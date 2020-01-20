Когда нет сил жить

Каждые 40 секунд в мире выпивают 2000 чашек кофе, Билл Гейтс зарабатывает 10 тысяч долларов и… один человек заканчивает жизнь самоубийством.

Цифра, приводимая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), шокирует. Ежегодно 800 тысяч человек совершают суицид. При этом нет четкой зависимости этого показателя от уровня жизни: в развитых странах на каждые 100 тысяч человек населения приходятся 11,5 случая суицида, тогда как в мире в среднем — 10,5 случая.

Пока ни одна международная организация не может обуздать тенденцию роста числа суицидов. Среди молодежи в возрасте от 15 до 29 лет самоубийство вышло на второе место в списке основных причин смерти. Если так пойдет и дальше, то суициды получат первенство, опередив и насильственные преступления, и военные конфликты.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что в целом ситуация продолжает ухудшаться. За пять лет всего 38 стран реализовали национальную стратегию по предотвращению самоубийств. Этой статьей я хочу привлечь внимание к этому факту, ведь без широкого участия общества можно получить в будущем глобальную проблему, особенно в нашей стране, раздираемой военным конфликтом.

Пример других государств показывает, что для достижения успеха достаточно поддержать инициативу. Так поступили в США после того, как министерство ветеранов в результате исследования установило, что ежедневно 22 бывших участника боев заканчивают жизнь самоубийством (в 2014-м — 7403 ветерана). Сразу провели флешмоб 22 Pushup Challenge с целью сбора средств для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР). Его участники жертвовали на сайте 22 доллара и размещали видео, где отжимались от пола 22 раза на протяжении 22 дней и передавали эстафету.

В Украине с начала 2017 года этот флешмоб приобрел популярность. Целые воинские подразделения отжимались на камеру. Затем к акции присоединились руководители Министерства обороны и тысячи коррумпированных чиновников, демонстрируя физическую состоятельность. Но когда журналисты напомнили, что эта идея не самореклама, а сбор средств для оказания медицинской и психологической помощи ветеранам АТО, об акции сразу забыли. Увы, в итоге никакой пользы ветеранам это действо не принесло.

А ведь дело не только в оказании помощи участникам боевых действий. Сегодня, кроме ПТСР (он же "вьетнамский", "афганский" синдром и т.д.), в мире диагностируют много различных психических заболеваний и расстройств, от которых страдают миллионы людей. По статистике, от тяжелых и часто неизлечимых заболеваний психики, таких как шизофрения, олигофрения, деменция, аутизм, эпилепсия и другие, стабильно страдают около 2% населения. В то же время ряд психических расстройств вполне излечимы. В частности, это расстройства настроения (аффективные расстройства), к примеру депрессия и биполярное расстройство, а также неврозы-фобии, истерии, психозы; соматоформные расстройства, когда телесные недуги возникают из-за проблем с психикой. Этот же блок включает и посттравматические стрессовые расстройства, ломающие жизни участников боевых действий, в том числе ветеранов АТО в Украине.

Все вышеизложенные расстройства развиваются под влиянием внешних факторов: насилие в детстве, угнетение в школе и на работе и т.д. В случае своевременного обращения за лечением большинство этих проблем эффективно разрешаются.

Между тем структуры здравоохранения государств реагируют недостаточно. Даже в передовых странах от 30 до 55% лиц с такими расстройствами не получают лечения. А в государствах со средним и низким уровнями дохода этот показатель составляет от 76 до 85%. И это огромная проблема, ведь люди с психическими расстройствами нередко пополняют ряды самоубийц. Установлено, что 90% людей, совершивших самоубийство, в момент смерти страдали психическим заболеванием. Психиатр Светлана Нетрусова два года назад опубликовала статью о причинах самоубийств. Она выделила такие типы мотивов суицидального поведения:

— протест (месть за нанесенный ущерб; акт суицида происходит публично, что определяется психопатологической реакцией);

— призыв (индивид хочет, чтобы ему оказали помощь для изменения ситуации; возникает жалость к себе);

— избегание (возникает при ожидании наказания или страдания; суициду предшествует долгий период обдумывания);

— самонаказание (возникает в случае переживания вины; предшествует долгая и тщательная подготовка к самоубийству);

— отказ от жизни (мотивом выступает отказ существовать; в основе потеря смысла жизни).

