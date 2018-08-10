Искусство ответственности Навстречу выборам

Наша нынешняя цивилизация возникла и сформировалась на концепте, что человек несет ответственность за свои мысли, действия и поступки.

Не исключено, что в первобытных сообществах существовали и другие версии взаимоотношений человека с собой, окружающей средой и другими членами сообщества. Но эволюция таких сообществ до нашего времени не сохранила, если не принимать во внимание инфантильные первобытные племена — пираха и т. п. Правда, в наших нынешних обществах ответственность на детей также не распространяется или же носит избирательный характер.

Сейчас у нас цивилизация, в которой ответственность человека за собственные мнения, действия и поступки является господствующим принципом. На этом строятся все известные нам правовые системы. Исторически в разных сообществах этот концепт имел разную степень полноты. Взять хотя бы, например, сообщество кочевников или охотников-собирателей и оседлые земледельческие сообщества. Но и у тех, и других ответственность лежала в основе установления взаимных прав.

Частные случаи нарушения этого концепта случались всегда. История может привести множество таких фактов, особенно в авторитарных обществах. В литературе ХІХ и ХХ веков много примеров, когда герои произведений осмысливали именно возможность выхода за рамки такой ответственности или же осуществляли его. Вопрос Раскольникова "Тварь ли я дрожащая или право имею?" сфокусировал поиски нового, иного концепта взаимоотношений внутри социума. И таких литературных и исторических примеров ХХ век нам предоставляет большое количество. Это дает основания думать, что отход от концепта ответственности приобрел массовый характер.

Внедрению этой тенденции, которая начинает выходить за пределы очередной философской интоксикации, как это было у Достоевского, Ницше и т. д., способствует бурный рост информационных взаимоотношений через Интернет и их специфика. А эта специфика такова, что ответственность человека в Сети, если она и наступит, ничтожно мала по сравнению с возможными последствиями его действий. К тому же такая специфика перестает быть чем-то особым, как в случаях с тиранами или литературными героями, и приобретает массовый характер. К "соблазну безответственности" приобщаются многочисленные массы социума, подобная практика воспроизводится и накапливается, растет с развитием Сети и ее ресурсов. Но самой опасной становится практика сознательного использования такой специфики. Безответственность за свои действия, искусственное создание благожелательного информационного сопровождения этих действий и соответствующее искажение оценок, которые объявляются нормой, формируют социум, основанный на концепте безответственности, а скорее — бесконцептуальный социум. Собственно, уже и о самом социуме, в обычном для нас понимании, говорить не придется, это уже будет какое-то другое сообщество, которое будет сплачивать не общее представление о взаимоотношениях, а общий способ взаимоотношений — Сеть и ее регламент.

В основе современного общества находился концепт личной ответственности человека за собственные мнения, действия и поступки (на детей это не распространялось). Современные автократии уже строятся на основе отрицания такой ответственности, обосновывая это "уникальной" идентичностью. Ответственность на себя берет дуче, фюрер, вождь, "русский мир", ИГИЛ и т. п. Причем в случае с ИГИЛ персональная ответственность размывается на сеть. И примеров "избирательной ответственности" можно привести очень много.

Атаки на систему международного сообщества, международного права, пренебрежение их принципами и нормами становятся фактами настоящего. Когда ведущий телевизионной программы призывает превратить в "ядерный пепел" другую страну, а десятки миллионов зрителей одобрительно воспринимают его призыв, это означает, что ответственности за мнение и сказанное слово уже нет. А до безответственности за действие остается только шаг, потому что эти миллионы потом изберут того, кто получит возможность такое действие осуществить.

Если ко всем этим и похожим проявлениям присмотреться с онтологической точки зрения, то можно констатировать, что мы наблюдаем процесс изменения принципиальной концепции цивилизации, а именно — внедрение безответственности или избирательной ответственности как концепта новых взаимоотношений между людьми. А разные течения относительно "особых свобод", "отдельных статусов" и "уникальных ролей" являются лишь яркой "философской" оберткой, с помощью которой прикрывается изначальная замена ответственности произволом. У нас в Украине тоже есть примеры "избирательной ответственности" — те же "дети войны" или "евробляхи" и т. п.

Я не удивлюсь, если со временем появится движение за особый статус "копателей янтаря", "честных контрабандистов", "заядлых активистов" и т. д. Это может быть как реакцией на чрезмерное администрирование жизни человека, так и проявлением общего тренда поиска "особой идентификации", но в условиях нашего украинского общества, культивирующего архаические ценности. Однако и в Европе о таких гибридах относительно статуса мигрантов уже ходят анекдоты, а общество там в своих ценностях далеко отошло от архаики. Итак, имеем глобальный тренд: "избирательная ответственность" как безответственность.

