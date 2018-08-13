Футбольное дежавю

Эти мои заметки совершенно неожиданны даже для меня самого. Ибо они не отражают основного содержания научно-профессиональной деятельности автора. Ведь речь пойдет о футболе.

Предвижу вопрос: неужели поводом послужило знаменательное, недавно завершившееся событие — финал мирового футбольного первенства? Отвечу: действительно так. Однако не конкретные перипетии содержания самого первенства, которых оказалось предостаточно. Но все же замечу, как истинный и давний любитель этой массовой спортивной игры, что прошел финал под флагом сплошных неожиданностей: поражение большинства претендентов, победы, казалось бы, слабых команд, множество случайностей, повлиявших на некоторые результаты. Достаточно напомнить в решающем финальном матче "срезку" мяча головой нападающего хорватов в собственные ворота; назначенный в этом же матче, где блистательно, как и в предыдущих встречах, играли хорваты, спорный пенальти; ошибку французского вратаря (капитана команды), закончившуюся курьезным голом. Сколько неожиданностей, радостей и огорчений, какой накал страстей сопутствовали этим дням!

По праву многолетнего поклонника "игры миллионов", хотел бы еще раз коснуться этой темы. Представители разных поколений, особенно в минувшем столетии, были рьяными почитателями футбола. Не ослабело это увлечение и в новом веке. Футбол давно из просто игры превратился в социальное явление. Не преувеличено ли это утверждение и не звучит ли оно с излишним пафосом? Не думаю. Скорее, оно отражает естественное стремление людей к положительным эмоциям.

Любители и знатоки футбола все моменты матчей выдели и оценили. Я же, глядя на экран телевизора, вспоминал другой чемпионат мира по футболу.

Дело в том, что 20 лет назад, летом 1998 года, вместе со своими коллегами-медиками я участвовал в Париже в работе Международного конгресса по токсикологии. Проходил этот научный форум в Доме конгрессов на Пляс Этуаль (площадь Звезды) — здесь скрещиваются пять улиц. Был он многолюден (участвовало в конгрессе около полутора тысяч человек), ведь токсикология, как наука, бурно эволюционировала в последнее десятилетие. А чтобы вспомнить тогдашние впечатления, скажу только, что многое в Париже узнаваемо, потому что памятно ранее из литературы, театра, кинематографа.

Неотъемлемая часть Парижа — кафе. В 1998-м в кафе в основном ходили аккуратные старушки, служащие различных офисов, молодые любители послушать популярную музыку. И еще одна, главная разновидность посетителей кафе — футбольные болельщики, которые за кружкой пива с упоением смотрели здесь на экране телевизора свою любимую игру. Признаюсь, что и мои коллеги и друзья не избежали подобного соблазна. Ведь июль того года был для французов знаменательным — в стране проходил мировой футбольный чемпионат. Над местными болельщиками встал призрак завоевания Францией первенства.

На одной из известных улиц на небольшом возвышении были выставлены сделанные из фанеры в натуральную величину фигуры популярных французских футболистов — Зидана, Анри, Дюгарри, Тюрама, Демана. Последний, замечу, был тогда капитаном команды, а нынешнее первенство провел в качестве ее тренера. Пожалуй, это единственный случай, когда футболист завоевал два почетных звания — чемпион мира как игрок и чемпион мира как тренер. Но сказав о Дивье Дамане — герое нынешнего чемпионата, нельзя не вспомнить тогдашнего блистательного вратаря сборной Франции Бартеза, голова которого, лишенная растительности, служила своеобразным талисманом команды. По телевизору показывали, как перед началом каждого матча центральный защитник Блан обязательно ее лобызал. Занимательный ритуал!..

