В поисках "Храма мира"

Ныне планета переживает очередные испытания.

Мир встретил их с довольно мощным багажом опыта и институционного набора, который вроде бы дает ему возможность выстоять. Однако сами институции, которые должны противодействовать разрушительным влияниям войны, в частности кибернетической и информационной, шпионажу в глобальном масштабе, социально-экономическим вызовам, оказались в непростой ситуации. Точнее — в глубоком кризисе.

Человечество наблюдает практическую неспособность ООН противодействовать вызовам времени. В свою очередь ЕС оказался недостаточно готовым к экономическим потрясениям, а блок НАТО продемонстрировал, что его структура архаична, и проблемы в отношениях между государствами становятся проблемами всей организации. Аналогичные кризисные явления учреждения глобальной безопасности уже переживали, и теперь достойным детального анализа является опыт их действий в один из самых сложных периодов истории мира ХХ века.

Последствия Первой мировой сделали ужасы, изображаемые первыми писателями-фантастами, реальностью. Руины городов, хаос и злоключения миллионов людей в Европе в военное и послевоенное время стали буднями. Эти экспрессионистские реалии техногенной эпохи мотивировали политиков задуматься о необходимости укрепления межгосударственных договоренностей гарантиями безопасности.

«Что мы больше никогда не увидим »; «Лига Наций предотвратит повторение таких массовых убийств ». Надежды на мир в марте 1919 г. в ходе переговоров по Версальскому договору и создании Лиги Наций (Примечание: количество смертей в каждой стране указано по состоянию на 1919 г. и с тех пор было пересмотрено в сторону увеличения). Рисунок, опубликован во французском еженедельнике Le Miroir 16 марта 1919 г.

Весомую роль как гаранта мира получает постоянная площадка для рассмотрения и решения глобальных вопросов и урегулирования межгосударственных конфликтов — Лига Наций. Ее штаб-квартиру в Женеве японский дипломат Кикудзиро Исии охарактеризовал в мемуарах как храм мира. Однако он представлял страну-победительницу в войне. В Германии Лига Наций воспринималась как направленный против нее блок государств. Даже после вступления в эту организацию Германии (1926 г.) представители немецкого политикума и дипломаты часто сетовали, что их страна вынуждена ограничивать свои возможности в вопросах обороны в рамках направленного против нее учреждения. В 1933 г. рейхсканцлер Гитлер инициировал выход государства из Лиги Наций, мотивируя решение характером последней как блока против Германии и невыполнением Версальского договора в части всеобщего разоружения. Собственно, Версальский договор и серия договоров, завершивших де-юре Великую войну (название ушло в небытие после 1939-го), стали правовой основой для Лиги Наций, и именно эта организация должна была осуществлять координацию работы по всеобщему разоружению. Европейские государства, оказавшиеся в стане побежденных (Германия, Австрия, Венгрия и Болгария), практически разоружались, но готовились к реваншу.

В надежность гарантий Лиги Наций мало верили даже государства, игравшие ключевую роль в ее создании и деятельности. Ситуация повторяется и сегодня: ООН демонстрирует беспомощность в отношении как войны в Украине, так и войны в Сирии. Действенность резолюций Совета Безопасности ООН практически нулевая…

Итак, Франция в 1920 г. добилась заключения гарантийного договора с Великобританией на случай агрессии. И это было сделано несмотря на то, что именно Франция после разоружения Германии, краха Австро-Венгрии и революции в России имела на Европейском континенте самые многочисленные и наиболее боеспособные вооруженные силы. Это яркое свидетельство того, что военный потенциал одной страны уже не служил достаточной гарантией ее безопасности. Хотя Франция и предоставляла гарантии странам Центрально-Восточной Европы против немецкого, австрийского и венгерского реваншизма. В начале 1920-х договора были заключены с Польшей, Румынией и Чехословакией.

До заключения в 1925 г. Локарнского договора реальных гарантий безопасности не ощущала ни одна страна континентальной Европы. Германия и ее союзники вынуждены были заключить мирные договора с победителями в Первой мировой как пассивные участники мирной конференции, не принимая участия в разработке их условий. Фактически договорная база нового послевоенного мирового порядка похожа на расправу над побежденными. Это касалось и политики, и экономики. Наверное, потому в первые годы после войны сохранялось восприятие Германии, Австрии, Венгрии и Болгарии как стран, находившихся вне системы международных отношений. Локарнская система должна была привлечь Германию как полноценного участника в сформированную новую международную систему.

