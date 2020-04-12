Ступеньки в небо

Когда в начале 90-х я впервые попала на мыс Канаверал во Флориде, когда свободно сделала первые снимки космических кораблей-шаттлов на фоне бездонно-голубого неба и безбрежного океана мысленно задалась вопросом: "Неужели так же легко можно попасть и на советский космодром Байконур? А сделать там снимки?" Ответ был однозначным — нет.

Байконур с первого своего дня, с первого колышка, начавшего его сооружение, был и остается закрытым объектом — вернее, открытым только для военных и специалистов, а многие из них были выходцами из Украины. Более того, уже не первый год у нас работает Совет ветеранов Байконура.

Вот что поведали еще вчера секретные архивные документы и реальный участник тех событий о создании первого в СССР космопорта.

Фау-2 и советская ракетная программа

Вскоре после окончания Второй мировой войны 13 мая 1946 г. Совет министров СССР принял постановление об образовании в стране новой отрасли промышленности — ракетостроительной. На самом деле речь шла о серийном производстве баллистических ракет, способных нести ядерные боезаряды.

У этого решения есть своя предыстория. В годы Второй мировой войны Германия дальше всех продвинулась в создании баллистических ракет Фау-2. О том, как ситуация развивалась дальше, свидетельствуют документы Архива национальной безопасности США, рассекреченные в конце 2019 года.

Из тайного донесения Центральной разведывательной группы США (28 ноября 1947 г.): "1 … из Москвы в Зондерхаузен прибыла группа подготовки конвоя Фарбаре передвижной метеорологической станции (создана немцами для транспортирования и запуска баллистических ракет Фау-2). Для этого прибыли также десять автоприцепов, которые смогут перевезти все необходимое оборудование. Приказ подписан Чертоком. На конец августа 1947 г. работы еще не начинались. 2. Поезда, выехавшие из Берки в Зондерхаузен между 12 и 18 июля 1947 г., еще не прибыли в Москву, где их ожидают с нетерпением. Трудности состоят в том, как тайно провезти их через территорию Польши. 3. Математика Хаммера, работавшего ранее на производстве управляемых баллистических ракет, переправили в СССР в 1946 г. Теперь он и 60 других немецких семей живут на озере Селигер на Валдае, куда их перевезли из Москвы".

(Сразу же вспомнилось, как Россия в 2014 году вывозила из оккупированного Донбасса военные заводы. — А.В.).

27 января 1949 г. ЦРУ представило конфиденциальный отчет о начале выпуска в Калининграде (с 1996 г. — г. Королев) управляемых баллистических ракет — аналогов немецких Фау-2.

"1. Согласно информации немецких военнопленных, вернувшихся из Советского Союза, в подмосковном Калининграде начато производство управляемых баллистических ракет.

2. Оружие начали изготовлять зимой 1947 г.

3. На заводе существует лагерь немецких военнопленных, в котором находится около 1500 чел., а русских работников — от четырех до шести тысяч.

4. На заводе работает почти 50 немецких инженеров. Разработки производят в основном немцы. Похоже, здесь также работают 40–70 советских инженеров и техников.

5. По состоянию на зиму 1947–48 гг. на заводе создано всего несколько частей для Фау-2, а не вся ракета. Были сложены в ракету отдельные части, привезенные из Германии, и готовую ракету перевезли в другое место. Согласно нашим донесениям, готовую ракету перевезли на испытательный полигон в лесах возле Калининграда. Платформа, на которой была смонтирована ракета Фау, перед тем долго находилась на территории завода, но не использовалась".

Архив нацбезопасности США Пятеро немецких ученых на полигоне Капустин Яр во время советских испытаний ракет Фау-2. Осень 1947 г.

"Отсель грозить мы будем…"

А через несколько лет, 12 февраля 1955 года, советское правительство совместным с ЦК КПСС постановлением "О новом полигоне для Министерства обороны" для испытаний баллистических ракет утверждает решение о создании полигона и обязывает в числе других должностных лиц и министра обороны маршала Георгия Жукова немедленно обеспечить его строительство.