Город жил футболом. На Елисейских Полях, куда я забрел вечером после конгресса, большими группами собирались болельщики разных команд в одежде, отражающей цвета футболок своих кумиров — бразильцев, хорватов, голландцев, немцев. Но больше всего было, разумеется, французов. Жаркие споры, громкие приветствия, тосты за победу, провозглашаемые сидящими за столиками и пьющими вино, снующие авто, расцвеченные флажками цветов любимых команд. Обстановка праздничная и напряженная. Так жил Париж все те 33 дня и ночи. Накануне финального матча, который мы смотрели уже дома, в Киеве, в Париже только и слышно было: "Бразилия или Франция?", "Франция или Бразилия?"…

Трио выдающихся теноров — Хосе Каррерас, Пласидо Доминго, Лучано Паваротти (к тому же заядлые болельщики, когда-то сами игравшие в футбольных командах), — дали замечательный концерт, посвященный завершению чемпионата. Концерт состоялся у подножия Эйфелевой башни, и прямая трансляция велась на 75 стран. В газетах писали, что представление, как и сам турнир, смотрели 2 млрд зрителей (нынешний чемпионат посмотрели 3 млрд человек). Произведения исполнялись на шести языках: французском, английском, итальянском, немецком, испанском и португальском. Было объявлено, что все средства от концерта пойдут на борьбу со СПИДом. Из уст в уста передавали шутку Хосе Каррераса, что главным аргументом в пользу парижского выступления стала возможность для исполнителей приобрести лучшие билеты на финальный матч.

Вот такая атмосфера всеобщего футбольного праздника сопровождала наш конгресс. Не прошли и мы мимо соблазна посмотреть последние матчи по телевизору в парижском кафе среди местных болельщиков. Заказали пиво и орешки, устроились за столиком поближе к экрану и полностью переключились на футбольные страсти. Помню, смотрели матч Франция — Италия, а в следующий раз — Франция — Хорватия. Ликование французских болельщиков после выигрыша их сборной и в одном, и в другом матче трудно передать словами. Все целовались и обнимались, тут же состоялись импровизированные танцы. Хозяин кафе объявил, что бесплатно выставляет бутылки с пивом для всех посетителей. А что творилось на парижских улицах! Бесконечные сигналы машин, стоящие в них болельщики с флагами, толпы ликующих не только на тротуарах, но и на проезжей части. Запоминающееся зрелище!

Спустя год после парижского ЧМ по футболу я гостил у дочери в Мюнхене. И именно тогда, 23 мая 1999 года, на нейтральном поле в Милане состоялся финальный матч Лиги чемпионов между мюнхенской "Баварией" и испанской "Валенсией". Разумеется, меня никак не могло миновать всеобщее возбуждение, охватившее болельщиков баварской столицы. В тот майский день буквально весь Мюнхен был у телевизоров, наблюдая за драматическим развитием событий на зеленом поле. Еще раз вспоминаю сейчас, что не отрывался от экрана от начала до конца матча, и могу засвидетельствовать, что игра была достойна финала!

Сначала баварцы не реализовали назначенный судьей одиннадцатиметровый. Поскольку и основное, и дополнительное время игры завершилось вничью, были назначены послематчевые пенальти — извечная футбольная лотерея. В итоге три удара "Валенсии" были чудом отбиты вратарем немцев Олли Каном, по праву признанным героем матча. Надо было видеть ликование мюнхенцев в тот вечер на улицах, а на следующий день — восторг во время встречи футболистов и их триумфального проезда по городу в открытых машинах в колонне, возглавляемой президентом клуба, легендарным Францем Беккенбауэром. Помню толпы счастливых горожан, одетых в цвета родной команды, на центральной площади у здания ратуши, на балконе которой стояли игроки "Баварии". Волнующее, красочное зрелище!

Год 2004-й. Завершился первый этап финальной части другого европейского первенства. Завершился не без сенсаций. Три команды, считавшиеся фаворитами в своих группах, показали невыразительную игру и выбыли из турнира. Это сборные Испании, Италии и Германии. Неожиданным оказался выход в следующую стадию чемпионата сборных Греции, Швеции и, в какой-то мере, Чехии. В одном из газетных комментариев о прошедших играх сказано: "Происходящее среди небезразличных к футболу граждан изрядно напоминает то, что происходило на трибунах древнеримских арен, где публика решала, заслуживает ли уступивший гладиатор помилования".

