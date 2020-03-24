Что ожидает Олимпиаду-2020?

В разгар пандемии COVID-19 перед Японией и лично премьер-министром страны Синдзо Абэ встал непростой вопрос: что делать с Летними Олимпийскими играми? Японское правительство собиралось провести их, несмотря ни на что. Однако под давлением мирового сообщества и олимпийские функционеры Международного олимпийского комитета (МОК), и японский премьер-министр, похоже, начинают склоняться к мысли о перенесении токийских Игр-2020.

22 марта президент МОК Томас Бах подтвердил возможность перенесения Олимпиады, а промедление с принятием решения объяснил большим количеством сопутствующих факторов, которые нужно учесть. На следующий день член МОК Дик Паунд заявил, что решение об отсрочке уже принято, но дальнейшие действия еще не определены.

Очевидно, что этот шаг дался им нелегко. Даже тогда, когда одно за другим отменялись или переносились важные международные мероприятия, спортивные соревнования (к примеру, УЕФА уже перенесла не менее важный Чемпионат Европы по футболу ЕВРО-2020 с июня-июля нынешнего года на следующий), МОК еще на днях подчеркивал: он пока что не планирует принимать кардинальные решения и отменять Олимпийские игры-2020 в Токио.

Этой позиции придерживалось и правительство Японии, всячески старавшееся спасти Олимпиаду, хотя уже было понятно, что проводить ее придется в непростых условиях. Это вызвало множество официально неподтвержденных слухов: якобы соревнования могут проходить без зрителей, их можно разделить и проводить в разных местах, сократить по времени или вообще перенести.

Конечно, разделение, перемещение или уменьшение участия зрителей — это далеко не то, на что надеялись японцы, завоевав себе право на проведение Игр впервые с 1964 года. Да и Олимпийские игры, кстати, за всю историю проведения с 1896 года были отменены лишь трижды (в 1916-м, 1940-м и 1944 годах) — во время Первой и Второй мировых войн. А вспышка смертельного вируса Зика незадолго до предыдущей летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, к счастью, не помешала успешному ее проведению.

Так что для Японии и лично Синдзо Абэ это, прежде всего, репутационный вызов. Особенно если принять во внимание усилия премьер-министра, потраченные на борьбу за право провести Игры в своей стране.

Сначала, в 2013-м, ему пришлось убеждать мировое сообщество и членов Олимпийского комитета, что официальный Токио держит под контролем ситуацию с уровнем радиации после взрыва на атомной электростанции в Фукусиме. А в прошлом году — еще и выдержать спор из-за олимпийского символа. В разгар торговой войны между странами Южная Корея пожаловалась в МОК на флаг Восходящего солнца, который будут использовать японские болельщики как символ восстановления после разрушительного цунами и землетрясения 2011 года, вызвавших ядерную катастрофу. Для южнокорейцев этот флаг — напоминание о колониальном порабощении Японской империей (поскольку его использовала Императорская армия) — приравнивается к нацистской символике, так что Сеул выставил требование запретить его использование на олимпийских объектах. Этим нападение соседей на токийские Игры не ограничилось.

Прошлой осенью Южная Корея выпустила карту, которая иллюстрирует вероятное радиационное загрязнение, покрывающее большую часть северной Японии. На ней находятся пять олимпийских стадионов и отправная точка эстафеты олимпийского факела в Фукусиме. Таким образом Сеул начал глобальную информационную кампанию, требуя запретить продукты, которые производятся вблизи Фукусимы, и отменить все мероприятия в городе, включая и эстафету.

Решение о месте проведения Олимпиады-2020 принималось тогда, когда Синдзо Абэ служил свой второй премьерский срок подряд, оно же стало весомым аргументом для него быть переизбранным в третий раз. Так что его сенсационный выход из гигантской трубы в костюме популярного героя японской игры — водопроводчика Супер Марио — во время церемонии закрытия Олимпиады в Рио не только шокировал мировую публику и консервативный японский социум, но и стал иллюстрацией того, насколько японский премьер-министр мечтал войти в историю как политик, который организовал и провел Олимпийские игры.

