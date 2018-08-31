Бэби-боксы Пандоры

Если вы думаете, что рожаете своих детей, чтобы познать радость родительства и подарить стране новых, так нужных ей граждан, то вы глубоко заблуждаетесь.

На самом деле вы рожаете детей для того, чтобы правительство с первого по тридцатый день их появления на свет смогло на них пропиариться и, чего скрывать, неплохо заработать на откатах с "пакетов малыша", еще не розданных, но (из-за затягивания сроков и нарушения процедуры их закупки) уже ставших притчей во языцех.

С наступлением 1 сентября — анонсированной даты выдачи первых бэби-боксов, идея эта с каждым днем выглядела все чудесатее и чудесатее. И то, что начиналось как непродуманный пиар, теперь уже вполне тянет на большую аферу.

Вроде бы государственная поддержка родителей при рождении ребенка — идея со всех сторон замечательная. С демографией у нас не очень, и базовый бэби-бокс вкупе с выплатами при рождении ребенка — хорошее подспорье для семей с невысокими доходами. У финнов такая практика существует уже 60 лет. Основная задача — поддержать и сохранить в семье ребенка. Семья может взять бэби-бокс или сертификат в магазин. Вся процедура в Финляндии расписана дотошно и максимально прозрачно — начиная с расчета медицинского и социального эффектов и заканчивая процедурой отбора товаров для бэби-бокса и правилами участия в тендере. Кроме того, ежегодно опрашивается население, учитываются пожелания.

В украинских же реалиях история с бэби-боксами, запущенная правительством в публичное пространство аккурат к 1 июня — Международному дню защиты детей, стала выглядеть неприлично с самого начала. После презентации на последнем майском заседании Кабмина замминистра социальной политики по вопросам евроинтеграции Александры Чуркиной, на поток журналистских вопросов чиновники "отстреливались" ничего не значащими фразами. Очевидно, думая, что вот запустится проект, первые получившие "пакет малыша" будут довольны и тем перебьют неудобные вопросы. А там, глядишь, желание копаться в бюрократических подтекстах и между строк само отпадет. Не получится!

Ответственное родительство от безответственного правительства

Бэби-боксы — лишь первый шаг проекта государственной поддержки ответственного родительства, презентация которого размещена на официальном сайте Минсоцполитики. Смотреть на нее без содрогания нельзя. Какими мотивами руководствовались эксперты ООН, решившие его поддержать, понять сложно. То ли лучших проектов в Украине не нашлось, то ли поняли, как можно заработать на этих.

Начинается проект с определения основных проблем, которые он должен решить: "старение" материнства, наличие у 50% беременных различных болезней и ежегодное рождение 10% детей с патологиями, которые приводят к инвалидизации и смерти. Спорно абсолютно все. Особенно при наличии реальных проблем: сиротства при живых родителях — пьянстве и наркомании в семьях, подростковой преступности, жестокости и безразличия по отношению к детям, недоступности квалифицированной медицинской помощи и многого другого. Но эти проблемы решать сложно, дорого и долго.

Куда проще, поставив перед собой абсурдные проблемы родительства, взяться их решать не менее абсурдными методами: выдавая комплекты вещей первой необходимости для новорожденных роженицам, компенсируя 1,5 тыс. грн на оплату услуг няни, которая стоит гораздо больше, и проводя обследования на TORCH-инфекции уже при подаче заявления о регистрации брака. Такая себе "забота государства" — простая, понятная и по большому счету никому не нужная.

"Оценки с точки зрения социальной эффективности нет, — говорит национальный программный директор "SOS Детские деревни — Украина" Дарья Касьянова. — Об этом не упоминает ни А.Чуркина, ни представители ЮНИСЕФ. А без социальной составляющей бэби-боксы неэффективны — помощь должна быть адресной и прозрачной.

Что я имею в виду под социальной составляющей? Например, если мама планирует получить такую помощь, то должна стать на учет по беременности в нужный период.

"Пакеты малыша" планируют просто выдавать каждой роженице при выписке из роддома. Между тем, получать коробку лучше не в роддоме, а дома. Такой набор — хорошая возможность войти в семью и предотвратить жестокое обращение с ребенком. Это — профилактика отказов, здоровье ребенка и мамы. Это должно быть совместной работой медика и соцработника — выявление социального неблагополучия. Мониторинг по итогу — через три месяца после выдачи. Смотрим динамику, оцениваем риски, решаем — продолжать или нет.

