можно найти ресурс. А в благоприятных — стрессовые моменты. Например, если вас повысили в должности, то одновременно к вам повысились и требования, стало больше ответственности.

В пандемии и карантине найти плюсы конечно сложно. Но можно посмотреть на это, как на возможность провести больше времени с семьей, пообщаться, окунуться в какие-то приятные воспоминания. И это станет тем, что объединяет.

Сейчас многие задумываются о том, почему так случилось, зачем, что это изменит. Это время задавать вопросы. Я бы все-таки посоветовала искать плюсы. Использовать это время для вопросов к себе и друг к другу. Возможно даже записывать ответы, вести дневник. У нас часто не хватает на это времени. Сейчас мы можем больше побыть в контакте с собой, близкими, детьми; понять потребности партнера и свои собственные.

Я работаю в направлении позитивной психотерапии, согласно которой есть четыре главные сферы жизни — тело, деятельность, контакты и смыслы. Практически у всех клиентов, которые приходили ко мне на терапию, раньше был перекос в сферу деятельности. Около 70% своей энергии они отдавали работе. Остальные сферы при этом страдали. Но Вселенная тяготеет к балансу. И если человек ничего не делает для этого сам, всегда происходит нечто, что подталкивает, вынуждая добавить сферы, которые раньше игнорировались. Даже через какие-то неприятности. Например, если человек игнорировал свое самочувствие, не обращался вовремя к врачу, то рано или поздно приходит болезнь, и таким деструктивным способом, заставляет человека заниматься своим физическим телом.

Энергия должна распределяться правильно. Мы жили не придерживаясь баланса, когда было очень много деятельности и мало смысла. И теперь деструктивным способом жизнь заставляет нас прийти к контакту с собой, пониманию себя и своих потребностей. Мне кажется, это время вернуть нас самим себе. И если мы не будем уходить в конфликты, не станем заглушать тревожность в себе алкоголем, наркотиками и тому подобным, а будем чуть мудрее, станем задавать себе вопросы и поймем, что это время дано нам для внутренней трансформации, то результат может быть очень хорошим. У каждого будет своя переоценка ценностей — семьи, настоящих отношений, самой жизни. Потому что очень часто то, что у нас есть, мы принимаем как само собой разумеющееся и не ценим.

— Это красиво звучит в теории. Для части семей карантин действительно станет временем переоценки. Но у большинства моих знакомых работы стало больше. Дети учатся дома. Всех нужно кормить. Не привычные два раза в день, а трижды. Все это забирает время, утомляет и усиливает раздражение по отношению друг к другу даже в благополучных семьях. Сдержать вспышку раздражения сложно. А последствия конфликта могут быть тяжелыми.

— Контакт с собой не означает сдерживать эмоции и запрещать себе злиться. Я точно имею на это право. Но это означает попытку понять, что именно сейчас раздражает в партнере, и понять себя. Это уже уменьшает проявление агрессии.

Когда возникают конфликты, происходит выброс адреналина. "Снимать" лишний адреналин лучше всего физическими упражнениями. Конечно было бы проще, если бы человек мог выбирать — пойти в спортзал или на пробежку. Сейчас я не могу дать такой совет, потому что все вынуждены сидеть дома. Но когда мы чувствуем, что адреналин в нас повышается и, что называется, "бьет по мозгам", лучше все же не лежать перед телевизором, а сделать зарядку, в конце концов — вымыть пол, посуду, даже если не хочется этого делать.

Для конфликтов всегда есть причина. Они возникают не потому, что люди плохие, а потому что какие-то их потребности не удовлетворены. Например, кто-то из семьи сейчас хочет побыть наедине с собой, ему необходимо личное пространство, но такой возможности нет. А другому хочется общения. Дети не могут поделить компьютер: одному нужно учиться, второму хочется играть. Жена хочет спать, а муж — смотреть телевизор. Не потому что он такой плохой, а, возможно, таким образом он успокаивается, отвлекается от тревожных мыслей, уходя в сферу фантазий.

В конфликтной ситуации нужно не включаться в ее развитие, а задавать вопрос: почему этот конфликт возник? Какая потребность партнера или моя собственная не была удовлетворена? Чего я хочу на самом деле? То есть не перетягивать одеяло на себя, а искать конструктивный выход.

Некоторые наши потребности мы можем удовлетворить сами, не ожидая этого от других. Хотя на самом деле мы не привыкли говорить о своих ожиданиях и желаниях и часто просто не озвучиваем партнеру наши потребности, считая, что и так все понятно. Не всегда. Говорить о том, что нас беспокоит нужно открыто. Не на повышенных тонах, не обвиняя, а я-сообщениями, то есть только относительно себя. Например: "Мне было бы приятно, если бы ты помог мне сделать…". Это и звучит, и воспринимается по-другому. Или же: "Ты можешь сейчас мне помочь?" Не сказать: "Помоги мне, пожалуйста", а именно задать вопрос. Это включает большую потребность включиться в помощь. Почти в 100 процентах случаев человек ответит: "Ну хорошо. Чем тебе помочь?".

