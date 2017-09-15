Фурункулы Революции Достоинства: титушки, "тушки" и "галайки"

В прошлом Украина знала как большие взлеты, так и подвергалась тяжелым испытаниям.

Знаменитое прошлое изрезано ранами от чужеземцев, алчных и безжалостных, пытавшихся со всех сторон урвать хотя бы кусок нашей земли. Этому, к сожалению, нередко способствовали свои оборотни, янычарское упорство которых ранило неньку Украину. Но Украина была, есть и будет, ибо таков дух украинского народа, с его несокрушимым стремлением к свободе и счастью. Блестящим подтверждением тому стала и национальная Революция Достоинства.

Но на фоне этого грандиозного события возникли или снова дали о себе знать новые-старые национальные болячки. Условно назовем их социальными фурункулами. В медицине фурункулы, или чирьи, суть гнойное воспаление. Социальные фурункулы разрушают здоровую общественную реальность с тенденцией стать угрозой для жизнедеятельности всего социума. Едва ли не самыми большими гнойниками являются так называемые титушки, "тушки" и "галайки". Совокупно все эти социальные болячки разъедают и омертвляют все охваченные ими сферы жизни общества.

В новейшее время феномен титушек возник и формировался со вполне конкретной целью — как противовес Майдану. Уже тогда были определены и апробированы стратегия и тактика поведения этого антиукраинского движения: с одной стороны — быть постоянной потенциальной угрозой для общества на всех его уровнях, с другой — непосредственно принимать участие в дезорганизации и подавлении народных инициатив, учинении различных беспорядков в работе учреждений и предприятий, запугивании и устранении (включая и ликвидацию) общественных лидеров.

Неисчерпаемое богатство украинского языка сразу позволило удивительно выразительно идентифицировать (по случайному совпадению с фамилией одного из участников погрома) сущность таких "плохих людей" вообще: это они, это именно "те тушки", то есть уроды — даже не личности. Спортивного вида, прячут лицо, агрессивные, сплоченные, лупят людей, чем и где хотят. Словно туча ворон или орда кочевников, они сеют угрозу и страх, предвещают несчастье и совершают зло. Будто на человека хочет напасть стая бешеных собак.

Академический словарь украинского языка приводит три смысловых варианта термина "стая":

1) группа птиц, животных, рыб и др., которые держатся вместе;

2) толпа людей, объединенных общим действием, общим занятием; 3) группа людей, занимающихся бесчестной деятельностью; банда. Титушки создают стаи двух последних типов, которые легко могут трансформироваться друг в друга.

Существуя как некое сообщество, члены которого имеют нечто общее (спортсмены-силовики, люмпенизированная молодежь, клубы по интересам, профессиональные объединения и т.п.), стаи сразу становятся грозной силой, когда у них появляется целеполагание, то есть цель деятельности, причем противозаконной. Так начинается превращение толпы в банду.

Факторами формирования преступной стаи являются прежде всего собственные агрессивные наклонности ее членов, определение объекта насилия, материальный интерес и принуждение, то есть принуждени к разбою. Членов толпы покупают, запугивают, подогревают образом врага и направляют на выполнение того или иного гнусного действия в пользу заказчика. При этом сами организаторы стаи титушек, как правило, не являются заказчиками преступления, но обязательно имеют общие корыстные и идейные интересы в осуществлении задуманного. На практике это выглядит как получение стаей титушок и ее командиром материальной выгоды за предоставленную услугу, а заказчиком — ожидаемого результата.

Именно от цели использования, то есть желаемого для заказчика результата, можем различить функциональную специализацию (направление деятельности) стай титушек.

Самые опасные и наиболее организованные из них — штурмовики. Название напрашивается по аналогии с отрядами национал-социалистов 20–30-х гг. ХХ в. в Германии, снискавших позорную славу еврейскими погромами и уничтожением культурного наследия человечества.

Титушки-штурмовики — члены легальных общественных или политических организаций и объединений, являющиеся на самом деле полувоенными вооруженными формированиями. Внешнее прикрытие или окраска, их легитимизирующая, может быть разнообразнейшей: от какого-нибудь "казачества" (донского, луганского, крымского, слободского и т.п.) и союзов ветеранов какой-нибудь известной военной авантюры (например, афганской) и до благотворительных фондов, опекунских советов, волонтерских общин и религиозных союзов, весьма подобных пресловутым черносотенцам начала ХХ в. Истинная же цель их существования всегда одна: дестабилизация внутриполитической ситуации в Украине с применением силы. Достаточно вспомнить в этой связи деятельность "казачьих" жен в АРК или Донбассе, массовые захваты украинских храмов так называемыми религиозными активистами Московского патриархата или террористическую акцию в Одессе весной 2014-го.