Председатель Центрального совета ветеранов космодрома Байконур Украины, подполковник А.Болтенко

— В середине 1950-х никто не слышал слова "космодром", — рассказывает непосредственный участник тех событий подполковник запаса, председатель Центрального совета ветеранов космодрома Байконур Украины Александр Сергеевич Болтенко. — В казахстанских степях начинали строить полигон для запуска баллистических ядерных ракет. В 1946 г. в 180 км от Сталинграда был создан военный полигон Капустин Яр, где проводили испытания первых баллистических ракет, дальность которых была до 600 км, а нужны были ракеты, которые могли бы достичь территории другой страны — и поскольку в СССР основным противником считали США, то речь шла о расстояние в 13 тыс. километров. Из Капустиного Яра ракеты на такие расстояния взлетать не могли, да и траектория полета должна проходить над безлюдными районами — в двух- и трехступенчатых ракетах части отделяются в полете. Комиссия под руководством маршала Жукова и начальника полигона В.Вознюка рассматривала несколько мест: Кавказ, территорию возле Каспийского моря, но остановились на Казахстане — малонаселенные земли, полупустыня, откуда траектория ракеты могла пролегать над такими же незаселенными районами, а дальше — Сибирь, тундра, сопки…

И уже через месяц на железнодорожный разъезд Тюратам прибыл первый отряд военных строителей и геодезистов с заданием распланировать территорию будущего полигона под строительство стартовых сооружений, жилого городка, технической базы. Возглавлял эту группу старший лейтенант 130-го управления инженерных работ МО Игорь Денежкин, а руководил строительством опытный военный строитель, полковник, а потом и генерал Георгий Шубников.

— Надо было вырыть котлован в миллион кубометров глубиной 60 метров, чтобы струи газа от ракеты могли уходить в стороны, — продолжает Александр Болтенко. — Кстати, когда копали котлован, попали на подземные воды, начавшие его заполнять. Сразу же собрали комиссию, пригласили ученых, строителей: как остановить воду?

Строители предложили взрывом перекрыть поток и забетонировать эту часть — так и сделали: произвели взрыв, перекрыли воду, откачали ее, забетонировали место и продолжили работу.

Через три месяца строители рапортовали о готовности объекта, который 2 июня 1955 г. директивой генштаба назвали "5-й Научно-исследовательский испытательный полигон Министерства обороны". Возглавил его генерал-лейтенант А.Нестеренко, штат официально насчитывал 1900 военных и 664 вольнонаемных работника (хотя говорили, что неофициально было раз в 10 больше).

Абсолютная тайна?

— Как вы думаете, американцам было известно об этих работах?

— Думаю, нет. Там должны быть проведены железнодорожная ветка, шоссе и вода, но так, чтобы объект находился в стороне от железной дороги и шоссе, а проезжающие их не заметили. Кроме того была поставлена задача параллельно создать другой вполне правдоподобный полигон — со зданиями и ракетами, — чтобы ввести в заблуждение американскую разведку.

Возле Джезказгана в 1904 г. англичане добывали железную руду, а в расположенном неподалеку ауле Байконыр (по-казахски — богатое железом место) брали руду для ее обработки, для чего в 1917 г. туда даже провели железную дорогу. Но когда в России началась революция, англичане оттуда ушли... А когда стали строить полигон, уже назвали его Байконур. Одновременно в этом регионе построили и город Ленинск (с 1995 г. — Байконур) — в низине реки Сырдарья, километрах в пяти от станции Тюратам.

В Советском Союзе соответствующие органы знали, что американцы фотографируют с самолетов стратегические объекты. И в 1960 г. У-2 пролетал над полигоном, фотографировал его. Была поставлена задача не сбивать разведчика над Байконуром, а вести дальше. Наши самолеты-истребители не смогли его достать, и только ракеты ПВО сбили его над Свердловском (теперь — Екатеринбург). Летчик Пауэрс успел катапультироваться.

