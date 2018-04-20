Компенсация за страдание. Что и как

Термин "моральный ущерб" в Украине ныне известен. Но что именно означает это понятие, и каким образом ущерб компенсируется — знают единицы.

Это и не удивительно: в украинском судопроизводстве понятие появилось совсем недавно. История отечественного института морального возмещения начинается с 1993 г., когда Гражданский кодекс Украины в 1961 г. был дополнен статьей 440-1, предусматривающей возмещение причиненного лицу морального ущерба в денежном эквиваленте, суммой, которая составляла не менее пяти минимальных зарплат (со временем эту норму отменили). Следовательно, институт морального возмещения в нашей стране существует всего 25 лет. Мы еще движемся в этом направлении путем проб и ошибок, изучая и применяя опыт стран с развитыми демократиями, внося изменения в собственное законодательство, пытаемся юридически урегулировать правоотношения потерпевшей стороны и лица, нанесшего моральный ущерб.

Моральный ущерб — это потери нематериального характера. У человека, избитого хулиганами, синяки, ушибы, раны видят все. Медики, после довольно непродолжительного исследования, делают вывод о причиненном здоровью ущербе, измеряют это в цифрах и процентах. А вот как измерить психологические переживания пострадавшего, то, что он чувствовал и чувствует: страх, стыд, душевную боль, депрессию, унижение? По какой шкале можно определить степень душевных мук, например, офисной работницы, преследуемой начальником; депрессию несправедливо уволенного работника; человека, ставшего инвалидом из-за пьяного водителя; бойца, вернувшегося с передовой, где, вследствие российской агрессии, он должен был убивать врагов и видеть смерть товарищей? И, хотя главными правами человека, наряду с жизнью, здоровьем и безопасностью, являются честь и достоинство, защитить их, учитывая абстрактный характер, труднее, чем права, имеющие определенную конкретику. Трудно, но возможно.

За четверть века коллективная судейская мудрость наработала колоссальную практику судебных решений о компенсации причиненного морального ущерба в самых разнообразных правоотношениях. Доступ в Единый государственный реестр судебных решений дает возможность специалистам провести социологическое исследование практики применения судами таких правоотношений и определить разумные пределы компенсаций морального ущерба, которые высшие суды Украины считали справедливыми.

Современное законодательство определяет, что моральный ущерб состоит в физической боли и страданиях, вызванных тяжкими повреждениями; в моральных страданиях, причиной которых стали незаконные действия против лица или его близких; в переживаниях вследствие повреждения или потери имущества; в унижении чести и достоинства, а также деловой репутации человека или юридического лица.

Следует отметить, что институт морального возмещения нормативно предусматривает соблюдение в его правоприменении четырех основных принципов: 1 — разумности; 2 — справедливости; 3 — прецедентности; 4 — состязательности/доказанности. А статья 23 Гражданского кодекса Украины отмечает: "Размер денежного возмещения морального ущерба определяется судом".

Состязательность относится к основным принципам гражданского судопроизводства. Потерпевший должен доказать наличие и объем причиненного ему морального ущерба. И, если сам пострадавший не сможет предоставить надлежащих доказательств и обоснований своих требований, суд должен отказать в иске из-за недоказанности. Даже удовлетворив все прочие требования истца, суд достаточно часто отказывает в возмещении морального ущерба, обосновывая это тем, что во время рассмотрения дела причинение морального ущерба не было подтверждено, поскольку доказательства тому не предоставлены. Кроме того, как указано в одном из судебных решений, сама по себе констатация факта причинения морального ущерба истцу не может быть неопровержимым основанием для его возмещения без доказанности его причинения и имеющейся причинной связи между действиями ответчика и последствиями.

Существенный момент: в украинском законодательстве не установлены критерии, определяющие максимальный и минимальный размеры морального ущерба в денежном эквиваленте. Бывали случаи, когда суды при одинаковой утрате профессиональной трудоспособности и установлении одинаковой группы инвалидности определяли разные размеры морального возмещения пострадавшим. Так, при 15-процентной потере трудоспособности минимальный размер морального возмещения составлял 1,5 тыс., а максимальный — 50 тыс. грн; при 50-процентной — соответственно 2 тыс. и 150 тыс. грн. При этом максимальный размер морального возмещения при 100-процентной утрате трудоспособности составлял всего 60 тыс. грн.

