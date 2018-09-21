Объединиться в разнообразии, или Еще раз об украинской национальной идее

Впереди "русского мира" идут не "зеленые человечки" и танки, а шовинистическая российская идея с имперско-демагогическими, традиционно начерченными самодержцами предписаниями "как обустроить Россию". Конечно, за счет "всего мира", но Украины — прежде всего.

Гибридную войну, навязанную Путиным Украине, подпитывают недобросовестные журналисты, недобросовестные писатели, огосударствленные церковники, продажные социологи и пропагандистcко-лживые СМИ тоталитарных режимов. Ведь война идет в пошитой ими — инженерами человеческих душ (по кривопророчеству вождя мирового пролетариата) — информационной одежде лжи.

От дезинформационных источников гибридизации, глобализированных вечно тоталитарной Россией, "стеной Яценюка" не защититься. Любая информация, во-первых, как квантовые частицы, по теории квантовой механики, врывается через закрытую дверь, одновременно достигая социума на клеточном уровне. Во-вторых, Россия в Донбассе воюет не за Донбасс: "Вся Вселенная должна быть русской". Не обязательно всем разбираться в квантовой механике или мировой политике, — универсальности древнего рецепта "клин клином выбивают" гибридная война не уменьшает. Пока имперско-захватнический мотив правит нашим северным соседом, а его этнические границы не уменьшатся до этнических землей московитов, до тех пор его государственная идея антагонистична украинской национальной. Но мир об этом не будет знать, поскольку украинцы будут мечтать "воцариться в своей сторонке", а Россия веками будет злодействовать в их.

Сейчас распространяются разные способы освобождения Крыма, Донбасса, но здесь не обойтись без украинской идеи, которая в современных реалиях вдохновляла бы народ чувством правоты, патриотизма и соборности, консолидировала его на защиту суверенности, сохранение национальной идентичности и исторической памяти, родного языка, культуры, свободного информационного пространства, создание единой Поместной Церкви; укрепляла иммунитет к денационализации, сопротивляемость информационным фейкам Кремля, помогала противостоять новым внутренним и внешним вызовам и опасностям.

К сожалению, своей национальной идеи Украина так и не выработала. Стратегии развития государства по лекалам украинской национальной идеи, аккумулирующей человеко-нациоцентричность, синергийность и социогуманистичность создания государства, которая основывалась бы на интересах коренной нации, у нас нет. До сих пор спорим о том, какую Украину строить. Без общей идеи и труда нет и синергии.

Когда постоянный член Совета Безопасности ООН, пользуясь правом вето на его решение, цинично нападает на другого участника ООН, то дело не только в соседских отношениях, но и в эффективности системы мирового порядка, в частности в ответственности одной нации (страны) перед другой, в агрессивности их национальных идей. Украина должна укреплять нацбезопасность параллельно с развитием собственных вооруженных сил, вступлением в международные альянсы коллективной защиты, не забывая о том, кто нас делил, уничтожал этно-лингво-интеллектоцидами, голодоморами в течение веков, и сейчас продолжает это делать.

Следовательно, надо рассматривать украинскую национальную идею комплексно, как феномен национального и духовного возрождения, концепт сложной социально-экономической, культурно-языковой, религиозной, экологической генезы и вместе с тем как многофакторную программу развития Украины, стратегию (план действий) ее правительства на будущее, где составные части украинской национальной идеи станут приоритетными стратегемами создания государства, повысят его субъектность, субсидиарность, конкурентоспособность и другие качества современного управления развитием. Национальная идея — это стратегическая канва, спроектированная национальной элитой не ради пиара самовыдвижения в президенты, а как ориентир прогресса сообщества, которое через интегральные составные части привлекает к созданию государства всех патриотов Украины и вне ее сущих, провластных и оппозиционных политиков, интеллектуальные силы, инициативы общественности, моральных авторитетов, других активных граждан и институты.

В таком контексте украинская национальная идея для украинства является не только программой действий на завтра, но также усвоением и сохранением достояний прошлого, его исторических, традиционных институтов. Вместе с тем — это научно обоснованные, инновационно-интеграционные направления современников в мировоззренческом, мотивационно-ценностном и других духовно-информационных, пространственно-временных измерениях. Это — матрица для объединения народа, его идеологическая основа, семантически весомый и лаконично высказанный лозунг; равно же — стратегическая лоция, с помощью которой надо привести украинский корабль в гавань государственности европейского уровня. То есть составные части идеи должны нацеливать нацию на выполнение триединых функций: консолидацию, идентификацию и евроинтеграцию с вектором на мировое цивилизованное развитие.Запад давно это сделал, забыл и нас не понимает или не хочет (не может) понять.