…Архив национальной безопасности США в начале 2020 г. предоставил доступ к некоторым (в прошлом секретным) документам по советской ракетной программе 1950-х годов.

В 1955 г. COMINT (разведка средствами связи) зафиксировала начало строительных работ Министерства обороны для ракетной программы на территории Казахской ССР (установлен населенный пункт — Тюратам) и в Ключах на Камчатке. В Тюратаме используются огромные объемы бетона для возведения стартовых площадок и убежищ, а также проведена железная дорога, установлено электронное оборудование, проложены системы обеспечения электричеством и водой. Установлены также фамилии некоторых ученых, которые впервые появились в тюратамском проекте.

А вот что разведка докладывала 11 апреля 1957 г.:

"Все свидетельствует о том, что на протяжении года СССР планирует испытание межконтинентальной баллистической ракеты или запуск в космос искусственного спутника Земли. В районе Тюратам—Новоказалинск—Джусалы интенсивно идут строительные работы под эгидой Министерства обороны. Этот проект предусматривает возведение не менее 10 площадок и 13 структурных объектов, требующих огромного количества труб, цемента, воды и других прочных материалов. Также строится отдельная ж/д ветка от линии Уральск—Ташкент и бетонные дороги".

Как утверждает историк-исследователь Джеймс Дейвид, для американской разведки "советское ядерное оружие представляло наивысший интерес из-за своего беспрецедентного разрушающего действия", а ракеты представляли наивысшую угрозу, поскольку в состоянии быстро поразить цель, а защиты от них тогда не было.

По настоятельной рекомендации глав всех родов войск и спецслужб США, по приказу президента Дуайта Эйзенхауэра 24 ноября 1954 г. утвердили программу создания самолета-разведчика, поскольку поступила информация, что СССР активно начинает разработку баллистических ракет и неизвестно, когда он сможет применить их в геополитическом противостоянии.

Архив нацбезопасности США Арт Ландал, руководитель отдела расшифровок фотографий ЦРУ (1953–1961 гг). Этот отдел анализировал все сделанные с У-2 фотографии, начиная с 1956 г.

Президент США утверждает модель самолета У-2 корпорации "Локхид" (взяв за образец такого же типа британский самолет "Канберра"), который должен фотографировать расположение в СССР авиабаз, ядерных объектов и ракетных полигонов. Он должен подниматься в небо значительно выше, чем обычный, и быть недостижимым для советских систем ПВО. Уже вскоре Эйзенхауэру доложили о создании такого самолета. С июля 1956 г. по август 1957 г. У-2 пять раз летал с тайной миссией над Восточной Европой, захватывая объективом регионы Черного и Каспийского морей.

Он летал на высоте 15 тыс. м, имел настолько сильную оптику, что мог снимать в любую погоду при самой густой облачности. Он должен был мониторить как уже к тому времени известный Капустин Яр, так и возможные новые объекты. Тюратам находился в 950 милях от Капустиного Яра.

"Первые снимки работ на Тюратаме были сделаны с У-2 5 августа 1957 г. — зафиксировали общий вид и отдельные детали. Но несколько позже в том же месяце У-2 летал просто над этим объектом и сделал уже четкие снимки. А в сентябре такие же четкие снимки были сделаны и над Капустиным Яром и Ключами".

Архив нацбезопасности США Снимок из самолета У-2 28 августа 1957 г. зафиксировал взлетную площадку в Тюратаме. Это была первая четкая фотография этого критически важного комплекса

У-2 еще несколько лет будет фотографировать важные советские ракетные объекты, пока его не собьют над Уралом 1 мая 1960 г. Однако радар в Диярбакире на территории Турции продолжит отслеживать запуск баллистических ракет из европейской части СССР.

