Октябрь: "Покровушка, покрой мою головушку, хоть тряпицей, чтобы не остаться девицей"

"Самая большая беда в том, что вы пытаетесь своему будущему сложить цену. Цену может иметь только сделанная работа, а будущая жизнь — бесценна, поскольку она у Бога".

Так говорил вуйко Дезьо

Подарите себя, свои мысли, свое время родителям, детям, любимым и друзьям — и вам откроется вечность. Вечность — непреодолима. А кризис — преходящ.

Поздно вечером жена пришла из ресторана. У них на работе отмечали праздник: мужчины поздравляли женщин и девушек с Покровом, а они мужчин — с Днем защитника Украины. Пока жена что-то весело рассказывала о своих приятельницах и руководителях, я сосредоточился на подарке, который она принесла. Это были духи. Их жена сразу взялась пробовать. Точнее, мое внимание привлек маленький красивый футлярчик, в котором они были. Он был лакированный, блестящий, в виде сумочки на двух шнурочках, свитых в канатики. Я подумал: если бы в мое время ухаживаний у меня была такая коробочка, я мог бы свою судьбу соединить с совсем другими девушками. И неважно, что не было бы чего-то приличного туда положить. У таких вещей — свое колдовство.

Когда я насмотрелся на сумочку со всех сторон, у меня возникло естественное желание узнать, сколько же она стоит и хватило ли бы мне в то время денег ее купить. На дне на наклейке был указан производитель, штрих-код, еще что-то, но цены не было. А пока я дочитывал последнее предупреждение, почувствовал, что с последним словом ко мне приходит осознание огромного открытия. На наклейке коробки было написано: "Срок годности не ограничен". Вот оно, то вечное, что искали философы всех эпох, вот оно, то нетленное, что побеждает время, — Подарок!

Кстати, когда они переходят в пространство добра и любви, то становятся бессмертными!

Эта маленькая коробочка, которую я держал в руках, унесла мои воспоминания в далекое прошлое моего детства — и это был определенно особый бонус подарка.

Каждую осень у нас во дворе появлялся шалаш. Его строил с нами дядя Боря.

Шалаш — это увлечение всей детворы, общая работа и вечерние страшилки в нем перед возвращением домой.

Теперь я понимаю, что так дядя Боря даровал нам мудрость праздника Суккот. Но понимание ее пришло к нам потом, с годами жизни.

"У царя Шломо было все, о чем мог мечтать человек. И всему этому — бесчисленным богатствам, абсолютной власти, великой мудрости — он назвал цену: чесночная шелуха, томленье духа, солома на ветру".

Я вспоминаю, как мы лежали в шалаше и смотрели на свет, пробивавшийся сквозь щели между прутьями и ветками. Как рассматривали танец пылинок в лучах солнца.

Теперь я знаю, как читать послания тех дней: "Над головой не крыша, а небо".

Это все октябрь, его колдовство: шалаши, Покрова, первый снег...