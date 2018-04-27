С начала года в Украине произошло свыше 10 тысяч пожаров. Больше половины — в жилом секторе. Ежедневно мы слышим о новых опасностях и ситуациях, связанных с огнем.

За последние две недели произошел ряд масштабных пожаров в разных районах Киева, Одессы и Днепра. Иногда государственные пожарные бригады прибывают на место пожара слишком поздно, рабочих рук для быстрой ликвидации опасности просто не хватает.

С середины 2017 г. в Украине стартовал проект "Добровольцы-огнеборцы". Его цель — побудить громады к формированию добровольных пожарных команд на местах, повысить культуру безопасности среди населения, объединить громады вокруг идеи быстрого реагирования на возможные опасности собственными силами, не ожидая посторонней помощи.

Почему нужны такие добровольные команды? Во-первых, сокращается время реагирования, а значит количество жертв и потерь. Во-вторых, увеличивается количество людей, имеющих необходимые навыки для участия в тушении пожара. Чтобы обеспечить территорию любой громады должным реагированием, необходимо иметь несколько пожарных команд. У каждой из них есть определенный радиус действия. Однако сегодня государственные части иногда настолько отдалены друг от друга, что доезжают не раньше чем за час, когда уже нечего гасить. В новой системе, предложенной проектом "Добровольцы-огнеборцы", на вызов выезжает местная пожарная команда, но диспетчер, кроме того, вызывает добровольцев, которые прошли обучение и могут помогать профессионалам. Если добровольцы прибывают раньше, то могут работать и без техники: оказывать доврачебную помощь, проводить разведку пожара или информировать диспетчера о необходимости подкрепления.

Вообще добровольные пожарные команды действовали в каждом украинском селе еще в начале прошлого века. Особенно в Западной Украине. Нормативно это было предусмотрено со времен Советского Союза. Сейчас многие добровольные пожарные дружины существуют исключительно на бумаге, нет надлежащей системы их подготовки. А государственных или местных пожарных команд для быстрого реагирования не хватает.

Между тем ни одна развитая страна не опирается исключительно на государственные пожарные службы. В Европе, Канаде, США, Скандинавии и Латинской Америке всегда привлекают добровольцев. Их больше, чем профессионалов. Во многих странах к добровольным пожарным выдвигают очень жесткие требования, ведь эта деятельность считается престижной. За рубежом проводят масштабные рекрутинговые кампании и отбирают наиболее мотивированных и подготовленных. Интересно, что в Чили планировали ввести для них систему оплаты, но добровольцы возмутились и отказались.

Бывают и негативные случаи. Например, в Италии и Польше (где действует система оплаты за выезды на пожар) люди иногда сами совершали поджоги, чтобы выехать на вызов и получить деньги. Разрабатывая систему мотивации, всегда нужно учитывать человеческий фактор.

Для Украины примером является гибридная модель привлечения добровольных пожарников в местные пожарные команды, как в Австрии и Германии. Согласно этой модели, добровольными пожарными на месте руководит профессионал. Деятельность координирует диспетчер. Например, в Германии добровольцами-огнеборцами является 1% населения — около 1 млн человек! Если хотя бы 1% украинцев (а это не менее 400 тыс. чел.) присоединятся к движению, то уровень безопасности на местах будет совершенно другим.

Чтобы такая модель начала действовать, нужно изменить законодательство, в котором сейчас четко не определен статус добровольного пожарного, не прописаны практически никакие гарантии. Необходима адвокация среди работодателей, чтобы они способствовали развитию движения, а доброволец был уверен в том, что за выезд на вызов его не выгонят с работы за прогул.

Кроме того, надо построить оптимизированную систему обучения и поддержки нематериальной мотивации добровольцев. Украинские громады планируют перенять опыт США, Германии и Польши, где пожарные части превращаются в хабы. Люди приходят туда в свободное время, посещают тренинги и просто отдыхают. Кстати, необязательно гасить пожар — можно заняться просветительской и превентивной работой (проводить спортивные и развлекательные мероприятия по безопасности, соревнования, работать с детьми или выполнять вспомогательные работы).

Опрос населения относительно пожарной безопасности выявил среди сновных проблем поздний приезд пожарных, недостаток средств пожаротушения, воды и машин. Почти 20% украинцев ничего не знают о работе пожарной службы. 69% населения поддерживают развитие движения добровольных пожарников, а 19% — приобщились бы к нему. Для 33% респондентов мотивирующим фактором станет разовая материальная помощь. Другой трети вообще не нужны дополнительные мотивирующие факторы. Они считают, что такую работу следует выполнять бескорыстно.

В Украине уже есть бригады добровольцев. Например, в Борисполе люди самостоятельно объединились и учились реагировать на пожары. Сначала смотрели ролики на Youtube, затем тренировались, а потом стали помогать на пожарах. На собственные средства приобрели машину и поставили резервуар для одной тонны воды, закупили оборудование и форму. Есть еще команда на Закарпатье, организованная при церкви при поддержке Венгрии.

Проект "Добровольцы-огнеборцы" — своеобразный проводник, который убеждает, поддерживает громады и помогает налаживать контакты с потенциальными партнерами.