Первый "Спутник"

— Советское правительство в этот период даже не думало о космосе, — рассказывает Александр Болтенко. — Оно давило на Сергея Королева, требуя запуска ракет с ядерными боеголовками, достигающих цели на расстоянии 12–13 тыс. км. Такая ракета Р-7 была создана в конструкторском бюро С.П.Королева уже в марте 1957 г., т.е. за два года.

— Первые запуски этой ракеты не были удачными, — продолжает ветеран, — но 12 августа 1957 г. полет Р-7 оказался успешным. (А ТАСС сообщило об успешном испытании в СССР межконтинентальной баллистической ракеты. — А.В.)

И тогда Королев служебной запиской обратился к правительству с просьбой использовать готовые ракеты не только для боевых задач, но и для освоения космического пространства — речь шла об искусственных спутниках Земли. Он сумел убедить в этом главу правительства Никиту Хрущева, что было непросто. Уже 4 октября 1957 г. на ракете Р-7, способной нести ядерные боезаряды, и стартовал первый искусственный спутник Земли, передающий на Землю радиосигнал. (В те дни в Барселоне проходил Международный конгресс астронавтики. — А.В.)

Кстати, слово "спутник" впервые употребил соратник Сергея Королева — Михаил Клавдиевич Тихонравов.

— И когда Хрущев увидел, какой ажиотаж американцы подняли вокруг первого "Спутника", — продолжает Болтенко, — он надавил на Королева, именно надавил, потому что через месяц Королев должен был удивить мир запуском в космос живого существа — собаки Лайки. Месяц — это очень мало, корабль не был готов к возвращению на Землю, собака была обречена. Но Королев, несмотря на свой твердый характер, не смог устоять перед Хрущевым. Пришлось дать команду готовить второй спутник — с собакой. Но поскольку ракета была боевой, сняли некоторое оборудование и часть приборов, чтобы несколько облегчить ее. В результате 3 ноября 1957 г. стартовала ракета с Лайкой.

Она летала всего 4 дня, пока собака не погибла — теплозащита оказалась недостаточной. Английское общество защиты животных подняло тогда шум, что Советы не жалеют собак, убивают их. Но Королев сказал: запускаем и будем запускать — нам нужно, чтобы вернулся из космоса живым человек. И только через три года в августе 1960 г. были запущены две собаки Белка и Стрелка — уже на корабле, который благополучно вернулся на Землю. Там была и теплозащита, и манекены, и собаки остались живы — значит корабль готов к полету человека и возвращению его на Землю.

Космос встречает человека

12 апреля 1961 г. уже стартует космический корабль "Восток" с Юрием Гагариным.

— У Гагарина ведь был дублер…

— У Гагарина было два дублера: Герман Титов (они с Гагариным в скафандрах ехали на старт) и Григорий Нелюбов (он был без скафандра). Полет завершился благополучно, хоть и не все там было гладко. И в августе этого же года в космос на сутки полетел Герман Титов.

Александр Войтенко, Александр Болтенко и космонавт Герман Титов. Киев, вокзал, 1986 г.

— Какова была цель полетов Гагарина и Титова? Просто показать, что можно преодолеть земное притяжение и полететь в космос или еще что-то?

— Нет, такого дорогостоящего бесцельного полета никто бы не позволил. Академия наук, ракетчики — конструкторское бюро Королева, другие институты, занимавшиеся этими вопросами, ставили перед собой задачу: проникновение живого человека в космос, изучение его состояния и поведения в невесомости (говорили, что невесомость пагубно действует на организм человека, а ведь по собаке этого не определить), проверка воздействия невесомости на умственные способности и психику человека. Также проверяли прохождение каналов радиосвязи через атмосферу, особенности питания. Задач было много, в том числе рассказать, как выглядит Земля из космоса, что она из себя представляет. Гагарин за 108 минут сумел провести прямой репортаж, показал, как ведет запись в бортовом журнале, как ест из тюбика — все было записано по секундам. Гагарину не разрешалось отстегиваться от кресла, как не разрешалось и Титову, несмотря на суточный полет. А первому отстегнуться в космосе разрешили в 1962 году Андрияну Николаеву, а потом и другим космонавтам.

