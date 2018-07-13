Украинская "Одиссея", или Интернационализм или русификация?

Большевистский переворот 1917-го безжалостно отверг все общепринятые принципы и устои. Впрочем, в одном политика старого и нового режимов осталась неизменной — неустанная, часто в ущерб собственному народу жажда захвата чужих территорий.

Но чем больше пространств покоряла Россия, тем острее перед ней возникала проблема человеческих ресурсов. Как царским, так и большевистским вождям не хватало людей для освоения новых земель. Прикрываясь мифическими угрозами то ли государственному православию, то ли коммунистическим идеалам или банально обещая мигрантам золотые горы, эти режимы распыляли на больших, зачастую не пригодных для жизни территориях целые народы. И первое место среди переселенцев занимали украинцы. Указ Александра II, согласно которому полагалось "принять за общее правило... в учебных заведениях округов: Харьковского, Киевского и Одесского назначать... преимущественно великороссов, а малороссов распределять по учебным заведениям С.-Петербургского, Казанского и Оренбургский округов" (Эмский указ, 1876 г.), большевики традиционно перевыполнили, расширив круг профессий и географию расселения.

В начале 1919-го самопровозглашенная Российская Социалистическая Федеративная Советская Республика выдвинула ультиматум: включить в ее состав пять уездов с преобладающим украинским населением Курской губернии, пять — Воронежской, один район Донской области, район Ставропольской губернии, три отдела Кубанской области (в т.ч. Темрюкский и Ейский, где украинцы составляли 75% населения).

Заметим, что Украина никогда не выдвигала территориальных претензий, хотя имела на это все основания. По данным переписи населения 1926 г., в Кубанском округе проживало 915,4 тыс. украинцев (61,5% всего населения), Ставропольском — 245,8 тыс. (33,1%), Терском — 194,1 тыс. (30,2%), в Курской губернии — 513,54 тыс. (19,4%), Воронежской — 1009,21 тыс. (33,2%), Брянской — 127,634 тыс. (7,5%). Значительное количество украинцев проживало в Донском — 498,3 тыс. (44,0%), Армавирском — 305,1 тыс. (32,9%), Омском — 159,7 тыс. (19,4%) округах, Саратовской губернии — 196,7 тыс., а в Сталинградской — 122,2 тысячи.

В октябре 1924 г., в рамках процесса государственно-территориального размежевания между Украиной и соседними республиками, было провозглашено образование Молдавской автономной республики в составе Украины. Обычно при административном делении земель и установлении границ руководствуются двумя принципами: этнический состав населения и экономическая целесообразность. Однако на этот раз, учитывая стратегические и политические интересы новой большевистской империи по "бессарабскому вопросу", общепринятые международные принципы проигнорировали. В состав вновь образованной автономии включили древние украинские земли: часть Балтского и Одесского округов и несколько населенных пунктов Тульчинского округа Подольской губернии. В 1926 г. в Молдавской АССР проживало 48,5% украинцев, 30,1% — молдаван, 8,5% — русских, 8,5% — евреев, остальные — другие национальные меньшинства. Когда же в 1940 году были образована Молдавская ССР, Украина навсегда потеряла свои исконные земли.

Очередной этап массовой миграции украинцев приходится на середину 1920-х годов. В постановлении ЦИК СССР от 30 июля 1926 г. отмечалось, что важнейшей задачей миграционных мероприятий является высвобождение перенаселенных районов Украины и заселение Дальнего Востока, Сахалина, Сибири, Карело-Мурманского края и необжитых районов Северного Кавказа, Поволжья, Южного Урала.

Основным фактором, определявшим количество переселенцев, считался "избыток рук в сельском хозяйстве, возникший вследствие аграрной перенаселенности". Планировалось в течение 1925–1931 гг. переместить из Украины 177 тыс. дворов: в Сибирь — 74 тыс., на Дальний Восток — 63 тыс., Поволжье — 16 тыс., Северный Кавказа — 15 тыс., Урал — 9 тысяч. Однако выполнение этого плана растянулось на 15 лет. За период 1926–1940 годов в указанные районы из Украины переселили более 2 млн 885 тыс. человек. В свою очередь в Украину были перемещены из Беларуси, Центрального, Волго-Вятского, Центрально-Черноземного экономических районов СССР почти 223 тыс. человек.

Едва ли не самой драматичной страницей в украинской истории стала коллективизация — создание коллективных хозяйств методом принудительного обобществления земельных наделов, инвентаря, скота. Построение социализма привело к ускоренной индустриализации за счет крестьянства. Планы развития промышленности опирались на дешевую закупку зерна, что позволило бы обеспечить растущий рабочий класс хлебом, а также обмен зерна на зарубежную технику для новых фабрик и заводов. Репрессивные методы выкачивания хлеба из Украины привели в 1933-м к Голодомору, жертвами которого стали, по разным данным, от 4 до 7 млн. крестьян.

