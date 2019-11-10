Азбука украинского правосудия, или Все, что нужно знать о деле Гандзюк

Люди, не следящие за этим делом очень внимательно, могли бы уже запутаться: кто, где, когда был подозреваемым, почему сейчас некоторые, несмотря на резонансные обвинения, находятся на свободе, и почему активисты до сих пор кричат "Кто заказал Екатерину Гандзюк?", если уже пять человек сидят с приговорами.

Эта азбука поможет составить общее представление, почему, несмотря на обещания как предыдущей, так и новой власти привлечь виновных к ответственности, ситуация с наказанием виновных в определенной степени зашла в тупик.

А — Арсен Аваков, министр внутренних дел, при предыдущей каденции которого, 31 июля 2018 года, произошло нападение на Екатерину Гандзюк. Чьи подчиненные в Херсонской области задержали непричастного человека и удерживали под стражей три недели, а отпустили только благодаря обнаруженному журналистами алиби арестованного. Данные служебной проверки действий полиции до сих пор неизвестны, несмотря на соответствующие запросы парламентской временной следственной комиссии по нападениям на активистов. Но очевидно, что наказания за незаконное содержание под стражей ждать нечего, поскольку задержанного заставили подписать новые показания — что он действительно был неподалеку от места преступления, хотя в действительности находился в 100 км от Херсона.

Министр, при котором 19 августа 2018 года убежал за границу ключевой подозреваемый Алексей Левин, — следствие называет его посредником между заказчиками и исполнителями, его свидетельства и показания очень важны для установления всех заказчиков, а также сообщников и подстрекателей, до сих пор не наказанных из-за отсутствия доказательств.

По утверждениям активистов, убегал Левин после предупреждения начальника Херсонской полиции. Этот факт о содействии бегству более чем через год начала проверять и расследовать СБУ.

Министр, оказавшийся незаменимым, и назначенный повторно при новом президенте.

Б — безнаказанность. Через год и три месяца после нападения заказчики преступления не наказаны. Подозрение в феврале объявлено только одному вероятному заказчику — главе Херсонской облрады Владиславу Мангеру, который находится на свободе под залогом и далее продолжает занимать свою высокую должность.

В СБУ говорят, что в действительности заказчиков несколько, но пока они не могут найти достаточных доказательств, чтобы выдвинуть им подозрения.

В — Владимир Васянович, орденоносный ветеран АТО из числа добровольцев УДА. Один из пяти исполнителей нападения, осужденный к четырем годам заключения за соучастие в нанесении тяжких телесных повреждений, приведших к смерти потерпевшей.

Подстрекаемый своим бывшим боевым командиром, тоже орденоносцем Сергеем Торбиным, он за 500 долларов принимал участие в планировании деталей нападения, слежении за жертвой, управлял автомобилем, в котором вместе с другими соучастниками ехал совершать нападение.

С учетом того, что ГПУ в апреле изменила квалификацию преступления с убийства на нанесение тяжких телесных повреждений, приведших к смерти, а также что обвиняемые заключили соглашение со следствием, Васянович получил лишь четыре года заключения. В то время как за убийство ему угрожало до 15 лет. А за нанесение тяжких телесных повреждений с летальными последствиями — от семи лет.

В — Вячеслав Вишневский осужден по аналогичным обвинениям и выполнял похожую роль в совершении преступления. Выслеживал, планировал, а также непосредственно следил, когда Гандзюк выходила из дома, и подавал сигналы нападавшему.

Г — Никита Грабчук. Как и два предыдущих исполнителя, ветеран-доброволец АТО, который непосредственно вылил кислоту на Екатерину. За нанесение тяжких телесных получил шесть лет тюрьмы. В суде объяснял, что убивать не планировал, хотел только напугать. Хотя литр кислоты все же убил.

Г — Виктор Горбунов из пяти исполнителей получил меньше всего — три года. Его участие состояло в покупке серной кислоты. На место преступления непосредственно в день нападения не выезжал. За свою роль в преступлении получил от Торбина 300 долларов.

Г — государство, за которое стыдно. Так отреагировал на приговор исполнителям отец убитой Екатерины Виктор Гандзюк.

"От трех до шести лет. За убийство. С особой жестокостью. С причинением особых мучений. Совершенное группой лиц по предварительному сговору. По заказу. За деньги. Больно, гадко, стыдно перед светлой памятью Кати. Стыдно за государство",— написал он.

