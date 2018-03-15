Три года польской оккупации

Первая мировая война завершилась в один день — в ноябре 1918-го. Три империи, ставшие ее главными участниками, — Германская, Российская и Австро-Венгерская — распадутся, и на их территориях появятся новые государственные образования, которые еще не обретут границ, но уже начнут борьбу за них.

Юридические баталии

"Польша — крупнейшее государство в Европе", — шутили поляки, потому что у нее не было границ ни на Востоке, ни на Западе. В 1919-м, послевоенном, году им придется бороться с немцами, чехами, литовцами, украинцами и русскими. О каждом из этих народов можно сказать, что они воевали сразу на несколько фронтов. Фронт в Галичине будет одним из самых горячих — украинцы провозгласили Западноукраинскую Народную Республику и взяли власть во Львове в свои руки. Борьба за город постепенно переросла в широкомасштабную польско-украинскую войну.

Если с украинской стороны главной боевой силой была Галицкая армия (УГА), куда мобилизовали мужчин с 18 до 35 лет, то с польской — Армия Галлера. Эта армия, которую по цвету формы еще называли голубой, была организована во время войны во Франции. В стотысячном войске под руководством генерала Юзефа Галлера были и бывшие польские пленные, и добровольцы, приехавшие из Северной и Южной Америки, чтобы бороться за независимое государство. Западные союзники снарядили ее против большевиков, но польское руководство использовало ее против галицких украинцев.

"Польская армия пыталась силой присоединить к Польше всю провинцию, несмотря на очевидное желание большинства населения, которое всячески оказывало сопротивление наступавшим полякам. По происхождению, языку и религии население было украинским", — писал в воспоминаниях премьер-министр Великобритании Дэвид Ллойд Джордж. Он, совместно с лидерами США, Франции и Италии, решал судьбу послевоенного мира в Версальском дворце в Париже.

Польская оккупация Галичины станет свершившимся фактом. Мировые лидеры устали от переговоров, длившихся уже несколько месяцев. 25 июня 1919 г. факт оккупации будет признан, но на нем не поставят точку.

Западные союзники подписали с Польшей т.н. Малый Версальский трактат, которым она обязывалась уважать права национальных меньшинств. Зафиксировав временный modus vivendi относительно польско-украинского конфликта в Галичине, государства Антанты оставили за собой право определять ее судьбу. В сентябре 1919-го они подпишут Сен-Жерменский мирный договор с Австрией и согласно ему получат право решать статус не обозначенных в договоре бывших австрийских владений, в частности и Галичины.

В ноябре 1919 г. Высший совет Антанты разработает и утвердит устав (конституцию) Галичины. Он предусматривал передачу этой территории на 25 лет под польское администрирование, после окончания которого Лига Наций должна была решить ее дальнейшую судьбу. В уставе также упоминалось о территориальной автономии и была определена линия условного размежевания между Польшей и Галичиной. Со временем эта линия получит название в честь министра иностранных дел Великобритании Керзона, а после Второй мировой войны станет основой для польско-украинского размежевания.

Но это будет позже. В конце 1919-го и в следующем году, не получив желаемого от Запада, Польша попытается решить вопрос Галичины с восточными соседями. Сначала поляки пообещают помощь УНР за счет присоединения Галичины, а уже потом, расторгнув договор с украинцами, подпишут с большевиками Рижский мирный договор. Фактически этот договор 1921 г. и зафиксирует польско-советскую границу с включенными в состав Польши Галичиной и Волынью.

Решение Совета послов Антанты от 14 марта 1923 г. о включении Галичины в состав Польши будет всего лишь признанием границ, которые фактически уже существовали. Но и тогда, в дополнение к Малому Версальскому трактату, Польша согласится предоставить автономию Галичине. Однако этого не только никогда не сделает, но и еще в 1934 г. денонсирует свои обязательства относительно нацменьшинств.

