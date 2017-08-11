"Конец света наступит тогда, когда сторожу понадобится сторож"

Успех человека — это всесторонняя и полная жизнь в Мире, подаренном Богом, а не умение "выкручиваться" в Мире, выдуманном людьми.

Так говорил вуйко Дезьо

Каждый человек пытается объяснить окружающий мир. Этому посвящено много работ. Но основные из них не опубликованы, поскольку не написаны. Когда человеку удается понять природу Мира, то с этим знанием приходит осознание того, что любые усилия объяснить — лишние.

Я понимаю всю бесполезность данного текста, но этот вывод правдив только до того момента, как появится читатель.

Мы все являемся частью энергетического универсума. Определить универсум инструментарием употребляемых нами понятий невозможно, он — это Все, а определить — всегда означает ограничить. Для него не существует даже понятия "часть", хотя бы потому, что пространство и время являются лишь выдумкой, онтологией отображения человека.

Человек отображает универсум — так "возникает" окружающий мир. Отображения формируются как эпизоды. Это обстоятельство создает "предыдущий" и "следующий" эпизод. Так возникает время. Между эпизодами всегда есть различие, их элементы меняют свои расположения. Так возникает пространство.

Если человека на продолжительное время оставить в изолированной абсолютно темной комнате, то впоследствии у него исчезают понятия пространства и времени: эпизод, который формируется его отображением, остается статическим и "немым", в смысле обмена информацией, если не вмешивается память о предыдущих эпизодах и не начинают выстраиваться эпизоды-галлюцинации.

Окружающий мир — это отображение энергетического универсума, которое создает человек. Для нас оно является совокупностью цветов, звуков, запахов, прикосновений, смысла слов. Учитывая особенность природы такого отображения, господствующим фактором построения окружающего мира человеком является зрение. Для летучей мыши окружающий мир — это прежде всего совокупность каких-то силуэтов, которые формируются отраженной волной, присланной в пространство самой летучей мышью. Для собак — это уже совокупность запахов, которые дополняются изображениями и другими факторами. Кстати, очевидно, поэтому собаки так печально смотрят на ночное звездное небо и воют на Луну, что видят их, но не ощущают запаха — основного фактора построения их окружающего мира.

Отображения-эпизоды человек начинает объяснять, т.е. строить модели окружающего мира. Понятия пространства и времени — элементы всех таких моделей.

Любая модель всегда является только приближением окружающего мира. Она — заблуждение, хотя бы потому, что в каждой модели пренебрегают бесчисленным количеством связей неделимого, непрерывного и необъятного универсума и отображением как его "части".

Процесс построения человеком модели окружающего мира — самое полное определение культуры. Чем богаче модель, тем совершеннее матрица культуры, которая обеспечивает координацию между окружающим миром и моделью мира.

Все указанное мы можем определить как Замысел, неделимой и неразрывной "частью" которого является Замысел относительно человека. Замысел формирует логику, из которой возникают, постоянно меняются и исчезают спонтанные порядки. Логика-Слово задает спонтанные порядки, которые удается человеку отобразить в картине окружающего мира.

Когда человек начинает моделировать и преображать окружающий мир, проявляется замысел самого человека. Он предусмотрен в Замысле: "Бог создал нас подобными Себе, но позволил быть собой". Замысел человека деформирует первичную логику-слово, так возникают навязанные порядки. Они могут быть продолжением спонтанных порядков — культура, а могут и противоречить им, вступать в конфликт с ними, — контркультура.

Навязанные порядки, особенно во втором случае, всегда нуждаются в дополнительных усилиях со стороны человека и ресурсах со стороны окружающего мира. Это, собственно, и является обобщенным объяснением экологических катаклизмов, климатических изменений, исчезновения экосистем и т.п. Навязанные порядки самого человека, которые антагонистичны логике Замысла относительно него, — контркультура, — приводят к ресурсному истощению окружающего мира. Спонтанные порядки — это эволюция системы в соответствии с существующей логикой. Когда мы разливаем на какой-либо поверхности воду, то со временем замечаем, что на ней образовываются лужи. Эти лужи — спонтанные порядки, возникшие из логики системы, а такой логикой является правило, согласно которому вода всегда стремится занять положение с минимальной потенциальной энергией. Следовательно, спонтанными порядками являются ручьи, пруды, озера, реки, моря.

Перенесем выводы, сделанные нами относительно указанной картины окружающего мира, на человеческое общество как одну из его моделей. Как и в приведенном примере, на рынке также возникают спонтанные порядки: денежная система, мера веса и длины, заводы и фабрики, места стихийной торговли, базары, магазины, супермаркеты, монополии и т.п. Они все возникают из логики рынка, а она, подобно минимизации потенциальной энергии, заключается в минимизации транзакционных затрат.