Перед полетом Гагарину был выдан конверт с кодом на случай, если автоматическая система корабля не сможет сориентировать корабль для возвращения на Землю. (Правда, невесомость может так подействовать, что человек потеряет сознание и не вскроет конверт...) Но Гагарин успешно справился с задачей, да и автоматика благополучно сработала.

На обратном пути корабль должен пройти под определенным углом в атмосфере Земли. Если под острым углом, возникает дикая перегрузка организма. Если он пойдет под плоским углом, — опасность того, что корабль может удариться об атмосферу и начать прыгать, а потом его может и унести за пределы Солнечной системы.

— Когда космонавта откровенно предупреждают, что его может ожидать в космосе, может ли он отказаться от полета? Мол, мне жизнь дороже… Или же шансов на отступление не давала военная присяга?

— Такой вариант начисто исключен. Дело в том, что когда начали подбирать будущих космонавтов из числа летчиков, то у них спрашивали: хотите ли вы летать на новой технике — с большей скоростью, на большие расстояния? Человеку давали время подумать, а вскоре он приходил и говорил: я готов. Так было с Гагариным, Поповичем — то есть человек уже был решительно настроен на новое.

— Они не знали, что это будет космический корабль?

— Нет, это была огромная тайна — руководители перестраховывались, мало ли кто-то где-то проговорится.

— Значит, они ни родителям, ни женам не говорили, что летят в космос?

— Нет. Уже с годами, когда полеты тайны не представляли, вошло в традицию: космонавты перед отлетом собирались в Звездном городке, фотографировались у памятника Ю.Гагарину. Там уже были жены, дети. А первым космонавтам было категорически запрещено даже упоминать о полетах — просто говорил: еду в командировку, а когда вернусь — не знаю. Жены догадывались, конечно: ведь если муж в группе космонавтов и если проходит необходимые тренировки, значит будет лететь в космос. Но упоминать обо всем этом было за-пре-ще-но.

— Правда, что из-за секретности, видео, когда С.Королев дает команды за несколько секунд до полета Ю.Гагарина, записывали уже после полета — специально для кинохроники. В реальной ситуации не записывали, поскольку не знали, как закончится полет.

— Запуск Гагарина — уникальный случай. Но съемка была запрещена. Хотя разговор Королева с Гагариным перед стартом, а потом и команда "Пуск!" записывались на магнитофон, изготовленный, кстати, на заводе в Киеве.

И на корабле "Восток" Гагарин тоже записывал свой репортаж из космоса. Перед его лицом был иллюминатор "Визирь", сквозь который он наблюдал Землю. Корабль в космосе поворачивало туда-сюда, поэтому он мог видеть разные точки: вижу Черное море, вижу Сибирь, Африку — все это он передавал. Гагарин ведь был привязан к креслу и комментировал лишь то, что видел в иллюминатор. Он ничего не фотографировал — все же в полете было мало времени. Но уже в следующем, суточном полете отрабатывалось больше заданий.

А когда полет благополучно завершился, журналисты и киношники настояли, чтобы заснять команды снова — вот и пошел разговор, что запись старта Гагарина была постановочной. Но перед последующими полетами уже обычно вели съемку.

— Вы вспоминали о магнитофоне киевского изготовления, но в Киеве производилось и много другой техники для космоса?

— Много, на Киевском радиозаводе — система стыковки, на "Арсенале" — система прицеливания. Пока космонавты летали по одному, необходимости стыковаться не было, а вот уже после полета Валерия Быковского и Валентины Терешковой начались групповые полеты по 4 человека — там уже были сближения кораблей, переходы, выходы в космос — программа усложнялась. А позже отрабатывалась уже и стыковка космических кораблей. Поэтому на Земле готовились к таким экспериментам.