Женева, Швейцария. 15 ноября 1920 г. Официальное открытие Лиги Наций. Фритьоф Нансен сидит второй слева в четвертом ряду. Национальная библиотека Норвегии

Наконец, гарантии применения военной силы в случае совершения потенциальным агрессором (под которым понимали именно Германию) конкретных действий стали реальными. Под этими действиями были определены нарушения условий Версальского договора, а именно — нападение на Францию или Бельгию, или введение немецких войск в Рейнскую демилитаризированную зону. Гарантии Франции и Бельгии предоставили Великобритания и Италия, при том, что Франция на 1925 г. оставалась крупнейшей военной силой в Старом Свете. Предоставить гарантии Польше и Чехословакии, странам, граничившим с Германией (сотни километров общей границы) Великобритания и Италия отказались. Франция в рамках этой системы заключила двусторонние договора с Польшей и Чехословакией. Париж гарантировал этим государствам безопасность в случае агрессии Германии. Чего стоят французские гарантии, стало известно уже скоро…

По условиям Локарнских соглашений Германия должна была стать членом Лиги Наций, что рассматривалось как ключевая гарантия против немецкого реваншизма. Несмотря на то, что Германия стала членом Лиги Наций в статусе постоянного члена Совета, даже с правом вето, для Франции и Бельгии важным было сохранить потенциальную коалицию именно против Германии.

Попытки решить все вопросы в рамках заложенной мирными договорами системы безопасности наталкивались на ригидность системы, и потому на ее основе возникали многочисленные противоречивые наслоения. Такими наслоениями были гарантийные договоры, заключенные между Францией и новыми странами Центрально-Восточной Европы, что вызвало впоследствии, в

1920-х гг., своеобразную погоню за гарантийными союзами между Францией и Италией. Последняя, считавшая себя обделенной Версальской системой договоров, заключила соглашения с Венгрией и Болгарией. Ради сближения с Румынией, с одним из членов Малой Антанты, в 1926 г. уже фашистская Италия ратифицирует Бессарабский протокол, жертвуя стабильными отношениями с Советским Союзом, тяжело давшимися ей по договору 1924 года. При этом как Франция, так и Италия не могли конкурировать с влиянием Германии в Центрально-Восточной Европе. Собственно, такая конкуренция стран-победительниц стала преградой к их сближению на почве противодействия потенциальному агрессору. Поэтому они не имели возможности предоставить надежные гарантии странам Центрально-Восточной Европы. Попытки экономического спасения этих стран от разрушительных последствий мирового экономического кризиса продолжал активно лоббировать Париж, но безуспешно: в самой стране-победительнице экономическая ситуация была очень шаткой. Французы старались противостоять пангерманской идее Срединной Европы еще в начале 1930-х. Свои стремления в этом направлении они продолжали проявлять, например, заключением в 1931 г. таможенной унии с Австрией.

В конце концов из-за постоянной борьбы европейских дипломатов сложились благоприятные условия для постепенной политической, идеологической и экономической экспансии СССР в государствах межвоенной Европы. Для континентальной системы безопасности после Первой мировой очевидным фактом стало присутствие в ней и СССР. Именно благодаря системе межгосударственных договоров. И прежде всего — договоров Москвы с Берлином и Каунасом. Фактическое присутствие также требовало правового оформления. Советский Союз еще со времени подписания в 1922 году договора в Рапалло создал потенциальную угрозу заговора с Германией против Польши. Договором с СССР "О нейтралитете" в 1926 г. была сведена на нет возможность каких-либо действий в отношении Советского Союза в рамках Лиги Наций, о чем Берлин сообщил Москве в своей ноте относительно ратификации ею Устава Лиги Наций, дав понять, что СССР не должен опасаться угрозы со стороны Германии, даже если будет попытка ее реализовать через учреждения Лиги. Наоборот, Германия правом вето в Совете Лиги имела возможность заблокировать любые враждебные к Советскому Союзу действия. В августе 1939 г. между сталинским СССР и гитлеровской Германией был заключен договор "О ненападении" со всеми катастрофическими для мира последствиями. Собственно, советский нейтралитет создавал благоприятные условия для постепенной немецкой экспансии в Центрально-Восточной Европе. Рано или поздно два диктатора должны были встретиться в поединке. Распределение этого региона между хищниками происходило с 1939-го до самого начала нацистско-советской войны 1941 года…

Атомизация системы безопасности в Центральной Европе стимулировала страны этого региона к образованию локальных блоков. Одним из самых известных стала Малая Антанта. Этот блок (Румыния, Чехословакия и Королевство сербов, хорватов и словенцев, с 1929 г. — Югославия), несмотря на то, что был достаточно известен в общественном мнении межвоенной Европы, оказался малоэффективным из-за узкой антивенгерской направленности. Униженная Версалем Венгрия, потерявшая 2/3 своих исторических земель, имела давнего союзника — Польшу, но все больше смотрела в сторону Германии.

По примеру Малой Антанты муссировались идеи создания Балканской и Балтийской Антанты. Фактор наличия этого блока в 1937 г. использовала Германия для обеспечения политической изоляции Чехословакии в ходе конференции в Бледе стран Малой Антанты и Венгрии. Целью конференции было добиться согласия стран Малой Антанты на снятие с Венгрии военных ограничений, наложенных Трианонским договором в обмен на гарантии ненападения и территориальной целостности. Венгрия проводила постоянные консультации с Германией. Последняя давила на участников конференции, чтобы такие гарантии получили только Югославия и Румыния, поскольку Германия вынашивала экспансионистские планы относительно Судетской области. Впрочем, Венгрия находилась под давлением опытных чехословацких дипломатов школы Бенеша и предоставила гарантии также и Чехословакии.