Спонтанные порядки в общественном отношении возникают как солидарные действия групп, масс, сообществ, общества. Это исторически сформированные школы, больницы, профессиональные цеха, профсоюзы, шахматные клубы, правозащитные организации и т.п., и язык — как высочайший спонтанный порядок сообщества. Их логика определяется объединительной проблемой, целью, а обязательный фактор успеха — доверие, подобное правилам минимума энергии и транзакционных затрат. Только с тем отличием, что спонтанные порядки общества возникают и становятся устойчивыми с ростом уровня доверия.

Спонтанные порядки государства — это его институты. Они являются продолжением логики, из которой появляется само государство. В любом сообществе возникает невротизация, связанная с взаимодействием человека с неизвестной ему действительностью. Если эту невротизацию не удается сублимировать, она превращается в агрессию, которая ведет к самоуничтожению сообщества. Инструментами сублимации невроза являются работа, творчество, мифотворчество, табу, традиции: все вместе — матрица культуры. Несублимированный невроз надо подавить, ибо он — угроза существованию сообщества. Так возникают спонтанные порядки, которые впоследствии становятся институтами государства. В соответствии со своей философией, эти институты должны легализировать собственность и защищать от внешнего врага. Страх потерять имущество и свободу — один из определяющих. Внешняя агрессия — это другая культура, другая координация в мире, что приводит к потере уверенности в будущем и вызывает постоянную невротизацию и стресс.

Идеальной является ситуация, когда спонтанные порядки рынка, общества и государства дополняют друг друга и формируют неконфликтный общественный договор. В таком общественном договоре всегда будут существовать разногласия, поскольку они — основа прогресса. Но это будут компетентные расхождения, которые можно устранить в рамках общественного диалога, а не методами насилия.

Такой идеальный общественный договор возможен тогда, когда спонтанные порядки каждого из секторов действуют в рамках своей логики, из которой и возникли. Доверие — залог его возникновения, поскольку минимизирует экономические, политические, общественные и бытовые транзакционные затраты, в чем и проявляется его универсальный феномен.

Учитывая особенности отображения и объяснения окружающего мира, все, что создано человеком, является моделью, т.е. заблуждением. Поэтому любое действие человека, в смысле толкования действительности, будет неполным, а потому ошибочным, хотя бы на каком-то значительном горизонте времени. Оно может быть разве что доктриной определенного момента.

Когда человек сосредоточен на гармонизации своей модели со спонтанными порядками окружающего мира — это креативный процесс. Его не следует путать с попытками человека найти гармонию собственной модели с моделями других людей, — это не креатив, а самообман. Сумма ошибочных представлений может породить только еще одно ошибочное представление.

Главное назначение модели-заблуждения — сублимация невроза, вызванного неизвестной действительностью. Модель — способ эту действительность объяснить. Вот здесь и сосредоточен чрезвычайно важный момент: главное — не точно отобразить действительность в модели, а убедительно успокоить человека. Точно отобразить действительность невозможно в принципе: окружающий мир суть энергетический универсум — беспрерывный, неделимый и непостижимый, а модель всегда эпизодичная (наш способ отображения), дискретная и фрагментарная. Она неполная и крошит окружающий мир. Поэтому важна не столько точность модели мира, сколько ее терапевтическое действие.

Исходя из этого назначения, способность мыслить и моделировать можно считать механизмом выживания человека. В сообществах, где она есть, удавалось лучше сублимировать невроз, объясняя как угодно природу возникающих страхов. Это оберегало такие группы от перехода невроза во внутреннюю агрессию, уничтожавшую сообщества, которые механизмы мышления и моделирования не приобрели.

Современный урбанизированный человек, оказавшись вне города (в селе, туристическом походе и т.п.), продолжает моделировать свою действительность, координировать ее со спонтанными порядками окружающего мира. При этом он использует урбанизированный комплекс фиксированных действий и установок, которые передаются ему из поколения в поколение, но этот комплекс выступает лишь инструментом.

В современном же городе большинство людей находятся в матрице уже заданной модели. Они не субъект, а объект моделирования. Свою действительность они координируют не со спонтанными порядками окружающего мира, а с навязанными порядками модели. Если предложенная городом модель окажется неправильной, то, в смысле культуры, такая жизнь человека становится пустой, а такая координация становится контркультурой.