К сожалению, суицидный возраст снизился. ВОЗ обращает внимание на существенный прирост самоубийств в возрастной группе от 10 до 14 лет. Специалисты всегда включали подростков в группу риска. Основные причины самоубийств подростков сводятся к следующим:

— тяжелая ситуация в семье;

— конфликты со сверстниками;

— неразделенная любовь.

О том, что такое самоубийство и как его избежать, необходимо рассказывать детям с самого раннего возраста. Между тем многие родители избегают этой темы, считая, что их ребенка это не коснется.

Кроме вышеизложенных причин, процент к подростковым суицидам добавляют социальные сети. Тут на первое место в мире вышли наши северные соседи (РФ) и их сеть "ВКонтакте". Так, в 2013 году возникла суицидная игра "Синий кит", которая путем манипуляций с психикой втягивала молодежь в процесс совершения суицида. По данным расследования "Новой газеты", в период с конца 2015-го по начало 2016 года под воздействием игры в России произошло 130 детских суицидов. А в 2017-м так называемый создатель "Синего кита" Филипп Будейкин был осужден на три года. Позже задержали администратора еще одной из "групп смерти" Илью Сидорова, которому удалось подтолкнуть к суициду семерых подростков. Хотя после арестов и материалов в СМИ активность распространения игры снизилась, "Синий кит" начал собирать урожай смерти в других странах — Алжире (7 человек), Кувейте, Саудовской Аравии, Аргентине, Бразилии.

Под влиянием этой игры суициды подростков произошли и в Украине. Потом на смену "Синему киту" пришли "Красная сова", "Момо", но тут СМИ, психологи и волонтеры сработали эффективно. Были предупреждены суициды в Киеве, Николаеве и Херсоне. Уполномоченный президента Украины по правам ребенка призвал родителей обращать большее внимание на поведение детей. Психолог Вера Романова определила подозрительные признаки участия ребенка в такой игре:

— беспричинное изменение поведения: был спокойным — стал нервным и задиристым, был общительным — стал замкнутым, речь — медленной и монотонной;

— поверхностный сон, сонливость или бессонница;

— ранее аккуратный ребенок стал пренебрежительно относиться к своей внешности и гигиене;

— необычное злоупотребление спиртным и наркотиками;

— "прощальные" действия: непривычные разговоры о любви к родителям, попытки закончить дела, раздарить любимые вещи.

Многое может рассказать родителям и страничка ребенка в соцсетях. Перечислю тревожные признаки:

1. Профиль закрыт от вас по непонятной причине.

2. На фотографиях подросток закрывает лицо, демонстрирует указательный палец (символы суицидальных мыслей). Опасными считаются также медузы, кошки, бабочки, единороги, съемки с высоты, а также изображение того, как киты плывут вверх.

3. Размещение на странице депрессивной музыки, постов на тему самоунижения, нанесение себе травм и порезов, участившиеся комментарии о смерти, чрезмерное увлечение тематической литературой.

4. Появление группы подозрительных "друзей" за короткое время.

В случае, если тревожные симптомы налицо, важно немедленно обратиться к психологу.

Если вернуться к проблеме суицидов в Украине, то приходится констатировать всплеск волны самоубийств за последние годы. К примеру, в 2018 году в столице за сутки могло произойти пять суицидов, хотя несколько лет назад это был месячный показатель. Причины понятны. Кроме усугубившихся социальных проблем, добавился военный конфликт в Донбассе, — в зоне боевых действий суицид происходит через день. Да и в мирных областях не прекращаются самоубийства ветеранов АТО. Некоторые причины этой проблемы буквально на поверхности.