8 сентября 1926 г. Официальное вступление Германии в Лигу Наций. Министр иностранных дел Веймарской Германии Густав Штреземан стоит в первом ряду в центре. Немецкий Федеральный архив

Неэффективность этих локальных блоков в Центрально-Восточной Европе и общий кризис системы безопасности в Старом Свете побуждали к попыткам создать систему коллективного сопротивления агрессору при участии СССР, Германии, Польши и других государств региона; а уже после провала этих попыток — и присоединения Советского Союза к системе гарантирования безопасности стран Центральной Европы. Это привело к окончательному краху общеевропейской системы сдерживания, то есть Локарнской, уже в 1936 г., когда после ратификации Францией договора с СССР Германия ввела войска в Рейнскую область. С этих пор Гитлер, который не получил пощечину (хотя мог!) от западных демократий, практически уверовал в свой звездный час и шаг за шагом приближал Вторую мировую. Сейчас эту роль довольно умело примеряет еще один диктатор — президент РФ Путин. И снова реакция Запада является неадекватной. Так, президент Франции Э.Макрон умудрился за три последних месяца трижды встретиться с В.Путиным…

В начале 1930-х Мировой экономический кризис нанес мощный удар по системе безопасности, которая с трудом выстраивалась в Европе после Первой мировой войны. Внутренняя социально-политическая нестабильность в государствах континента и смена экономических ориентиров, которыми определялись ориентиры политические, поставили вопрос о целесообразности пересмотра всей системы безопасности. Стало вполне очевидным стремление Германии и Австрии к взаимной экономической интеграции, что было категорически запрещено условиями Версальского и Сен-Жерменского мирных договоров. Попытка заключить таможенную унию между Германией и Австрией в 1931 г. была пресечена решением Международного суда в Гааге по представлению Франции. Фактом было то, что без глубокой экономической интеграции с Германией страны Центрально-Восточной Европы не могли выжить в условиях мирового экономического кризиса, а Германия избегала каких-либо экономических конструкций без гарантий ее политического доминирования в регионе. Итак, идея Срединной Европы при немецком доминировании приобретала реальные черты.

Диссонанс между экономическим положением Германии и потенциальными политическими возможностями этого государства после 1933 г. закладывает возможности для пересмотра положений Версальского договора в одностороннем порядке при осознании, в частности и победителями, что настоящий договор требует пересмотра. По этой причине Локарнская система не гарантировала Франции и Бельгии безопасности от Германии.

15 июля 1933 г. на конференции в Риме между Великобританией, Францией, Германией и Италией был заключен "Пакт четырех", открывавший возможности для ревизии мирных договоров. Сама идея этого пакта преследовала цель усиления Лиги Наций, предусматривая возможность пересмотра всех ограничений, наложенных на Германию, территориальных и других вопросов исключительно через учреждения Лиги Наций. Однако ключевыми для печати и политикума не только стран-подписантов, но и стран Центрально-Восточной Европы оказалось положение о допущении самой возможности пересмотра положений мирных договоров. Франции пришлось успокаивать своих союзников (Чехословакию, Польшу, Югославию, Румынию), гарантируя, что она использует свое право вето в Совете Лиги Наций в случае попытки ревизии территориальных положений в ущерб интересам этих государств. Пакт не дал желаемого для Германии эффекта, поскольку его ратифицировала только Италия. Однако очевидным стало то, что каждая система безопасности должны быть достаточно гибкой и предусматривать в базовом договоре возможность пересмотра его положений, а также процедуру такого пересмотра. Поиск процедуры и был целью конференции.

Германия с 1933 г., после установления нацистской диктатуры ("одно государство — одна партия") — одно из наиболее политически стабильных государств в Европе. Понятно, как достигалась эта "стабильность": убийствами, угрозами политическим оппонентам, концлагерями, еврейскими погромами… На фоне перманентных политических и экономических кризисов во Франции, обострения борьбы в парламентских партиях Великобритании — Германия уже желанный политический партнер в международных отношениях: с Берлином считаются, даже Олимпиаду-1936 не отменяют из-за политики нацистов (как и недавний мундиаль в России). Но "демократы" просчитались; они, словно зачарованные экс-ефрейтором, подписывают в 1938 г. позорное соглашение в Мюнхене, отдавая на поругание нацистам своего верного союзника — Чехословакию. (Подробнее см.: "Судетский сценарий: Готов ли Запад идти по стопам Чемберлена и Даладье?" ("Зеркало недели". Украина" от 7 марта 2014 г.)

Недальновидная Польша также откусила у соседа свой кусочек (Тешин), но уже спустя год была растерзана Гитлером и Сталиным. Варшава об этой позорной странице истории предпочитает молчать…

Опыт кризисов институций глобальной безопасности во времена между Первой и Второй мировыми войнами показывает, что основоположная договорная база между государствами должна быть гибкой и открытой. Но договора и меморандумы (наподобие Будапештского 1994 г.) не должны становиться клочками бумаги. История повторяется? Или все же Запад готов осознать риски для всего мирового порядка?..