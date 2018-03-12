Апология "зрады"

Все больше социально значимых явлений из разных сфер жизни оказываются либо неразрешимыми, либо неуправляемыми. Либо бесконтрольно растущими или уменьшающимися.

Разговоры о "черных лебедях", новом технологическом укладе или эпохе постправды, может, что-то и объясняют, но уверенности в себе не добавляют.

Что соединяет разнородные социальные явления в общее пространство тревожности, и почему они, эти неприятные явления, постоянно множатся? Может, физически их и не больше, но ощущение такое есть.

Научно говоря, мы наблюдаем вокруг себя принудительное смещение нарратива из рациональной сферы коммуникации в иррациональную. Нарратив — это "рассказ", описательное отображение реальности. То есть то, что нам кажется в реальности наиболее важным.

Когда люди все же начинают взаимно находить общий язык и практические способы решения своих проблем, немедленно находятся силы и средства, чтобы ошельмовать эту договороспособность граждан на корню. Поскольку это подрывает устои бюрократии, навязывающей нам неоправданно дорогие и малополезные посреднические услуги в виде государства.

Когда цены повышаются, а услуги выдумываются вслед за новыми запретами, которые эти услуги призваны смягчать и обходить, мы говорим о коррупционном государстве.

Сталкивание рационального общественного диалога в истерическую пропасть иррационального происходит на наших глазах все более жестко. Приходится говорить именно о принуждении, поскольку набивший оскомину термин "манипуляция" все же не предполагает прямое запугивание и экономический шантаж.

Здесь удивительным образом сходятся интересы не только украинских и европейских политиков, но и России. Цель этих разновекторных усилий — сместить точку сборки, и провести Украину сквозь какие-то "врата второго внимания" в альтернативную вассальную реальность. Главное — вывести украинцев из пространства принятия самостоятельных решений. Они, эти решения, могут ведь оказаться эффективными. А это никуда не годится.

Украинские политики и представители власти, поскольку они не в состоянии сформировать собственную повестку дня, следуют в фарватере крупных игроков. Именно поэтому у правящей группировки и оппозиции случаются схожие подходы к ключевым вопросам украинской реальности. Но цель одна — придать общественной дискуссии не правовой, а когнитивно-эмоциональный смысл. И уже через эмоции масс влиять на правовое поле, деформируя его в нужном партийном направлении.

Давайте рассмотрим несколько актуальных примеров. Первый — долгая до неприличия дискуссия о будущем ОРДЛО. Она зиждется на непроизносимом вслух факте, что Украина потерпела от России военное поражение, следствием чего стала потеря части территорий и граждан, которым необратимо насаждаются ценности "русского мира". Согласно новому закону, получается, что Россия стала агрессором не вследствие войны, а каким-то хитро мирным путем. Военное поражение не устраняется мирным путем. Но этот бесконечный идиотизм "минских соглашений" вполне устраивает большинство ключевых игроков. Каким образом предлагается гражданам самоустраниться от этой проблемы?

Вот американский политический эксперт, старший научный сотрудник вашингтонского Центра анализа европейской политики (CEPA) Брайан Уитмор, комментируя неэффективность Минских соглашений, заявил: "Думаю, Украине нужно сосредоточиться на контроле того, что она может контролировать, на территории, которую она контролирует. Надо сосредоточиться на том, чтобы часть Украины, которую контролирует Киев, была как можно более успешной. А это означает серьезную кампанию против коррупции, серьезные экономические реформы. Поэтому, думаю, именно на это крайне необходимо направить все усилия Украины".

То есть соглашения неэффективны, но вы сами эффективны еще меньше, поэтому покажите, что вы вообще в состоянии сделать хотя бы с тем, что у вас еще в руках.

Какие основания для того, чтобы сомневаться в эффективности Украины?

Во-первых, непрекращающееся (и взаимообличающее, если кому-то из высших чиновников случается сказать правду) вранье власти. При этом наш высокодуховный народ порицает ее не за само вранье, а за то, что власть так тупо на нем попадается и палится на всех уровнях, включая международный.

Во-вторых, это достаточно заурядная для Украины тема социального пессимизма, несколько снизившаяся от послемайданной эйфории и искреннего ожидания реформ, но теперь природа взяла свое. Согласно ежегодному глобальному опросу Gallup International 2017 года, украинцы — на 4-м месте в мире по пессимизму. А вот опросы группы "Рейтинг" говорят, что всего 18% граждан ожидают ухудшения уровня жизни для своих семей.

В-третьих, это вполне европейская тенденция растущего отъезда граждан на ПМЖ и работу куда подальше (Восточная Европа пережила это четверть века назад). Не нужно даже цитировать нашего министра иностранных дел, чтобы удостоверить очевидное: все мастеровитые люди, да и просто способные к ручному труду массово убывают в финансово более теплые края. В ту же неполиткорректную Польшу, где их ценят не теоретически. Добавляется сюда же тема, которую можно назвать "армия разбегается!", поскольку при выборе — идти на контрактную службу и бороться с оккупантом или уехать на заработки — убедительно побеждает последняя. Отсюда и обывательские сетования: "Да кого же они там берут в армию!". Вот кто понаостался, того и берут.