Собственно, украинцам прежде всего надо быть нациоцентричными, руководствоваться едиными соборными интересами, развивать коллективное мышление наций и эмерджентно совершенствовать составные части идеи украинского создания государства как его качественно новые структурно-функциональные стратегемы: Украина — соборная, украинская и достойная цивилизованного человечества (СУД).

Такая формула выразительно проектирует видение и миссию современной национальной идеи, а ее составные части трансформируются в своеобразные суггестии, с помощью которых нация может повлиять на качество обработки стратегии развития государства, его модернизацию и защиту. То есть совершенствовать как общественную систему, где, с одной стороны, человек, нация и цивилизован мир — триедино необходимая подпочва общественного развития; с другой — составные части СУД как основоположные маркеры и ориентиры движения. Это требует не только планирования и прогнозирования развития наций, но и его конкретного стратегирования в рамках украинской национальной идеи, в соответствии с интегративными индикаторами развития структур национального государства, внося необходимые дополнения в Конституцию Украины, законы и т.п.

Следовательно, на базе национальной идеи надо расстраивать национальное государство, которое поможет украинскому народу воплотить в жизнь свое природное, языково-культурное, религиозное и историческое право на самоопределение и самовыражение. Эта идея не поощряет "обустраиваться" за счет завоеваний чужих земель, не активизирует имперские стремления руководить миром, не стимулирует гегемонию политической "многополярности" под российским, американским, китайским или любым другим флагом, — она настраивает на развитие культурного разнообразия, где голоса сильных мира сего не делают безголосыми униженные ими же нации. Только трансформировав составные части украинской национальной идеи в стратегемы развития, каждый украинец и все вместе смогут ответить на вопросы "Кто я?" и "Что сделал для Украинского государства?". Стратегемы — это генеральные направляющие создания государства, по дорожной карте которых должны двигаться и самоотверженно работать и человек, и нация, чтобы не кануть в небытие. Тогда нации не приходят в упадок, а, наоборот, трансформировав экстрактивные (эксплуатационные) институты в инклюзивные, достигают свободы и благосостояния, независимо от богатства их страны.

Ученые доказали: экономические факторы, природные ресурсы не компенсируют зла коррупции, государственной клептомании и нетрудового обогащения от созданных офшоров, экстрактивных институтов, которые обманывают собственный народ, разъединяют нации, продуцируют бедность и социальное равнодушие.

Мы не только не были готовы к войне в военном аспекте. Прежде всего мы не были едины идеологично-информационно как сообщество. И не только потому, что украинцы, убаюканные в течение столетий российско-имперскими лживыми мифами, не могли представить, что "старший брат", который в действительности всегда был Каином, может неожиданно нанести удар ножом в спину. Это аксиома для потомков. Как и то, что мы до сих пор не объединены национальной идеей. У украинцев не было постоянной защитной пленки по образовательным знаниям, системе идеологически-информационного обеспечения, не было государственной системы контроля "дез" и "фейков" России. Это в течение веков тормозило духовно-информационную мобильность украинцев и сейчас мешает их национальному самоопределению и интеграции в цивилизованный мир, вступлению в коллективные формы защиты, выбору соответствующего лидера наций.

Следовательно, возникает насущная необходимость сформировать новый уровень гражданского сознания с высоким статусом сплоченности нации, культуры ее коллективного мышления, креатива создания новых знаний и стабильной передачи их последующим поколениям для повышения плотности защитной пленки, сопротивляемости денационализации, прорыву в мир и донесения до него правды.

Речь идет о темпах развития интеллектуального капитала ради преемственности развития нации, повышения образованности, креативности, высокой духовности и морали, наконец, познания мира и себя. Речь идет о слове, где мысль, идея, язык выступают знаниево-интеллектуальным (духовно-информационным) обручем объединения людей, интеллектуальным ресурсом бытия и духовным щитом защиты от дезинформационного имперского опиума огосударствленной церкви, ее метропольных мифов и анафем, подпитывающих центробежное кочубейство, "старшебратство" и провинциальное малороссийство, начиная с присвоения чужих земель, имен, истории, идей вплоть до придумывания идеологем новороссийства, формирования нового "советского человека", "русского мира" и т.п.

