Самоопределение каталонцев — вызов Мадриду и Брюсселю

Выборы в региональный парламент Каталонии — провинции на северо-востоке Испании — имели эффект разорвавшейся бомбы, хотя результат был предсказуем. Каталонцы поддержали силы, в последние годы последовательно добивающиеся независимости провинции, завоеванной испанцами 300 лет назад. Однако ныне проблематика указанного региона не находится в плоскости восстановления исторической справедливости и прав некогда угнетенного народа — теперь он признан отдельной от испанцев нацией. В 2013 года здесь даже была принята Декларация о суверенитете, провозглашающая Каталонию "суверенным политическим и правовым субъектом в составе Испании". Мадрид не считает этот акт правомочным.

Подпитку идеям "автономии вплоть до отделения" и "федерализации", поддержку стоящим за ними силам оказывают процессы в экономической и политической жизни самой Испании. Используя их, местные националисты добились многого. Впрочем, в последние годы они демонстрировали решимость договариваться с центром, идти на уступки. И это тоже важная особенность европейского и цивилизованного подхода в решении такой сложной проблемы. Испанское правительство пока занимает жесткую линию по отношению к "раскольникам" в Барселоне и говорит о том, что борьба за единство Испанского королевства будет продолжена с использованием мер и законодательных норм, не предусматривающих возможности раздела страны. За ситуацией нервно наблюдают в Брюсселе, поскольку пока не имеют алгоритма поведения в случае, если страна — член Евросоюза из-за внутренних политических и экономических факторов начнет распадаться на части.

Каталония — государство в государстве?

Применять слово "сепаратизм" к устремлениям жителей Каталонии не стоит (хотя это делают довольно часто), чтобы не возбудить у нашего читателя коннотации с событиями на востоке Украины. Идеи отделения региона от Испании или, как минимум, пересмотра его отношений с центром взращивались и культивировались тут постепенно, на местной почве, и не были привнесены извне силами, которые добивались бы уничтожения Испанского королевства. Выборы в Каталонии стали логичным продолжением процесса, который уже в прошлом году привел к обострению отношений Барселоны и Мадрида (ZN.UA от 26 сентября 2014 — "Каталония готовит свой выход"). В ноябре 2014 года провели "опрос-референдум" (не имеющий юридических последствий), который показал, что 80% проголосовавших высказались за независимость. Любопытно, что в бюллетенях было лишь два вопроса: "Должна ли Каталония быть государством?" и "Должна ли Каталония быть независимым государством?". Испанские власти не признали результаты этого референдума, к тому же тогда в "опросе" приняло участие лишь 50% каталонцев, имеющих право голоса — 2,25 млн человек из 5,4 млн. Позже лидеры Каталонии заявили, что именно выборы в местные органы власти 2015 года будут трактоваться как новый плебисцит по вопросу независимости. Глава правительства Каталонии Артур Мас (которого также именуют "президентом") сделал все для того, чтобы сплотить общество вокруг этой идеи и консолидировать политические силы, хоть и имеющие различную идеологию, но поддерживающие идею независимости или выстраивания отношений с центром на основании еще большей автономии или федерализации. При этом опросы общественного мнения, проведенные в начале сентября, показали раскол каталонского общества: 46% каталонцев выступают против независимости региона от Испании, в то время как 44% поддерживали идею независимости.

Таким образом, на выборах 27 сентября была зафиксирована рекордная явка в истории Каталонии: в голосовании приняли участие 76% избирателей, 48% из них поддержали сторонников независимости. В результате коалиция Junts per Si ("Вместе за независимость"), в которую объединились правящая в Каталонии партия "Конвергенция", Левые республиканцы и ряд других мелких политсил, получит 62 места в 135-местном парламенте испанской автономной области. Также выступавшая за немедленное провозглашение независимости региона от Испании крайне левая партия "Кандидатура народного единства" (CUP) получила 10 мест. Она, впрочем, выступает также за выход Каталонии из ЕС, НАТО и Еврозоны.

"Мы победили! Каталонцы сказали "да" независимости, — так прокомментировал результаты голосования "президент" Мас. — За последние три года мы добились большего, чем за все прошедшие три столетия". Ранее он обещал, что победа на выборах будет использована сторонниками независимости для начала новой кампании и выполнения плана реальных действий по обретению независимости, которые через 18 месяцев должны привести к желаемому результату. По его словам, новое каталонское правительство примет решение о создании новых "государственных" структур, которые в дальнейшем унаследуют полномочия испанских. Работа по созданию своей налоговой службы уже идет полтора года, затем будет создана система социального обеспечения, центральный банк. Уже объявлено, что будет создано министерство внешних сношений и своя дипломатическая служба. При этом коммерческие представительства Каталонии и офисы по туризму и культуре уже существуют. Наиболее проблематичным в этом процессе власти в Барселоне видят вопрос формирования своей отдельной армии. Консенсуса по этому вопросу нет даже среди сторонников независимости. "Моя партия и я лично думаем, что Каталония будет частью НАТО… — заявил Мас. — Поскольку как члены организации мы выполняем все обязательства. И для Каталонии просто невозможно не иметь своей оборонной структуры, даже если она будет относительно небольшой", — добавил он. Параллельно с созданием структур будущего независимого государства к окончанию 18-месячного периода каталонский парламент должен разработать и принять отдельную Конституцию Каталонии.