Одновременно в городах начался масштабный террор против национальной интеллигенции. В течение одного месяца 1938 г. только в Киеве и области было арестовано 67200 деятелей культуры, ученых, военных, ведущих специалистов.

Сопротивление коллективизации считалось вредительством. Самое ожесточенное сопротивление оказали те, кому было что терять, — сами крестьяне, за что их расстреливали или массово вывозили в лагеря принудительного труда на Соловецкие острова, Печору (лесоразработки), в Сибирь (добыча полезных ископаемых), на строительство Беломорско-Балтийского канала, железной дороги Котлас—Ухта—Воркута, ГЭС на реке Свирь в Ленинградской области... Самой распространенной формой раскулачивания стала депортация. В 1930–1931 гг. во внесудебном порядке по решениям "троек" из Украины в ссылку на Урал, Восточную и Западную Сибирь, Дальний Восток, Якутию было отправлено около 250 тыс. зажиточных крестьян — так называемых кулаков и подкулачников, которые до депортации содержали 63720 хозяйств. В течение 1928–1931 гг. в Украине количество крестьянских дворов сократилось на 352 тысячи!

С началом Второй мировой войны советская власть эвакуировала вглубь СССР сотни промышленных предприятий, материальные ценности, квалифицированных рабочих, ученых, деятелей культуры и искусств. Первоочередной эвакуации подлежала компартийная номенклатура, члены их семей, а также молодежь призывного возраста. По неполным данным, из Украины было вывезено на Урал, Волгу, в Среднюю Азии 550 индустриальных объектов и более 2 млн человек… Еще были массово депортированы как "возможные перебежчики к врагу" почти все этнические немцы, которых перед войной в Украине проживало почти 400 тысяч.

Непоправимо на демографическую ситуацию в республике повлияло нацистское нашествие. Во время оккупации в Германию на принудительные работы вывезено из Украины более 2,4 млн человек, большинство из которых на родную землю не вернулись никогда. Кроме того, в результате Холокоста в Украине погибло 1,6 млн евреев.

Общие же людские потери народа Украины (погибшие) за годы войны — около 9 млн. человек. А с учетом не вернувшихся граждан (беженцев, пленных, перемещенных лиц, остарбайтеров), и не родившихся потери в течение 1941–1945 гг. составляли более 13,5 млн человек.

В послевоенный период значительная часть украинского народа не по своей воле оказалась за пределами своей страны, а едва ли не каждый третий житель получил статус спецпоселенца. В июне 1944 г. по обвинению в измене и сотрудничестве с гитлеровцами были выселены из Крыма в Среднюю Азию, Казахстан, Сибирь и на Урал 191 тыс. крымских татар, 16 тыс. греков, 12,6 тыс. болгар, более 9,8 тыс. армян, а также все турки и итальянцы. Депортированные с полуострова лица были отнесены к категории "спецпоселенцы, выселены пожизненно". В то же время в Крым переселяли население из других республик, преимущественно из РСФСР. К началу 1945 г. на полуостров переехало более 17 тыс. семей, а в течение 1950–1954 гг. еще 57 тысяч.

Массовые репрессии проводились на освобожденных землях Западной Украины. С территории шести западных областей (Ровенской, Волынской, Тернопольской, Львовской, Дрогобычской и Станиславской) в конце и после окончания Второй мировой войны были высланы в отдаленные районы СССР более 204 тыс. человек, в том числе семей участников "банд националистического подполья", "бандпособников" (к ним причисляли и духовенство УГКЦ) и членов их семей — 182,5 тыс., кулаков и членов их семей — 12,1 тыс., иеговистов с семьями — почти 9 тыс. человек.

Отметим, что вместе с Красной в западные области Украины с востока прибыла многочисленная армия советских чиновников и партийных функционеров, специалистов промышленности и сельского хозяйства, работников образования, здравоохранения, культурно-просветительных учреждений. Если до войны на Западной Украине русских почти не было, то уже в 1959 г. их доля составляла 5% всего населения (330 тыс. человек).

В 1944 г. в Инструкции о порядке ссылки членов семей ОУНовцев и активных повстанцев в отдаленные районы Союза ССР указывалось, что "ссылке подлежат все совершеннолетние члены семей ОУНовцев и активных повстанцев как осужденных, арестованных, убитых при столкновениях, так и семьи актива и руководящего состава ОУН–УПА, которые скрываются и пребывают в настоящее время на нелегальном положении. Несовершеннолетние члены семей ссылаются вместе со своими родными".

Переселяли членов семей повстанцев по решению Особого совещания на пять лет. В 1947–1949 гг. по решению этого внесудебного органа близких и родных повстанцев депортировали уже на 8–10 лет, а с 1950-го постановлением Совмина СССР было отменено ограничение выселения семей участников национально-освободительного движения и установлено, что "они переселены в отдаленные районы страны пожизненно".

