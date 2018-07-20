Сталин и Гитлер: друзья — враги

В созданных немцами авиационной (в Липецке) и танковой (в Казани) школах проходили военную подготовку немецкие военнослужащие. Берлин готовился к реваншу и второму раунду борьбы за мировое господство (Weltmacht). Большевистская Россия в свою очередь вынашивала планы стать силовым гарантом мировой коммунистической революции. И тут такая возможность получить новейшие образцы оружия от немцев, униженных катастрофическими результатами Первой мировой войны!

И хотя конечная цель обоих государств разъединяла их, делала непримиримыми в агрессивных намерениях, временные цели Москвы и Берлина на этапе вооружения и перевооружения вполне совпадали. Общим было и то, что и россияне, и немцы никогда не знали демократии, а после войны 1914–1918 гг. оказались в состоянии побежденных и униженных. Февральская революция 1917 г. в России закончилась коммунистическим переворотом, а попытка победителей демократизировать Германию натолкнулась на сопротивление немецкого общества, воспитанного на имперских традициях. Более того, спровоцированный поражением, в Германии зародился и входил в силу праворадикальный тоталитаризм в форме нацизма. При таких обстоятельствах финансовая щедрость императора Вильгельма ІІ в 1917 г. вдохновляла большевиков на дружбу с Германией против Запада, поддержку Ноябрьской революции 1918–1919 гг. и путча коммунистов. Тогда, в 1923 г., в Москве даже был создан комитет для помощи Коммунистической партии Германии (КПГ). Среди его членов был и Сталин. Поражение коммунистов переключило внимание Сталина на национал-социализм Гитлера. В нем он усмотрел временного союзника в возврате имперских территорий в состав России (СССР).

Представители советской и немецкой сторон в Рапалло: Карл Йозеф Вирт, Леонид Красин, Георгий Чичерин и Адольф Иоффе. Апрель 1922 г.

Приход Гитлера к власти дал Москве надежду на будущий союз с Германией. Левый или правый тоталитаризм — все равно тоталитаризм. Гитлер получил власть на основании статьи 48 Веймарской конституции 1919 года. Сталину власть досталась не только как генсеку ЦК ВКП(б), который вел организационно-партийную работу, но и потому, что он сумел устранить других претендентов на место Ленина (Троцкого, Бухарина, Зиновьева). Провозглашение в статье 6 Конституции СССР 1936 г. ВКП(б) "руководящим ядром государственных и общественных организаций" узаконило ее генсека в статусе лидера — никем и ничем не ограниченного вождя-монарха.

Прекращение военного сотрудничества с приходом в 1933 г. к власти Гитлера никоим образом не означало, что начнется критика нацистского режима со стороны генсека Сталина. Последующие события (инсценирование нацистами поджога Рейхстага и суд над болгарскими коммунистами) в советской печати подавались в общих чертах, без малейшего намека на роль в них правительства Гитлера. "Ночь длинных ножей" 30 июня 1934 г. Сталин воспринял как должную меру в борьбе с оппозицией, врагами народа ради укрепления личной власти вождя.

Согласию диктаторов не помешали ни события в Испании, где Германия и Советский Союз были на противоположных позициях, ни аннексия Австрии, ни расчленение и ликвидация Чехословакии как государства.

С 1933 г. и вплоть до 22 июня

1941-го Сталин, усматривая в фашистах временных попутчиков на пути к мировой коммунистической революции, постоянно блокировал в советской центральной печати антинацистские материалы, от кого бы они не исходили — от Коминтерна, кремлевских партийных должностных лиц и т.п. На подготовительном этапе к ней надо было не просто заручиться поддержкой нацистов, но даже подружиться с ними. Мотивация казалась неопровержимой: вождь и фюрер — диктаторы от природы; немецкие фашисты — это национал-социалисты, а советские большевики — интернационал-социалисты. Гитлер и Сталин были вождями тоталитарного социализма, не принимали демократию как таковую. Сталин ставил целью социалистическую трансформацию мира, в котором Россия как Третий Рим станет титульной нацией и дорожным указателем для общественного прогресса; питал надежду на перерождение нацизма. Почему бы и нет, если коммунизм — будущее мира. Гитлер, в свою очередь, вынашивал план построить новую Европу, где на смену традиционному либерализму Англии и Франции придет социализм в его понимании. Для Гитлера, с его расовым подходом к народам мира, национал-социализм Третьего рейха предназначен только для немцев как высшей расы, наделенной правом руководить миром по стандартам немецкого порядка. При этом Гитлер не надеялся на перерождение коммунизма — только полное подчинение высшей расе…

