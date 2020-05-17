Аналитика крокодиловых слез

— Курение вредит вашему здоровью, — сказал Люк. — Без всякого предвидения можно сказать, что с вами будет, если не бросите.

Стивен Кинг, "Институт"

Когда б земля могла зачать от слез,

От этих родились бы крокодилы.

Уильям Шекспир, "Отелло"

Почему все популярные прогнозы будущего стоит читать как беллетристику, но ни в коем случае не принимать как руководство к действию?

Наверняка вам всем в детстве и юности приходилось предаваться романтическим мечтам. Особенно, если назавтра предстояло какое-то чертовски важное свидание, вне всяких сомнений способное превратить вашу жизнь в бесконечную счастливую сказку.

Наверняка вы проводили бессонную ночь, представляя себе все возможные варианты развития событий в самых мельчайших подробностях. Поскольку вы хотели быть хорошо подготовлены, и не хотели упустить свой звездный час.

И наверняка ни один из этих драматических сценариев в реальности на следующий день так и не состоялся. Произошло нечто совершенно другое, может быть, не менее приятное. Но точно не по вашему, тщательно продуманному до мелочей, сценарию.

Этому есть ряд занятных объяснений, включая мистические. Но я хочу сосредоточиться на массовом интересе к прогнозированию будущего. Особенно к тем прогнозам, которые основаны на рациональном компоненте. Поскольку предсказание как жанр обращено к иррациональным слоям вашего сознания. Религия к этому отношения не имеет, это — как-бы-знание. Оно дает вполне определенный ответ о наших перспективах на все времена, и уже ваше личное дело, верить этому или нет.

Начнем с основных инстинктов сохранения вида и продолжения рода. Они призывают нас обращать первоочередное внимание на любую информацию, касающуюся вопросов безопасности и репродукции. Современная социальная культура пытается сделать этот интерес вторичным, но лишь до той поры, пока она способна оплатить отвлечение базового внимания.

Этот интерес не избирателен, телезритель и дальше будет смотреть по телевизору любую чушь с таким же глубокомысленным выражением глаз, с каким его дед читал газету "Правда": "а мало ли что". Он также не имеет ничего общего с обучением и образованием, как может показаться на первый взгляд.

Во внешнем потоке информации люди выискивают соответствия своим представлениям о реальности. Мы хотим от будущего того, чего нам самим не хватает (впрочем, от других людей мы требуем того же). Даже животные возбуждаются, когда слышат звуки, похожие на обещание скорой кормежки или прогулки. Поэтому людьми как социальными животными так легко управлять с помощью даже самых нелепых, самых сказочных политических обещаний. Чем сказочнее обещанный выигрыш кажется конкретному человеку, тем легче им управлять. Это тот самый механизм, на основании которого формируется так называемый вкус, то есть жанровые предпочтения в искусстве (которое по сути своей и является красивой выдумкой).

Человек любопытен, наделен воображением и боится непонятного. Все эти черты проявляются в нем одновременно. Попытки отрегулировать этот механизм в интересах самого человека через образование и воспитание осуществляются сотни лет. И по эффективности сильно напоминают наши попытки настращать вирус путем запугивания его потенциальных носителей. Ведь как только нарушается цепь последовательностей, формирующих внешние обстоятельства, все возвращается в исходную точку. К тому же люди сначала пугаются будущего до чертиков, а потом их "отпускает". Но сами чертики из их головы никуда после этого уже не деваются.

Психологическая потребность в предсказании будущего основывается на страхе смерти, тщательно вытесняемом социальной этикой консюмеризма. Общество потребления внушает вам, что чем больше дорогих и бесполезных вещей вы купите, тем вам и вашим детям будет лучше. Вы будете моложе, здоровее, счастливее и вам все будут завидовать. Чем больше вы тратите сил и ресурсов на черт знает что, тем дольше проживете. (С этой точки зрения украинцы уже практически бессмертны.)

В значительной степени современные предсказатели будущего (из числа тех, кому принято доверять, вроде Рея Курцвейла или Билла Гейтса) сами являются его творцами. Таких людей, в том числе и непубличных, — сотни, а, может быть, и тысячи. Они — участники масштабного конструирования и форматирования реальности через самые разные проекты — социальные, политические, культурные. Поэтому их предсказания — зачастую косвенная реклама того, во что они вложили деньги, и что уже так или иначе работает.

Эти проекты являются провайдерами мировых тенденций, за которыми стоят вполне конкретные деньги и их собственники. Никто не расстается с деньгами такого масштаба только потому, что ему захотелось быть милосердным. Иначе паперть для миллиардеров была бы размером с земной экватор.

