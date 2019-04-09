Игры просвещенного разума

К счастью, пространство это многомерно. В нем глобализуется лишь то, что в наших трех измерениях является сравнительно компактным.

Одним из проявлений такой квазиглобализации является экзистенциальный кризис, переживаемый интеллектуалами в период глобальных трансформаций.

Украинская драма нам, конечно, эпичнее и ближе по эстетическим соображениям, но не восточным фронтиром единым. Стоны американских демократов и европейских либералов попадают, как минимум, в терцию к нашему хоровому пению.

Романтическое мироощущение высоко- и даже не очень образованных сограждан напоролось на холодную реальность демократических выборов, как "Титаник" на айсберг. И не впервые. Такое впечатление, что этот айсберг резиновый или латексный, кому как.

Как само- и социально определяется образованная личность?

По двум параметрам. По объему усвоенной информации, делающую особь более конкурентоспособной. А также по набору справок, свидетельствующих о том, что эта информация была как бы востребована и социально одобрена — дипломы, звания, награды и все такое.

Разумеется, есть вариации и варианты (в науке называемые флуктуациями), но это более долгая дискуссия об образовании, знании и мудрости. При этом американская (я лично там в юности услышал) поговорка "Если ты такой умный, то покажи свои деньги" считается вульгарным проявлением зависти разных барыг к носителям высоких смыслов.

Что же открывается в первую очередь с высоты высоких смыслов? Какие такие новые горизонты и перспективы?

Здесь будет небольшое лирическое отступление, связанное с термином "нарратив". Слово это, по первоначальному определению, обозначало просто "рассказанную историю". Но со временем приобрело различные толкования и появилось в разных областях применения, даже таких экзотических, как ведение армейских информационных операций. Однако суть его остается прежней: люди доверяют историям. Но не абы каким, а связно рассказанным, с драматургией, завязкой, кульминацией и финалом, где мораль и добродетель торжествуют.

На этом в принципе основан весь человеческий интерес к литературе, театру и кино. Искусство противостоит жизненным событиям примерно так, как прилизанная "античная мифология", преподаваемая сегодня в вузе, противостоит кроваво-сексуальному неистовству оригинальных хтонических мифов Древней Греции. Или сказки братьев Гримм. Или вообще вся новейшая история, соревнующаяся по уровню беллетристики с романистами.

Жизнь похожа на разорванные снарядом дымящиеся человеческие останки. Собирать этот страшный пазл вместе могут очень немногие. И результат тоже не может радовать.

Искусство же потому и именуется нетленным, что предлагает неразрушимые нарративы, эдакую Валгаллу или компьютерную игру, где есть "ресет", где можно снова открыть полюбившийся эпизод, оглавление или пролог.

Чем образованнее (начитаннее, как говорили раньше) человек, тем сильнее он проецирует совокупность похожих нарративов на реальность. Его вкусы и предпочтения формируют запрос на определенные сюжеты в творчестве, и эти сюжеты со временем определяют личные и социальные предпочтения.

Подростковое желание быть похожим на модных артистов (это воспринимается как действующая модель личной конкурентной стратегии) с возрастом трансформируется в любовь к олитературенным историческим персонажам и опиаренным политическим деятелям.

Так нарратив формирует модель самоидентификации. Поскольку человек всегда окружает себя единомышленниками, если говорить о привычной среде обитания, то такое проецирование и обратная связь делают его успешным в своей социальной группе. То есть группа подобным образом формирует свое представление о социальном успехе, и члены группы стремятся ему соответствовать.

Культурные люди, общаясь преимущественно с подобными себе, иногда удивляются, почему в процессе групповых заклинаний что-либо искомое не появляется. Но не сильно. Потому что процесс им заменяет результат.

Люди результата изгоняются из культурной среды как бездуховные и циничные, что, в общем-то, правда. Но среда от этого не меняется, продолжая питаться праной и амритой собственного изготовления.

И вот культурный нарратив сталкивается с этим самым снарядом социальных макропроцессов, и все разносится в эмоциональные клочья. Власть определяется волей к власти, и никто из властителей в мире не считается ни с этикой, ни с моралью в этом стремлении. Почему политический обман, выдаваемый за идеологии и программы, столь эффективен? Потому, что он построен на целостных художественных историях, более или менее талантливых. И на такие истории есть биологический запрос, поскольку структурированный нарратив не позволяет человеку сойти с ума от очевидного. Так сварочная маска с защитой от перегрева бережет зрение.

Но что делает просвещенный человек в своем художественном стремлении максимально приблизиться к истине, сорвать покрывало Изиды, заглянуть в бездну и так далее?

Он отважно снимает эту защитную маску художественных смыслов, чтобы увидеть все, как оно есть на самом деле, собственными глазами. Каждый, кто хоть раз в жизни ловил "зайчиков" от электросварки, может представить, откуда у этих людей потом такие обильные слезы.

