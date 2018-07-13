Искусство денег как приоритет доверия

"Всякое искусство имеет целью привести в порядок какого-то расхлябанного в жизни человека".

Лесь Курбас

Бог создал нас подобными себе, но позволил нам быть собой.

Об этом рассказывается в Библии как о выборе, сделанном Адамом и Евой. Фактически это означает, что человек начал интерпретировать подаренный ему Мир. Эта способность человека создает интересную конструкцию — представление о Мире.

Между Миром и представлением человека о Мире всегда есть и будут несоответствия. Они в разных интерпретациях приобретают разную остроту. Такие несоответствия, которые определяются недостатками человеческого воображения, всегда вызывают у человека невроз. Если невроз не сублимируется, он становится причиной накапливания агрессии, которая становится угрозой выживанию человека.

Таким образом, выживание человека связано с двумя механизмами: созданием адекватного представления о Мире (матрица Культуры) и сублимацией невроза, вызванного несоответствием между представлением о Мире и самим Миром. В идеале эти механизмы должны быть нераздельными. Это — наивысшее искусство. Такое состояние достигается абсолютным доверием к Миру. Доверие является наилучшим и наиполнейшим инструментом создания представления о Мире и наилучшим механизмом сублимации невроза (он просто не возникает).

Инструментами матрицы Культуры являются вера, традиции, работа, наука, предрассудки, сказки, песни, художественные произведения и т.п.

Созданное представление о Мире должно лишать человека страхов, возникающих у него при обмене информацией с окружающей средой.

Наука обеспечивает часть мировоззренческого объяснения неизведанного и причин явлений. Традиции и работа формируют и сохраняют продуктивный опыт, который уберегает от повторения ошибок. Сказки, песни, баллады, картины, скульптура и другие художественные произведения, кроме аккумуляции опыта, обеспечивают положительное наполнение времени, что тоже сублимирует невроз. Не компенсированные этими инструментами страхи человека сублимируются верой, верованиями, предрассудками. В свою очередь они активно влияют и на науку, и на традиции, и на художественные произведения.

Успех человека формируется в треугольнике супероснов "хочу" — "могу" — "имею". Гармоничный баланс этих составных частей является искусством успеха. Если такой баланс нарушается, то человек получает одномерный искаженный успех. Его опасность сформулирована в когнитивных мемах греха.

Одномерный успех, связанный с "имею" (доходами), при его реализации провоцирует грех "жадности", а при его недостижении — грех "зависти". В случае с "могу" (властью) мы получаем, соответственно, грехи "гордыни" и "гнева". Когда искаженный успех связан исключительно с "хочу", то человек попадает в плен либо "обжорства и сладострастия", либо "уныния". Понятие греха, которое было включено в моральный закон, служило инструментом, предостерегавшим от будущих ошибок.

Вера, моральный закон, работа, традиции, наука и т.п., дополняя друг друга, обеспечивали создание представления человека о Мире и сублимации невроза, возникавшего при несоответствии такого представления Миру.

Деньги — это универсальное мерило обмена между людьми. Сами по себе они ничего не значат, на что указывал еще Адам Смит. Но деньги — это замечательный инструмент экономической формулы. Они обеспечивают необходимые количественные оценки при сравнении разных товаров и услуг.

Если экономику определить как совокупность цели, средств и способов ее достижения, то деньги здесь выполняют лишь второстепенную функцию. Цель определяет моральный закон (это в идеале сублимации невроза), средства определяет объективная реальность, а способы мы устанавливаем, пользуясь экономическую формулу (тут проявляется феномен денег).

Собственно, цель всегда должна служить преодолению страхов и сублимации невроза, но мы об этом надежно забыли или даже не догадываемся об этом.

Когда-то, чтобы преодолеть страхи окружающего Мира, человек строил некие модели внешнего окружения. Этому служили наука и остальные инструменты матрицы Культуры. Искусство обеспечивало координацию человека в таких моделях, его сожительство с ними и в них.

Нынешние модели Мира, созданные человеком, уже таковы, что сами порождают страхи. Но, вместо того, чтобы изменить модели, человек выдумывает дополнительные инструкции относительно выживания в этих моделях. Происхождение этого абсурда легко проследить на примере изменения функции денег. Классическое органичное место денег в экономике указано выше.

Если искусство успеха человека действует гармонично с Миром (представление о Мире неконфликтное), то есть в наличии баланс его супероснов "хочу" — "могу" — "имею", то цель экономики устанавливает моральный закон. При этом средства учтены согласно способам, которые установила экономическая формула.

Но, если представление об успехе человека искажается, то цель экономики начинает искажаться соблазнами греха. Обобщенно это можно сформулировать так: деньги вместо инструмента достижения цели сами становятся целью.

Что обеспечивает такой переход?

Как уже отмечалось, коренной задачей цели является сублимация невроза. Собственно, эта ее задача и является определяющей. Этому способствовали установки морального закона. Когда же в исполнение установок Веры и морали стало внедряться лукавство, то цель начала определяться неправильно, она потеряла свое человеческое назначение. Искаженная цель перестала сублимировать неврозы человека.

Такие состояния приводят к агрессии и самоуничтожению, если не будут найдены новые дополнительные механизмы возгонки. Таким компенсаторным механизмом и стали деньги. Искаженные лукавством моральные законы дополнила установка, что деньги компенсируют все страхи. Что само по себе глубоко ошибочно: да, деньги обеспечивают универсальную безопасность от разных страхов, но зато возникает интегральный страх отсутствия денег.