Совсем иная картина в странах, где институт возмещения морального ущерба действует давно и активно, имеет значительную традицию, где наработаны стандарты решений, нормативная база и т.п. В частности, в Германии в судебной практике употребляется термин "компенсация за страдание" (или "ущерб, вызванный чувствами"). Исходя из конституционного закрепления прав личности и их неприкосновенности, предполагается возможность такой компенсации не только в случаях причинения ущерба здоровью, неправомерного ограничения свободы, но и при нарушении тайны переписки и записей конфиденциального характера, вмешательстве в частную жизнь лица вследствие несанкционированной фотосъемки, разглашении сведений о частной жизни и т.п.

Сложной является проблема размера ответственности за такой ущерб. По немецкому праву компенсация за пережитые страдания должна быть справедливой: учитывается общий принцип выравнивания выгоды; пострадавший должен быть восстановлен в положении, существовавшем до нарушения его прав или интересов, но не должен получить выгоду вследствие компенсации ему такого ущерба. При вычислении размера компенсации за моральный ущерб также будут приниматься во внимание суммы компенсаций, назначенные судами в аналогичных делах ранее.

Во Франции законодательство допускает компенсацию морального ущерба в неограниченном количестве случаев, а суд удовлетворяет такие иски, руководствуясь требованиями справедливости. Как указано в гражданском кодексе этой страны, возмещению должен подлежать любой ущерб — имущественный и неимущественный. Решение судья принимает, исследовав и учтя все нюансы отношений между истцом и ответчиком. Поэтому вердикт в каждом деле обычно отличается от других, якобы аналогичных, и зависит от обстоятельств конкретного случая.

Но самым развитым институт морального возмещения считается в так называемых странах англосаксонского права (США, Великобритания, Канада и др.). Здесь и рекордные размеры выплат, и установленные схемы расчета различных видов ущерба. Англосаксонская система права использует три критерия оценивания морального ущерба: личностный, функциональный и концептуальный. Личностный подход при определении морального ущерба должен учитывать индивидуальные акцентуации пострадавшего. Функциональный вытекает из того, что суд должен назначить разумную сумму компенсации. Наиболее распространенный, концептуальный критерий предусматривает компенсацию за душевные страдания по аналогии с имущественными: за потерю определенного органа или телесное повреждение определяются максимально и минимально возможные суммы возмещения. Например, смерть пострадавшего вследствие преступления "оценивается" в среднем в 250 тыс. долл. А вот моральная компенсация вследствие врачебной ошибки в США может достигать, в зависимости от штата, миллиона долларов.

В некоторых западных странах, в частности в Великобритании, есть даже специальные комиссии по вопросам компенсации морального ущерба, рассчитывающие суммы возмещения в каждом конкретном случае. В то же время все виды ущерба разбиты в так называемой Тарифной схеме на 25 видов, с единым размером компенсации в каждой группе. Согласно этому "тарифу", размер морального возмещения зависит от тяжести увечья. Например, потеря глаза оценивается в 3000–4000 фунтов стерлингов, указательного пальца — в 1250, травма челюсти — в 6250 фунтов стерлингов, и т.д.

Интересное и показательное дело в плане возмещения морального ущерба рассматривалось недавно в Лондоне. Бывшая работница одного из известных банков подала иск на своего бывшего руководителя, обвинив его в том, что тот не создал надлежащих условий труда. Дескать, коллеги унижали ее, насмехались, загружали сверхурочно работой, а начальник ничего не сделал, чтобы этому помешать. Женщина утверждала, что из-за стрессового состояния даже пыталась покончить с собой. Истица прошла установленную законом экспертизу, которая пришла к выводу, что у несчастной за время работы развилась стойкая депрессия. Судья, указав в решении, что бывшая банковская работница "стала объектом безжалостной кампании жестокого поведения, направленного на причинение ей душевных страданий", присудил истице 800 тыс. фунтов: 35 тыс. — за пережитые боль и страдание, 25 тыс. — за вред карьере, 100 тыс. — за потерянные доходы и 640 тыс. — как компенсацию за недополученные доходы в будущем, в частности пенсию.

А в мире одно из самых громких дел о моральном возмещении состоялось в конце прошлого века в США. Адвокат Ричард Скраггс заработал свыше миллиарда долларов, когда решил предъявить иск американским табачным корпорациям не от отдельной жертвы курения, а от штата, тратившего крупные деньги на оплату лечения людей. Под давлением сразу нескольких штатов табачным компаниям пришлось согласиться выплатить истцам 246 млрд долл. Первым в этом ряду стало решение суда в январе 1998 г. о выплате производителями сигарет 15,3 млрд долл. штату Техас. Эта сумма тогда стала самым высоким штрафом в истории США.