К предприятиям можно отнести и завод реле и автоматики им. С.Королева, "Точэлектроприбор" — и вообще по Украине много было предприятий, которые работали на космос. Хотя задачи распределялись между многими предприятиями и за пределами Украины. Одни разрабатывали систему стыковки, другие — посадки, парашюты и кресла, с помощью каких приборов дышать в невесомости, как воздух подавать, как вентилировать это замкнутое пространство, когда летают, например, трое суток.

— Сложно было попасть в космонавты?

— Для работы на новой технике просмотрели около 3 тысяч личных дел летчиков, из них отобрали 350 претендентов, привезли в Москву — там в летно-исследовательском институте они проходили испытания, в результате оставили только 20 человек. Можете себе представить, какие сложнейшие были требования — ведь никто не знал, что такое космос и каким перегрузкам будет подвергнут организм. Из тех 20 человек в ходе тренировок еще несколько были отчислены как не прошедшие испытания. Например, у Валентина Карташова от сильной перегрузки лопались сосуды на спине.

Ведь в полете нужно быть готовым к преодолению нагрузок в 5g, но на тренировках нагрузки доходили до 12g! То есть вес человека увеличивался в 12 раз! Был случай, когда у экипажа Олег Макаров — Василий Лазарев при полете в космос не сработала третья ступень, и они вернулись на Землю баллистическим способом — то есть вертикально вниз. Вот тогда перегрузка достигала 21g! В этом состоянии может разорвать внутренние органы человека. Правда, это длилось всего 3–4 минуты, и крепкие организмы космонавтов выдержали такую нагрузку без тяжелых последствий. (А полет космического корабля "Союз-18-1" 5 апреля 1975 года с космонавтами Василием Лазаревым и Олегом Макаровым оказался крайне драматичным: через 21 минуту после взлета он начал неконтролированное падение с высоты 192 км! — А.В.)

— Александр Сергеевич, вы рассказываете страшные вещи…

— Этот полет вообще был очень сложным — ведь они приземлились на границе с Китаем. По инструкции, когда корабль коснулся земли, командир должен отстрелить парашют, чтобы его ветром не тянуло. Лазарев отстрелил только одну стрингу, а другая осталась. В это время корабль опасно завис над пропастью, зацепившись другими стропами за дерево — это их и спасло, иначе бы они погибли. Процесс эвакуации был непростым — добраться до космонавтов в висящем корабле и вытащить их было очень сложно.

— Есть атеисты среди космонавтов и всех причастных к полетам?

— Все были атеистами — в кармане же был партбилет. Хотя в душе каждый верит, что есть что-то свыше…

— Когда космонавт возвращается на Землю и начинает осознавать, что мог бы и не вернуться, он может начать выпивать? Чтобы заглушить тяжелые воспоминания.

— Я не слышал, чтобы у кого-то из космонавтов были проблемы с алкоголем. Вот, например, у Гагарина была специальная узенькая рюмочка, наполовину залитая стеклом, и на самом деле туда помещалось всего 20 граммов.

— Было время, когда почти все советские мальчишки хотели стать космонавтами — у нас начали представлять полет в космос как приятную прогулку в парк. Но это же крайне сложный и опасный процесс.

— Космос — серьезная штука. Во-первых, при длительных полетах атрофируются мышцы — ведь человек ни к чему не прилагает физических усилий. И чтобы держать организм в физически крепком состоянии, космонавт каждый день по 2 часа занимается физподготовкой, поддерживая мышцы в нормальном земном состоянии.

К земным условиям космонавт тоже приспосабливается тяжело, он с трудом переносит и посадку, поскольку увеличивается вес и возрастает давление на все мышцы. Кроме того, во время полета вымывается кальций из организма, и если человек не получает необходимого питания, чтобы восполнять потери, кости становятся рыхлыми. Во-вторых, в космосе уменьшается сердце, происходят желудочные изменения. Но на умственные способности не влияет.

