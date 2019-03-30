Не по месту жительства

Такие данные следуют из общенационального опроса социологов компании "Kantar TNS в Украине", проведенного в течение августа и сентября 2018 г. Опрос заказал партнерский консорциум из Центра прав человека ZMINA, Аналитического центра CEDOS и Украинского независимого центра политических исследований при финансовой поддержке Европейского Союза.

Социологи опросили 7 731 гражданина Украины в возрасте от 18 до 75 лет во всех областях, кроме оккупированных территорий. Это первое исследование такого масштаба, раскрывающее количество людей, живущих не по месту регистрации, и их отношения с этим институтом.

Мобильность украинцев

Не по месту регистрации в Украине проживают 3,3 млн взрослых. Условно назовем такую категорию граждан мобильными. Если учесть детей, переселенцев, иностранцев и граждан, у которых вообще нет места регистрации, то доля населения достигнет 6,8 млн чел. Исследователи обращают внимание, что совокупное количество мобильных граждан равняется населению нескольких крупных областных центров.

Свыше 10 лет проживают не по месту регистрации 15% украинцев, от 5 до 10 лет — 24%. Только 32% таких людей живут в другом населенном пункте, но в пределах области. 12% — в других областях. Доля населения, зарегистрированного за пределами Киевской области, но проживающих в Киеве, самая большая в Украине — по меньшей мере 31%.

85% украинцев сказали, что живут не по месту регистрации из-за переезда. Каждый десятый менял регистрацию целенаправленно, не переезжая.

Исследование социологов показало бо́льшую мобильность молодежи, чем граждан старшего возраста.

По словам исследовательницы центра CEDOS Александры Слободян, с каждым летом в Украине становится больше молодежи, которая после окончания университета не регистрирует нового места жительства.

Чтобы получить услуги или реализовать свое право, 32% жителей городов, проживающих не по своему месту регистрации, специально ездили в населенные пункты, где они зарегистрированы. На такие поездки они тратили в среднем 750 грн и четыре дня собственного времени. 22% таких граждан заявили, что использовали рабочие дни, чтобы получить услуги, зависящие от места регистрации. Ежегодные затраты украинцев из-за несовершенной действующей системы регистрации исследователи оценили в 900 миллионов гривен.

Почти каждый четвертый горожанин (24%) признался, что сталкивался с проблемами или ограничениями во время получения услуг для себя или членов семьи именно из-за проживания не по месту регистрации.

Доступность медицины. 48% мобильных граждан на протяжении последних двух лет обращались в государственные поликлиники не по месту регистрации. Исследование показало повышенную коррупционную составляющую в случае обращения к врачам такой категории людей. Они чаще использовали неформальные пути доступа к медицине: вынуждены были платить благотворительные взносы в фонд поликлиники и "благодарить" врача. Кроме этого, 23% горожан, живущих не по месту регистрации, вынуждены были лечиться самостоятельно.

Доступ к образованию. Также исследование выявило проблему с доступом к образованию у граждан, независимо от регистрации места жительства. Около трети (32%) человек, живущих по месту регистрации, пытались устроить своих детей в учреждения образования не по месту регистрации, по сравнению с 48% мобильных граждан.

"Обе категории одинаково часто платили благотворительные взносы в фонд садика и школы или неофициально "благодарили" их сотрудников. Это свидетельствует о неразвитой в Украине инфраструктуре, особенно дошкольного образования", — объясняет Александра Слободян.

Активность на выборах. Результаты опроса также подтвердили, что кандидаты на выборах потеряли часть своего электората. Мобильные граждане менее активны на выборах и в жизни населенного пункта, в котором фактически живут.

Те, кто проживает не по месту регистрации, для участия в президентских и парламентских выборах могут временно изменить место голосования по специальной процедуре или же должны ехать голосовать домой. На выборах в парламент 2014 г. этой процедурой воспользовались всего 3% опрошенных горожан. Чтобы проголосовать, 47% пришлось приехать к своему месту регистрации. 13% респондентов в городах заявили, что не голосовали именно из-за того, что проживают не по месту регистрации. 36% не голосовали по другим причинам. Исследователи заметили, что доля горожан, не голосовавших из-за места регистрации, увеличивается с расстоянием от места жительства до места регистрации.

Что касается местных выборов, граждане не могут временно изменить места голосования. Поэтому около четверти проголосовавших горожан (24%), ездили в тот населенный пункт, где они зарегистрированы. А 59% жителей городов сказали, что проголосовали бы по месту проживания, если бы у них была такая возможность.

Кроме этого, исследование выявило долю людей, которые считают себя "неполноправными" жителями громады и поэтому не участвуют в собрании жителей дома (21%) или обустройстве общей территории (27%).