Такова жизнь современного постиндустриального общества. Капитал в нем координируется не с собственностью, а с моделью собственности. Причем эта модель актуализируется только в специально культивированных условиях. Разные торговые марки, бренды, деривативы, которые стоят десятки миллионов долларов, перестают быть капиталом, как только исчезает соответствующее информационное сопровождение. Это — квазикапиталы.

Контркультура в пространстве капиталов немедленно приводит к деформациям в политической жизни: партии больше не обслуживают народ, они служат модели народа — созданному электорату.

Отрекаясь от спонтанных порядков окружающего мира в пользу навязанных порядков модели, меняя вектор своей координации, человек превращается в "квазичеловека", а его связь с внешним миром — культура — замещается контркультурой модели. Но такая подмена смыслов перестает решать фундаментальную задачу сублимации невроза — вопрос выживания общества. В матрице контркультуры социум, объединенный ранее логикой окружающего мира, распадается и атомизируется, превращаясь в совокупность "квазилюдей". Это и является концом культуры.

В таких условиях институты гражданского общества не ведут диалог между властью, бизнесом и обществом, а обслуживают специально культивированные условия модели. Именно в их оценках и информационном сопровождении произведения контркультуры превращаются в квазикапитал.

Самые большие вызовы будущему нашей цивилизации состоят в том, что модель окружающего мира, действительности, извращенная абсолютизацией ресурсной целесообразности, начинает сама продуцировать выдуманные контролируемые страхи, чтобы обосновать собственные концепты накопления и абсурдные затраты на их обеспечение. Такое отчуждение модели действительности от самой действительности становится фатальным, поскольку модель начинает формировать в человеке комплекс изученной беспомощности перед действительностью.

Не человек в окружающем мире — культура, а модель мира, которая приносит ресурс, — контркультура, — становится онтологией современной цивилизации.

Выход из такой ситуации может состоять только в изменении модели действительности, а не в дальнейшем накоплении ресурсов, поскольку эстетика навязанного спроса не опровергает отсутствия качества. Необходимо менять матрицу культуры, которая действительность интерпретирует в представление о действительности, изменять принципы формирования самой матрицы. Такие новые культурные матрицы могут быть найдены, сформированы лишь на новой технологии мышления. Это должно быть искусство как технология синтеза. Только на их основе человечеству удастся создать такие модели действительности, которые, сублимируя страхи окружающего мира, не создадут страхи новые — "рукотворные". Для этого понадобится изменить нынешнюю меру бытия. Ресурсное обеспечение как инструмент преодоления страхов, окружающих человека, надо будет понять как накопление энергии частной инициативы и солидарных действий, объединенных вокруг положительных мотиваций заботы, доверия и добропорядочности, а не как материальное обогащение за счет монопольного подавления конкуренции, навязанного спроса и сманипулированного социального заказа. Это будет самым высоким содержанием искусства как инструмента матрицы культуры, которая вновь скоординирует отчужденные ныне модель действительности и действительность.

Страхи действительности надо преодолевать не материальными ресурсными накоплениями, которые оборачиваются "рукотворными" страхами модели, а симфонией модели и действительности, их синтезом. Тогда, в такой гармонии, "мед на ноже", который предлагает современная цивилизация человеку, удастся сублимировать в "искусство "меда".

Наша Вселенная — это эволюция спонтанных порядков, которые реализуют, воплощают имеющуюся логику. Первичную логику-слово мы иногда называем "Большим взрывом".

Спонтанные порядки, постоянно возникая, меняют локальную логику, в которой существуют. Это самосогласованно приводит к формированию новых спонтанных порядков: в этом и заключается смысл эволюции.

В этот процесс человечество начинает вмешиваться созданием собственных навязанных порядков. Пока такое вмешательство является продолжением порядков спонтанных, мы имеем гармонию, развитие первичной логики-слова. Когда же навязанные порядки начинают выпадать из общей симфонии порядков спонтанных, мы получаем конфликт — "мед на ноже".

Искусство "меда" и призвано, в гармонии спонтанных и навязанных порядков, снять эти конфронтационные разногласия, дабы обеспечить дальнейшую эволюцию логики Мира таким образом, чтобы логика существования человечества из нее не исчезла.

Когда искусство "меда" станет основанием нашей новой модели действительности, мы начнем не бояться действительности, а доверять ей! Так строил свои храмы великий Гауди. Он брал нити и нанизывал на них бусинки. Вес каждой бусинки был пропорционален будущей нагрузке. Подвесив такую связку бусинок, он получал профиль будущей арки, только перевернутой вверх ногами. Эти отдельные нити он затем объединял другими нитями. Так формировалась целостная картина будущих арок и колонн. Ему только оставалось создать чертеж и, перевернув полученную картину, реализовать сформированный природным путем профиль потолка, арок и колонн.