Пионеры Байконура и де Голль

— Сколько вы проработали на Байконуре?

— Двадцать лет. Я приехал в 1964 году. Первые испытатели-ракетчики и строители жили в землянках. Там же пустыня — весной только верблюжья колючка и тюльпаны. Две недели цветения, а потом все выгорает и желтая степь, жарища 50 градусов на солнце, вода только в Сырдарье, вода мутная: если налить трехлитровую банку, треть банки — песок. Потом стали строить первые поселения — деревянные бараки, куда селили начальство и офицеров, а солдаты жили в палатках — условия для жизни были сложные. Трудно было особенно летом, но мы все были молодыми и выносливыми. Вскоре начали строить очистные сооружения, водозаборную станцию.

— А снабжение какое было?

— Снабжение было хорошее — по первой категории, московское. Нужды особой не испытывали, но так как не было еще холодильников, в основном делали консервации. А потом уже появились небольшие холодильники "Саратов".

— Откуда брали электричество?

— Сначала подключились к международной линии электропередач, идущей через Россию и Казахстан, а потом стали строить ТЭЦ, которая вырабатывала тепло, давала ток.

Кроме землянок и бараков, расселяли людей на станции Тюратам, на ближайших станциях Казалинск и Джусалы, которые находились в 100 км от полигона. Семьи жили там, а мужья приезжали к ним на выходные.

Нас возили на работу автобусами — для каждой части был свой транспорт, и нас везли за город, в степь. Там нас уже ждали мотовозы с вагонами — железная дорога вела на стартовую площадку.

Поэтому начали сразу строить дороги, особенно на стартовые сооружения, откуда планировался первый запуск. А вначале бетон машины возили просто по песчаной дороге и месили песок до такой степени, что он стал, как мука — пухляк называли этот грунт.

В 1966 году мы узнали, что к нам должен приехать президент Франции Шарль де Голль, — тогда железную дорогу провели в город, закупили вагоны, мотовозы, построили станцию "деголлевку" — так мы ее назвали: это был разъезд неподалеку от станции Тюратам.

— Так де Голль приезжал?

— Да. Он ехал тайно, нигде это не афишировалось. Когда начальство полигона узнало, что сюда едет де Голль, решили подготовить ему кровать — у него же рост под 2 м, а у нас нет таких кроватей. Но умельцы сделали. Так что приготовили ему кровать и провели железную дорогу — думали он приедет поездом. Но он прилетел самолетом.

— Де Голль ездил на площадки? Смотрел полигон?

— Да, Брежнев хотел продемонстрировать президенту Франции мощь ракетной техники Советского Союза. Его повезли на площадку, произвели там два пуска боевых ракет. Он спросил у Брежнева: "А на Францию эти ракеты тоже нацелены?" — "Естественно, ведь в Париже расположена штаб-квартира НАТО".

Когда де Голль вернулся во Францию, он настоял, чтобы Франция вышла из военных структур НАТО; а штаб-квартиру в следующем году перевели в Брюссель. Позже на Байконур приезжал и Жорж Помпиду, а в 2009 году Франция вернулась в НАТО.

Жизнь на секретном объекте

— Военно-испытательный полигон Байконур стал называться космодромом уже после полета Гагарина, — рассказывает Александр Болтенко. — И соблюдение военной тайны было первой обязанностью всех соответствующих органов. Нам запрещалось фотографировать практически все — даже самые обычные сюжеты: дом или улицу, где жили. Если патруль видел, что фотографируешь, подходил и засвечивал пленку — то есть категорически запрещалось, а на рабочих местах тем более. Но мы находили, конечно, моменты, когда фотографировать — то на пляже, то где-то на отдыхе.

Я уехал оттуда с должности начальника комплекса предстартовой подготовки космонавтов, на которой прослужил восемь лет.