Первая: далеко не все нынешние контрактники и призывники готовы к специфическим нагрузкам войны. Специалисты провели исследования двух групп участников АТО — контрактников с призывниками (первая) и добровольцев (вторая). У первой группы ПТСР — 94%, у второй — 12%. Депрессивные настроения в первой группе — 44%, во второй — 8%. Суицидальные наклонности составляют у первых 76%, у вторых — 4%. И это при том, что добровольцы, как правило, прошли самые горячие точки.

Считаю, что качественный психологический отбор бойцов в зону боевых действий является обязательным, а за пять лет войны в Украине он так и не был организован. Но лучше поздно, чем никогда, тем более что специалистов у нас хватает. Еще важно использовать опыт других стран (например Израиля) при отборе солдат в тот или иной род войск.

Вторая: реабилитация ветеранов войны. Пожалуй, первыми на необычное поведение ротированных бойцов обратили внимание еще во французском Иностранном легионе. После жестоких боев в африканской глубинке легионеры вели себя в мирных условиях вызывающе. Поэтому были приняты меры: после боевых действий тех же легионеров в обязательном порядке помещают на карантин в военные госпитали, где они проходят реабилитацию. И только после этого их отпускают отдохнуть домой.

У нас много говорилось о необходимости профессиональной психологической реабилитации атошников, тем не менее бывший военный прокурор сообщил, что в 2018 году никакие централизованные мероприятия не проводились. А ведь только в Киеве и Киевской области очередь на такую реабилитацию составляет 20 тысяч человек.

Ветеран боевых действий Евгений Терехов в интервью рассказал, что основная реабилитация его коллег — "бухнуть" с сослуживцами. Ему вместе с волонтерами удалось по линии МВД организовать реабилитацию Национальной гвардии: бойцы после выхода из зоны боев направляются в ведомственный санаторий, реабилитационный центр для работы с психологами. Пока это только 1200 человек за квартал, но правильное начало положено, дальше дело за государством.

Всего несколько месяцев назад в Киеве на деньги правительства Великобритании заработала горячая линия поддержки ветеранов по предотвращению суицидов. Неужели за пять лет войны у государственных структур не нашлось финансирования на этот проект? Вопрос риторический.

Сейчас ведется много разговоров о вступлении Украины в НАТО. А ведь опыт Альянса по ротации солдат в зоне боевых действий нами игнорируется, — украинские бойцы годами находятся на передовой, и их моральный износ давно ниже всех допустимых норм.

Поэтому я уверен, что проблему психического здоровья военнослужащих в нынешних условиях можно решать только комплексно. Кроме работы психологов и психиатров, целесообразно изучить пример Израиля по созданию государственной системы патриотического воспитания, допризывной подготовки, организации резерва, по профессиональному отбору на различные воинские специальности. Все эти меры в совокупности смогут в разы уменьшить количество психических расстройств среди военнослужащих. А пока нужно привлечь внимание руководства страны к проблеме профилактики суицидов.

Согласно исследованиям, 75% самоубийц так или иначе сообщают о своих замыслах, поэтому близким важно вовремя распознать эти признаки и обратиться за помощью. Кроме участия населения, профилактика суицидов должна включать психообразование широких масс; усиление внимания родителей к жизни своих детей; доступность психологической помощи для людей из группы риска.

Один из важнейших факторов появления суицидальных настроений — это одиночество. Но это можно предотвратить работой в команде, появлением новых коммуникаций и постоянным повышением своей квалификации. Волонтерам важно создавать группы взаимопомощи, а государству — кризисные стационары, которые будут реализовывать психотерапевтические и реабилитационные программы.

Порой чтобы побудить отказаться от рокового шага, бывает достаточно проявить искренний интерес к человеку с суицидальными намерениями, помочь осознать ценность его жизни для окружающих.

И все же без государственной поддержки ситуация существенно не улучшится. Поэтому я считаю, что в Украине необходимо принять закон о психическом здоровье. Пора выходить на уровень передовых стран в плане профилактики суицидов.