Интересны крупные планы на экране телевизора, когда показывали лица зрителей на трибунах — мы отчетливо видели отражение сильнейших эмоций: смену вспышек восторга и печали, бурного одобрения и не менее бурного осуждения, слезы радости и слезы негодования... Трудно описать реакцию французских болельщиков, когда забивали голы их кумиры — Зинеддин Зидан, Тьери Анри, или английских "фанов", когда восемнадцатилетний Уэйн Руни, забив в одном матче четыре мяча, покинул поле со сломанной ногой. А три победы подряд чехов, особенно последняя, когда они вышли на игру против немцев вторым составом и все равно выиграли! В летопись турниров войдет и самый быстрый гол чемпионата, забитый россиянами грекам на 67-й секунде; изящество голов, забитых тем же Руни и его сверстником из швейцарской команды Фонлантеном (между прочим, не кому-нибудь, а чемпионам Европы французам). Вот такие события на зеленых полях Португалии мы наблюдали в течение двух недель.

Как давний приверженец футбольного действа, хотел бы поделиться впечатлениями далекими и совсем недавними. Коротко и, разумеется, субъективно. В памяти всплывают, прежде всего, послевоенные годы, когда при первых посещениях столичного стадиона, впоследствии долго именуемого "стадионом Хрущева", горячо обсуждались версии проведения "матча смерти", в котором участвовали знаменитые футболисты киевского "Динамо". Эти версии о матче с немцами в оккупированном городе сохранились до сих пор, причем не только в диалогах тех немногих, кто приходил на первые послевоенные матчи, но и в нынешних газетных публикациях. Версии эти разноречивы. Что в них правда и факты, а что версии и домыслы — судить с уверенностью трудно. Но одно очевидно: все рассказы об этом событии — реквием по любимцам киевских болельщиков, дань их светлой памяти.

Одно обстоятельство и сегодня остается для меня загадкой. Когда в начале 50-х годов я ехал поездом в Москву, то в одном из проводников узнал бывшего игрока киевского "Динамо" Гончаренко, любовно именовавшимся поклонниками команды "Макарчиком". А ведь в ряде версий о нем говорилось, как об одном из расстрелянных участников легендарного матча... Его имя упоминалось в одном ряду со знаменитым вратарем Н. Трусевичем, полевыми игроками И. Кузьменко, Н. Коротких, А. Клименко и другими.

Но возвратимся к послевоенному футболу, когда киевские футболисты на равных состязались с лучшими московскими командами и по праву входили в число лидеров этого популярнейшего в стране вида спорта. В те далекие, но и сегодня незабываемые годы болельщики не пропускали ни одной игры. Каждый очередной матч ожидался как праздник, мы строили прогнозы, делились впечатлениями от игр, радовались победам земляков, огорчались их проигрышам. Сколько было переживаний, дискуссий, телефонных разговоров на футбольные темы, сколько совместных послематчевых посиделок! До сих пор в памяти имена кумиров — мастеров украинского футбола тех и последующих лет: А. Идзковский, Н. Махиня, М. Михалина, П. Дементьев, О. Макаров, А. Зазроев, В. Матвиенко, О. Макаров, А. Биба, Л. Серебренников, Ю. Воинов, В. Щегольков, В. Каневский, О. Базилевич, В. Лобановский, В. Турянчик, М. Коман, Е. Рудаков, М. Фоменко, Й. Сабо, С. Решко, В. Банников, А. Пузач, А. Коньков, В. Колотов, В. Мунтян, О. Блохин, Л. Буряк.

Мой давний товарищ Миша Каганович, известный в Киеве спортивный журналист, печатавшийся под псевдонимом К. Михайленко, иногда посвящал меня в закулисные перипетии матчей. И другой мой товарищ, как и Миша, популярный спортивный журналист Леонид Галинский также делился подробностями, связанными с разными эпизодами истории нашего футбола, в том числе интригами, инициированными покровителями команды из тогдашних власть предержащих.