К отрядам штурмовиков характером и направлением своих действий приближаются титушки-погромщики. Они специализируются на выведении из строя, повреждении и разрушении служебных офисов, представительств, учреждений, отделений банков, салонов, магазинов и других объектов. Для участников таких погромов весьма привлекательно мародерство и расхищение уцелевшего имущества или товара. Обычно такие акции проводятся параллельно с каким-либо важным общественным событием или датой для как можно большей их дискредитации и нарушения порядка.

Титушки-блокадники выполняют своеобразную парализующую функцию по отношению к учреждениям (предприятиям). Не совершая очевидно насильственных действий против объекта влияния, они препятствуют его полноценной деятельности, вплоть до полного ее прекращения (остановки). При этом члены группировки могут осуществлять как внешнюю блокаду, делая невозможными любые коммуникативные связи, так и находиться внутри учреждения, чиня всяческие препоны его нормальной работе. Блокирование работы советов, судов, прокуратуры, административных зданий и т.п. стало, к сожалению, обычным явлением.

Довольно мобильными и организованными являются рейдерские отряды титушек — так сказать, "усовершенствованные" рэкетирские группы лихих 90-х, но отличаются от них довольно существенно, причем в сторону усиления организованности, масштабности, численности и жестокости. Мало какой из городов Украины может похвастаться отсутствием рейдерских атак организованных нападающих с печальными, как правило, последствиями для предыдущего владельца объекта.

Титушки являются орудием, инструментом определенных коррумпированных и преступных сил для обеспечения их корыстного интереса. Это касается прежде всего олигархического бизнеса и коррумпированных представителей (структур) органов власти. Не меньше, а в последнее время и намного больше услугами титушек пользуются антиукраинские силы, вожаки которых имеют пристанище как в Украине, так и за ее пределами. Титушки — это мощная имперская пятая колонна, не гнушающаяся никакими средствами для подавления и уничтожения украинства.

В общем, титушки — это мировоззренческий и поведенческий реликт, наследие продолжительного колониального положения Украины. Напомним последовательный исторический квест: "Московское царство — Российская империя — Советский Союз — Российская Федерация". Это были и есть общества восточного иерархического типа, которые культивировали, а последняя и ныне культивирует покорность и безоговорочное исполнение воли вождя. Поэтому для Украины титушки — своеобразное оружие массового уничтожения, имплементированной в нее империей для насилия над людьми и для разрушения общества.

"Тушки" — термин бытовой, используется для определения тела убитого животного, дичи небольшого размера (курицы, кролика и т.п.). Является производным от существительного "туша", что, кроме освежеванного и выпотрошеннного тела забитого животного, означает еще и большое, тучное тело человека. Так вот, в украинском парламенте мясницко-скотобойное слово "тушка" стало политическим понятием.

"Тушки" — феномен адаптивно-аморальный, инстинкты личной жадности и корыстолюбия преобладают над всеми другими жизненными принципами. "Тушки" — это отречение от взятых на себя обязательств, предательство доверия граждан, коллег и товарищей, измена украинскому делу. Мера такой измены выражается лишь предложенной ценой; это тот случай, когда "забитый кролик" даже понятия не имеет, на чью сковородку или в чей котел он попадет для тушения, ибо Рубикон уже перейден. Впрочем, часто подобное естество уже начинает выразительно вонять, и все вокруг расступаются и бегут прочь подальше — затхлое и гнилое не нужно пользователю "тушки".

Первейшая и главнейшая составная часть выбора для "тушки" — нажива, обогащение. Причем делают это совсем не из-за бедности и затруднений; наоборот, в подавляющем большинстве это вполне зажиточные, даже богатые люди. Движет ими плюшкинская жадность накопления, приумножения, укрупнения своего богатства. То есть человеку могло показаться, что ему совершенно не хватает сил и энергии, и что их запас очень быстро исчерпается, поэтому необходимо действовать как хомяк, засовывая за щеки как можно больше продовольствия, пусть хоть рот лопнет... Такой накопитель денег (имущества) может чувствовать себя уверенным в своем мире лишь тогда, когда он им, этим миром, владеет, распоряжается, руководит, поскольку иные отношения — честность, порядочность, искренность, любовь — ему неизвестны.

В действиях "тушки" содержится также скрытый садомазохизм, причем он распространяется как на "единомышленников", так и на новое сборище временных "друзей". На первых — потому что ему глубоко наплевать на их труд, работу, убеждения и т.п., и весьма отрадно наблюдать их страдания при продаже самого себя. Для купцов, которые купили "тушку" как товар и которые поэтому глубоко ее презирают, у нее всегда припасена глубоко скрытая мысль сделать с ними в аналогичной ситуации нечто подобное и тем самым донять. И хотя публично "тушку" заверяют в ее исключительном значении как "золотого голоса", на самом деле ею пренебрегают со всех сторон, что еще больше заставляет "тушку" наслаждаться бедами тех, кто ей доверял и доверяет. Загнанная в подсознание никчемность "тушки" требует внешней компенсации унижениями или изменой других людей.