Институт возмещения морального ущерба широко применяется в решениях Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Немало дел там рассматривают, в частности, и в отношении граждан Украины. Так, несколько лет назад ЕСПЧ обязал Украину выплатить жителю Прикарпатья 100 тыс. евро компенсации морального ущерба, причиненного работниками правоохранительных органов. Кроме того, государство должно было выплатить пострадавшему 51 тыс. евро материального ущерба.

А в июне 2014 г. ЕСПЧ присудил России выплатить акционерам ЮКОСА свыше 2 млрд долл. "в качестве компенсации морального ущерба". Это одно из самых масштабных решений в истории суда.

В РФ компенсация морального ущерба по решению суда — явление, как и в Украине, не очень давнее. И четких критериев для определения степени психологических страданий потерпевшего там еще не выработали. Следовательно, моральный ущерб российские служители Фемиды определяют, можно сказать, на глаз. Чаще всего сумма компенсации в РФ не превышает 50 тыс. руб., но за последние годы там было рассмотрено несколько дел, которые широко освещались в российской прессе, поскольку истцы выиграли очень крупные для этой страны суммы морального возмещения.

Так, в 2014 г. 3,5 млн руб. моральной компенсации выплатили родителям девочки, умершей по вине врачей в Сургуте. У двухлетнего ребенка были сильные боли в животе, но очередной врач-педиатр предположила, что малышка просто капризничает и не хочет идти в садик. Девочку тщательно не обследовали, и вскоре она умерла. Со временем врачебная экспертиза показала, что ребенку была нужна срочная операция.

5 млн руб. получил петербуржец от родильного дома за смерть жены. Роженица умерла на операционном столе из-за неправильно выполненной искусственной вентиляции легких. У покойницы остались пятеро маленьких детей. В суде была доказана ошибка анестезиолога, но дело против безответственных лиц прекратили по амнистии. Муж умершей женщины выступил с иском о моральном ущербе в гражданском судебном процессе. Суд принял его сторону.

Размер рекордной компенсации за причинение морального ущерба в России достиг 15 млн руб. Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И.Павлова в 2015 г. выплатил беспрецедентно высокую сумму женщине, пострадавшей от непрофессионализма врачей. В 2010 г. из-за ошибки медиков в родильном доме женщина и ее сын получили тяжелые травмы, ребенок спустя два года умер.

А вот в Украине рекордная сумма компенсации за моральный ущерб касалась нарушения интеллектуальной собственности. Владелец патента на промышленный образец "аккумуляторная батарея" обратился в суд с иском о защите имущественных и личных прав интеллектуальной собственности против предприятия, вырабатывающего аналогичные аккумуляторы, и против предприятия, аккумуляторы эти реализовывавшего. Истец предоставил суду экспертное исследование аккумулятора, патент, а также расчеты недополученной выгоды и денежного эквивалента причиненных ему моральных страданий. Суд согласился с расчетом утраченной выгоды и, на основании расходных накладных ответчиков, подтверждавших реализацию аккумуляторов, за период с сентября 2015 г. по январь 2016 г. установил общую стоимость этих аккумуляторов и высчитал из нее 15%. Эту сумму — 3,4 млн грн — суд признал неполученными доходами истца. Кроме того, подтвердил, что вследствие противоправных действий ответчиков истцу был причинен моральный ущерб, поскольку у членов трудового коллектива, деловых партнеров, специалистов в сфере интеллектуальной собственности, патентных поверенных и других специалистов формируется искаженная оценка профессиональности истца как владельца прав на патент. Суд оценил такой ущерб в 2 млн грн.

Следует отметить, что в Украине до недавнего времени институт возмещения морального ущерба был развит слабо. И к тому же как инструмент расчета суммы денежной компенсации использовалась абсолютно ненаучная формула. Речь идет о так называемых "Методиках установления причинения морального ущерба и методе оценки размера компенсаций вызванных страданий". В "Методиках..." выводилась формула Эрделевского (российский ученый, просто изложивший свои взгляды на проблему в обычном публицистическом труде), которую судам было рекомендовано использовать для расчетов размера выплаты за моральный ущерб, что приводило к различным злоупотреблениям. В течение 2013–2016 гг. во внесудебном порядке и в административном судебном процессе правозащитная общественная организация "Союз специалистов социологических и психологических исследований" требовала от Министерства юстиции Украины прекращения применения этой методики и изъятия ее из Реестра методик проведения судебных экспертиз. И лишь 29 января 2016 г. Минюст прекратил ее применение.

