12 подвигов гераклов президента и премьера

Уже через несколько дней у украинцев будут новые Верховная Рада, Кабинет министров и даже новая судебная система, а новый президент сам или в коалиции с младшим партнером назначит премьер-министра и других ключевых управленцев Украины — министра иностранных дел, главу СБУ, Генерального прокурора… Вопрос: а являются ли названные классические ветви власти и их руководители реальной государственной властью в Украине? Ответ — нет, по крайней мере до 21 августа 2019 г.

На сегодняшний день реальная власть принадлежит теневым ветвям власти, а парламент, Кабмин и судебная система являются лишь конституционной ширмой, за которую украинцев не пускают.

Я заявляю, что де-факто уже 28 лет страной руководят:

1. Олигархат во главе с олигархом-фаворитом. Олигарх-фаворит имеет право кормить президента Украины в первую очередь. Со сменой власти меняется и олигарх-фаворит.

2. Коррупционеры (государственная коррупционная группировка), в эту группу могут входить представители всех ветвей государственной власти: от президента и премьера до народного депутата, прокурора или судьи.

3. Россия, Кремль. До 2014 г. Москва по сути монопольно осуществляла внешнее управление Украиной.

4. Запад (США, ЕС, МВФ). Мягкая сила. Влияние Запада через кредиты, гранты, советы растет, но значительно уступает другим трем силам.

5. Украинская элита, пассионарии (самое слабое звено власти) также влияют и увеличивают свое влияние на жизнь украинцев, но эпизодически, время от времени, через майданы.

Я утверждаю, что у каждого из этих реальных пяти субъектов власти есть свои депутаты, свои министры, свои мэры, прокуроры, судьи. Но Запад и украинский народ всегда были в меньшинстве, в оппозиции к теневой власти.

С грустью констатирую, что фактически страна уже 28 лет является заложником только трех сил: олигархата, коррупционеров и Кремля. Они, эти силы, и являются теневой, но реальной системой управления Украины. Они вместе принимают все стратегические решения относительно Украины, они сотрудничают между собой, они вместе наживаются на Украине и украинцах. Они все в доле, я даже рассчитал эту долю: 13% нашего ВВП, из которых приблизительно 4% (это более 5 млрд долл.) принадлежат России. Если учесть долю нашего ВВП, направляемую на погашение и обслуживание государственных долгов, а это 10,5% (приблизительно 14 млрд долл.), то становится понятно, почему Украина является беднейшей страной Европы.

В успешных странах еще есть глубинное государство (deep state). Глубинное государство появляется, когда в стране начинают существовать ключевые институты власти, например НБУ, Министерство юстиции, СБУ, МИД со своей институциональной памятью, традициями, стандартами, духом. Причем все они направлены на пользу государству. Эта институциональная патриотическая стойкость базируется на устойчивом персонале этих институтов. Этот устойчивый патриотический персонал даже сильнее, чем руководство, которое избирается или законно назначается, и поэтому оно вынуждено играть по правилам глубинного государства. В каких странах существует глубинное государство? По моему мнению, в США, Франции, Великобритании, Израиле, России. В Украине элементы глубинного государства только начали формироваться лишь в МИД.

Если мы хотим быть успешными, то не только профессионализм, но и патриотизм должен стать главным критерием получения должности в ключевых институтах власти Украины. Именно эта черта персонала государственных институтов имеет ключевое значение для развития глубинного государства в Украине.

Итак, первая задача президента и нового парламента — разрушить теневое государство. Для меня это момент истины. Без этого конструктивная деятельность всех конституционных ветвей власти на благо украинцев невозможна. Без этого украинцы снова пять лет будут работать на благо олигархов, коррупционеров и Кремля! Не буду останавливаться на методах выполнения этой первой задачи, только отмечу, что она не легче, чем очистить Авгиевы конюшни за один день.