То есть государственные структуры Каталонии будут постепенно создаваться внутри испанского государства, и акт превращения в независимое государство будет предопределен этим процессом. Такой новый подход стал реакцией лагеря сторонников независимости на нежелание испанского правительства разрешить Каталонии проведение референдума, подобного прошедшему в прошлом году в Шотландии (на нем сторонники независимости не получили большинства).

Шок в Мадриде и растерянность в Брюсселе

Испанские власти, которые сами ныне готовятся к общенациональным выборам, считают результаты выборов в Каталонии очень опасным развитием событий и далее настаивают, что у региона нет прав на самоопределение. В рамках испанских законов консервативное правительство Мариано Рахоя будет препятствовать сепаратистам совершить задуманное. Уже 29 сентября Артур Мас получил повестку в Верховный суд Каталонии на 15 октября с.г. по вопросу о том, что он проигнорировал постановление Суда, предписывавшее не проводить "опрос" о независимости в ноябре прошлого года.

Одновременно Мадрид начал кампанию по убеждению каталонцев в том, что их выход из состава Испании будет чреват также выходом из Евросоюза и зоны евро, обернется убытками для экономики региона, интегрированного в национальную экономику в большей степени, чем в общеевропейскую. Идею о том, чтобы каталонцы еще и сохранили испанское гражданство в случае создания каталонского "государства в государстве" Мадрид вообще считает неприемлемой и не собирается ее обсуждать. Позже, однако, Мадрид уточнил, что лишать гражданства никого не будет до тех пор, пока гражданин сам не решит отказаться от него.

Специалист испанского института по исследованию общественного мнения Metroscopia Франсиско Камаса Гарсия заявил: Мадрид не может отрицать факта, что в Каталонии с каждым годом растет ощущение того, что центральное правительство несправедливо к каталонцам. Каталонцы составляют около 16% населения страны, однако производят 19% ВВП. Отчисления налогов в центральный бюджет из Каталонии существенно превышает трансферы средств в обратном направлении, что возбуждает в каталонцах гнев по поводу того, что за их счет Мадрид содержит дотационные регионы юга.

Привели к такой ситуации сами испанские власти, которые своим отрицанием проблемы в последние 5 лет и неэффективностью экономических преобразований загоняли себя в тупик. Еще в 2010 году число сторонников независимости региона не превышало 20%, пик был достигнут в ноябре 2012-го, когда независимость поддерживали 48,5%. Сегодня даже в среде тех жителей Каталонии, даже не каталонцев, а испанцев, не поддерживающих идеи "сепаратизма", весьма широко распространено мнение, что Мадрид более не может сохранять с регионом былые отношения. Необходим диалог, который может привести, как минимум, к передаче дополнительных полномочий региональным органам власти, либо даже к федерализации Испании, при формальном сохранении единства Королевства. Такое напраление диалога многие считают вполне уместным в случае Каталонии, где недовольство политикой центра не переросло, например, в террористическую войну, как это было в Стране Басков.

На следующий день после результатов выборов в Каталонии премьер Рахой сделал заявление, что готов к диалогу, однако с условием, что он не будет обсуждать единство Испании и вопрос суверенитета. В любом случае никакого разговора Мадрида и Барселоны, видимо, не будет до общенациональных выборов в декабре, результат которых для нынешнего кабинета далеко не очевиден.

В европейских столицах и руководящих органах ЕС также внимательно наблюдали за выборами в Каталонии и уже в минувший понедельник дали понять Артуру Масу, что ему следует договариваться с испанским властями на основе существующих в стране законов, а не пытаться заручиться международной поддержкой своих действий, сомнительных с точки зрения правовых норм. При этом еврочиновники также приняли во внимание аргумент Мадрида о том, что 48% каталонских "сепаратистов" не представляют большинства населения региона, а планы создать новое государство — отдельное от Испании — повлечет за собой необходимость подачи новой заявки на вступление в ЕС и прохождения всех необходимых процедур, предусмотренных для страны-кандидата, в том числе получение согласия на вступление от всех стран-членов, включая Испанию. Европа также призвала Маса уважать испанские законы, предусматривающие, что референдум по вопросам устройства страны может проводиться по решению центральных властей и при участии всех граждан.