Анализируя судебные дела в Украине по искам о возмещении морального ущерба, можно прийти к выводу, что решений удовлетворить такой иск в полном объеме чрезвычайно мало. В большинстве дел исковые требования удовлетворяют частично. Почему так? Суды ссылаются на недостаточное обоснование заявленных исковых требований (недоказанность причинения того или иного ущерба). Если материальный ущерб четко отображается на чеках или любых других математических расчетах, то размер морального подтвердить трудно. Именно поэтому исковые требования о возмещении материального ущерба удовлетворяют чаще, чем о возмещении морального.

Напомню, что определение размера морального ущерба принадлежит к исключительной компетенции суда. Вместе с тем суду нужна помощь, чтобы выяснить, какие пределы размера морального возмещения в похожих делах сложились в судейской практике, и какова степень тяжести пережитых пострадавшим душевных страданий.

На эти два вопроса может ответить такая наука, как социальная психология. Ее методы дают возможность:

а) во время социологического исследования определить пределы морального возмещения, признанные разумными и справедливыми практикой высших судов Украины в отношении "средненормированной личности" в похожих правоотношениях;

б) во время психологического исследования — выявить искренность утверждений и акцентуации психики конкретного пострадавшего, усиливающие/ослабляющие его моральные страдания, по сравнению со "средненормированной личностью".

Но многие не понимают, зачем проводить социально-психологическое исследования. И действительно — зачем? Может, просто подать иск на миллион гривен за испорченное авто — пусть суд сам думает? Многие так и делают: "Проси больше и плачь сильнее — хоть что-нибудь присудят..." При этом игнорируются и разумность, и справедливость, и многолетняя судебная практика. Конечно, можно повлиять на внутреннюю убежденность суда, рассказывая о головных болях, бессоннице и тяге к суициду, вызванные якобы определенными событиями, травмирующими человека. Но это не будет надлежащим доказательством в процессуальном понимании.

Перегруженные делами украинские судьи чаще всего не имеют ни времени, ни желания исполнять за потерпевшего его обязанность — доказывать наличие пережитых моральных страданий, мотивировать за потерпевшего их размер и осуществлять денежный расчет.

Именно по этой причине суды нередко отвечают отказом в удовлетворении исковых требований "из-за отсутствия надлежащих доказательств" или присуждают минимальную сумму возмещения без какой-либо мотивации, из сожаления к потерпевшему.

Приведу пример. В Шевченковский районный суд г. Киева обратился с иском водитель. Он просил взыскать с патрульного полицейского в свою пользу 30 тыс. грн в качестве компенсации причиненного морального ущерба. Дело в том, что старший сержант Национальной полиции составил в отношении этого водителя протокол об административном правонарушении, а затем Броварской горрайонный суд Киевской области производство закрыл из-за отсутствия правонарушения в действиях обвиняемого.

Исковое требование было отклонено, поскольку водитель не предоставил в суд никаких доказательств в подтверждение причинения ему ответчиком именно морального ущерба.

Суду нужны доказательства, и желательно — письменные. Именно на истца закон возлагает бремя доказывания факта причинения морального ущерба и размера справедливой компенсации. Отсутствие в деле надлежащих доказательств вполне прогнозируемо ведет к законному отказу в удовлетворении иска, даже если моральные страдания истца вроде бы очевидны. Вместе с тем как проверить, например, что потерпевший страдал от ударов кнутом, а не чувствовал удовлетворение из-за своей нестандартной сексуальной ориентации? Как узнать, угнетают ли лицо оскорбления и нецензурные высказывания соседей? Возможно, они воспринимаются им как приветствие, наподобие "доброе утро"?

Надлежащие доказательства может предоставить социально-психологическое исследование. Такое исследование должно быть профессиональным, быстрым, однозначным, а методы, по которым оно проводится, — унифицированными, признанными на официальном уровне. Структуры для проведения социально-психологического исследования должны быть созданы в каждом регионе. Важно, чтобы квалификация специалистов не вызвала сомнений ни у стороны истца, ни у стороны ответчика.