Горе побежденным

"Мы увидели залитые водой бараки, крыши протекали так, что во избежание несчастья нужно было периодически вычерпывать воду ведрами. Общее отсутствие белья, одежды, одеял, и хуже всего — обуви. У пленных нет даже ботинок на деревянной подошве, они ходят босяком, в лохмотьях, обвязанных веревками, чтобы не распались", — читаем об украинских военнопленных в рапорте министерству обороны из лагеря Стшалково в декабре 1919 г.

В целом на территории Польши таких лагерей с украинцами будет около двадцати. Галичане станут их первыми заключенными. Без преувеличения, символом украинской освободительной борьбы можно считать Брест-Литовскую крепость. В феврале 1918-го здесь был подписан первый мирный договор Первой мировой войны и признана УНР. А через полтора года здесь будут умирать воины сначала УГА, а со временем — и Армии УНР. В начале октября 1919-го лагерь посетили представители Красного Креста и в официальном отчете назвали его "настоящим некрополем". Это соответствовало действительности: по их данным, за 34 дня — с 27 июля по 4 сентября 1919 г. — здесь умерли 770 украинцев. Самые высокие показатели смертности датируются началом августа: тогда только за один день 180 галичан умерли от дизентерии. В лагерях интернированных, которые их современники назовут лагерями смерти, по украинским данным, по состоянию на 1920 г. погибло не менее 10 тыс. человек.

Вспыхнувшие в лагерях эпидемии стали угрозой для целой страны. Министерство военных дел вынуждено будет реагировать, запретив транспортировку узников. На совещании верховного командования 20 декабря 1919 г. вспомнят, что из 700 заключенных, которых отправили из Тернополя, в лагерь доехали только 400 чел. Затем появится приказ о запрете раздевать задержанных на фронте, поскольку "сомнительно, что полуодетые пленные смогут пережить зиму в деревянных бараках военнопленных".

Не только украинцы со своими скромными возможностями, но и польские политики обращали внимание на состояние заключенных. Официальный орган Польской социалистической партии Robotnik 16 октября 1919 г. напишет: "Отношения, царящие в лагерях узников в Модлине и Брест-Литовске, ужасают. Лагерь пленных в Брест-Литовске — это отвращение, это позор для Польского государства. Ситуация в брестских Бугшопах или в форте Берга может ужаснуть очевидца".

За год поляки разоружат и интернируют 30 тыс. петлюровцев. Еще за два года власть Второй Речи Посполитой начнет призывать галичан в свое войско.

Оккупация

Еще до включения Галичины в состав Второй Речи Посполитой, с 1919-го по март 1923 г., было сделано много вопреки тому, что позволяли международные договоренности. Не зная, каким будет вердикт западных союзников, Польша начала кампанию по фактической инкорпорации "восточных кресов".

Одной из первых жертв стало название края. В Первой Речи Посполитой Галичина называлась Руським воеводством, а уже в Австро-Венгрии к ней присоединили польскую Малопольшу. Так возникло королевство Галичины и Лодомерии, разделенное на Восточную (украинскую) и Западную (польскую) части. Таким образом, бывшую австрийскую Галичину переименуют в Малопольшу, а ее украинскую часть — в Восточную Малопольшу.

Решением Варшавского сейма, куда галичан не пригласят, Малопольшу поделят на четыре воеводства — Краковское, Львовское, Тернопольское и Станиславское. Так, даже административно, уничтожалось единство бывшей Восточной Галичины. К тому же к Львовскому воеводству присоединят и абсолютно польские уезды.

После уничтожения автономии края отменялись привилегии для украинского языка — теперь все документы, вывески и правительственные надписи на украинском стали недействующими. Да и само название "украинцы" заменят на "русины".

"Одним из факторов, который чуть ли не больше всего способствовал формированию неприязни украинцев к Польше, является отказ им в праве называться украинцами, — признал один из "проукраинских" польских публицистов Александр Бохенский. — И в актах законодательства, которые касаются Червенской земли, и в посвященных им исследованиях не используется украинская терминология".

Особая ситуация возникла с государственными служащими, которыми в то время были представители многих профессий. Их обязали присягать на верность Польше и польскому народу. Так, еще 1 апреля 1919 г. на этом основании были уволены 5 тыс. железнодорожников, 700 почтальонов и почти 600 сотрудников правительственных органов.