Соглашение со следствием пан Виктор обозвал торгом прокуратуры с убийцами, добавив: "Выгодно и прокурорам: не надо собирать доказательства, преступление раскрыто, дело передано в суд, снижается градус общественного напряжения".

Е — експертиза (экспертиза), на которую ссылается Генпрокуратура, объясняя, почему переквалифицировала дело с убийства на нанесение тяжких телесных, что позволило исполнителям получить меньшие сроки. Дескать, не факт, что литр кислоты мог убить, но так уж получилось…

"Здесь учитываются разные факторы, в т.ч. и состояние здоровья. Каждый организм человека на те или иные травмы реагирует по-разному. …Ни один эксперт не даст вывод, что такое количество кислоты приведет к смерти", — объяснил в интервью "Цензор.нет" прокурор Генпрокуратуры Владимир Паровой причину переквалификации дела.

Так, выводы судебно-медицинской экспертизы тела потерпевшей и комиссионной экспертизы от

29 ноября 2018-го указывают, что смерть наступила от химических ожогов до 40% поверхности тела (головы, шеи, туловища, верхних и нижних конечностей), которые в своем ходе привели к развитию угрожающих для жизни явлений (острая почечная, острая печеночная, острая дыхательная недостаточность), имеющие признаки тяжкого телесного повреждения (по критерию опасности для жизни). Наступление смерти Екатерины Гандзюк, согласно экспертизе, находится в прямой причинно-следственной связи с полученными ею химическими ожогами.

Поэтому, как объяснил Паровой, следствие пришло к выводу, что у группы, совершившей преступление против Гандзюк, умысел был именно причинить тяжкие телесные повреждения, а не совершить убийство.

Ж — жах (ужас), состояние, в котором до своей смерти перенесла в больнице Екатерина Гандзюк три месяца после нападения.

"Была невыносимая боль. Когда брали кожу с одной конечности, то ее фиксировали, — бывало такое, что по несколько недель Катя лежалая распятая и привязанная к специальным подставкам. Не могла ни почесаться, ни взять телефон. За все время она только несколько раз сидела. Мечтала встать на ноги и пройтись, очень мечтала выйти на улицу. К сожалению, этого не произошло. Она всегда спрашивала: "Папа, я выживу?" Всегда говорил: "Да".

Она, бедная, так и не узнала, что если бы выжила, то у нее никогда не было бы волос. У нее не работала бы левая рука. Не двигалась бы голова, ведь на шее формировались очень жесткие рубцы. Не было бы молочной железы. В последние дни у нее перестал закрываться левый глаз из-за рубцов", — описал адские боли отец Виктор Гандзюк.

И — изменение квалификации дела после медицинской экспертизы, которую активисты и эксперты называют нонсенсом.

"Очевидно, что никакие медицинские экспертизы не могут доказывать мотив. Это нонсенс. Это абсурд, это просто поиск Генпрокуратурой оправдания, почему они изменили квалификацию, — отреагировала в то время член парламентской временной следственной комиссии на нападение на активистку Елена Сотник. — Генпрокуратура и следствие просто упростили себе задачу. Очевидно, чтобы иметь доказательную базу против всех заказчиков, следователям надо провести серьезную работу. А так они решили пойти более простым путем: мол, давайте исполнители признают свою вину, и таким образом мы обеспечим доказательную базу, пусть и преступления меньшей тяжести. Но вследствие этого дело заказчиков не будет доказано до конца".

И — Игорь Павловский, экс-помощник уже экс-народного депутата от БПП Николая Паламарчука. Подозреваемый, у которого благодаря изменению квалификации дела, в том числе и относительно себя и своей роли в преступлении, есть все шансы остаться безнаказанным или с самым лояльным наказанием, без содержания под стражей.

Один из исполнителей нападения, Владимир Васянович, подтверждал, что перед бегством он с еще одним исполнителем, Сергеем Торбиным, заезжал в дом к Павловскому, куда приехал также другой соорганизатор, Алексей Левин, передавший две тысячи долларов, чтобы их перепрятать.

Кроме того, "Слідство.Інфо" привело доказательства, что Павловский активно созванивался с координатором группы исполнителей Торбиным перед совершением нападения. Такая частота общения, по мнению авторов расследования, может свидетельствовать о том, что фигуранты обменивались информацией о планировании преступления. Также, по тем же данным "Слідство.Інфо", после нападения он звонил правоохранителям.