Но эта составляющая отсутствует. Нигде в документах я ее не нашла. Хотя этим вопросом должен заниматься департамент соцуслуг Минсоцполитики".

Без этого бэби-боксы — просто узнаваемость, цитируемость и лояльность. По крайней мере так премьер Гройсман с министром соцполитики Ревой думали в мае, представляя эту идею общественности.

Процент за услуги и медаль за заслуги

Вопрос с нянями и "беспрецедентно важным для крепкого брака" анализом на TORCH-инфекции отложен на перспективу. А вот "пакеты малыша" премьер пообещал выдавать с 1 сентября. Пообещал, забыл, спохватился, что ничего для этого не сделано, аж в августе, когда не осталось времени на поиск средств, составление тендерной документации, объявление и проведение закупок, поиск победителей и доставку торжественных пакетов роженицам. Ну, бывает, не рассчитали силы.

Так это выглядит. На самом деле еще в начале июня была создана инициативная рабочая группа из представителей общественных организаций и экспертов, которая начала усиленно работать над составлением списка предметов для "пакета малыша" — минимум и обдуманно.

Установка общественникам была дана на то, что в сумму 5 тыс. грн должны входить упаковка и логистика. Список расчетной стоимостью до 3 тыс. грн, составленный рабочей группой в начале июня, за исключением некоторых позиций, в целом был принят только к 26 июня. Далее он отправился на согласование в Минюст. Уже утвержденный список пресс-служба Минсоца разослала журналистам 15 августа.

В глаза сразу бросилось, что некоторые предметы из списка имеют нетипичные размеры, которые в Украине не найти, например, матрасик, многоразовая непромокаемая пеленка, да и сама коробка. Все эти вещи в такой спецификации и размерах скопированы с "финской коробки". К слову, и подгузники 1-го размера (2–5 кг) в количестве 94 шт. уже сняты с производства и в Украине не продаются. То есть отечественных производителей и поставщиков от участия в проекте отсекли сразу, не станут же они в сжатые сроки шить матрасики нестандартных размеров и искать непонятно где "вышедшие из моды" подгузники. Но, возможно, эти вещи, так и не долетев, например, в Сомали или на Таити, завалялись где-то на складах ЮНИСЕФ...

И все же ключевой вопрос был в том, кто же оплатит "пакет малыша". Согласно постановлению Кабмина №512 от 20.06.2018 г., местные бюджеты должны профинансировать эту инициативу за счет субвенции из Госбюджета на выплату помощи семьям с детьми, малообеспеченным семьям и инвалидам. Очень спорно, что это именно тот карман, в котором следовало искать средства на бэби-боксы. Но так как премьер реформ не провел, инвестиций не привлек и даже приватизацию госпредприятий не ускорил, приходится отбирать деньги у инвалидов и малообеспеченных. Тем более что якобы нашлись спонсоры, готовые поддержать умопомрачительные инициативы Кабмина.

20 августа в МЭРТ под номером 3919 был зарегистрирован проект международной технической помощи "Обеспечение социальной защиты и ответственного родительства в Украине" в рамках Меморандума Украины с ООН, стоимостью в 25 млн долл., сроком реализации два года (1.07.2018 — 1.06.2020), где донором значились ЮНИСЕФ и ЮНОПС (Управление ООН по обслуживанию проектов), исполнителем — ЮНОПС, бенефициаром — Минсоцполитики, а реципиенты — "будут определены в процессе реализации".

Согласно Договору, который был отправлен в регионы, помощь ООН будет предоставлять Украине ЮНОПС. В проекте соглашения с ЮНОПС речь идет уже о софинансировании проекта. Правда, сумма не указана. То есть по идее часть средств будет изъята из субвенции, а часть поступит от ЮНОПС. Но только по идее.

Реализовать проект так торопились, что 16 августа еще собирали в Минсоцполитики селектор и вносили изменения в соглашение с ЮНОПС. Подписывать соглашение должны ОГА, и они не торопились это делать по ряду объективных, на наш взгляд, причин. Во-первых, этим они подтвердят, что готовы выполнить заведомо невыполнимую, учитывая остававшееся до 1 сентября время, задачу. Во-вторых, все расчеты, согласно договору с ЮНОПС, будут в долларах США, что добавляет курсовых рисков и без того рисковому проекту. Но главное — пресловутое софинансирование вообще таковым не является. Согласно договору департамент социальной защиты населения осуществляет перечисление средств ЮНОПС, а не наоборот. ЮНОПС лишь предоставляет помощь в "осуществлении мероприятий" соглашения и берет за это дополнительно 4,5% комиссионных. Все, что будет делать ЮНОПС, — это в определенном количестве формировать "пакет малыша" в соответствии с перечнем, утвержденным приказом Минсоцполитики, и поставлять на склад, определенный департаментом соцзащиты.