Но перед Владимиром Зеленским и новым премьер-министром стоят еще не менее десяти сверхсложных задач, даже при условии победы над олигархатом и коррупцией и нейтрализации самых разрушительных вмешательств России во внешнюю и внутреннюю политику украинского государства. Здесь трудно удержаться от сравнения задач, стоящих перед новым Кабинетом министров, с новыми задачами, поставленными Евристеем Гераклу. Поэтому я советовал бы хорошо подумать кандидатам на должность премьер-министра Украины, владеют ли они качествами лидера или героя, не говоря уж об опыте, знаниях, морали, патриотизме.

В этой статье я не буду анализировать все вызовы, стоящие перед Украиной, ограничусь наиболее важными.

Начну с проблемы долговой нагрузки государства. Что в действительности происходит с государственным долгом Украины и правда ли, что долговая нагрузка на экономику Украины сокращается, как заявляют правительство и НБУ?

Кажется, что, действительно, отношение государственного долга к ВВП не растет: с 62% в 2018 г. оно упало до 61% в 2019 г. Но в на самом деле это не так. Дело в том, что долги для Украины становятся все дороже. Украина замещает дешевые (под 2–3%) долги от МВФ и Всемирного банка дорогими! Чего стоят только заимствования в прошлом году на 2 млрд долл. под более чем 9%! Ни одна страна мира не платит таких высоких процентов. Но Минфин и НБУ пошли еще дальше: в последние годы хитом сезона стали ОВГЗ, которые благодаря высокой ставке рефинансирования НБУ позволяют зарабатывать 17,5–19%, а в условиях ревальвации гривни — это почти 20% в валюте! Кто эти баловни судьбы в самой бедной стране Европы? Это международные спекулянты, украинские коррупционеры и украинские банки, в структуре чистых активов которых на ОВГЗ приходится 30% (становится понятно, почему они не кредитуют экономику).

Очевидно, кто за этот финансовый банкет платит. Украина из бюджета (за счет наших с вами налогов) выплатила по государственным долгам в 2018 г. 305 млрд грн, а в этом году мы заплатим более трети бюджета страны — 417 млрд грн! (почти в четыре раза больше, чем расходы на Министерство обороны). В процентах к ВВП в 2018 г. выплаты и обслуживание государственного долга составили 9,2%, а в 2019-м — 10,6%! — тут мы уже абсолютные чемпионы мира. Очевидно, что долговая нагрузка на Украину не падает, а угрожающе растет! Как экономист, я утверждаю, что такой рост расходов на обслуживание долгов очень опасно. Еще год такой непрофессиональной финансовой политики, и эта уже по сути финансовая пирамида может рухнуть.

Только ли непрофессионализм является причиной ошибочных и аморальных решений топ-чиновников? Нет. Собственный интерес и сверхприбыли — вот что главное. Чем больше государственных долгов и чем дороже они, тем больше доходов у брокеров, обслуживающих украинских коррупционеров.

Второй проблемой нового правительства я считаю беспрецедентную трудовую миграцию. Все помнят громкое заявление министра иностранных дел Украины о том, что приблизительно один миллион украинцев покидают страну в поисках работы за границей. Также все знают, что трудовые мигранты переводят в Украину более 10 млрд долл. США и таким образом увеличивают ВВП Украины.

Все не так, все намного сложнее. К счастью, не 1 млн трудовых мигрантов покидают Украину навсегда (такая статистика имела место только в 2015 г. и была связана с войной России против Украины в Донбассе). Если бы это было так по крайней мере на протяжении пяти лет, Украина уже давно стала бы банкротом. За последние 2–3 года, по моим оценкам, из Украины уезжают навсегда приблизительно 300–350 тыс. преимущественно молодых людей с тенденцией к уменьшению этого числа. Во-первых, растут доходы украинцев, а во-вторых, численность молодого населения сокращается.

Действительно, украинцы-заробитчане переводят в Украину приблизительно 13 млрд долл. — 10% от ВВП страны. Вопрос: хорошо это или плохо? Убежден, большинство считает, что хорошо. Но это не так: чем больше в стране переводов от трудовых мигрантов по отношению к ее ВВП, тем беднее эта страна, и Украина не исключение. Украинцам, и особенно украинской власти, очень полезно знать цену человеческого капитала, который мы теряем от трудовой миграции, и сколько выигрывают страны-реципиенты украинской рабочей силы. Сейчас это Польша, Россия, Венгрия, а со временем главным реципиентом будет Германия.