На территории комплекса располагалась известная гостиница "Космонавт", где космонавты живут и готовятся к полету и куда возвращаются после для реадаптации организма к земным условиям. Комплекс — это 15 га территории: четыре здания, спортивные сооружения, бассейн, столовая, гараж для автобусов. И когда меня назначали туда, сказали: приезжающие космонавты не должны чувствовать резкого перепада между московским и казахским климатом. Поэтому помещения оборудовали кондиционерами, а на территории высадили много деревьев и цветов. Для космонавта это очень важно — надо настраивать организм для полета, поэтому они изолированы от широкого общения, занимаются со специалистами, в спортзале.

— Вы провожали на орбиту многих космонавтов?

— Конечно. Я участвовал в подготовке к полетам 29 советских и международных космических экипажей. Моим первым экипажем в 1976 г. были космонавты Виталий Жолобов и Борис Волынов — они летали 49 суток.

— А как жилось в степи вашей семье?

— Когда я приехал на полигон, полгода жил в общежитии на площадке — там жили все холостяки. Потом мне дали комнату в двухкомнатной квартире. Две комнаты на две семьи. И сразу ко мне приехала моя жена с Полтавщины. Конечно, привыкать к другому климату и условиям жизни было трудно, но мы были молодыми.

— И вот она приехала к вам, увидела песок, жару, а зимой — трескучие морозы…

— Она приехала осенью — тогда стояла хорошая погода.

— Девушка с зеленой Полтавщины едет туда, где ни одного деревца.

— Она все выдержала. Мы говорили: офицерские жены — особая стать, и приказ "по вагонам" — это просто судьба. Так и моя жена Тамара Сергеевна, закончив университет, вышла замуж, родила дочь Светлану, приехала на полигон и, как все, "держала семью". Работала редактором Ленинской студии телевидения, инструктором политотдела космодрома по руководству профсоюзными коллективами.

Украинцы-байконуровцы

За 50 лет с Байконура было запущено более 100 межконтинентальных баллистических ракет, проведено испытания 38 основных типов ракет, более 80 типов космических аппаратов и их модификаций, а также полторы тысячи космических аппаратов различного назначения.

В 1994 г. Россия взяла у Казахстана космодром в аренду до 2050 г. К тому времени много украинцев, там служивших, отбыли на историческую родину.

— Не многие знают, что в Украине создан Совет ветеранов космодрома Байконура.

— После выхода на пенсию военные в основном оттуда уезжали. Многие переехали в Украину: в Днепропетровск — 300 семей, в Чернигов — 320, в Винницу, Харьков, Сумы, Полтаву, Кременчуг. В Киеве создали Совет ветеранов космодрома Байконур и Федерацию космонавтики, инициатором которых стал бывший первый заместитель начальника космодрома, генерал Александр Михайлович Войтенко — участник Второй мировой войны, большая умница. Со временем на базе федерации была создана общественная организация Аэрокосмическое агентство Украины при Национальном космическом агентстве. Его сначала возглавляли космонавты Виталий Жолобов и Леонид Каденюк, а сегодня — первый вице-президент НКА Эдуард Кузнецов.

— Вы возглавляете очень интересный музей истории авиации и космонавтики при Киевском политехе, экспонатами которого мог бы гордиться любой государственный музей.

— Ветеранами космодрома Байконур в мае 1991 г. был создан в Киеве Музей истории космонавтики. Решили представить здесь от первых ракет до ракет сегодняшнего дня. Экспонаты настоящие — с Байконура, из Звездного городка. Есть многие вещи, побывавшие в космосе.

Прошло 30 лет, а музей по-прежнему вызывает большой интерес у посетителей, сюда приезжают различные делегации, музей не раз посещали и космонавты — Герман Титов, Алексей Леонов, Георгий Гречко, Светлана Савицкая, Владимир Джанибеков, Леонид Каденюк, немецкий космонавт Ульрих Вальтер, американские астронавты, побывавшие на Луне.