Активисты отмечают, что у Павловского были тесные контакты с местными правоохранителями, следовательно, он через них мог содействовать задержанию непричастного человека, и со временем — бегству за границу соорганизатора Левина.

В апреле 2019 года Павловскому изменили квалификацию с соорганизации нападения на утаивание преступления. Тогда же, после пяти месяцев заключения, его отпустили под домашний арест под предлогом необходимости лечения.

К — клиника. Это то, что происходит вокруг рассмотрения дела в отношении Павловского и его упрямого саботирования судебных заседаний и явок на допросы. Также это место, где должен был бы находиться Павловский, когда не появлялся под предлогом лечения на пять подряд заседаний одесского суда.

15 октября, когда Павловский в который раз не прибыл в суд на рассмотрение дела по сути, а судья зачитал медицинскую выписку о его пребывании на стационарном лечении, активисты наведались в клинику и узнали, что того выписали месяцем ранее.

Несмотря на упорное игнорирование заседаний, прокуратура до сих пор не обратилась с ходатайством о принудительном приводе обвиняемого в суд.

Кроме того, прокуратура заключила с Павловским соглашение со следствием, что также может значительно смягчить наказание. Хотя сотрудничества со следствием (регулярное игнорирование допросов и судебных заседаний) не наблюдается.

Л — Алексей Левин (прозвище Москал), криминальный авторитет, ранее осужденный на 15 лет за участие в подготовке ряда убийств, вышел на свободу досрочно. Сегодня это ключевой фигурант дела для привлечения к ответственности заказчиков, который может дать ключевые показания.

"Он знал больше всех, он организовывал преступление, подбирал Торбина (группу исполнителей во главе с Торбиным. — М.П.),он финансировал, он предоставлял другую информацию, в частности о местожительстве Гандзюк", — отмечают в СБУ.

Фактически херсонская полиция, не торопясь с поиском подлинных нападавших и задержав непричастного человека, уже на старте расследования сделала достаточно для того, чтобы дело невозможно было довести до конца. Левин сбежал сразу, когда стало понятно, что непричастного Новикова отпустят, и когда уже задержали реальных исполнителей.

По данным Госпогранслужбы, он выехал из Украины 19 августа через пункт пропуска Рени на границе с Румынией. А в розыск его объявили лишь в январе 2019-го.

Как сообщили в СБУ, розыск проводят совместно с Интерполом. Сейчас есть только данные из одной из европейских стран о въезде к ним Левина, но где он сейчас — тамошние правоохранители не знают.

Также, согласно материалам дела, к финансовому содержанию Левина за границей, кроме его жены и родственников, причастны соучастники преступления. Но следователи СБУ на брифинге 3 ноября заметили: прямых доказательств, что деньги перечислял именно Мангер, у них нет.

М — Владислав Мангер, глава Херсонской областной рады. Ныне единственный подозреваемый в статусе заказчика преступления. Как видно из материалов дела, у следствия мало доказательств для завершения досудебного расследования, поэтому его пришлось в июле приостановить, поскольку отведенный законом годовой срок на такое расследование истекал.

Основным доказательством причастности Мангера к преступлению являются свидетельства Павловского и Торбина.

Адвокаты Мангера постоянно подчеркивают, что это не может быть доказательством, поскольку ни Торбин, ни Павловский прямо не указали на допросе, что преступление им заказывал именно Мангер. Дескать, они постоянно говорят о каком-то "Николаевиче" (Мангер по отчеству Николаевич. — М.П.). Хотя во время допроса Торбин, между прочим, уточняет, что под "Николаевичем" "Левин имел в виду Мангера".

Адвокаты также подчеркивают, что Николаевич — и уже экс-заместитель главы Херсонской ОГА Евгений Рыщук, которого активисты называют среди заказчиков нападения.

В конце концов, после озвученных прокурорами в суде доказательств причастности Мангера к нападению, судья в рамках меры пресечения назначила ему залог в 2,5 млн грн и фактически отпустила на свободу. После суток ареста Мангер вернулся к работе в должности главы облрады.

Н — неприязнь. Мотив, которым руководствовался Мангер, по версии следствия, заказывая нападение на Гандзюк.