Расселяли депортированные семьи повстанцев преимущественно в районах Севера, Урала, Дальнего Востока, Поволжья и степной зоне Казахстана: Коми, Якутской, Мордовской, Удмуртской, Бурят-Монгольской АССР; Красноярском, Хабаровском, Приморском краях; Кемеровской, Вологодской, Иркутской, Омской, Томской, Молотовской (ныне Пермская обл. РФ), Челябинской, Амурской, Читинской, Архангельской, Кировской, Карагандинской, Джамбульской областях.

Из-за тяжелых климатических условий, отсутствия пригодного жилья (часто переселенцев размещали в палатках площадью 60 кв. м по 40 человек, а деревянный барак на 100 человек считался "роскошью"), теплой одежды, обуви и пищи, антисанитарии показатели смертности среди депортированных семей украинских повстанцев зашкаливали, особенно среди детей, умиравших от истощения, дистрофии, простудных и инфекционных болезней. По данным украинского историка Тамары Вронской, только в течение 1948–1949 гг. у этой категории ссыльных родилось 879 детей, а умерли 6382.

В 1958-м большинство депортированных членов семей участников национально-освободительной борьбы сняли с учета. Выжившие вернулись домой. Впрочем, на спецпоселениях и по-прежнему оставались более 38 тыс. бывших повстанцев и членов их семей. Окончательное освобождение депортированных произошло только в 1962 году.

"Обрусение Юго-Западного края — великая обязанность каждого русского человека". Этот призыв императора Александра II к генерал-губернатору Юго-Западного края Александру Безаку более века был ориентиром для чиновников-шовинистов всех мастей до- и послереволюционной империи.

Прикрываясь лозунгом "плодотворного обмена специалистами", советский режим на протяжении 1950-х и вплоть до распада СССР продолжал политику массового переселения украинцев. Поощряемые высокой оплатой труда, коэффициентами и надбавками к зарплате, наши земляки уезжали осваивать целинные и залежные земли, Западно-Сибирский нефтегазовый комплекс, на сооружение Канско-Ачинского топливно-энергетического комплекса, строительство Байкало-Амурской магистрали, на золотодобывающие предприятия, лесоразработки... Только в течение 1989 г. из почти 479 тыс. человек, выбывших из Украины на постоянное проживание в другие республики СССР, в Россию уехали 202 598 человек трудоспособного населения.

В свою очередь, в Украину направляли из других республик, преимущественно из РСФСР, огромные потоки специалистов различных отраслей промышленности и сельского хозяйства, выпускников высших и специальных средних учебных и военных училищ, кадровых военных, после выхода на пенсию основном остававшихся на месте службы. В эпоху перезрелого социализма в Украину ежегодно переезжало около 600 тыс. мигрантов. Эти людские потоки оседали в наиболее благоприятных для жизни и трудовой деятельности регионах: в Крыму, Одесской и Николаевской областях, на Закарпатье, Донбассе, Приднепровье, а также, в прилегающих к промышленным центрам, районах Причерноморья и Приазовья. Только в Крымскую область в 1989 г. прибыло мигрантов из-за пределов Украины 43488 человек, Донецкую — 81307, Днепропетровскую — 57400, Луганскую — 47613, Харьковскую — 44067, Одесскую — 31944, г. Киев — почти 40 тысяч.

В течение советского времени количество русских в УССР постоянно увеличивалось (за период 1926–1989 гг. в 4,3 раза!). 43,3% из них (по переписи 1989) родились за пределами Украины. Если в 1926 г. русских проживало в республике 2 млн 667 тыс. (9,2% всего населения), в

1939-м — 4 млн 200 тыс. (13,5%), в 1959-м — 7 млн ​​91 тыс. (16,9 %), в 1979 — 10 млн 472 тыс. (21,1%), то в 1989 г. их количество в Украине достигло 11 млн 356 тыс. человек (22,1%). По данным переписи 2001 г., русские в Украине стали самым многочисленным национальным меньшинством, составлявшим 8 млн 334,1 тыс. человек (17,3%).

Рост русского меньшинства негативно сказался на культурно-образовательном состоянии всего многонационального населения Украины. Особенно остро встал языковой вопрос. На протяжении всего существования СССР проводилась целенаправленная политика расширения функционирования русского языка за счет украинского. Росло использования его в украинских учебных заведениях. Успешность в учебе, возможность сделать карьеру ставили в зависимость от хорошего владения русским языком. Закрывались украинские школы, газеты и журналы, уменьшались тиражи украинских изданий, а отстаивание украинского языка отождествлялось с "украинским буржуазным национализмом". В Украине русский язык стал господствующим в общении, делопроизводстве партийных и государственных органов, средствах массовой информации.

Сейчас можно с уверенностью сказать, что истоки захвата Крыма РФ и вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях в значительной мере нужно искать в однобокой, предвзятой миграционной политике царской, а после 1917 года — советской империи.