При таких вражеских действиях нельзя жить только лозунгами национальной идеи довоенных времен. Гибридная война требует новых форм киберзащиты. Украинская национальная идея призывает сосредоточиться на информационно-интеллектуальном аспекте, который предусматривает не только территориально-пространственную, но и духовно-интеллектуальную соборность украинцев как их единство и способность всем вместе, синергийно создавать собственное государство на новых идеологически-цивилизационных основах, консолидируясь, объединяясь исторически, ментально и национально. Мы потеряли часть территории, но не уменьшилось чувство соборного патриотизма нации. Это доказательство, что эти чувства формирует не простое, а комплексно интегрированное единство, имеющее триединую подпочву: признание общей истории прошлого, консолидация желания территориальных громад работать ради государства будущего (политическая воля внедрять социально-экономические реформы, темпы евроинтеграции, украиноязычное пространство, единая национальная Церковь и т.п.).

Идеологическая доктрина СУД девальвирует ура-патриотические популистско-метафоричные характеристики будущего Украины как сильной, богатой, цветущей и т.п. и вместе с тем ставит ее прогресс на четкую канву мировых индикаторов (уровень человеческого развития, сплоченности нации, инновационно-инвестиционные внедрения, уклад экономики и т.п.). Равно же — акцентирует внимание на модели соборности в духовно-интеллектуальном, языково-культурном, идейно-политическом, мировоззренческом измерениях, которые на социогуманистических основах формирует, склеивает и кристаллизует из серой массы население нации как национально сознательное сообщество с присущими ему духовно-качественными характеристиками (осознание национальной идентичности, сохранение традиций, воспитание патриотизма и сплоченности нации, желание стать продуцентом нового продукта, передовых новаций для дальнейшего прогресса, прорыва на мировые пространства и рынки).

Следовательно, в широком плане речь идет о прогрессе путем реализации пакета видимых и невидимых активов, а они делают возможным сохранить национальную идентичность в системе аксиологических (ценностных) аспектов цивилизованности, которая эмерджентно обеспечивается качественными процессами интеллектуализации, гуманизации, элитаризации и экологизации. Наконец, создается сообщество, где магистральной ценностью становятся равные экономические и политические права каждого. Украина начинается с каждого сознательного ее идеи. Только преодолев скалу препятствий, приобретя качества, присущие развитым нациям, мы можем проложить "хоч синам, як не собі" дорогу в свободный мир.

Современными приоритетами патриотичных стратегем украинской национальной идеи мы обречены вымостить эту дорогу. Где соборность — это не только интеграция экономик регионов, не только участие в евроатлантических мерах коллективной безопасности, в безвизе и культурно-показательных инъекциях, но и консолидация на уровне духовных, нравственно-психологических характеристик, внутренне присущих человеку и нации, их сознанию и ментальности, которые мобилизуют, придают им когнитивно-философскую и мировоззренчески-объединительную направленность. Этому должны содействовать способность лидера объединить национальной идеей народ на построение и защиту собственного государства — украинской Украины. Это качество не означает злонамеренной спекуляции лозунгом "Украина только для украинцев". Его заклеймил еще Михаил Грушевский, позиционировав демократическую мысль: если ты живешь в Украине и работаешь ради ее блага, ты — украинец. Украинскость не определяется только этничностью, а отчасти презентует политическую нацию, отчасти — гражданскую, которая строит государство титульного народа. Где националист — это прежде всего патриот, который любит свою Родину, как поляк любит Польшу, и не больше. Тем не менее есть украинец польского или другого происхождения.

Следовательно, украинскость — это эксклюзивное достижение нации, которое надо не только сохранить, но и развивать как национальный цвет украинского народа в разноцветном мировом соцветии. Относительно этого чрезвычайно недалекими кажутся озвученные в ВР пиарные призывы вечного кандидата в президенты Украины Ю.Тимошенко заключить на период выборов межпартийный меморандум о временном прекращении межлидерской критики. Фактически еще раз — объединиться надо, но вокруг меня. Вместо того чтобы по-государственному, стратегически консолидировать патриотические силы народа вокруг национальной идеи, и далее плодим свои партийки, потрясаем их флажками и думаем, что всех перехитрили.

Сейчас мировоззренчески-стратегическое значение формулы СУД в том, что она свидетельствует: не мы первые в цивилизованном мире вымащиваем свой национальный путь развития. Поэтому надо быть достойными развития своего модерного национального государства как многоаспектной задачи в смысле выбора лучших ценностей человечества из ряда его многогранных качеств. Гитлеровская Германия, бывший Союз или нынешняя Северная Корея вроде бы были и являются консолидированными сообществами. Но это не та консолидация, не те лидеры, ценности и общественные нормы поведения. Наконец, не те стратегические приоритеты создания государства, не тот инклюзив. Само заимствование достижений прогрессивного человечества с позиций стратегем украинской национальной идеи не даст Украине забыть, что сейчас она на грани ежедневного выбора между грубой гибридной силой тоталитаризма и синергией креатива разумной коллективной защиты цивилизованного мира, его ценностей и благодеяния. Чтобы на "границе" православия и католицизма сохраниться как соборная нация, надо объединиться в Единую Поместную Церковь. Эти дискурсы должны гармонизироваться, отстояться и социализироваться. А донесение ее смыслов к миру прекратит спекуляции относительно преследования украинцами "всех русскоязычных" или геноцида относительно поляков, якобы содеянного ими на земле украинской Волыни. Настоящие же геноциды в Украине — это Большой Голодомор, искусственно созданный коммунистами в 1932–1933 гг., и депортация ими крымскотатарского народа в 1944-м, как и проведенная поляками в 1947-м операция "Висла", вследствие которой трагедия случилась с лемками.