Мифы о праве собственности

Воспользоваться государственными услугами и реализовать свои права украинцам проще альтернативным путем, чем зарегистрировать новое место жительства. Исследование показало, что у тех, кто живет не в собственном жилище, меньше шансов быть зарегистрированными, чем у тех, кто живет в своем доме. Только 3% из последних проживали не по месту регистрации. В то время как среди тех, кто проживал не в собственном доме, таких 25%. Причем лица, живущие в доме близких родственников, значительно реже проживают не по месту регистрации (19%), чем те, кто живет в чужом жилище (66%), т.е. доме других родственников или арендодателей.

95% граждан ответили, что не зарегистрировали бы арендаторов в своей собственности, поскольку опасаются, что те могут завладеть жильем, если их там зарегистрировать, хотя это и не соответствует действительности и законодательству. Еще один аргумент, подтверждающий миф о связи регистрации с правом собственности, — ответы самих арендаторов. 75% жителей городов заявили, что, хотя проживают не по месту регистрации, они бы не хотели сниматься с зарегистрированного жилья.

"Деньги не берутся из тумбочки"

Вместе с тем, как показало исследование, украинцы считают, что им выгодно не регистрировать место своего проживания. Так, например, 8% опрошенных жителей городов, живущих не по месту регистрации, признались, что они или члены их семьи меняли регистрацию, чтобы получить субсидию. Каждый третий горожанин (32%) ответил, что не хотел бы регистрации, поскольку не хочет иметь дело с военкоматом, а каждый второй (49%) признался, что это может увеличить стоимость коммунальных услуг.

Большинство (77%) граждан не видит проблем с институтом регистрации, несмотря на то, что, с объективной точки зрения, действующая система ограничивает права человека и доступ к государственным сервисам. Только 21% граждан считает, что их права ограничиваются из-за проживания не по месту регистрации.

По мнению исследователей, украинцы не замечают нарушения своих прав, поскольку потребность в государственных услугах возникает эпизодически. Вместе с тем около половины людей, живущих не по месту регистрации, проживают и зарегистрированы в том же населенном пункте, а значит, препятствий в доступе к услугам и реализации прав у них меньше.

Но на инициированном Центром прав человека ZMINA обсуждении по принципу Chatham House представительница одного из министерств делала ударение на нечестности граждан и их нежелании быть ответственными.

По ее мнению, эти цифры свидетельствуют, что украинцы не хотят платить честные налоги и за справедливые коммунальные услуги. Вот почему в этой реформе важно сохранить баланс между мотивацией граждан к регистрации фактического места жительства и принуждении, на которое государство имеет право. Если граждане претендуют на обеспечение конституционных прав, то, чтобы государство могло их обеспечить, должны выполнить и требования. Чиновница считает, что страдает в этой ситуации государство, оно и должно быть заинтересовано в реформе регистрации места жительства.

Почему нужна реформа?

Поскольку мобильных граждан в Украине по меньшей мере 16% от всего населения, эксперты подчеркивают, что институт регистрации нуждается в полном реформировании, потому как власть использует ее как инструмент управления. Сейчас эта система затрагивает документирование людей, избирательную систему, налогообложение, бюджетирование, учет населения, систему среднего образования, военную, правоохранительную и другие сферы.

"Все, от органов местного самоуправления до министерств, пытаются посчитать, сколько надо запланировать ресурсов — на строительство школ, запуск маршрутных такси, мест в детсадах и школах и т.п. Для этого они создают формулы, применяют коэффициенты, пытаются считать людей по потреблению определенных продуктов или по данным операторов мобильной связи. И все потому, что не могут опираться на официальные данные о регистрации места жительства, поскольку они не отображают реального количества жителей ни одного населенного пункта. Государство так и не разработало механизм, который бы позволил каждому человеку просто и быстро сообщить власти о своем фактическом месте жительства. Это приводит к тому, что ресурсы на громады распределяются неправильно. Поэтому страдает и государство, и люди, — независимо от того, живут они по зарегистрированному месту жительства или нет", — обосновывает менеджер по адвокации Центра прав человека ZMINA Алена Лунева.

Ее коллега Людмила Янкина, руководитель проекта "Свобода передвижения для каждого: реформа системы регистрации места жительства в Украине", в пределах которого проводилось исследование, считает, что реформа не может быть поверхностной: "Регистрацию места жительства в той системе координат, в которой сейчас находится Украина, нельзя просто отменить или заменить моделью, существующей в другой стране. Новая модель должна быть собственной, а не заимствованной, поскольку украинский контекст существенно отличается от других стран. Такие изменения нуждаются в системном подходе и разработке решения к изменениям. Это не об услуге регистрации места жительства, а о глубинной разработке качественных решений во всех подсистемах госуправления, предоставлении государственных услуг, планово-экономических процессах, системе социальной защиты и т.п. Цена ошибки или банального реплицирования слишком высока. Украина не может себе этого позволить".