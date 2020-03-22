Карантин или хаос?

Я — мама двух детей садикового и школьного возраста, а также коммуникатор благотворительной организации "Надежда и жилье для детей". Я и раньше работала удаленно, так что с наступлением карантина у меня не изменилось ничего, кроме того, что теперь мне приходится выполнять свою работу в присутствии детей.

И, откровенно говоря, бесконечные списки онлайн-курсов, бесплатных книг и 101 способ провести время с детьми радо меня больше раздражают, чем стимулируют. Моего времени — и рабочего, и личного — стало меньше, чем было до карантина. Горят даже оплаченные ранее курсы.

То же самое происходит с домохозяйками. Сомневаюсь, что больше времени стало и у тех, кому до сих пор приходится ходить на работу. Возможно, эти советы актуальны для тех, кому пришлось пойти в неоплаченный отпуск, но сомневаюсь, что в ситуации с потерей дохода у них есть ресурсы для саморазвития, ведь голова болит о насущном: где заработать и как растянуть заработанное.

Мой старший ребенок более-менее самостоятельный, потому что школа наладила онлайн-учебу. Но я осознаю, что не всем так повезло. Некоторые школы просто перевели учебный процесс на родителей, высылая лишь обязательную для выполнения "домашку". Родителям приходится разбираться в предметах и темах, изучать самим, а потом объяснять детям. Потом — проконтролировать выполнение "домашки", как минимум.

Дети садикового возраста еще не могут занять себя надолго. Скажу больше — моя младшая дочь стала смотреть меньше мультиков, чем обычно. Потому что уже надоело. Так что теперь у меня нет даже 20 минут мультсерии, во время которой я могу полностью сосредоточиться. По моему опыту, когда вам как никогда нужно, чтобы ребенок вас не трогал (важный разговор с руководством, дедлайн проекта, онлайн-совещание), именно в тот момент ребенок будет требовать вашей неделимой и немедленной заботы. Работать в условиях, когда постоянно приходится переключать внимание, выныривать из мыслей, текстов или заполнения таблиц, непросто. А теперь еще добавьте сюда необходимость готовить обед, кроме обычных завтраков и ужинов, потому что раньше все домашние обедали вне дома. Открытая библиотека? Опера онлайн? Виртуальный тур по мировым музеям? Бесплатные курсы английского? Нет, не слышали.

На самом деле все эти призывы и предложения пробуждают чувство собственной неполноценности. Есть иллюзия, что, пока у тебя одновременно горит суп, работа и кричит ребенок, требуя поиграть с ним, кто-то повышает свой профессионализм или прокачивает личные качества.

Будем честны сами с собой: карантин не время для самосовершенствования. Это время для минимизации нагрузок по всем фронтам и отсечение всего лишнего, как например "перебрать гардероб", "сделать генеральную уборку", "пройти онлайн-обучение". Это — испытание ваших физических и моральных сил, а ваша цель — сохранить работу, отношения, нервы, физическое и ментальное здоровье.

Вот мои ноу-хау, как работать в этих условиях.

Забыть о перфекционизме. Карантин — это не каникулы и не отпуск, вам не удастся быть одновременно идеальным работником и родителем. Смиритесь. Не ставьте себе сверхъестественных задач. Не успеваете приготовить суп — варите пельмени. Включаете мультики или планшет, чтобы поработать, — не терзайте себя за это.

Расставить приоритеты. Выделите главное, вычеркните из списков рабочих и домашних задач все неважное и несрочное. Если можете, делегируйте домашним, фрилансерам, службам доставки. Пользуйтесь доступными вам инструментами для планирования и тайм-менеджмента, например матрицей Эйзенхауэра. Только умоляю, не ищите новых инструментов, это займет ваше время и ресурс. Используйте лишь то, что знаете и умеете.

Как успеть сделать запланированное?

Составьте график для себя и для членов семьи. Выделите время на работу, на детей, общение и домашние дела. Договоритесь о месте и времени, когда вы сможете уединиться для работы.

Если взрослых в семье несколько, разводите время ухода за детьми. Например, пока отец играет с ребенком, у мамы есть возможность поработать. И наоборот. Да, это могла бы быть возможность провести время всем вместе, но тогда никто из вас не успеет выполнить рабочие планы. Оставьте семейное время на выходной день.

Привлекайте детей к совместной работе — уборке после игры, приготовлению пищи, старшие дети могут присмотреть за младшими.

Поговорите с детьми, объясните, что хоть мама или папа дома, это не означает, что они всегда доступны для игры или общения. Выставляйте понятные отрезки времени, когда вас нельзя отвлекать, например — пока не кончится мультик, пока не доест завтрак и т.п. Объясните, что могут быть экстренные ситуации, в которых вы всегда готовы включиться.

Выделяйте время для своих потребностей. Вы уже, наверное, читали, что вследствие самоизоляции в Китае возросло количество разводов. Мы не привыкли проводить так много времени вместе, иногда чрезмерное присутствие людей, которых мы любим, может раздражать и приводит к конфликтам на ровном месте. И это нормально. Каждый человек нуждается в личном пространстве, хотя бы помокнуть полчаса в ванне с книжкой или прогуляться в одиночестве вечерним парком. Берегите свое равновесие.

Не жертвуйте сном. Да, я знаю, это большой соблазн — встать раньше, поработать позже, пока все спят. Что потом? Усталость, потеря концентрации, раздраженность, ухудшение иммунитета. Точно не то, что нужно вам во время пандемии.

Выучите и начните практиковать несколько новых простых техник самоуспокоения, они вам точно пригодятся.

Введите в вашу рутину новые приятные ритуалы. Ведь вряд ли вы захотите, чтобы эти недели запомнились вам страхом и напряжением. Со временем плохое забудется, а хорошие воспоминания останутся. Пусть это будет что-то простое и малоресурсное (не старайтесь прыгнуть выше головы). Возможно, ужин при свечах, поэтические чтения, игра в шарады, общий просмотр семейных фильмов, видеозвонки родственникам.

Берегите себя, во всех смыслах! Не только свое здоровье, но и душевное равновесие, нервную систему и семейные отношения. Карантин пройдет, а они останутся.