Это выразительный и яркий пример того, как замысел человека может стать продолжением Замысла относительно человека, как навязанные порядки могут органически дополнять порядки спонтанные. Это и является высшим проявлением искусства, венцом которого стал Храм Святого Семейства — Саграда Фамилия.

Все взаимоотношения между людьми требуют объяснения. Существуют различные способы сделать это. Наша цивилизация возникла и развивается, выясняя отношения между людьми через установление взаимных прав. В этой конструкции определяющими являются идеология, принципы, которые указывают, в чью пользу эти права устанавливаются, и процедуры, институты, воплощающие принципы и выполняющие надзор над соблюдением установленных норм.

Кризис современной цивилизации — это кризис идеологии, приоритетов, определяющих взаимные права, и несовершенство институтов, которые призваны этим заниматься.

Выход из кризиса, который ищет цивилизация, заключается в поиске новых идеологий установления взаимных прав и внедрении новых механизмов реализации этой процедуры, а также в усовершенствовании надзора над ней. Этот поиск привел к тому, что в корневой, первичной задаче — налаживанию отношений между людьми — начинает исчезать человек, а акцентом становится изысканное администрирование отношений.

Очевидно, что выход из такого кризиса цивилизации следует уже искать в первых принципах: там, где был "Вход". Их надо переосмыслить.

Одним из вариантов такого подхода может быть вообще отказ от приоритета концепции установления взаимных прав и подчинение ее концепции доверия, заботы и добропорядочности. Доверие является условием возникновения, существования, обогащения и продуктивной сути культуры. Доверие — это корневой принцип отображения энергетического универсума, в котором мы живем. Без него не будет работать ни один из производных концептов: права, свободы, собственности и т.п. Доверие присуще человеку еще до появления у него всех смыслов понятий и признаков и лежит в основе инициации человека как общественного существа.

В свое время концепты прав и свобод органически возникли из новых моральных установок. Пока торжество концептов прав и свобод дополнялось моральным законом, они содействовали прогрессу и развитию экономики. Но абсолютизация прав и свобод привела к тому, что перестали следовать моральному закону: экономическая формула "убила" Бога. Вместо этого начали внедряться административные регуляторы-сторожа. Это привело к рос ту транзакционных затрат, с которыми пришли кризисы и затяжные периоды стагнации. Выход из такой ситуации может быть не в накоплении и усовершенствовании "сторожей", а в возврате к моральным законам, которые восстановят доверие во взаимоотношениях и снизят чрезмерные транзакционные затраты. В самом беспорядочном доверии больше совершенства и полноты, чем в самом рациональном неверии.

Христос завещал: "Не клянись". Мы должны это воспринимать как предостережение, что при клятве доверие уменьшается и превращается из корневого принципа в ситуативный договор, который уже можно толковать произвольно.

Определяя доверие как основной и господствующий принцип, мудрецы предостерегали: "Конец света наступит тогда, когда сторожу понадобится сторож".

Доверие в отношениях между людьми должно стать безоговорочным моральным принципом, а добропорядочность и забота — инструментами его укрепления.

Иногда, когда мы беремся застегивать рубашку, то начинаем не с той пуговицы: выбираем ошибочные принципы. Далее рубашка застегивается легко и хорошо. Но когда мы добираемся до воротничка, то замечаем, что он не сходится.

Так и наша цивилизация "дошла до воротничка". Нет уже смысла теперь искать креативные "галстуки", чтобы скрыть обнаруженный изъян. Он был заложен вначале, когда ресурсное накопление, а не доверие, стало господствующим принципом в установлении взаимных прав. Эти попытки — лишь изменение дискурсов, они ведут исключительно к лишним затратам, истощению окружающего мира, к экологическим катастрофам. Нам надо менять парадигмы и их приоритеты. Мы все должны "перезастегнуться".

Когда человек знает принципы, то дискурсы имеют второстепенное значение, когда у человека есть Вера, то дискурсы значения не имеют.

С точки зрения Всего, в этот миг не имеет никакого значения то, что автор написал. Значение имеет лишь то, что читатель прочитал. В следующее мгновение и оно не будет иметь значения.

Если человечество обречено (в силу онтологии своего отображения Мира) строить модели-заблуждения, то пусть в их основе лежат выявления эстетичного качества окружающего мира как гармонии спонтанных и навязанных порядков и положительные мотивации, определенные приоритетом укрепления доверия.