Если уж конфликт случился, желательно покинуть место, где он начался, отойти хоть на несколько минут и начать включать не эмоции, а мышление. Выдавать бурную эмоцию на событие — в норме для подростков. У взрослого человека все же должен запускаться процесс переосмысления и анализа. А уже потом — эмоция. Мы все-таки можем заставить себя посмотреть на любую ситуацию с другой стороны. Обдумать, почему и как это возникло, как на самом деле я могу это решить. И не искать, кто сейчас виноват. Потому что так конфликт никогда не решится. Но если каждый добровольно возьмет часть ответственности на себя, тогда появится ресурс для разрешения конфликта. Если мы пошли на компромисс и даже в чем-то потеряли, то это не о нашей слабости. Наоборот — о силе и мудрости. Любая ситуация на самом деле дана нам для развития и роста. Хотя испытания бывают сложными.

— А если в семье уже была какая-то трещина?

— Понятно, что сейчас все будет усугубляться. Но я всегда за честность. Карантин на самом деле подсвечивает и причины, и выход из ситуации.

Если трещина уже была, важно задать себе вопрос — тот ли это человек, который мне нужен? Если человек вам все же близок и вы хотите быть с ним, то следует пытаться наладить отношения, нужно идти на компромиссы, стараться понять, почему конфликт возникает. Не бывает, что кто-то на 100 процентов прав, а другой — настолько же виноват. В любом конфликте виноваты обе стороны. Сейчас есть немало семейных психологов, которые консультируют онлайн.

Конфликт — место, из которого можно пойти двумя путями. И если ваш ответ все же "нет", то, наверное, это период, который обострит проблемы еще больше, и все, что отжило, будет умирать. Если семья на той стадии, что сохранять уже нечего, то не нужно пытаться это делать. Время вынужденного совместного заточения стоит использовать для того, чтобы сделать для себя какие-то выводы и потом действовать.

Иногда мы можем быть нечестными с другими, поскольку наши правда и видение могут быть неэкологичными по отношению к ним. Однако мы должны быть честны по отношению к себе. Часто говорят, что нужно сохранить семью для детей. Но самое главное, что родители должны сделать для своих детей, — научить их быть счастливыми. Это не то, что научить держать ложку или читать. Умение быть счастливым нельзя пояснить словами. Оно просто считывается детьми, уходит на уровень подсознания. И потом ребенок, даже не осознавая этого, живет так же, как его родители. Поэтому в первую очередь нужно задать вопрос — счастлива ли я с этим партнером, счастлив ли ребенок в такой семье? Точно ли я — ответственный родитель, который дает своему ребенку такой пример?

Но даже если мы уже понимаем, что с этим партнером будущего не видим, экологические отношения все равно стоит сохранить. Общаться после развода придется, если в семье есть дети. Поэтому не нужно бить посуду, кричать и оскорблять друг друга. Завершать отношения и уходить нужно красиво, оставаясь цивилизованными людьми. Найти подход при желании можно даже к самому неэкологичному партнеру. Самые тяжелые люди встречаются нам на пути не в наказание, а для трансформации и развития.

Если же мы чувствуем, что кто-то хочет подпитаться нашей энергией и провоцирует конфликт, и уже ощущаем, как у нас поднимается уровень адреналина, очень важно на начальном этапе, пока мы еще можем себя контролировать, просто задать вопрос: "Скажи, зачем ты сейчас это говоришь? Зачем это делаешь? Как ты думаешь, можем ли мы решить это как-то иначе?". Задавая вопрос таким образом, мы ставим человека в тупик, и перекрываем ему путь перехода в конфликт. Человек вынужден отвечать на вопрос. Но чтобы он хотел на него ответить, задавать вопрос нужно без агрессии. Вопросы и я-сообщения на этапе, когда конфликт еще не разгорелся, помогут его погасить.

На самом деле конфликт — это не что-то ужасное. Это движущая сила развития. Конструктивного или деструктивного. Когда мы анализируем и определяем причину — на какой актуальной способности замешано тесто этого конфликта, то можем сделать для себя какие-то выводы и, возможно, коррекцию.

Чаще всего конфликт возникает на какой-то актуальной способности, которая по-разному развита у людей в паре. Например, щедрость и жадность. Или, например, девушка очень нетерпимо относится к употреблению алкоголя, потому что у нее отец был алкоголиком. Скорее всего, как раз таких людей она и будет притягивать в свою жизнь. Если человек на что-то очень остро реагирует, Вселенная постоянно подсовывает ему тех, кто провоцирует этот внутренний конфликт. Если мы откорректируем свою реакцию и успокоимся, то люди, которые будут подсвечивать эту нашу способность, перестанут постоянно попадаться на нашем пути.

2020 год будет очень трансформационным во многих сферах — и в деятельности (многие потеряют работу, кто-то вынужден будет сменить сферу приложения сил), и физически (некоторые болеют, и не только коронавирусом), и в контактах (потому что мы вынуждены существовать иначе). Но выживает не самый сильный и не самый умный. А тот, кто умеет адаптироваться. Сейчас такой вызов. И каждый должен понять для себя: я должен адаптироваться ради себя и своих детей. Каким образом? Не смотреть на ситуацию из роли жертвы. А думать: что я могу сделать, для чего мне дана эта ситуация? Возможно, чтобы в том числе наладить отношения в семье, уделить ей больше внимания, переосмыслить ценности, и поделиться тем, что есть, чтобы его стало еще больше.

Все статьи редактора отдела социум и автора ZN.UA Аллы Котляр можно прочесть здесь.