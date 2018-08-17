Что такое саботаж?

"Ха!" — воскликнет всезнающий читатель и иронично предложит посмотреть вокруг (на самом деле имея в виду телевизор). Мол, саботаж, он же "зрада", у нас на каждом шагу. Есть четкая корреляция в описании его причин.

Чем ближе к выборам (любым), тем причины политичнее и персонализированнее. В силу совершенно симметричных взаимных обвинений это выглядит довольно комично.

Чем дальше от выборов, тем больше разговоров о сложностях национального характера, его византийской томности, с которой украинец смотрит на Запад, но не более того. Квинтэссенцией этого можно считать незабвенного Остапа Вишню и его, как мне кажется, "попытку исследования" "Чухраїнці": "…його (чухраїнця) постать, його рухи, вираз, сказать би, всього його корпуса — все це так і випирає оті п'ять голівних рис його симпатичної вдачі. Риси ці, як на ту старовинну термінологію, звалися так:

1. Якби ж знаття?

2. Забув.

3. Спізнивсь.

4. Якось то воно буде!

5. Я так і знав".

Здесь тоже все довольно забавно. Получается парадокс. Явление массовое, отвратительное и в то же время вызывающее улыбку? Нет, скорее, это истерический смех — психологическая реакция на огромное, пугающее и непреодолимое.

Сперва любопытное филологическое наблюдение. Изучая синтаксис и морфологию "зрады", вы без труда можете выделить в ней несколько подвидов.

А именно: измена, заговор, коррупция, "пятая колонна", полезные и бесполезные идиоты, президент/премьер/министр(ы)/Рада — "поломались, несите следующих".

Ну примерно так. Можно добавить позиций, а можно и сгруппировать. Можно структурировать по горизонтальной шкале: "искренность — набросы на вентилятор". Можно по вертикальной: "рационалисты — психи". В итоге получится занятная система координат, но она будет больше любопытна психиатрам, как по мне. Такой многофакторный опросник, но уже для слегка отклоненных от нормы.

А вот слово "саботаж" будет встречаться довольно редко. В основном как дополнительное ругательство. Имя прилагательное к конкретному чиновнику, желательно политику. Почти никогда — к производственнику.

"Сабо" — это деревянный башмак в старой Франции. Такая обувь "на платформе" была повсеместной у малоимущих в Европе прошлых веков. По двум причинам — городская грязь и нечистоты плюс простота изготовления. Да и у нас эволюция моды от "стукалок" до "лабутенов" как бы тоже наталкивает на мысли. Известен этот тип обуви стал тем, что, когда началась промышленная революция, и фабричное производство начало вытеснять ручной цеховой труд, рабочие фабрик, в основном ткацких, пихали деревяшку в станок, и тот, соответственно, ломался.

Пользуясь IT-метафорой, можно сказать, что деревянный башмак — это первый технологический вирус. Природа вируса — притворяться "своим" и обходить иммунную защиту. Вот и саботажник не приносил с собой специальный инструмент для уничтожения станка. Тогда он был бы уже бунтовщиком или, по-нашему говоря, — диверсантом. (Диверсантами по тем временам можно было считать английских "луддитов", разрушителей ткацких чулочных станков, называвших так себя по имени полумифического персонажа Неда Лудда, который якобы разрушил первые два станка).

У саботажника все необходимое было при нем. А то, что часть его личной обуви попала в машину, — как бы случайность, ну получилось так нечаянно. Какие претензии к башмаку в XIX веке? Это не молоток и не нож, в конце концов.

Историки и экономисты лучше объяснят, почему промышленная революция обернулась не только прогрессом, но и трагедией для многовекового жизненного уклада целой цепочки — от фермеров и овцеводов до купеческих гильдий. Нам важно отметить, что марксистское толкование саботажа как формы проявления классовой борьбы совершенно не учитывало личные мотивы саботажника. Ведь там, где протест принимал организованные формы, никакого тихого саботажа не было, начинался вооруженный бунт, как в Англии в 1811-м или во Франции в 1834-м.

Вот об этом, личном, и попробуем поговорить в украинском контексте.

Доказанность факта саботажа как преступления, по причине крайне высокой размытости термина и "букета" из субъективных мотивов, — дело очень сложное и малоперспективное, если говорить о правовом государстве. В 20-х годах прошлого века в СССР была введена такая статья в Уголовном кодексе, но тогда было вполне достаточно иметь благородное происхождение или офицерский чин, чтобы тебя расстреляли как саботажника уже на советской государственной службе. Сословная принадлежность к прошлому режиму была достаточным поводом.

В Уголовном кодексе Украины можно найти около десятка статей, отдаленно соответствующих термину "саботаж". Но статьи "Саботаж" в разделе "Злочини проти основ національної безпеки України" нет. Есть статья 113 "Диверсия", и все. За ней уже следует "Шпионаж".

Получается, как в одном старом анекдоте — часть тела есть, а слова такого нет? Что видит наш воображаемый читатель, о котором речь шла в начале статьи? Массовое невыполнение чиновниками своих должностных и прочих функциональных обязанностей, наносящих ущерб государству. Ключевое тут — с его точки зрения. Мало кто из нас читал должностные инструкции этих самых чиновников. О том, что там написано, граждане представляют в общих чертах — они должны работать как можно лучше, помогать людям и все такое прочее.