Прежде всего скажу, что такие методики уже созданы. Заявленным требованиям соответствует разработанная авторами "Методология применения общеизвестных психодиагностических методик при исследовании морального ущерба" (свидетельство № 781833). Команда специалистов работает, и именно эти ученые могли бы взять на себя подготовку региональных структур.

Подытоживая, обращу внимание на несколько важных моментов.

В возмещении морального и материального ущерба пострадавшему будет отказано, если он сам не предоставит суду надлежащие письменные доказательства. Доказательствами материального ущерба могут служить чеки, квитанции, товароведческие, бухгалтерские и экономические экспертизы. Поскольку "нравственность", "мораль" и "моральный ущерб" являются не наукой, а продуктом общественного сознания, регулирующем поведение человека, оценивать его может только суд. И чтобы вынести разумное и справедливое решение о возмещении морального ущерба, судьи нуждаются в специализированных знаниях по определенным наукам, которые могут получить из комплексной судебной социально-медицинско-психологическо-психиатрическо-этическо-экономическо-товароведческо-правовой экспертизы или социально-психологического исследования, которое многие годы проводит "Союз специалистов социологических и психологических исследований".

Как надо действовать, чтобы добиться возмещения ущерба:

1. Зафиксировать совершенное против потерпевшего правонарушение в правоохранительных или иных уполномоченных на проведение расследования органах.

2. Собрать письменные и другие доказательства для доказывания в суде факта и обстоятельств противоправных действий против лица. При наличии уголовного правонарушения большинство доказательств собирает следователь, а в гражданском или административном процессе — сам потерпевший или его адвокат.

3. Для возмещения материального ущерба доказательствами являются документально подтвержденные затраты, связанные с устранением последствий правонарушения, в том числе упущенная выгода и недополученная прибыль.

4. Для возмещения морального ущерба потерпевший:

— должен лично встретиться со специалистом социальной психологии;

— предоставить для анализа и изучения все имеющиеся письменные доказательства психотравмирующего события;

— дать личное объяснение по поводу обстоятельств дела и негативных последствий этого правонарушения в отношении именно его личности; привести факты и доказательства наличия личных обстоятельств, усиливающих, по его мнению, объем причиненных ему моральных страданий по сравнению с другими людьми в похожих обстоятельствах;

— привести доказательства личного морального поведения, как при исследуемых обстоятельствах, так и в повседневной жизни;

— написать заявление с согласием на исследование специалистом и предоставление этих личных данных суду;

— ознакомиться с "Методологией применения общеизвестных психодиагностических методик при исследовании морального ущерба" (св. № 71833) и процедурой исследования;

— ознакомиться с основами нервно-мышечной прогрессивной релаксации и дыхательной гимнастики;

— пройти комплексное психодиагностическое исследование по 10 методикам и тестам, которые коррелируют между собой, взаимодополняют и контролируют результаты, имеют шкалы лжи, достоверности и т.п. (в течение двух часов).

Также должно быть проведено социологическое исследование и анализ правоприменения Высшим специализированным судом Украины похожих правоотношений, изучить подбор практики решений и постановлений высших судов Украины в похожих правоотношениях (10 рабочих дней, без участия пострадавшего).

Специалист должен изготовить и коллегиально утвердить проект "Вывода социально-психологического исследования".

"Вывод социально-психологического исследования" содержит:

а) подтверждение наличия/отсутствия у обследуемого лица моральных страданий вследствие психотравмирующего события;

б) практику Высшего специализированного суда Украины (ВССУ) как доказательство того, что в похожих правоотношениях высшие суды Украины признают наличие моральных страданий "средненормированных личностей" без проведения специальных психологических исследований;

в) практику ВССУ как доказательство того, что в похожих правоотношениях высшие суды Украины признают разумной и справедливой компенсацию моральных страданий в определенных пределах, рассчитанную в минимальной заработной плате на время судебных слушаний;

г) научно обоснованную рекомендацию для суда о размере взыскания морального ущерба в случае удовлетворения иска в определенных пределах, рассчитанную в минимальной заработной плате и с учетом акцентуаций и психических особенностей этого лица.

На данный момент стоимость проведения специалистами исследования одного психотравмирующего события составляет 3000 грн (взимается судами с виновника в процессуальном качестве указанных затрат).

Подробнее с проблемой морального ущерба, возмещения и предотвращения манипуляций означенными понятиями можно ознакомиться в научно-публицистическом пособии "Моральна шкода. Доказування в суді і захист від маніпуляцій", вышедшего в издательстве "АртЕк".