Фактически круг замкнулся. Деньги, которые наделили не присущим им качеством компенсатора страхов, сами стали порождать страх. Унизив моральный закон, человечество, вместо механизма сублимации невроза, рожденного страхами, создало механизм самовоспроизведения страха.

Деньги, которые были универсальным инструментом обмена и проявляли свой феномен в экономической формуле, а следовательно служили предохранителем формирования физиологических страхов голода, жажды, холода, сами стали инструментом невротизации людей.

По своей корневой идеологии деньги являются своеобразным аккумулятором доверия. Они свидетельствуют о способности их владельца выступить гарантом транзакции и доказательством его добропорядочности. Деньги в первоначальных отношениях обмена были подтверждением того, что их владелец уже что-то "отдал": работу, опыт, талант и т.п. Поэтому теперь он имеет "право" получить что-то взамен — что-то, в чем нуждается. Такие деньги были знаком доверия. Но это было доверие к осуществленной работе, а не к деньгам как таковым. На это и указывает Адам Смит, когда говорит, что они сами по себе ничего не значат. Недаром в предписаниях и установках многих религий запрещается давать (одалживать) деньги под процент, потому что это противоречит их идеологии, это девальвирует доверие, аккумулятором которого они являются по первым принципам. Ссудный процент — это присвоенное доверие к труду, опыту, таланту других. Здесь и возникает подмена понятий: не ссудный процент возникает как компенсатор потери стоимости денег во времени, а деньги теряют стоимость во времени из-за введения ссудного процента. Как следствие — пренебрегается моральная установка в угоду материальной целесообразности. В результате имеем девальвацию денег. Но это лишь декорация, потому что по сути девальвируется доверие во взаимоотношениях между людьми. Это автоматически приводит к возникновению страхов, а значит и невроза, что появление денег должно было бы сублимировать.

Что-то подобное произошло и с наукой, которая была призвана создавать благожелательную для людей мировоззренческую картину Мира. Нынешние модели, которые генерирует современная наука, уже больше пугают, чем успокаивают. А результаты некоторых научных исследований не просто не сублимируют невроз, а становятся прямой угрозой жизни человечества. "Соз нание и ум у человека существуют для того, чтобы ощутить и понять родство с Миром, а не для того, чтобы построить себе клетку", — так говорил вуйко Дезьо.

Если внимательно проанализировать эволюцию понятия денег и науки, деформацию их назначения, то можно точно установить причину его вульгаризацию — игнорирование морального закона. Поэтому, когда мы теперь начинаем обсуждать пути выхода цивилизации из кризиса, то должны проанализировать причину, обстоятельство, которые обеспечили неправильную версию развития человечества.

Пока нашу цель будет устанавливать экономическая формула, а не моральный закон, до тех пор человечество будет все глубже и глубже проваливаться в невротизацию, его охватит агрессия, которая будет вести к самоуничтожению.

Да, некоторое время еще сможет работать "отвлекающая терапия", которая будет опираться на фармакологию, порнографию, выдуманную реальность и деформированное сознание, но это путь с известным концом. Относительно денег существует множество установок. Одна из них: "Деньги не делают человека глупым, но они выставляют дурака на обозрение". Так не время ли нам браться за ум.

Находясь в плену действия экономической формулы, нам трудно представить себе подчиненное позиционирование целесообразности, но оно естественно. Устанавливая ссудный процент, обосновывая его, люди пытаются составить цену будущему, а этого делать нельзя. Залезая в долги, люди продают свое будущее, в котором еще не сделана никакая работа, а лишь она имеет меру. Будущая же жизнь бесценна, потому что она у Бога. Поэтому нынешнее отношение к деньгам напоминает торги с Ним. А это обман, ведь завтрашний день не обещан никому. Это означает, что доверие, которое является качественной сутью денег, нельзя подчинять экономической формуле, в которой проявляется лишь их количественный феномен.

Вот потому современная цивилизация и переживает постоянные финансовые (!) кризисы. Кризис — это проявление накопленных ошибок. В нашем случае это ошибка, заложенная с самого начала в неправильной координации между доверием и целесообразностью (экономической формулой).

В ситуации, когда произошла какая-то потеря, мудрые евреи говорят: "Спасибо Господи, что взял деньгами".

Что это означает?

Счастье человека часто отождествляют со щедростью, отдачей. Как это сделать, подсказывает еще одна установка: "Щедрый не тот, кто дает много, а тот, кто дает своевременно". В этой установке, которая понятна и близка всем, ударение на "своевременно". И самое интересное то, что это состояние не определяется ни одной из научных или экономических формул, его подсказывает человеку моральный закон и доверие к Миру.

Когда мы говорим об искусстве денег, то имеем в виду раскрытие того потенциала доверия, который в них сосредоточен, — доверия к носителю денег, а не к денежной единице. Значит, указывая на неминуемый парадигмальный сдвиг цивилизации, мы должны понимать, что это должна быть и новая технология мышления: вместо анализа должен прийти синтез — искусство сказок, традиций, взаимоотношений и обмена, как материального, так и бестелесного, информационного. А для этого концепт сохранения и укрепления доверия мы должны определить господствующим в перечне приоритетов цивилизации людей.

Высказываясь метафорически, можно сказать, что феномен денег имеет два крыла. Одно — материалистическое, которое раскрывается в экономической формуле. Второе — метафизическое, дающее количественную оценку бестелесному субстрату денег, доверию.

Искусство денег заключается в гармоническом синтезе, дополнении этих крыльев, а нашей задачей является правильно установить приоритеты между ними на пользу подаренного людям доверию, а не выдуманной людьми целесообразности, абсолютизация которой приводит к перманентным кризисам, потому что целесообразность всегда является лишь доктриной момента.