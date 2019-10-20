Чего ожидать независимым театрам при Бородянском

Тем временем независимые театры в дружном порыве иногда объединяются, а затем с грохотом и фейсбучными обличениями, расстаются. Руководитель Ассоциации "Украинский независимый театр" режиссер Влада Белозоренко об этом знает, тем не менее, предприняла еще одну попытку — объединить, скоординировать и чем мочь, тем помочь. Новая Ассоциация уже обрела союзников в лице некоторых европейских режиссеров, обещающих провести у нас мастер-классы, обсуждается вопрос филиала ассоциации во Львове, в других городах.

Сама Влада — представительница активного, бойкого, взъерошенного нового режиссерского поколения. Кажется, еще недавно они были среди подававших надежды, а сегодня без имени-отчества к ним уже и не подступись — Влада Валентиновна, Тамара Сергеевна, Станислав Игоревич, Иван Сергеевич. Эти и другие одаренные игроки теперь составляют несущую стену нашего общего театрального здания. На счету Влады — два успешных спектакля в Молодом театре, в "Золотых Воротах", ее активно увлекают в свою орбиту антрепризы, поскольку она чувствует зрителя и способна делать кассовые постановки. Именно ее независимый проект "1984" получил прекрасные отклики в Европе и выиграл приз на одном из международных театральных смотров.

О новой фундации, запуске независимого арт-проекта "Божественная комедия" по Данте, о своем режиссерском поколении рассказывает Влада Белозоренко.

— Влада, как известно, совсем недавно ты зашла в качестве руководителя на валютную землю в центре столицы возле метро Арсенальная, это ДК "Печерск". Раньше там продавали мед, чулки, фрукты, овощи. Сейчас не знаю что, не буду врать. Так вот, как сделать это место модным, бойким, топовым, подлинно-театральным? Ты, небось, постоянно думаешь об этом?

— Быть директором коммунального предприятия в сфере культуры — это приключения Алисы в стране чудес. В предлагаемых обстоятельствах: крутое историческое место с сильной атмосферой и двумя сценами; чудесные люди в штате, которые несут на своих плечах груз поддержания здоровья этого творческого организма в течении многих лет; идеальное месторасположение — само сердце Киева; поддержка со стороны Департамента культуры. Казалось бы — приди, скреативь, поменяй внешнюю рекламу, пригласи медийных спикеров, увеличь охват постов в Фейсбуке и почивай на лаврах.

Но, как оказалось, чтобы привлечь любого специалиста — начиная от уборщицы, заканчивая администратором или заместителем директора — ты имеешь в запасе зарплату в 4000 грн. У директора 5100. Кто сегодня пойдет работать на эту зарплату? Люди отсеиваются моментально. А команда в нашем деле — это очень важная составляющая. Возможно, даже самая важная. Ведь сдать в аренду квадратные метры — нельзя. Спонсоры — не пойдут. Зимой — холодно. И к тому же большая сцена в ДК "Печерск" с 1957 года без реставрации.

За полтора года работы я точно поняла одно: у меня нет внутренней потребности делать это место модным или популярным, меня не греют подобные цели. Для меня важно, чтобы центр аматорского творчества выполнял свою прямую функцию: был доступен для каждого человека — любого возраста, любой национальности, любого достатка; брал в работу самые актуальные творческие направления; создавал платформу живого диалога и рефлексии для Человека.

Удастся ли мне это? Или я закончу эту невероятную главу своей жизни под названием "Бюджетная сфера" и пойду дальше? Пока не решила. Каждый день мой кораблик качает из стороны в сторону, от оптимизма к трезвому реализму. И… с каждым днем реализма все больше.

— Давай-ка поговорим о твоем режиссерском поколении, к которому даже я уже обращаюсь по имени-отчеству. Что вас объединяет, что разъединяет?

— Признаюсь, я осознанно выпала из театрального процесса. Я как режиссер не ощущаю композиции сегодняшней ситуации, потому что она не находится в зоне моих приоритетов. Были и будут всегда режиссеры моей группы крови — Стас Жирков, Максим Голенко. Их я знаю, чувствую, уважаю и люблю наблюдать за их миром на сцене.

Есть имена, которые громко звучат вокруг, — Иван Урывский, Давид Петросян, Дмитрий Захоженко. Звучат — и отлично. Я всегда этому рада. Но я их знаю и чувствую мало, мало смотрю, поэтому в моей внутренней карте они пока не живут.

Наверное, сейчас я в театре — человек-антилакмус, так как все мои стремления на данном этапе — в зоне независимого и аматорского театра.