Воплощение модели украинской национальной идеи комплексно имплементирует социогуманистические основы с их вектором на паритетную защиту жизни и человека, и нации, заодно опираясь на мировую культурологическую основу. В частности, сполна делает возможным воспользоваться мудрыми органически-простыми установками Махатмы Ганди своему народу в постколониальное время его национального и духовного возрождения: я должен оставлять все окна и дверь открытыми; я за то, чтобы отовсюду все культуры мира приплывали к моему порогу, но ничего не может быть таким, что будет сбивать меня с ног, и наводнение будет заливать мой дом. Помня это, мы в постсоветский период должны вникнуть в украинскую идею как консолидирующий нацию интегральный фактор, придав ей социогуманистический императив как идею "семьи" в международных отношениях (по которой к самым слабым относятся с самой большой любовью, а голоса тех, кто представил себя сильными мира, не имеют морального права делать безголосыми постколониально-советские народы). Идею ответственности наций перед нациями Папа Иоанн Павел ІІ перенес в третье тысячелетие, в национальную и социальную плоскость народов и народностей, которые стремятся стать или уже стали на путь возвращения к своим духовным истокам. Мир над этой инициативой Папы на сессии ООН, проведенной по случаю 50-летия организации, не восстановился. Эта рефлексия присуща созвездию других больших социогуманистов прошлого — Масарику, Гавелу. Ее пропагандирует известный американский историк Т.Снайдер, рассматривая историческую ответственность — жаль — только Германии перед Украиной. Ведь не только она одна из стран, подписавших Будапештский меморандум, не вспоминает обещания Украине, беззащитной и безъядерной по их вине. Другие в то же время захватывают ее территории, русифицируют коренные народы, и в дальнейшем расстреливая национальные идеи, лидеров, сбивают гражданские самолеты с детьми, фальсифицируя: "Нас там нет".

Обобщив социогуманистические взгляды, препарировав их к украинским реалиям, можно заметить, как это сделал Понтифик во время пастырского визита в Киев, вспоминая Владимира Мономаха: не дайте сильным мира сего погубить человека.И становится страшно: приходят в упадок нации, их языки, традиции, молодежь. Только оберегая человечество и нации, мы сохраним мир.Не будет свободным человек, пока подневольна его нация, пока на его землю ненасытно смотрит захватчик.Не будет свободной Польши без свободной Украины, даже под зонтом НАТО. Дипломаты, ученые-гуманитарии должны шире адаптировать рефлексии Гедройца, Куреня, Бжезинского относительно польско-украинских отношений. Мы способны понять призыв Папы Иоанна Павла ІІ и опереться в наших соседских взаимоотношениях на мудрость раскаяния — "прощаем, и просим прощения" — как государственно-незыблемого, искренне-сочувственного и морально-социогуманистического, вместо того, чтобы открывать "второй фронт" гибридной войны на радость реаниматологов империи зла.

Не разумнее ли наклеванным сейчас в президенты воспользоваться историей Великого Княжества Литовского, чтобы нацелить ЕС на активизацию действий сектора современной восточноевропейской политики; на синергию укрепления национальной безопасности Украины, Польши, Литвы, Беларуси и других стран Балто-Черноморской гряды; на возвращение автокефалии Киевской Поместной Церкви, которая в будущем может стать медиатором объединения христиан римо-католического и византийско-православного обрядов, активизируя в мире экуменическое (и не только) движение. В условиях глобализации гибридной войны за новый передел мира и "обустройство" старой "империи зла" украинская национальная идея мировоззренчески утверждает цивилизационную рациональность социогуманистического выбора вектора перспективно мощной синергийности в современном разделенном мире.

Когда слышу ежедневные сводки о военных действиях в Донбассе, особенно о новых кровопролитиях среди защитников украинской национальной идеи, сами вырываются слова-молитва: Боже, береги Украину в попытках объединить мир в его разнообразии!