Объективности ради нужно сюда добавить еще вполне физический фактор, способствующий драматизму. Это повышенный уровень оксидов азота от выхлопов автотранспорта. Есть вполне очевидная корреляция нарушений психики с этим видом загрязнений, особенно в части, касающейся параноидального поведения.

Понятно, что в селевой лавине теорией заговоров и манией преследования пострадать неизмеримо труднее по причине того, что все заговоры ведутся возле магазина, а преследование материализуется сразу дома, с порога. Но все же человек в лавине самоотравляется добровольно, и психике его страдать там просто некогда.

Какую картину расстройств мы получаем в результате вышеупомянутого самоотравления нарративами?

Сразу исключим депрессию, которой принято называть все мыслимые расстройства, включая желудок.

Да, снижение настроения и самооценки — но и потеря интереса к происходящему вокруг. А это точно не то, что у вас. Депрессивные люди говорят все больше тихим голосом и долго не могут подобрать нужные слова, а не пишут обильную романтическую чушь капслоком с тремя восклицательными знаками.

Биполярное аффективное расстройство (БАР) тоже вам не грозит. Вся жизнь таких страдальцев действительно делится на две части: маниакальную и депрессивную. Но никто не знает, когда начнется тот или иной период. А у вас есть четкая корреляция с избирательным циклом и сопутствующими процедурами.

К симптомам шизофрении относят ускоренную речь и частую смену темы разговора, в беседах мелькают довольно странные мысли и идеи. Но социальные сети шизоидны по определению, они облегчают именно такой тип коммуникации, поэтому пишущий, как шизофреник, обычно таковым не является. Шизофреник, скорее, нарисует себе клавиатуру на окне, потому что так он передаст свое послание всему миру сразу, а не через какого-то жалкого Цукерберга.

Генерализованное тревожное расстройство. Вот тут, к сожалению, ближе. Основной симптом — это панический страх будущего. До дрожи по телу, до неприятных ощущений в области солнечного сплетения Само это слово, "будущее", уже вызывает ужас. Часто люди при генерализованном тревожном расстройстве жалуются на все подряд — на здоровье, погоду, работу, семью, государство.

Можно ли считать патологией то, чем страдает треть населения Земли? Уж и не знаю, но от этого не легче.

Нельзя обойти вниманием параноидальное поведение (не путать с паранойей как с клинической болезнью). Тут наблюдаются недоверчивость, подозрительность, поиск скрытых врагов. Иными словами, они думают о себе так, словно вокруг них (или их нарратива) крутится весь мир, внимание окружающих только на них и сосредоточено. Как правило, ничего подобного на самом деле не происходит.

Поэтому, чтобы легче пережить тревогу за судьбы мира и себя в эпицентре событий, попробуйте представить себе, к примеру, миллиард китайцев, которые не подозревают о вашем существовании.

Близко к нашим страданиям и нарциссическое расстройство. Это острейшая необходимость в восхищении со стороны окружающих. Один из самых ярких признаков — крайне агрессивно относятся к критике в свой адрес, критика не воспринимается вообще. Как правило, нарциссов мало интересуют чувства и мысли окружающих, проблемы других людей. А если вам так не кажется, то, скорее всего, нарцисс (из френдов) просто использует вас в своих целях. Попробуйте только усомниться в его исключительной экспертной правоте!

Можно перечислять симптоматику и других расстройств, и найти подобие. Но психические расстройства потому и называются таковыми, что какая-то одна, заурядная, поведенческая черта внезапно подчиняет себе все остальные и пожирает прежнюю личность. У всего этого обычно есть веские физиологические причины.

Но социальные сети, сливающиеся с медиа в один тошнотворный конгломерат и постоянно мутирующие, модулируют коммуникацию таким образом, что она эффективна лишь тогда, когда несет в себе черты патологии.

Здоровый и правильный человек скучен и зауряден, а значит — неконкурентоспособен, твердят нам всевозможные фабриканты хайпов. Чем вы болезненнее и извращеннее, тем вы больше Личность, и к вам потянутся другие, такие же.

Дальше включается механизм психической индукции. Создающий вполне самодостаточный ареал обитания, вне которого вы ни на что не влияете, потому что эти инструменты для вас либо тяжелы, либо грязны, либо вообще непонятны.

Информационное пространство — это резервация, этнографически, безусловно, очень колоритная. Но вне этой "индейской территории" или "штата Секвойя" существуют паровозы и винчестеры, которые, в отличие от Великого Духа Маниту, реально управляют миром.

Вы вполне можете поиграть в индейцев. Но помните, что именно европейцы сделали скальпирование способом коммерческой стимуляции индейцев и белых для службы той или иной воюющей стороне.