Что касается учителей, то их в конце мая 1919 г., в зависимости от отношения к ЗУНР, разделили на несколько категорий и обязали принести присягу на "верность и послушание" Польскому государству. Украинцы в основном принадлежали к группе В: чтобы получить работу, они должны были пройти собеседование с комиссарами Краевого школьного совета и объяснить, почему пошли на сотрудничество с украинским государством. Кроме установленной присяги, их обязывало приложение: "Одновременно заявляю, что отзываю различные присяги верности украинской власти, и обязательства, которые я принял относительно их".

Не легче была ситуация с высшим образованием. Ректорат Львовского университета постановил, что в учебное заведение принимают только граждан Польши, а мужчин — после выполненного долга военной службы в польском войске. Но украинцы не только не служили в нем, а даже поголовно воевали с ним. А чтобы закрыть все другие возможности учиться, украинцам не выдавали документы для выезда за границу, а также запретили образовательные курсы, которые общественность пыталась открыть при Научном обществе им. Шевченко, Ставропигийском институте и других учебных заведениях.

В этих условиях украинская наука в прямом смысле уходит в подполье: во Львове был основан Тайный университет. В обращении (1922 г.) сената университета к Лиге Наций, в частности, отмечалось: "Лекции и семинары проходили в самых разнообразных и несоответствующих для этого помещениях, даже в подвалах и пивных, при электрическом свете, а все это потому, что Украинский Университет вынужден был вести великое дело науки тайно от польской оккупационной власти, в подземельях, напоминающих старохристианские катакомбы. В таких вот катакомбах горел факел украинской науки и давал ее спасительный свет с 54 кафедр 1258 студентам".

Подобные сообщения в Европе вызвали только сочувствие к украинскому народу, который находился под протекторатом Лиги Наций. Образование, полученное в Тайном университете, признавали учебные заведения соседних стран, и студенты массово продолжали обучение в Чехословакии, Германии, Австрии или свободном городе Данциг.

Аграрный край получит еще одну проблему — колонизацию, которая начнется еще в 1919 г., и согласно которой покупать землю смогут исключительно поляки. Создание колонизационного фонда и утверждение специальных железнодорожных тарифов для транспортировки колонистов лишь ускорит поток переселенцев в Галичину.

"С помощью земельной реформы польское государство возвращается к своим историческим задачам, уходящим корнями еще во времена Пястов. С помощью земельной реформы, которую нужно начать на восточных кресах, польское государство укрепит свои позиции и создаст себе сильное пограничье, таким образом корректируя нефортунное географическое положение", — писала львовская Gazeta Wieczorna в декабре 1919-го.

Уже за первое полугодие 1920 г. были распределены 143 землевладения помещиков площадью 69 тыс. гектаров. На них отправили 11 937 польских семей, или же 59 685 чел. Современники подсчитали, что такими темпами всю землю в Галичине можно было бы раздать колонистам за пять лет. И это при том, что земельный фонд края был мал, чтобы удовлетворить нужды местного крестьянства.

Когда 14 марта 1923 г. Совет послов Антанты признает Галичину частью Польши, львовская Gazeta Poranna отреагирует заголовком на первой полосе: "Выиграли самую высокую ставку!". И с этим можно согласиться — поляки выдержали до конца, не соглашаясь на разные половинчатые предложения относительно Галичины. А более трех лет оккупации будут использованы для того, чтобы край не только подготовить к включению в состав Второй Речи Посполитой, но и полноценно инкорпорировать в состав Польского государства.

Глава государства Юзеф Пилсудский во время официального награждения города Львова орденом Virtuti Militari — высшим военным отличием Польши за мужество. Награждение состоялось 22 ноября 1920 г., во вторую годовщину победы над украинцами

Традиционный военный парад на улицах Львова по случаю 20-й годовщины победы над украинцами. 21 ноября 1938 г.

Демонстрация украинцев против польской оккупации на улицах Нью-Йорка, 1922 г.