Это касается и предсказания событий в странах второго и третьего мира, где эти проекты по сути дела заменяют государственную политику и управление. Да и, исторически говоря, футурология выросла из политологии.

"Будущее нельзя предсказать, но его можно конструировать". Это утверждение изобретателя голографии и Нобелевского лауреата сэра Денеша Габора верно до той поры, пока у конструкторов не ломаются инструменты и не заканчиваются материалы. И им по инерции не приходится лепить это самое будущее из, так сказать, песка и палок.

А это именно то, с чем сейчас сталкивается мир. Дело не в самой эпидемии, которая просто обнажила множество несуразностей современной цивилизации.

Я называю это утратой свойств. Любой материал, явление или процесс, формально оставаясь такими, какими были в начале возникновения, из-за расширения границ познания и многократных циклических переключений, сегодня ведут себя, как "уставшие". Можно говорить о сопротивлении материалов или Втором законе термодинамики. Но проще сказать, что у всего на свете садятся батарейки. И оно, это все, начинает глючить.

Это наиболее очевидно по стремительному разрушению социальной этики и морали. Из прежнего состояния они трансформируются, мутируя в нечто новое. Точнее говоря, это все быстрее мутирующие люди исторгают из себя в информационное пространство какой-то своей новой этикой и моралью.

Карантинные мероприятия по всему миру привели огромное количество людей в состояние полнейшей растерянности, потому что оказалось, что планировать что-либо действительно стало невозможно. Тем не менее информационное пространство захлестнула волна дискуссии о том, каким будет мир после эпидемии. Словно вирус должен уйти обратно к своим летучим мышам, устыдившись какой-нибудь очередной резолюции ООН или ВОЗ.

Причем большинство людей пытаются сделать это довольно искренне. Но факты, которыми они оперируют, больше не являются фактами. Это — упоминавшиеся выше "песок и палки". И не имеет никакого значения, что они, эти как-бы-факты, очевидны и общеизвестны.

"Крокодиловы слезы" — общеизвестный фразеологизм. Люди давно обратили внимание, что когда крокодил поедает жертву, из глаз у него текут слезы. Упоминания об этом можно найти еще в текстах патриарха Фотия (820–896 гг. н. э.)

Что такое крокодил, люди понимали. И откуда берутся слезы — тоже. Совмещая эти два совершенно очевидных наблюдения, они делали вывод, что это — лицемерное животное, поскольку оно не может испытывать к своей жертве сострадания. И его слезы не могут быть искренними (Плутарх).

Крокодил действительно кое-что выделяет из расположенных у глаз желез. Если упустить зоологические подробности, таким образом он просто потеет во время еды.

Есть математическое "распределение Бернулли" — точный способ выразить вероятность. Оно применяется, когда возможны два исхода некоторых эмпирических событий: выпадение орла либо решки, выигрыш либо проигрыш в матче.

Выпадения орла или решки случайны. Счет в матчах при маленькой выборке тоже выглядит случайным, но если взять выборку побольше, то видно, что он — не случаен, поскольку присутствуют другие факторы. И тут вступает в дело вероятность.

И когда применяешь распределение Бернулли к статистике предвидений, оно показывает, что прогнозы работают точнее всего, когда предсказанное событие должно случиться через несколько часов.

По мере того, как время между предвидением и предсказанным событием растет, вероятность того, что предвидение сбудется, падает. Если речь идет о неделях, она сходит практически до нуля.

Условно говоря, предсказателей будущего можно разделить таким образом на два типа: аналитики крокодиловых слез и мелкооптовые продавцы залежавшихся политических товаров. При этом они вполне могут быть искренними, весьма образованными и респектабельными людьми. И то, что они делают, весьма полезно для развития воображения, для дискуссий о морали и этике, экономике и так далее. Просто от дискуссий в этом мире еще ничего не изменилось.

Сценарии социального будущего и сценарии вашего личного будущего имеют одну общую основу — фантазии и мечты. И у них есть один общий изъян. Мечтатели к осуществлению своих желаний обычно прилагают мало сил. Мечта, по их мнению, просто должна как-то сбыться. В итоге огромный разброс между ожиданиями и реальностью лишь усиливает их депрессивность. Вы же знаете это из вашего собственного детства. Если вы пытались следовать поведению героев или героинь любимых книжек или фильмов, вели себя как они, повторяли их реплики, манеру одеваться и ходить, у вас получался совсем другой результат.

Живите в настоящем, пока оно все еще реально. Хотя это не точно.

Поэтому проверьте прямо сейчас.