То есть ЮНОПС — не донор, а простой агент (работающий за бюджетные деньги), который берет плату за то, что можно было бы вполне осуществить собственными силами за эти же деньги, сэкономив 4,5%.

При этом соглашение с ЮНОПС снимает с него какие-либо риски за сбои в поставках, перекладывая их на поставщиков и департамент соцзащиты. Департамент же обязуется оплатить все судебные издержки и траты, если ЮНОПС допустит ошибки в работе. Перспективное международное сотрудничество, ничего не скажешь.

Вероятно, произошло следующее: премьер и министр социальной политики не оценили свои силы и бюрократический талант, дали заведомо невыполнимое обещание населению и в последний момент поняли, что закупку товаров и формирование бэби-боксов на уровне регионов выполнить не успеют. Это долго, сложно, а главное, что товары в разных областях будут отличаться, как и степень выполнения задачи. Тогда они решили привлечь агента, который все сделает за них — быстро, централизовано, унифицировано. Кабмин и без ЮНОПС мог провести такую закупку, только для этого надо было найти другой источник финансирования, все-таки субвенция областным бюджетам должна тратиться областными бюджетами. Сумма небольшая (исходя из данных Минсоцполитики, около 667 млн грн до конца года), найти эти средства можно было бы при желании, процедура закупок отработана, список есть, человеческого ресурса у Минсоцполитики больше, чем эффекта от него. Задача была вполне решаемой, главное — вовремя начать. Но начали как всегда в последний момент, не успев даже источник финансирования изменить.

Конечно, агента нашли быстро, что стоит организации, поставляющей гуманитарную помощь в планетарном масштабе, организовать поставку 400 тыс. коробок с подгузниками (столько детей, по данным Минсоца, рождается в Украине в год). Им — процент за услуги, Гройсману с Ревой — медаль за заслуги. Но привязка к субвенции, как к источнику финансирования, привела к необходимости подписания соглашения с ЮНОПС всех областей. По сути, ОГА должны дать добро на то, что их деньги возьмут и перечислят ЮНОПС, а сверху еще и 4,5% заплатят. Многие не согласились. Благодаря децентрализации в этой стране появились региональные руководители, которые не хотят безоговорочно выполнять указания центральной власти. На селекторах им грозили вообще отобрать субвенцию, давили большим авторитетом ЮНОПС и небольшим авторитетом соцминистра.

Но буква закона на стороне тех руководителей ОГА, которые отказались от этой очевидной аферы. Именно они, согласно постановлению №512, должны обеспечить до 1 сентября 2018 г. закупки товаров, работ и услуг, связанных с комплектацией "пакета" и его доставкой в родильные дома. И, начиная с 1 сентября, уже их раздавать. С них, в отличие от ЮНОПС, никто ответственности не снимал. Да и международная техническая помощь, в соответствии с национальным законодательством, предоставляется Украине на бесплатном и безвозвратном основании. И в эту формулировку не вписывается схема "мы вам — часть госсубвенции, вы нам — товар, мы вам — процент за услуги". А закон о публичных закупках не должен игнорироваться только потому, что, цитируя представителя Минсоцполитики на селекторе, "есть распоряжение Кабмина — надо выполнять. Если мы все будем делать правильно, то мы вообще ничего не сможем сделать". На каких основаниях Госказначейство будет перечислять средства субвенции, если никаких закупок не было, пока не ясно.

К стоимости самих бэби-боксов тоже есть вопросы. Согласно постановлению №512 стоимость "пакета" без учета затрат на закупку, комплектацию и доставку, составляет не более 5 тыс. грн. Розничная стоимость товаров, входящих в комплект, варьируется от 2,7 тыс. (по подсчетам активистов) до приблизительно 3,5 тыс. грн (См. список. Для подсчета мы брали далеко не самые дешевые товары, а те, которые были в наличии на сайтах и приблизительно подходили по размерам и к требованиям списка. И даже вписали в затраты неучтенную в пятитысячной смете коробку). Оптовая будет еще на 10–20% дешевле. Куда девается разница, если при этом в стоимость не включены ни упаковка, ни логистика? Ее стоит прибавить к сумме комиссионных, которые получит ЮНОПС?