Как правило, человеческий капитал страны в десять раз превышает его ВВП по паритету покупательной способности (ППС). Я прогнозирую на 2019 г. ВВП на душу населения по ППС в Украине приблизительно 8000 долл. Следовательно, как бы цинично это ни выглядело, средняя цена одного украинца приблизительно 80 тыс. долл. Для сравнения, средняя цена одного американца составляет примерно 700 тыс. долл. Важно знать, что средняя стоимость человеческого капитала молодых украинцев (с 15 до 24 лет) приблизительно вдвое выше — 160 тыс. долл. (кстати, именно молодежь сейчас массово иммигрирует в Польшу и Венгрию), а у людей перед выходом на пенсию (с 55 до 59 лет) — вдвое меньше, 40 тыс. долл.

Именно поэтому во всем мире так ценятся дети и молодые люди. Именно поэтому за них с Украиной соревнуются Польша, Венгрия и Россия. Нетрудно подсчитать капитальные потери Украины только от эмиграции одного миллиона молодых людей в Польшу, — это 160 млрд долл.,это два ВВП Украины 2016 г. Кстати, выгода Польши — 320 млрд долл., потому что человеческий капитал там в два раза дороже, чем в Украине. Поляки, особенно польская власть, должны знать, что она даром получает от Украины. Это касается и венгров, — почему они против украинского языка для детей Закарпатья Украины? Потому что миграция одного молодого украинца в Венгрию эквивалентна инвестициям из Украины в размере 160 тыс. долл., причем эти инвестиции возвращать не надо, это украинский подарок Венгрии. Но это еще не все потери. Считаем дальше.

Один работающий украинец создает в Украине за год приблизительно 8000 долл. ВВП. Если он иммигрирует, то потери Украины составят соответственно 8000 долл. За год сейчас иммигрируют приблизительно 300 тыс. украинцев, в этом случае текущие потери ВВП за год — 2,4 млрд долл., или более 2% ВВП страны. Мне могут возразить, что мигранты перечисляют себе на счет часть их заработка. Это действительно так, но это — частные средства, они не засчитываются в ВВП страны. Далее, каждый трудовой мигрант перечисляет сначала приблизительно 2000 долл. в год, но потери от уменьшения ВВП 8000 долл., поэтому чистые потери 6000 долл. от миграции одного украинца. Между прочим один украинский работник создает, например в Польше, не 8000, а 26000 долл. ВВП. Если их там сейчас 1 млн, то они ежегодно создают 5% ВВП Польши приблизительно на сумму 26 млрд долл. В действительности работающих украинцев там больше... и если к этой цифре прибавить 320 млрд долл. человеческого капитала, который Украина бесплатно подарила Польше, становятся понятными кричащий непрофессионализм и слабость украинской власти.

Не менее важной проблемой для украинцев является потеря веры в социальную справедливость украинского государства. Идеальное государство для украинцев должно базироваться на матрице социальной справедливости, и эту матрицу новая власть должна создать. Социальная справедливость для украинцев — это прежде всего уровень пенсий и зарплат в государственном секторе экономики. Сейчас в Украине совсем нет социально оправданной системы уровня зарплат и пенсий. У некоторых украинских чиновников зарплаты на уровне 200–300 тыс. грн в месяц, в то время как подавляющее большинство получает менее 10 тыс. грн! У пенсионеров ситуация еще хуже. В Украине есть пенсионеры с пенсиями 25–50 тыс. грн, в то время как большинство пенсионеров выживают на 1,5–3 тыс. грн. Зарплаты руководителей государственных предприятий достигают одного-двух миллионов гривен, причем большинство этих предприятий — убыточные!

Мое предложение основано на опыте стран ЕС: зафиксировать максимальную зарплату чиновникам на текущий год и сделать ее зависимой от средней зарплаты в стране за последний месяц прошлого года. Самая высокая зарплата должна быть у президента и премьер-министра — 10 средних зарплат. Например, средняя зарплата в декабре 2018 г. в Украине составляла 10573 грн, это означает, что зарплата президента Украины в 2019 г. должна бы быть 105730 грн в месяц. Зарплата руководителей антикоррупционных органов — 8 средних зарплат, или 84584 грн. Зарплата украинского министра должна составлять 9 средних зарплат, или 95157 грн, народного депутата — 5 средних зарплат, или 52865 грн.