— Теперь начинаем разговор непосредственно о независимых театрах, которые ты решила объединить, возглавив этот процесс…

— Независимый театр делится в моем мире на четыре истории: аматорский театр (люди без образования, арендованное помещение, профессиональный режиссер), студийный театр (люди с образованием театральной студии, арендованное помещение, профессиональный режиссер), народный театр (городское помещение центра творчества или дома культуры, люди без образования, профессиональный режиссер) и, собственно, независимый, он же проектный театр (люди с образованием или без, аренда, профессиональный режиссер).

Театр-студия SPLASH

Каждое направление имеет свою специфику. Я работаю в студийном театре, мне нравится набирать группу, находить общий театральный язык с ней в процессе обучения, а потом переходить к спектаклю. Мы становимся единомышленниками, такое себе "братство кольца".

К нам в Театр-студию "11" часто приходят студенты актерских факультетов, хотят большего. У меня уже была практика работы в независимом секторе — постановка в Диком театре.

— Я знаю, что недавно именно представителей независимого театрального сектора приглашали к Владимиру Бородянскому в Минкульт — на разговор. Собственно, о чем этот разговор? Что ожидает наши независимые театры уже в период Бородянского?

— Говорили, что со времен независимой Украины аматорские и независимые театры никаким образом не были вписаны в культурную стратегию страны. Да и была ли эта стратегия по театрам вообще — не знаю. Были личности, они двигали своими индивидуальными силами театральный процесс. Знаете, как я их вижу? Бурлаки на Волге.

Вот сейчас время перемен. Стоит пробовать очертить карту приоритетов в культуре страны и следовать за этими маяками. Я говорю сейчас не про художественный совет, который раньше принимал премьеру у режиссера. Я о другом…

На этой встрече мы также говорили о том, что Ассоциация "Украинский независимый театр" родилась потому, что с 2014 года аматорский театр в Украине — важная социальная платформа. Люди приходят говорить, и мы их голос слышим. Да, эти темы неудобные, острые, прямые. Люди хотят найти ближнего — в творческом смысле и разделить свое волнение с ним, с драматургом, зрителем. Знаю, что театральные студии набиты битком. Не мы — основатели — тому причиной. Это некий лакмус нашей социальной жизни.

Именно поэтому для меня сейчас независимый аматорский сектор актуальнее репертуарного театра.

— Тем временем в ареале Мингумполитики якобы рождаются креативные идеи "закрыть" традиционные репертуарные театры, освободив здания-коробки и отдав их под проектный театр. Как относишься к таким идеям?

— Их, конечно, не нужно закрывать. Репертуарные театры — созидатели прекрасного и духовного в обществе. Так будет всегда, независимо от того, кто у руля.

— Будь такая возможность, о чем бы лично ты попросила министра или президента — в вопросах театра?

— Не буду писать гипотетически, просто пойду и попрошу в скором времени: нормальную зарплату каждому сотруднику театра. Понимаю, что это звучит так, будто я куда-то баллотируюсь… Но этот вопрос действительно актуален. Если у тебя нет статуса национального или академического — как жить?

Хочется, чтобы не нужно было работать на трех работах одновременно до глубокого невроза, а все силы отдавать одному месту, но с качественным и количественным коэффициентом полезного действия. Причем это касается всей культурной среды.

Театр-студия SPLASH

— Как складывается жизнь твоего громкого проекта "1984"?

— Моя жизнь складывается так, как мне хочется. Я искренне рада, что могу поработать с современными драматургами и с классикой, с пьесами подростков и документальными текстами студийцев. В моих спектаклях играют студенты и актеры с большим опытом, известные и совсем не известные, но кропотливо трудящиеся, молодые и уважаемые.

В Театр-студии "11" я сейчас ставлю второй в своей жизни пластический спектакль. Наша история будет по мотивам "Божественной комедии" Данте, часть про Ад. По сути, это абсолютно авторская история.

Хочу, чтобы мы его немного "накатали", а потом поехали в мир. Ведь мой любимый язык пластики универсален в любой точке планеты.

Тем более что на данном этапе у меня появляются возможности выходить за рамки Украины.

В июне меня пригласили в Германию на международную конференцию аматорских театров мира, впервые там была представлена Украина. После этой поездки, собственно, и родилась идея основания Ассоциации независимых театров. Мир велик в своем опыте и возможностях, хотеть их познать — здоровое желание.

Я — счастливчик. Все, чего мне хочется, — сбывается. Конечно, мой опыт, как и у всех, состоит из трудностей, ошибок, шишек и маленьких побед. Но ведь жизнь полна именно этих составляющих, именно благодаря им мы ощущаем себя во времени и пространстве. Поэтому нет ни одной причины не чувствовать себя счастливой жительницей этой планеты.