"Мангер, руководствуясь личной неприязнью, возникшей у него на основании активной общественной деятельности Екатерины Гандзюк, которая, в том числе, публично заявляла о недопустимости и коррупционности поджогов лесов, которые потом использовались для личного обогащения уголовной средой Херсонской области; при содействии отдельных представителей органов местной власти и правоохранительных органов; в связи с тем, что Екатерина Гандзюк проводила акции протеста и освещала это в СМИ; осознавая, что такая критика Гандзюк препятствует его корыстным интересам; с целью запугивания населения и общественных активистов Херсонской области, которые публично вместе с Гандзюк критиковали такие действия, решил организовать умышленное убийство Гандзюк способом, который нанесет потерпевшей особые физические и моральные страдания", — говорится в выдвинутом подозрении.

В 2015 году Гандзюк вышла из партии "Батьківщина" именно из-за прихода в областную парторганизацию Мангера. А потом поддержала и активно помогала конкуренту Мангера на выборах городского головы.

В 2017 году Гандзюк вместе с товарищем, журналистом Сергеем Никитенко, сделали фильм о противоречивом прошлом Мангера.

В июне 2018 года, за полутора месяца до покушения на Гандзюк, неизвестные напали в Херсоне на Никитенко. Журналист связывает это нападение именно с фильмом и отменой Высшим Верховным судом решения суда первой инстанции в пользу Мангера.

О — Олешковский район. Место, где произошел масштабный поджог леса ради нелегальной вырубки. Обвинение со стороны Гандзюк в поджоге руководителей области, по версии следствия, стало последней каплей и привело к решению напасть на нее, чтобы наказать за активную позицию и критику.

Нападение начали планировать именно после акции 6 июля 2018 года под Херсонской облрадой и ОГА, с которой Гандзюк выложила фото Мангера с подписью в комментариях, что "бандиты с обеих сторон ссорятся за право п…ть лес, прикрываясь патриотическими лозунгами".

П — политическая воля расследовать дело, которой, по убеждению друзей погибшей и активистов, НЕ было при предыдущей власти, не очень видно и при нынешней.

"Я встречался с новым президентом и руководителями нашего государства. Но результат нулевой. Звучат только сладкие обещания в высоких кабинетах. После встречи с президентом я был очень обнадежен. Мне казалось, что у него хватит политической воли завершить это дело. Меня президент заверил, что будет содействовать следствию, но через три недели после встречи следствие прекратили. Как можно содействовать тому, чего не существует?" — сказал под Офисом президента на акции "Ночь на Банковой" Виктор Гандзюк.

Р — Евгений Рыщук. Экс-заместитель главы Херсонской ОГА, у которого СБУ уже проводила обыски в деле Гандзюк, но доказательств его причастности так и не обнаружила. Несмотря на постоянные заявления активистов и отца Кати о его причастности.

"СБУ расследует пять уголовных производств. Одно из них касается Гордеева и Рыщука об их возможной причастности к нападению в роли или заказчиков, или подстрекателей или сообщников. Но этот список(потенциальных заказчиков, сообщников, подстрекателей. — М.П.)не является исчерпывающим, и в этом направлении идет кропотливая работа следователей оперативных подразделений, чтобы получить достаточно доказательств", — заявил накануне годовщины смерти Гандзюк начальник следственного управления СБУ Богдан Тиводар.

В то же время на видео, записанном неизвестными лицами, по предположению активистов — людьми Мангера, беглый Левин рассказывает, что Рыщук действительно просил его как-то наказать Гандзюк.

"Ко мне однажды обратился Рыщук (…) Он приехал и говорит: у меня есть к тебе деликатное дело. Есть такая Екатерина Гандзюк, надо ее как-то наказать — облить фекалиями или что-то такое. Я готов за это хорошо заплатить". Я сказал, что этой темой не занимаюсь, и спросил, какой его интерес. Он говорит: "Мне надо развиваться, она мне мешает, везде сует свой нос", — говорится в видео.

Кроме того, в феврале тогдашний генпрокурор Юрий Луценко заявлял о наличии у следствия фактов возможной причастности Рыщука к коррумпированным схемам с разворовыванием лесных ресурсов. Но через восемь месяцев после заявления эти факты не вылились в подозрение.

Сейчас в СБУ говорят, что продолжается следствие в пяти производствах вокруг дела Гандзюк, три из которых именно и касаются обстоятельств, предшествовавших нападению. В частности, это преступления, в которых активистка публично обвиняла руководство области и которые могли стать мотивом покушения, в том числе и поджоги леса, и разворовывание бюджетных средств, и другие.