Зависимость зарплат министров и депутатов от средней за последний месяц предыдущего года является ключевой в матрице социальной справедливости. Хочет украинская элита, включая судей и прокуроров, увеличения своих доходов, пусть для этого обеспечит рост доходов простого украинца!

Минимальная пенсия должна составлять 50% от минимальной зарплаты. Максимальная пенсия, выплачиваемая по солидарной системе, не может превышать минимальную более чем в 5 раз. Минимальная зарплата в 2018 г. — 3723 грн, следовательно, минимальная пенсия должна была бы составлять 1862, а максимальная — 9310 грн. Такие ограничения максимальной пенсии касаются всех граждан Украины, и президента, и главы НБУ.

Максимальные зарплаты руководителям государственных предприятий, банков и организаций, создающих доход, могут превышать среднюю тоже в 10 раз. Но руководство предприятий, которые генерируют прибыли и платят дивиденды в государственный бюджет, могут получать бонусы, но их размер ограничивается 1% от уплаченных государству дивидендов, или 0,5% от уплаченного в бюджет налога на прибыль.

Ключевыми элементами матрицы социальной справедливости является возраст выхода на пенсию и трудовой стаж. Именно через них общество выстраивает справедливое перераспределение дохода между поколениями. В развитых странах западной цивилизации справедливым считается такое перераспределение доходов между поколениями, которое позволяет простому человеку, выйдя на пенсию в 65 лет, достойно жить еще почти 20 лет! Трудовой стаж в 35 лет во многих странах дает возможность выйти на пенсию раньше — в 60 лет. Такая пенсионная система гарантирует европейцам пенсию в размере 50–60% от их зарплаты. Тот, кто хочет иметь большую пенсию, создает свои частные пенсионные фонды. Я считаю, что европейская модель вполне приемлема для украинцев. Аргументы, что средняя продолжительность жизни в Украине значительно меньше, чем в цивилизованных европейских странах (71 год против 81), — неправильные. Если человек в Украине дожил до рационального пенсионного возраста — 65 лет, то он будет жить еще почти столько же (приблизительно на 2–3 года меньше), сколько и пенсионеры в странах ЕС.

Есть еще одна проблема, мешающая Украине перейти к справедливому перераспределению дохода между поколениями: численность пенсионеров — 12,2 млн в 2016 г., численность официально работающих — 10,5 млн. Причем среди официально работающих пенсионеров 2,6 млн чел.

Если взять в качестве примера среднюю страну западной цивилизации, то пропорции между числом работающих (те, кто платит налоги на содержание пенсионеров) и числом пенсионеров рассчитываются приблизительно так: численность пенсионеров может максимально достигать 20% от численности населения, а численность работающих должна составлять 50% от населения страны. Следовательно, если наложить эти нормативы на Украину, получим следующие цифры. Численность населения — 42 млн, численность пенсионеров — 8,4 млн, численность официально работающих — 21 млн. Такими должны быть справедливые и эффективные пропорции украинского трудового потенциала.

Возникает вопрос: где найти и как вернуть в официальное трудовое пространство Украины приблизительно 11 млн чел.? На первый вопрос ответ очень простой: приблизительно 4,2 млн спрятались между пенсионерами (в Украине очень много молодых пенсионеров в возрасте 45–50 лет), остальные — 6,8 млн — работают за границей или в Украине нелегально и не платят взносы в социальные фонды.

Только радикальное сокращение социальных взносов и налогов (они должны быть меньше, чем затраты на уклонение от налогообложения), а также масштабное кредитование малого бизнеса и прямые иностранные инвестиции вернут украинцев из нелегального сектора и других стран в легальное трудовое пространство Украины.

Не буду затрагивать другие из числа 12 вызовов, стоящих перед Украиной, а значит, и перед президентом и премьером, только замечу, что все проблемы надо решать в первые, а не последние годы пребывания во власти.