Да, еще вдобавок никто не знает, сколько в реальности людей в Украине живет (40 миллионов? 38? меньше?), хотя бюджеты рассчитываются по твердым, как потолок, показателям.

В публичных политических оценках этих факторов (в таких оценках, которые влияют на массовое сознание) доминируют две противоположные тенденции. Одна — это всем известная "перемога". Трам-пара-рам, реформы идут, с трудностями боремся, кто не с нами, на того Путин нападет.

А вторую я называю "апокалипсис". Это такое же наглое вранье и манипуляция цифрами и терминами, как и "перемога", только со знаком "минус". Трам-пара-рам, правду скрывают, вы уже все умерли, просто еще не знаете, коллективный Вий, открой веки, минуточку, сейчас я помогу.

И "перемога", и "апокалипсис" одинаково ненавидят и третируют "зраду", из-за классово-методологической вражды.

"Зрада" всегда цепляется к неприятным, ибо вполне очевидным фактам, называет имена, фамилии и должности, требует порой политически наивных, но все-таки системных решений проблемы. Не рассказывайте нам политические сказки, не показывайте "театр теней" из распальцовок, предатель всегда конкретен — вот нарратив "зрады".

"Перемога" и "апокалипсис", напротив, требуют лишь одного — "оставьте меня у власти" или "выберите/назначьте меня во власть", и дальше хором: "Потому что я лучший/лучшая". Они понимают, что при существующем положении дел "зрада" не отстанет ни от кого, — ни от власти, ни от них, нынче таких всех из себя страшно оппозиционных.

И "зрада" и "апокалипсис" оперируют исключительно дутыми макропоказателями успеха/катастрофы, убедительно дополняя их выпученными глазами и истерической жестикуляцией. Вернемся к началу разговора о социально значимых факторах.

И "зрада", и "апокалипсис" в унисон выносят ОРДЛО в отдельную тему, как можно дальше отодвигая ее от темы оккупации и аннексии Крыма. Тем более неприятную европейцам в параллелях с аншлюсом Австрии и последовавшими событиями, которым, как известно, никакая Лига Наций помешать не смогла.

Понятное дело, у лидеров той и другой группы по крымским событиям 2014 года (да и последовавшим) не только рыльце в пушку, но и все остальные части тела. Да так обильно, что они вполне могут сойти за прайд оголодавших "йети", привлеченных вкусными запахами украинской политики.

Итак, в отношении ОРДЛО обе альфа-группы нагнетателей объединены общим подходом: они говорят о территориях, а не о людях, если они говорят о людях, то о людях вообще, без учета их поведения и запросов. И они никогда не говорят о том, сколько это может стоить, кто за это заплатит, и с каких налогов это нужно будет содержать. По умолчанию предполагается, что заплатит Запад, нет, ну а как еще?

Мнение Запада, который очень отчетливо понимает сигналы "дядя, дай денег", обобщенно выражено в вышеприведенном комментарии американского эксперта СЕРА. (Вообще нам в последнее время с западными экспертами не везет, они то ли неприлично быстро стали разбираться в происходящем, то ли им разрешили быть откровенными.)

Если мы посмотрим на уже упоминавшуюся социологию "Рейтинга", то увидим достаточно стойкую и представительную реакцию граждан, согласно которой 59% считают, что стране необходимы радикальные изменения. Обратите внимание, что лишь 18% считают экономическое ухудшение ситуации достаточно мотивационным.

(Необходимо уточнение: основной внутренний диалог украинского радикального реформаторства не в том, какие кадровые изменения и законы нужны, а какой вид организованного и не очень насилия может в итоге привести к желаемым социальным переменам. И все участники украинского социально-политического процесса об этом очень хорошо осведомлены.)

Если политики сталкивают общество в иррациональность, считая, что так электоратом легче будет управлять, то они правы лишь частично. Иная часть правды для них довольно печальна: генерируемый ими управляемый хаос вызывает обратную реакцию агрессии. Дрожащие люди послушны лишь поначалу.

Дрожание от испуга есть андреналиновая реакция мышц, предназначение которых — сражаться или убегать. А если ты по каким-либо причинам лишен возможности сражаться, а желающие убежать десятками тысяч пересекают границу в один конец, то агрессия становится биологически вынужденным способом как-то перекрыть весь этот рукотворный бред.

Критическое мышление в таких случаях вовсе не преграда агрессии и насилию, как считает просвещенный мир, совершенно бесполезно развивая его у агрессоров. Множество командиров ИГИЛ, да и других террористов, получили высшее техническое образование в европейских и американских университетах. (Принесла бы г-жа Нуланд на Майдан вместо печенек сразу "Джавелин", глядишь, вся история пошла бы по-другому.)

Украинское критическое мышление не так зловредно, как восточное, но оно вполне способно оптимизировать закупки веревок и мыла, а также выстроить качественную логистику публичных казней.

Дорогая, очень дорогая власть, лучше берегите "зраду", как зеницу ока. Иначе "апокалипсис" лишится кавычек и сожрет вас всех, невзирая на имена и фамилии.