Однако, как выяснилось, основной вызов ожидал Синдзо Абэ впереди. Сейчас он должен переживать не только об имидже, но и об экономических потерях. Ведь подготовка к любому событию такого масштаба — это, прежде всего, большие финансовые вложения. По оценкам организаторов, общая стоимость токийских Игр на конец 2019 года составляла 12,6 млрд долл. И это без учета партнерских соглашений МОК (например, с компаниями Toyota, Panasonic, Bridgestone), спонсорских соглашений (сумма которых составляет около 3 млрд долл.), средств частного сектора и т.п.

Конечно, некоторая часть затрат, вложенных в транспорт и инфраструктурные объекты, опосредованно касается спорта, однако она была сделана именно ради комфорта иностранных гостей. Так, японские авиалинии подготовились к запуску в мае лоукостера, вложив в этот проект около 200 млн долл., аэропорты Токио и Нарита (префектура Тиба) провели модернизацию ради увеличения пассажиропотока, а компаниям-операторам такси пообещали щедрые государственные субсидии за переоборудование таким образом, чтобы ими могли пользоваться люди в инвалидных колясках.

В ожидании 600 тысяч иностранных визитеров и увеличения туристического потока на протяжении олимпийского 2020 года вообще (рассчитывалось, что Японию смогут посетить 90 млн человек) были вложены большие инвестиции в улучшение транспортных сетей страны, сооружение и модернизацию туристических объектов в надежде на экономический эффект от проведения Олимпиады.

Однако вспышка коронавируса уже внесла свои коррективы в японские ожидания. Так, организаторам пришлось отменить массовый забег на Токийском марафоне, в котором должны были принять участие 38 тысяч любителей, и провести его с участием лишь 200 элитных спортсменов, а болельщикам было рекомендовано наблюдать за событием по телевизору. Отменили также многие массовые мероприятия и спортивные соревнования. Кроме того, впервые с 1984 года без зрителей прошла церемония зажжения олимпийского огня в греческих Афинах.

На этой неделе было запланировано начало эстафеты Олимпийского огня, после чего около 10 тысяч бегунов должны были пронести факел через 859 муниципалитетов во всех 47 японских префектурах в течение 121 дня и доставить в Токио на церемонию открытия. Но планы пришлось скорректировать и факел решили доставлять автомобилем. Опять же, эта идея еще в процессе обсуждения из-за запрета проведения массовых мероприятий.

Планирование эстафеты проходит на фоне заявлений министерства здравоохранения о росте среди японцев заболеваемости коронавирусом и возможности введения чрезвычайного положения в префектурах Осака и Хиого, где наблюдается ухудшение ситуации. На сегодняшний день Япония имеет подозрительно низкий уровень заболеваемости коронавирусом, чем соседние страны (1140 подтвержденных случаев, без учета пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, и 42 умерших), из-за чего ее справедливо упрекают в сознательном занижении данных выборочным тестированием больных только с выраженными признаками COVID-19 — ради проведения Олимпиады.

Тем временем все больше спортсменов, организаторов и спортивных федераций мира призывают МОК отложить проведение токийских Игр-2020, а Канада и Австралия уже отказались посылать своих спортсменов в Японию, если соревнования состоятся летом этого года. В свою очередь, американский президент Дональд Трамп, который ранее призывал перенести Олимпиаду, после разговоров с представителями "большой семерки" подчеркнул, что Синдзо Абэ вскоре примет решение, но каким именно оно будет, он не знает.

Так что перед японским премьер-министром встала очень трудная задача. С одной стороны, перенесение летних Игр из-за распространения коронавируса, по подсчетам экономистов SMBC Nikko Security, приведет к падению ВВП страны на 1,4%. Кроме того, Олимпиада имеет символическое значение, ее отмена будет сигнализировать, что ведущие страны мира не смогли справиться с коронавирусом и экономический спад продолжается. С другой стороны, проведение Игр в нетипичных условиях, невозможность обезопасить здоровье 11 тысяч олимпийских и 6 тысяч паралимпийских спортсменов, отказ от участия не только отдельных спортсменов, но и некоторых стран, невозможность полноценного присутствия болельщиков и зрителей на сегодняшний день остаются большой проблемой.

В начале этой недели Синдзо Абэ, до последнего подчеркивавший, что Олимпиада состоится в полном объеме, впервые предположил возможность переноса Игр. И, похоже, ему таки придется принять очень болезненное решение…

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