С — стрелки, которые умело переводят потенциальные фигуранты дела. Пока Мангер переводит их на "Николаевича" Рыщука, сам Рыщук в комментарии "Слідству. Інфо" намекнул, что влияние на следствие мог оказывать его бывший руководитель — глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев.

Дескать, он встречался с главой СБУ Василием Грицаком, когда уже дело было передано в это ведомство. А потом по телефону связывался с Данилом Доценко, который ранее возглавлял областное управление СБУ.

Сам Гордеев сначала подтверждал общение с Грицаком, "чтобы расследовали быстрее", а потом отрицал свои же слова.

В то же время, по словам бывшего члена парламентской ВСК по нападению на активистов Игоря Луценко, по его информации, услышанной в Херсоне, нападению на Гандзюк предшествовало общее секретное совещание, на котором присутствовали и Мангер, и Рыщук, и Гордеев. И именно там якобы и обсуждались способы "наказания" активистки.

Т — Сергей Торбин. Орденоносный ветеран АТО, доброволец, планирующий стать депутатом, когда освободится из тюрьмы, куда его посадили на шесть лет за "подстрекательство и пособничество" в нападении на Гандзюк. Именно он, по просьбе Левина, собрал бывших боевых побратимов и предложил за вознаграждение совершить нападение. В частности, речь шла о двух вариантах — поломать руки и ноги или облить кислотой.

Во время выбора степени наказания на анкетный вопрос судьи: "Не являетесь ли вы депутатом?" — Торбин довольно пренебрежительно и с улыбкой ответил: "Нет. Пока нет".

У — Украина, государство, в котором существует "список Гандзюк", состоящий из фамилий полусотни активистов, на которых были совершены нападения. Ни в одном из случаев заказчики не найдены.

Но и в полиции, и в Генпрокуратуре, и в СБУ постоянно повторяют, что заказные преступления очень трудно раскрывать. Поэтому за всю историю Украины ни одного такого и не раскрыли.

Ф — феодализм, явление, которое, по словам активистов, господствует в регионах и является причиной нападений на местных общественных деятелей.

Слово, появившееся на табличке под Офисом президента, где к годовщине гибели Екатерины Гандзюк общественность установила символическую "красную линию". Она "символизирует феодальный террор против небезразличных людей, не захотевших молчать".

Х — Херсонская область, место, где господствует неофеодализм и "полный п…ц". Так описал ситуацию с нападениями на активистов бывший председатель ВСК Борислав Береза: "Мы шокированы. Приехали разбираться в деле Кати Гандзюк и копнули глубже. Информация, которую получила наша ВСК, ужасает. От контрабанды до сепаров, от наркотрафика до глобальной коррупции, от спайки власти с криминалом до вырубки леса, от сотрудничества с оккупационной властью Крыма до влияния регионалов-беглецов на регион".

А по словам члена этой ВСК Валерия Карпунцова, из-за разгула криминалитета на Херсонщине те, кто стоял у него на пути, "десятками закопаны".

Гандзюк открыто и прямо заявляла и писала обо всех вышеописанных явлениях в области.

В СБУ сообщили, что в целом насчитали 17 конфликтных ситуаций, которые озвучила следствию еще сама Гандзюк, где могли быть заказы против нее. Небольшую часть удалось полностью опровергнуть, по остальным работа продолжается.

Ц — цвинтар (кладбище), место, куда каждое воскресенье приходит Виктор Гандзюк, чтобы поговорить со своей дочерью. И каждое воскресенье пересказывает разговоры на своей странице.

"Катя, мое доброе, светлое, чуточку наивное дитя. Ты так мечтала изменить все к лучшему. Ты так верила людям".

"А может, Ты здесь, где-то рядом, и видишь меня или слышишь. А если нет чуда, и я уже никогда не увижу Тебя? Твоей по-детски искренней улыбки. Не почувствую тепла Твоих глаз. Не услышу Твоего звонкого голоса. Как жить без Тебя в этом пустом, бессмысленном черно-белом мире? Мире, в который Ты никогда не вернешься. Как, Катя..."

Я — яма, куда подобным расследованием и наказанием виновных закапывают перспективы Украины на демократическое развитие, которое невозможно без развития гражданской активности. Ведь ненаказанные заказчики убийства — это фактическое разрешение совершать новые нападения, поскольку бояться "неофеодалам" нечего.

Марьяна Пьецух в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA

*Расставлено в соответствии с украинским алфавитом.