Тень Бандеры и Хмельницкого

По Польше бродит призрак "бандеровца".

С тех пор как правоцентристская партия "Право и справедливость" получила всю полноту власти, польский истеблишмент кардинально пересматривает политику Польши. В том числе и в сфере национальной памяти.

Применительно к Украине это привело к отказу от формулы примирения "прощаем и просим прощения", и теперь исторические обиды выходят на первый план в украино-польских отношениях. Отчего те и пребывают в состоянии турбулентности.

"Своими действиями в сфере политики национальной памяти польская сторона открывает ящик Пандоры. В отношениях с Германией, Литвой и, прежде всего, с Украиной, потому как представителям нынешней польской власти кажется, что, апеллируя к цивилизованности, будет легче навязать свое видение истории стране экономически слабой и уязвимой в сфере безопасности"