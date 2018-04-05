 Тень Бандеры и Хмельницкого - Проекты - zn.ua

Тень Бандеры и Хмельницкого

5 апреля, 08:00 Распечатать

Почему ухудшаются отношения между Польшей и Украиной.

По Польше бродит призрак "бандеровца".

С тех пор как правоцентристская партия "Право и справедливость" получила всю полноту власти, польский истеблишмент кардинально пересматривает политику Польши. В том числе и в сфере национальной памяти.

Применительно к Украине это привело к отказу от формулы примирения "прощаем и просим прощения", и теперь исторические обиды выходят на первый план в украино-польских отношениях. Отчего те и пребывают в состоянии турбулентности.

"Своими действиями в сфере политики национальной памяти польская сторона открывает ящик Пандоры. В отношениях с Германией, Литвой и, прежде всего, с Украиной, потому как представителям нынешней польской власти кажется, что, апеллируя к цивилизованности, будет легче навязать свое видение истории стране экономически слабой и уязвимой в сфере безопасности"

Оставайтесь в курсе последних событий! Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Добавить комментарий
Осталось символов: 2000
Авторизуйтесь, чтобы иметь возможность комментировать материалы
Всего комментариев: 0
Выпуск №12, 31 марта-6 апреля Архив номеров | Содержание номера < >