Я не даю оценок в категориях "хорошо" или "плохо", а только привожу примеры "избирательной ответственности". В условиях ограниченного бюджета страны избирательность неминуема, а особенности ее применения должны отражать идеологию правящей партии. По моему мнению, в нынешних условиях применение избирательности более уместно для больных, нуждающихся в импортных лекарствах, а не здоровых, требующих импортных автомобилей. Но это уже оценочное суждение, а ряд таких исключений в практике ценностей архаического общества — безграничный, потому что "избирательная ответственность" является гением архаического общества.

Самый свежий пример проявления таких ценностей: пассажир в троллейбусе покупает билет за 8 грн, компостирует его, едет, а на выходе продает этот билет следующему пассажиру за 7 грн на глазах у кондуктора или просто передает. Мы по этому поводу радуемся, а во всем развитом (не архаическом) мире такое наше поведение будет оцениваться как профанское, с соответствующими последствиями. Нам "нужен Моисей" как осознание ответственности.

Как я уже отмечал, исторические корни таких философских интоксикаций довольно глубоки. Но в условиях классического капитализма, когда капитал обязательно обеспечивался реальной собственностью, был ответственным (!), такие течения не приобретали массового характера — против них выступали институционная процедура, этика, практика взаимоотношений, редакционные принципы СМИ и т. п. Когда же постмодернизм сделал связь между капиталом и собственностью фейковым, когда спекуляции стали основой капиталов, а навязанный спрос обеспечил развитие обществу потребления, концепция "избирательной ответственности" приобрела тотальное распространение. Зачем транснациональным монополиям придерживаться универсального концепта ответственности и дискурсов добропорядочности — они же только сдерживают их "бизнес". Так безответственная свобода потребления во всех проявлениях (бизнес, общество, СМИ, творчество, быт) становится господствующим концептом. Но при этом не следует забывать, что она притесняет социоформирующий концепт.

Чтобы понять перспективы такой подмены концептов, нужно вернуться назад и осознать, к чему в свое время привело внедрение концепта ответственности. А это внедрение и дало возможность первоначальным сообществам сформировать себя как человеческие. Оно вывело их из версий исключительно дарвиновской эволюции на версии эволюции сознания и искусства. Собственно, ответственность — это и есть осознание самого себя. Метафорически можно сказать, что вместо "эволюции Ареса" мы получили "эволюцию Афины".

Безответственность человека как концепт новых общественных взаимоотношений, которую хотят прикрыть риторикой о неограниченных правах и неудержимых свободах в быту, в вере, во взаимоотношениях с рынком и институтами государства и общества, приведут цивилизацию в состояние, от которого она когда-то отошла, — животная стая.

А теперь давайте вернемся к подзаголовку материала.

Мы в Украине, как и весь мир, находимся в точке бифуркации. На бытовом уровне это понятие часто трактуют как точку выбора. Это не совсем так. Это состояние перенасыщения системы, когда малейшее возмущение вызывает чрезмерную реакцию, ошеломляющие последствия. Представьте себе, что вы на вершине горы и бросаете вниз маленький камешек. Если склон горы находится в состоянии бифуркации, то в долину сойдет лавина.

Сейчас, когда политические силы страны уже начинают свои предвыборные кампании, очень важно всем осознать ответственность как социоформирующий концепт цивилизации, а не политическую моду, которую можно игнорировать в угоду доктрине момента. И тот, у кого возникнет соблазн "разбросать камни во все стороны", должен понимать, что вызванной "лавиной" может смести всех. К тому же существует внешний игрок, который заинтересован именно в этом.

Доверие, опыт и ответственность как концепт взаимоотношений сформировали в прошлом человеческие сообщества, которые стали истоками нашей цивилизации. Вокруг этого и должны быть сосредоточены смыслы избирательной кампании, которую нам всем придется пройти. Нельзя доверие к своей политической силе строить на разрушении доверия между людьми.

"Опыт Афины" (искусство технологий и дипломатии) должен восстать против "опыта Ареса" (грубая сила и произвол) и быть дополненным "опытом поэзии и заботы". Ответственность перед памятью павших и будущим грядущих поколений должна наполнить действия и содержание выбора, сделанного каждым из нас.

Концепт ответственности обеспечил превращение сообщества особей в человеческое общество, а концепты прав и свобод — уже как производные (!) — способствовали его прогрессу. И самым большим такой прогресс был тогда, когда эти концепты дополняли друг друга, а не противоборствовали, когда свобода и право становились продолжением осознанной ответственности, а не пренебрежением ею или ее отрицанием. Такая их координация и является искусством ответственности, а добропорядочность — его вершиной.