Увы. Во-первых, инструкции вообще так не пишутся. А как?

Ну представьте себе, например, Вооруженные силы. Наверху издается некий приказ. Он может быть (уж извините, если кого разочаровал) вполне осмысленным, своевременным и соответствующим обстановке. Но! По мере того как этот приказ "спускается" вниз, доводится и расписывается по департаментам, управлениям, частям и подразделениям, вплоть до БР (боевого распоряжения), на каждом этапе он переписывается так, чтобы личная ответственность очередного подписанта исключалась. И это все строго по закону, даже не сомневайтесь. Любая проверка подтвердит.

Соответственно, в гражданской жизни с этим все значительно хуже. Саботаж? По сути да. А кто персонально саботажник? А нету здесь таких, вот справка.

Теперь представьте себе второстепенного гражданского чиновника в отдаленном райцентре, куда и областное начальство ленится ездить, потому что машину жалко по такой дороге убивать. Он в этом районе — чиновник во втором поколении, как и вся его родня, ибо все другие уехали, остались только пьяницы под магазином. Схемы, по которым он и его родня живут, по сравнению с каким-нибудь портовым городом, совершено невинные. Он подписывает распил бюджета по вымершим селам, оттуда же записывает голоса начальству на выборы, участвует в воровстве леса, отворачивается от нелегальных карьеров, выкапывающих недра почти до центра Земли, и т.д. Слова "реформирование" и "местное самоуправление", а также "территориальная громада" для него сродни кличу "зомби возвращаются!". Саботажник ли он? Да, но он и слова такого никогда не слышал. Ходит в церковь, поет гимн, любит Украину — как умеет. Но любовь — она вообще такая сложная штука.

То есть у нас ситуация, при которой мы понимаем, что подавляющее большинство государственных служащих, в погонах или без, наносят своим бездействием Украине непоправимый ущерб. Это тот айсберг, о который вдребезги разбился волонтерский "Титаник", и не только. Я видел (да и вы тоже) высококвалифицированных людей, даже искренне преданных президенту, и отправленных реформировать госструктуры с как бы большими полномочиями, которые за год тщетных усилий превратились в циничную тень самих себя. Бюрократия их сожрала.

Получается, институционально мы не можем вернуть статью в Уголовный кодекс, закрутить гайки и все прочее, ну хотя бы потому, что главные саботажники и окажутся теми, кто их закручивает.

Кстати, о вражеском влиянии, а то совсем как-то выпустил из виду. Во время Второй мировой, когда еще не было ЦРУ, но уже возникло УСС (Управление стратегических служб) с генералом Донованом во главе, было выпущено пособие для работы в тылу противника по саботажу как форме диверсионной работы. Небольшое, 32 страницы — как приводить рабочие инструменты в негодность, как создавать дискомфорт для пользования транспортом — в общем, подсказывать не буду. Там есть раздел "Персональная мотивация саботажника". Интересующая нас часть гласит, что есть люди, которые боятся делать что-то большее, но в принципе не против.

Это собственно то, что касается наших т.н. "ватников" на госслужбе. Их достаточно много, и отнюдь не только на юге или востоке страны. Гипотетически это компетенция СБУ, но в таком случае СБУ должно по численности сравняться с данным контингентом, и можно представить, какой вой по этому поводу поднимется, отчасти даже и справедливый.

У нас грядет реформа сектора национальной безопасности, в том смысле, что терпение спонсоров страны уже лопнуло, и это будет быстро. Но! Любые структуры, старые или новые (в нашем случае — карающие саботажников) должны быть записаны в Конституции. Без этого мы упираемся либо в революционный беспредел (тоже вариант, только денег страна больше не получит), либо в сегодняшние комедии с задержаниями и неосуждениями.

Стихийно гражданское общество как-то противостоит этому. Во-первых, средний класс, т.е. люди, работающие на себя, в принципе к саботажу не способны, они пашут 24/7. Во-вторых, остатки волонтеров и просто порядочные люди что-то там продолжают обличать и раскрывать, и это вовсе не бесполезно, хотя никто из них не может триумфально спеть революционную французскую песню "На фонарь!" ("Ça ira!") под этим самым фонарем. Но кому надо, все читают и чтят.

Вывод практический, из этого следующий. Термин "саботаж" должен стать таким же мемом, как и "коррупция", хотя гранты на него никто не получит, сразу разочарую. Возможно, изготовители веревок и мыла, но надо вести переговоры.

У факта саботажа должен быть доказанный ущерб национальной безопасности страны, потому что ни вору, ни идиоту (полезному в том числе) это предъявлять нельзя, для них есть УК и клиника.

И страна — это не Печерск, это именно все те несчастные райцентры, а также полумертвые и мертвые села с живыми зиц-головами. Их тысячи на самом деле, ворующих у покойников земли и живущих за счет их социалки.

Это все кончится для них очень печально, без телевизора и Фейсбука, и не факт, что справедливо, но так обычно бывает.

Я бы издал такой призыв: "Граждане саботажники! Вы окружены! Сдавайтесь! Всем, сложившим кассовые ордеры и кредитки, гарантируется справедливый публичный суд, умственно отсталым и принужденным к должности — амнистия!".

Но почему-то мне кажется, что никакого предупреждения не будет.