Регионы бузили, сопротивлялись и торговались, особо непримиримые начали засылать документы и заявления в НАБУ. КГГА, отвергнув договор, объявила тендер на Prozorro. Ситуация явно вышла из-под контроля. Премьер попытался всю ответственность переложить на Минсоц. 22 августа на заседании правительства Кабмин внес изменения в принятое положение, сместив акценты — инициатива принадлежит не Кабмину, а Минсоцполитики. Те, испугавшись ответственности, обещали, что "додавят" все регионы к сроку. Сам срок выдачи бэби-боксов приближался неумолимо. И тогда его еще немножко отодвинули, внеся изменения в постановление Кабмина №427 от 30.05.2018 г.: "с 1 сентября 2018 г. предоставление при рождении ребенка единоразовой натуральной помощи "пакет малыша" в рамках государственной помощи семьям с детьми, но не позднее, чем через 30 дней после рождения ребенка".

Вопросы и не ответы

Прояснить ситуацию ZN.UA попыталось, отправив запросы руководителю офиса ЮНОПС в Украине Армену Чобаняну и замминистра социальной политики по вопросам евроинтеграции Александре Чуркиной.

Вопросы были следующими:

1.Какой социальный эффект ожидается от реализации программы господдержки ответственного родительства, если одним из первых ее шагов является "пакет малыша", который родители новорожденных должны получить уже 1 сентября 2018 г.? Какими методами (пошагово) этот эффект будет достигнут? Каким образом, кем и с какой периодичностью будет проводиться мониторинг выполнения программы и достигнутого ею эффекта?

2. Будет ли объявлен тендер через систему Prozorro по закупке вещей для "пакета малыша", как об этом заявляла А.Чуркина в эфире UA:Перший? Или пакеты уже закуплены через международные организации, о чем свидетельствуют проектные соглашения ЮНОПС с ОГА? Кто в таком случае является их поставщиком, и не противоречит ли это Бюджетному и Семейному кодексам Украины?

3. По нашим расчетам, вещи из списка "пакета малыша" стоят от 2,7 до 3,2 тыс. грн. Заявлено — 5 тыс. грн без упаковки и логистики. Как вы можете это прокомментировать? И входит ли в эти 5 тыс. грн 4,5%, которые с каждого пакета, согласно соглашению, получит ЮНОПС? Сколько в среднем будет потрачено на логистику и упаковку?

И вопрос только для ЮНОПС:

4. На какие еще меры будут потрачены средства проекта "Обеспечение социальной защиты и ответственного родительства в Украине" (25 млн долл. США) с 1.07.2018 по 1.06.2020 гг., каковы источники и механизм софинансирования?

Ответ от ЮНОПС пришел в виде телефонного звонка: "Запрос получили. О помощи попросило правительство, а точнее — Минсоц. Поскольку не все области подписали договоры, руководство приняло решение пока не комментировать. Как только все подпишут, мы перезвоним".

Честных ответов от Минсоца мы, в общем-то, не ожидали. Но те, что нам прислала пресс-служба, читать просто стыдно. Общие фразы и неполные ответы на вопросы 1, 2. И полное игнорирование совершенно конкретного вопроса 3.

По данным ZN.UA, на 30 августа договора с ЮНОПС подписали 22 ОГА, в это число включен и Киев. Продолжается давление на Луганскую и Ивано-Франковскую области. Донецкая ОГА, отвергнув договор, написала заявление в НАБУ. На сегодняшний день часть бэби-боксов уже закуплена ЮНОПС, чтобы 1 сентября кто-то что-то все-таки получил. На всех их не хватит (в запасе теперь еще 29 дней), но картинка для новостей будет. Если бодрые телесюжеты о посещениях премьером роддомов отечества это подтвердят, вопросов без ответов прибудет. На каком основании проводилась закупка, если не были подписаны все соглашения? Кем и за какие средства были оплачены эти товары? Как все эти процедуры вписываются в рамки национального законодательства? А главное, будет ли кто-то нести ответственность за попирание законов? Может, лучше вместо подгузников и ползунков подарить украинским детям правовое государство, где решения принимаются прозрачно и честно, законы выполняются, а отвечать за ошибки не боятся?

Обидно, если кто-то пытается украсть часть субвенции для малообеспеченных, "впарив" нашим детям списанную гуманитарку. Еще обиднее, когда это делается так очевидно и глупо. Кто от этого выиграет? И будет ли в итоге этому рад? В какие-то моменты скрыть непрофессионализм очень сложно, а в какие-то наступит уголовная ответственность.

Просим данную статью считать официальным обращением к НАБУ.