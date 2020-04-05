Большой брат оставил нам одно право — жить в телевизоре

Человеческая анатомия устроена так, чтобы удобнее было телевизор смотреть. Глаза человеку нужны, чтобы смотреть на экран, уши — чтобы слушать, а мозги не нужны вовсе, поскольку телевизор сам все растолкует. Еще одна часть тела поможет комфортно разместиться в кресле.

Когда-то программа "Время" казалась вершиной мудрости, а самым умным был товарищ Брежнев. Потом пришла программа "Взгляд" и сказала, что товарищ Брежнев не очень хорош, и все в мире не так.

Теперь пришла программа "Коронавирус" и отменила все прошлые слова и программы даже разрешения у нас не спросив.

Мы жили и живем в мире, где над нами всегда сидит наблюдающий. Сначала это была большая обезьяна, которая и сама решила стать человеком, и нас заставила. Потом были Большие Боги, всезнающие и всевидящие, что позволило унормировать поведение больших массивов людей. Потом это стал Большой Телевизор, который своими новостями и фильмами, ток-шоу и телесериалами показывал нам, как правильно себя вести. По утрам — идти на работу, а вечером смотреть олимпиаду. Свободного времени не было совсем. Зато теперь его навалом, хоть консервируй и в банки закатывай.

Сегодня ученые пришли к выводу, что настал черед Большого Брата, поскольку иным путем удержать новое, резко усложнившееся общество невозможно. Тем более успехи авторитарных государств, начиная с друзей-китайцев, в отличие от демократий в борьбе с коронавирусом ясно демонстрируют, каким может стать наше дальнейшее развитие. Теперь никого не надо пугать расстрелом: шаг влево — одна телепрограмма, вправо — другая. Живи и радуйся. А патроны будем экономить.

Все это произошло за достаточно короткий период. С приходом соцсетей информацию окончательно удалось "завернуть" в развлекательность и на первое место вышла именно она, создав вместо информационных потоков мощные виртуальные. Вот от них нас никак нельзя оторвать. Коронавирус как будто специально пришел для того, чтобы человечество "переселилось" в экранную действительность.

Когда мы смотрим телесериал, соответствие правде отходит на второй план. Мы даже заранее знаем, что там ее не стоит искать, поскольку это настоящий иномир, разделенный на две условные половины. С одной стороны, там может быть мир, похожий на реальность, но на самом деле ничего такого в нем не было. С другой — мир, принципиально не совпадающий с реальностью. Это так называемая альтернативная история, где Вторую мировую войну может выиграть Германия и Япония, разделившие США на две зоны оккупации. И еще это может быть фантастика или фэнтези. Живи, где хочешь, только не забывай про вечерние лекарства.

Нас зачем-то пугают фейками. А что в них плохого, когда они говорят нам только то, что мы хотим услышать? Они как телесериал, только маленькие. И потому быстро заканчиваются. Вместо старых фейков приходят новые, потому что им нет числа. Из них целая очередь образуется.

Британия, кстати, в лице своего правительства и парламента вообще отказалась от слова "фейки", считая, что искажение может быть и случайным, а может и злонамеренным. Вот последний вариант они называют дезинформацией и готовы бороться только с ним.

Неправда всегда будет увлекательнее правды, поскольку за ней стоит тот, кто в ней заинтересован, он может ее продвигать и облекать в привлекательную форму. А правда может жить сама по себе, она вроде нужна всем, но, как часто бывает, то что общее, особо никому и не нужно.

Коронавирус создал ситуацию странного лечения — убрать людей с улиц и запереть по квартирам. То есть лишить их живого общения. В результате сегодня не просто вырос трафик Интернета, он вырос в плане развлекательного контента, а специализированные медиа жалуются на потерю читателей. И это понятно, там же много букв...

Завтрашний день рисуется именно таким: все будут сидеть и работать дома. Им будут не нужны другие люди. Улицы городов опустеют. Разорятся производители внешне ориентированных вещей. Красивые шляпки и костюмы не нужны для сидения на кухне. Экономия на одежде будет просто страшной. Майка плюс пижама есть заранее у каждого.

Все забыли, что некоторое время назад уже проигрывался вариант введения гарантированного дохода, который может получать любой гражданин, даже нигде не работая. А ведь это, по сути, и была модель выживания при коронавирусе. И некоторые страны в качестве эксперимента даже попробовали. Денег давали немного, где-то тысячу евро, но для нас было бы в самый раз.

Образование и наука тоже будут никому не нужны. Они очень затратны, а результаты непредсказуемы. Вместо них будет трудиться креативная индустрия, порождая, с одной стороны, занятия для "одомашненных" граждан, сидящих в своих комфортных креслах в ожидании нового сезона телесериала. С другой — одновременно давая существенный вклад в ВВП страны, поскольку граждане готовы платить за развлечения. И вместо слов "мы — аграрная страна" будем говорить более красиво — "мы — креативная страна". И победно на всех смотреть. Но только искусство это должно быть массовым. Никакие скрипки или меццо-сопрано нас не спасут. Еще вместо книг хорошо пойдут комиксы. По крайней мере, даже хирургов по ним можно обучать, поскольку любые мускулы и скелеты наглядно видны будут

Мир станет более управляемым. Вместо политических новостей люди в квартире будут обсуждать последний телесериал. Все вокруг будет напоминать большую больничную палату, а в больнице с главврачом не поспоришь... Может лишить вечернего кефира и выключить телевизор. Как у Высоцкого:

И тогда главврач Маргулис

Телевизор запретил.

Вон он, змей, в окне маячит,

За спиною штепсель прячет.

Подал знак кому-то, значит

Фельдшер вырвет провода.

В слове коронавирус нас интересует красивая его часть — "корона", а не плохая — "вирус". У "короны" всегда есть будущее, а у "вируса" — только прошлое.

Раньше можно было съездить за границу, теперь все есть в телевизоре. Путешествуй хоть с утра до вечера. Хорошо бы сделать еще один канал с анекдотами, чтобы жить стало по-настоящему веселее.

Мы явно проиграли свое прошлое и настоящее. Теперь проиграем и будущее. А зачем оно нам — в телевизоре и так все есть. Каждый может включить... Будем жить бедно, но весело, пока телевизор не отключат. Только неизвестно — в палате или в квартире...