Садомазохизм "тушки" имеет еще одно измерение — бюрократическое. Согласно кодифицированным принципам иерархического под(над)чинения, место на служебной лестнице (достигнутая ступень) определяет векторальный характер поведения "тушки": безоговорочная покорность и подобострастие — перед высшими ступенями, самодурство и произвол — по отношению к низшим. И унижение, испытываемое бюрократом при общении с высшими должностными лицами, он в полной мере компенсирует, издеваясь над подчиненными. В этом суть вертикального "флюгерства" "тушки": изменение поведения при изменении собственной ролевой функции.

"Тушки" — величина статистическая и стохастическая и, по сути дела, безличностная. В условиях, когда обращение человека в "тушку" невозможно, то есть когда на него нет спроса, он живет жизнью самого обычного индивида: работает, отдыхает, ведет общественную работу. Но, попав в благоприятную среду, такой человек, сразу или постепенно, становится товаром. В таком контексте вопросы о моральных принципах поведения отступают на задний план, как и взятые на себя служебные (должностные) обязательства. Мораль и обязанность становятся ненужными, даже враждебными, поскольку могут помешать корыстной цели. Всесильной становится рыночная формула финансового успеха "товар–деньги–товар". Причем добавленная стоимость, по глубокому убеждению "тушек", должна возрастать. На самом деле, как свидетельствует жестокая действительность, после использования "тушек" они становятся не нужны, как одноразовая посуда.

Но особо опасными являются социальные болячки третьего сорта, а именно — "галайки". Для начала, чтобы понять этимологию самого понятия, обратимся к авторитетным лексикографам.

Непревзойденный словарь Бориса Гринченко дает такую дефиницию: "Галайко — крикун, верезга" (здесь "верезга" — российский аналог украинского "галайко"). Соответственно, "галайкати" — это кричать, кричать и петь, смешивая пение с криком, а "галайкуватий" — значит крикливый. Не меняет смысловой нагрузки на соответствующий термин и современное языковедение.

"Галайки" появились, как сорняк после дождя, везде и повсюду, на всех уровнях власти и управления, подавая себя как подлинных носителей идеалов Революции Достоинства. На самом деле они были и остались ловкими приспособленцами. Евромайдан проявил и возвел на постамент приоритеты национального единства, свободы и демократии, и "галайки"-ловкачи быстро взяли на вооружение эти лозунги, чтобы войти в доверие и воспользоваться верой и ожиданиями украинского народа. "Галайки" — шумные, корыстные и безответственные человечишки.

Поначалу может показаться, что "галайки" — цвет интеллигенции, патриотических слоев населения. Именно так они себя и преподносят — как истинных подвижников Революции. Но начитанность, умение владеть словом, революционный романтизм и другие черты майданного оратора совсем не свидетельствуют о глубоких знаниях, высоких моральных принципах, порядочности и способности к самопожертвованию.

Самолюбие и эгоизм, приправленные невежеством и аморальностью, — движители "галаек" в их действиях. Ситуативно, однако, они святее всех святых, первые на митингах и собраниях, но самыми первыми они становятся в очередь при распределении благ, имущества, денег и должностей. "Галайки" удивительно удачно пользуются плодами Революции Достоинства. Злобной хамелеоновской группой они заполонили коридоры власти, пролезли в кресла министров, депутатов, силовиков, управленцев, силятся руководить наукой, образованием, культурой, медициной. И везде за ними лишь лозунги и обещания, а на самом деле — крах и руина.

Личные амбиции и блага — вот мерило успеха для "галаек". А для людей общественная польза от их деятельности всегда со знаком минус. По сути говоря, вся общественно-политическая и управленческая работа таких "начальников" сводится к издавна высмеянному "галай, балай — хватай и убегай".

Галайкизм может рассматриваться также как одна из форм извращенного сознания, коренящейся в комплексе непрофессионализма, общественной нереализованности, даже семейной драмы. Трагизм неполноценности и жажда славы заставляют таких индивидов искать жизненное наслаждение либо в склонности к агрессивным вражеским действиям по отношению к другим людям, либо в выстраивании своего счастья за счет ближайшего окружения.

При агрессии для "галайки" главным средством достижения цели становится насилие, а при публичной мимикрии — едва ли не маниакальное щеголянье своей исключительностью, патриотичностью и революционностью. Претензии на лидерство требуют знания манипулятивных способов овладения вниманием толпы и ее укрощения. Своим пустословьем галайки выдают слушателям сказанное — за желаемое; провозглашенное — за истину; утопию — за реальность.

