Что ждет нас завтра?

Первая нацелена на сбережение того, что еще осталось, а вторая — строит новое. Война и давление России, среди прочих факторов, выталкивают Украину на проигрышную позицию выживания. Там нет победителей, есть только побежденные. Асимметричный противник, коим является Россия, принципиально не позволяет выигрывать, если следовать его правилам, однако именно это мы и делаем постоянно.

Был такой интересный авиаконструктор Роберт Бартини, без которого, как считал Сергей Королев, не было бы спутника. Бартини говорил, что догнать по прямой страну, ушедшую вперед, трудно, надо бежать наперерез. Это и есть асимметричное решение.

Коронавирус не только даст толчок новому развитию, но и остановит многое старое и проверенное. Например дополнительные преимущества получат автоматизированные производства, поскольку опора на человеческий труд становится подверженной рискам. Внезапный толчок это может дать и онлайн-образованию, хотя беседу человека с человеком победить еще никому не удавалось. Книга все равно останется признаком и умного человека, и разумного государства.

Человечество, к сожалению, может также выйти из коронавируса с большей любовью к авторитарным формам правления, поскольку Китай продемонстрировал лучший пример управления негативной ситуацией такого масштаба. А мы уже давно идем на различные уступки "недемократии" в случае борьбы с преступностью, когда, к примеру, резко выросло визуальное наблюдение за гражданами, распознавание лиц стало нормой от школ и улиц до аэропортов.

Идеология умирает, когда уходит ее создатель. Она закостеневает и утрачивает способность отвечать на запросы массового сознания. Каждый из наших президентов зазывал своих избирателей в новый правильный мир. Каждому верили и шли за ним с закрытыми глазами. Но потом, когда глаза открывались, мы видели, что все остается таким, как было.

Зеленский тоже пришел с новыми для Украины идеологией и лозунгами, но и они постепенно теряют свою привлекательность, поскольку оказались неработающими. Будучи вполне красивыми, они в то же время не выполняются по сути, поскольку любое "телодвижение" в том направлении часто ведет к потере рейтингов. А сегодняшняя политика — это не политика дел, а политика рейтингов. Побеждает не тот, кто что-то сделал, а тот, чей рейтинг лучше.

Украина ищет не только свое будущее, как делают все страны, но и прошлое, что характерно для малого числа стран, стоящих на распутье. Кстати, коронавирус должен ускорить этот поиск, поскольку время уже упущено.

Израиль, получается, имеет четкое прошлое и потому четкое будущее. Страны, попавшие в миграционный "капкан", даже имея четкое прошлое, но получив нечеткое настоящее благодаря мигрантам, имеют и неясное будущее. Один из британских военных футурологов как-то написал, что в Средиземном море скоро будут плавать пираты.

Будущему надо помогать, чтобы пришло то будущее, которое лучше для нас. Пока же будущее за нас выбирают более сильные страны, считающие, что если после Первой мировой войны появилась Лига наций, а после Второй — ООН, то и после завершения холодной войны должен измениться порядок управления миром. И этот новый порядок они хотят написать под себя, а Украина в результате получит жизнь не в своем, а в чужом будущем.

Украина, вероятно, должна инвентаризировать свои сильные и слабые стороны. Это даст возможность помогать развитию сильных составляющих и бороться со слабыми. У этих проблем должно быть и ясное понимание, и конкретный план действий. Пока же мы движемся по воле ветров, которые не всегда для нас благоприятны.

В ряде аспектов Украина показала свою силу, когда, казалось бы, она должна была сломаться. В первую очередь — это война с Россией. Возможно, в случае с добровольцами речь не шла о деньгах, и именно это нарушило планы Путин. Но как только в дело вмешиваются финансы, наше развитие сразу искривляется, и не всегда в лучшую сторону. В современном мире финансы быстрее всех найдут себе друзей, как этакий современный социальный "коронавирус", который сразу находит, где ему поселиться и с кем подружиться.

В завтрашнем мире страны отдадут свое место городам. Крупные города окажутся сильнее некоторых стран, как сегодня Фейсбук или Гугл имеют больше "жителей", чем некоторые страны. Такого поворота в будущем развитии тоже никто не учитывает, не создавая благоприятные условия для появления таких украинских городов-стран.

Многие старые идеи сегодня, наоборот, мертвы. В свое время В.Сурков опирался на идею, что империя жива, пока она может расширяться. Но ни он, ни В.Путин не поняли, что современные империи давно не расширяются в физическом пространстве. Они осуществляют свое движение в пространствах информационном и виртуальном. Вторжение в Украину по этой причине стало таким крупным провалом политики Путина.

Расширяют свое виртуальное и информационное пространство США, Британия, Франция, Германия, когда мы смотрим их телесериалы или читаем их новости. На этом пути находится и Китай, который стал развивать, например, свою фантастику — литературу и кино. Он понимает, что и его будущее лежит в этом направлении.