Одно событие особенно взволновало. Капитаном "Динамо" 60-х годов был один из самых результативных форвардов Союза Виктор Каневский. Я и мои друзья были свидетелями решающего гола легендарного капитана, который в 1964 году вывел команду в финал Кубка страны. Но из изданных в последующие годы официальных справочников, где были приведены данные о динамовцах тех лет, фамилия Каневского исчезла. В списке основного состава указано лишь десять игроков. Досадная ошибка? Отнюдь. Причина — в гонениях на Каневского, пожелавшего выехать на жительство за рубеж. Не помогло ни его почетное положение в футболе (после завершения карьеры игрока он стал уважаемым тренером), ни попытки его близкого товарища и единомышленника Валерия Лобановского оградить одноклубника от преследований.

Не так давно я узнал, что Виктор Каневский, свято чтивший память Валерия Васильевича, был приглашен на ІІІ Международный турнир, именуемый у нас "Мемориал Лобановского". Из далеких Штатов приезжал в родной Киев, где присутствовал на матчах и встречался с динамовскими болельщиками. И мне вспомнилась та давняя футбольная дружина, в которой вместе со своими партнерами Сабо, Турянчиком, Бибой, Банниковым и другими блистал Лобановский, закручивавший с углового удара свой фирменный "сухой лист" в ворота противника; упомянутый неугомонный форвард Каневский, демонстрировавший неповторимый дриблинг и забивавший голы именно с фланговых передач Лобановского. Замечательная была команда и тогда, и в последующие годы. В ее активе — девять побед в чемпионате СССР, шесть званий обладателя Кубка. В 1975 году команда завоевала европейский приз — Кубок обладателей кубков, а затем и Суперкубок Европы, победив мощную "Баварию". Впечатляющий пример для нынешних одноклубников!

* * *

У Сергея Ожегова в его "Толковом словаре" прочел: "Футбол — спортивная игра двух команд (по 11 игроков в каждой), состоящая в том, что игроки стараются ударом ноги загнать мяч в ворота противника". Написано сухо и весьма лаконично. А что в "Энциклопедическом словаре"? Здесь сказано витиевато и немного больше: "Цель игры — забить мяч ногами или любой другой частью тела (кроме рук) в ворота соперника". А далее уточняется, что современный футбол зародился в середине XIX века и что федерация футбола, основанная в 1904 году, объединяет ныне 196 стран, с 1900 года эта игра включена в программу Олимпийских игр, с 1930 года проводятся чемпионаты мира, а с 1960-го — чемпионаты Европы.

К большому огорчению приверженцев футбольных баталий, уровень этой игры в Украине оставляет желать лучшего. В то время как в западных и латиноамериканских странах футбол значительно шагнул вперед и радует болельщиков своей зрелищностью, даже в столичном "Динамо" игра нередко выглядит маловыразительной. И привлечение в команду зарубежных исполнителей коренным образом не улучшает ситуацию. А нам, старым болельщикам, особенно вспоминается игра футболистов, которых тренировал наш одаренный земляк Валерий Лобановский. Неужели и впредь мы обречены лишь на воспоминания?

И еще. Во множестве публикаций об этой популярнейшей игре, где кожаный мяч усилиями крепких парней летает по зеленому полю, написано много и отнюдь не сухо. Они читаются, как волнительные повествования, конкурировать с которыми мне было бы и неоправданно, и нескромно.

А эти бесхитростные заметки — дань уважения и расположения к моим друзьям, коллегам, знакомым и единомышленникам — любителям футбола, кто единодушно призывает наших профессионалов кожаного мяча после первенства, обогатившего их уроками мирового футбольного опыта, радовать своих верных поклонников игрой, приносящей радость, положительные эмоции и нашу бесконечную признательность.