"Галайки" — опасная и безобразная мимикрия под патриотизм и украинскость, ибо нередко средний гражданин воспринимает этих пустобрехов и болтунов как истинных лидеров или даже вождей нации. Они хотят казаться проповедниками, даже пророками нации, но на самом деле являются обычными агитаторами-пропагандистами, уличными прохиндеями, готовыми ради красного словца и отца родного продать. Настоящему же проповеднику присущи совсем другие черты — прежде всего глубокая внутренняя убежденность в правоте своего дела, бескорыстие и способность к жертвенности.

"Галайки" очень тонко ощущают душевное родство с себе подобными. Упоминаем мы их напоследок не потому, что это, дескать, мелкота, не стоит внимания. Наоборот, эта новейший псевдопатриотический свербеж таит в себе большую разрушительную силу и угрозу для всей нации именно из-за своей внешней привлекательности, свежести, непохожести на "папередников" и т.п. Ныне, однако, известно, что любая социальная революция, кроме глубоких внутренних перемен в обществе, выносит на поверхность и сгустки грязной пены. После Евромайдана такой пеной стали "галайки", и они накидывают свою удушающую петлю на его достижения.

Титушки, "тушки" и "галайки" довольно легко трансформируются друг в друга, что еще раз свидетельствует об их родстве. Самые резвые из титушек становятся депутатами, усаживаются в служебные кресла высоких должностных лиц и т.п., а "галайки" с удовольствием вредят методами титушек своим конкурентам. Становиться же "тушками" им еще легче: аморальные и продажные, они легко превращаются в товар для зажиточных покупателей.

Может показаться, что феномен титушек, "тушек" и "галаек" является чем-то незначительным, не столь уж и угрожающим национальной безопасности Украины. К сожалению, это совсем не так.

Все названные явления имеют корни в прошлом, хотя свои скверные делишки они вершат, учитывая реалии настоящего, паразитируя на них. Это — своеобразное ментальное послание нам, ныне сущим, кто упрямо и настойчиво развивает новую Украину. Это все язвы от той устаревшей и не преодоленной и по сей день болезни, имя которой, по словам Евгения Маланюка, малороссийство, рабство души и национальное увечье. Малорусские духовные уроды и ублюдки способны на самые омерзительные и отвратительные поступки против собственного народа. А главная "трутоматка" малороссиян — Российская империя.

Империя катализировала мировоззренческие и поведенческие модели порабощенных народов в направлении послушания и покорности, формируя необходимый для ее нужд тип имперского человека. Такой человек имеет признаки внутренней зомбированности, в его подсознании есть "вход" для приказа от управляющего. Потому-то титушки, "тушки" и "галайки", получив соответствующий сигнал, быстро и довольно легко находят друг друга и группируются в сообщества, готовые исполнять любой приказ. А выполнив его, снова предпочитают стать незаметными, такими как все, обычными законопослушными гражданами. Поэтому и прячут свои мордолица под капюшонами, словно средневековые инквизиторы.

Как угрозу национальной безопасности Украины эти явления можно искоренить лишь в контексте трансформации фундаментальных приоритетов украинского государства в направлении верховенства права каждого конкретного человека.

В политико-правовой плоскости как инструментарий обеспечения основных прав человека стратегическим приоритетом становится развитие гражданского общества. Украина может гордиться многими достижениями в этой сфере, но до сих пор мечтой остается безусловное достижение и соблюдение двух главных требований (предписаний) функционирования гражданского общества: во-первых, равенство перед законом всех (без исключения) граждан и, во-вторых, равенство перед законом граждан и государства как субъектов взаимодействия. Лишь при таких условиях удастся не допустить массового нарушения закона представителями властных структур из-за какого-то якобы особого "значения" этих лиц для общества.

Но косметическая маскировка указанных болячек, которую осуществляет нынешняя власть, к сожалению, скорее напоминает камуфлирование язв и чирьев тональным кремом, чем их настоящее лечение. Прикрывшись защитной оболочкой властных структур, социальные фурункулы, как и настоящие гнойники, начинают разрушать тело Украины изнутри, обескровливая и парализуя ее жизненные органы. И тут одними присыпками и мазями не обойтись, необходимо оперативное и эффективное вмешательство судебной ветви власти, а значит — удаление опасных для жизни паразитов из общественного организма.

На практике это будет означать, что титушки должны нести уголовную ответственность за свои преступные и антиобщественные действия, равно как и их идейные вдохновители, покровители и заказчики. "Тушек" нужно лишать высоких кресел за невыполнение служебных обязанностей и должностных требований. А "галайки" должны отвечать не за громкие слова, призывы и агитки, а за ограбление и обман народа, за циничное надругательство над национальными идеалами ради собственного обогащения.