Захват физического пространства слишком накладен, зато захват информационного или виртуального — выгоден как финансово, так и политически. Фильмы и телесериалы не только несут прибыль их создателям, но и продвигают те или иные политические и экономические идеи. Военные даже пишут исследования о том, как ведется война в "Игре престолов" или "Звездных войнах". Сериалы также закладывают то или иное видение будущего.

С коронавирусом мы внезапно попали в то будущее, которое никому не нужно: ни людям, ни государству. И выбираться из него будет тяжело, поскольку негативные ситуации высвечивают все беды государственного управления. Они демонстрируют нам такой поворот событий, которого никто не ожидал.

Сейчас, например, Япония, а затем Германия оказались без туалетной бумаги, сметенной в панике из-за коронавируса. Психологи считают, что такими паническими покупками люди пытаются вернуть себе уверенность в способности управлять ситуацией. Президент США Д.Трамп установил нулевую ставку налога на заработную плату на оставшуюся часть года (если это поддержит конгресс). Такое решение принято из-за борьбы с коронавирусом. "Их" коронавирус даст оценку "нашей" власти, поскольку покажет, на что она способна, а еще точнее — на что она окажется не способной.

Правда, как бы мы ни готовились к негативным событиям, к ним никогда нельзя быть полностью готовым. Советский Союз своим довоенным фильмом "Если завтра война" стремился показать, что готов победить любого противника. Однако финская война оказалась для него провальной. Более того, как сегодня стали считать, она имела еще одно важное последствие. Гитлер увидел в ней слабость СССР, что подвигло его на войну. Хороший фильм "Если завтра война" стал плохой реальностью.

Сегодняшний мир выигрывает за счет открытости, обмена информацией и людьми. Именно это дает нужную скорость в порождении новых идей, что ведет к победам в сфере экономики, базой для которой стали инновации. Теперь нужны другие мозги.

Индустриальная экономика умерла, да здравствует постиндустриальная! Она делает свои миллионы в сфере порождения нематериальных ценностей, Украина же нацелена на материальные. У нас основной вклад в ВВП дает агросектор, металлургия и подобные производства. И в таком искривлении в прошлый тип производства вновь отсутствует око государево. Мы, к примеру, рубим лес и вымываем янтарь. И каждый такой шаг, помогая сегодня, несет проигрыш в будущем, поскольку лишает нас того, что другие страны берегут. Они продают не сырье, а изделия из той же древесины или янтаря.

Производство нематериального требует меньше ресурсов и больше мозгов. Но и результаты немалые. Вклад британской креативной индустрии составляет более 100 миллиардов фунтов. Но раньше всех значимые позиции занял Голливуд, который привносит в ВВП больше, чем вся автомобильная промышленность США. В мире культурная и креативная индустрии являются одними из наиболее быстро растущих экономических секторов. Они дают 30 миллионов рабочих мест и зарабатывают 2 250 миллиардов долларов, что больше ВВП Индии.

Удивительно, но статистика отмечает даже глобальные таланты, выделяя в этом плане десять городов-лидеров, где их больше всего. Первую пятерку в этом списке занимают Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сан-Франциско и Сингапур. Десятка городов создает концентрацию людей, которым нужны разные формы развлечений и у которых разные аппетиты. Ричард Флорида, например, подчеркивает: "Креативные и культурные индустрии являются не просто результатом благосостояния этих городов, они сами важны для поиска глобальных талантов. <...> Эти города центральны для глобальной креативной экономики и кластеризации талантов и отраслей, которые приводят их в действие".

Еще одним фактором становится то, что большую роль начинает играть социальная составляющая. Давосский форум обращает внимание, что в будущем благополучие будут формировать нематериальные факторы, а не деньги. К ним отнесли социальную поддержку, свободы и справедливость. Политика, ориентированная на экономический рост, будет иметь относительный эффект на благополучие. Это отражает те тенденции, которые уже проявляются в мире. Новая Зеландия делает свой бюджет направленным на улучшение благополучия граждан. Поколение Z меняет свое отношений к деньгам. Отсюда и внимание к счастью, когда уровень счастья граждан уже сегодня попал в государственную статистику десятка стран, включая Британию и Канаду.

Не сырье должно экспортироваться, а продукция know how, которая и несет основную прибыль, поскольку сырье есть у всех, а know how представляет собой то новое, что создало этот продукт из сырья.

Декларация об остановке утечки мозгов из страны остается пустым обещанием. Как страна собирается жить, если ее массово хочет покинуть молодежь? Если молодых не будет, а старики в войне коронавируса умрут, как заявляет министр здравоохранения, то кем управлять?..

Коронавирус привел к тому, что перед нами еще четче раскрылось то, что мир будущего может иметь различные варианты. Они могут быть или хорошими, или плохими для нас. До этого мы относились к будущему более спокойно, считая, что там все будет прекрасно для всех. Однако счастливое будущее невозможно без элементов счастливого настоящего, поскольку не может возникнуть ниоткуда.

Счастье надо строить уже сейчас, без этого его не будет и в будущем.

Все статьи автора читайте здесь.