После подписания 23 августа 1939 г. пакта о ненападении, секретных протоколов о переделе Европы Москва и Берлин от сближения и взаимной приязни перешли к дружбе, которая продолжалась до 22 июня 1941 года. Национал-социализм нисколько не смущал советское руководство, как и интернационал-социализм — немецкое. Обе системы характеризовались одинаковой вертикально построенной властью: фюрер — вождь, одна партия, вооруженная единственно правильным учением, послушный народ, готовый молиться на своего лидера, который ради достижения своих целей в течение лет и даже десятилетий устраивал "варфоломеевские ночи". На счету обоих — многочисленные преступления против человечества, террор, игнорирование прав человека. Трагедию ХХ в. одной фразой изобразил поэт В.Соколов: "Я устал от двадцатого века, от его окровавленных рек. И не надо мне прав человека. Я давно уже не человек".

Было и отличие, которое серьезно их разделяло. Нацизм сохранил частную собственность и рыночную экономику, использовал их рычаги для роста уровня жизни, посадил рядовых немцев за руль "Фольксвагена". В СССР, наоборот, уровень жизни граждан ухудшился по сравнению с 1913 годом.

После четвертого раздела Польши агрессивность диктаторов усиливается. Гитлер поворачивает на Запад. Сталин готовит захват Балтии, оккупирует Бессарабию и Северную Буковину, советизирует их.

Дружба диктаторов продолжается и достигает пика осенью 1939-го — весной 1940 года. Всего, что может помешать сотрудничеству с Гитлером, Сталин не принимает. Для него он — правитель, который все проблемы хочет решать мирно. И Сталин запрещает печатать что-либо, что может обидеть фюрера.

Совместный парад в Бресте Красной Армии и вермахта в 1939 г.

После польской кампании военно-техническое сотрудничество двух стран закрепляется подписанными в Москве министром иностранных дел Германии И. фон Риббентропом и наркомом СССР В.Молотовым соглашениями как составной частью Договора о дружбе и границах от 28 сентября 1939 года. В начале октября этого же года СССР предоставил свою территорию в районе Мурманска для немецкой военно-морской базы, которую немцы использовали в борьбе с английским флотом в период операции против Дании и Норвегии. Там немецкие военные корабли заправлялись горючим, получали продовольствие и метеосводку. Советский ледокол проводил немецкие корабли по Северному Ледовитому океану в Тихий, где они топили английские суда. И, наоборот, в период войны с Финляндией немцы наращивали поставки в СССР оборудования, в то время как другие страны сворачивали сотрудничество в знак протеста против советской агрессии. Вместе с тем "незнаменитая" война против Финляндии убедила Гитлера в будущей легкой победе вермахта над Красной армией.

Успешно развивалось и экономическое сотрудничество. 19 августа 1939 г. между странами было подписано Торгово-кредитное соглашение, а 11 февраля 1940-го — хозяйственное, которое Москва оценивала как беспрецедентное в мировой торговле. Восстановилась практика, имевшая место с 1926 по 1936 г., когда Германия поставила в СССР оборудование на 4 млрд марок. Свыше 1 млрд марок СССР уплатил золотом. Не тем ли, которое было выжато из Украины Голодомором? Именно торговлей с СССР нацистской Германии удалось прорвать английскую блокаду. В течение 17 месяцев после подписания пакта о ненападении Германия получила 865 тыс. т нефти, 140 тыс. т марганцевой руды, 14 тыс. т меди, 3 тыс. т никеля, 101 тыс. т хлопка-сырца, 1 млн т лесоматериалов, 11 тыс. т льна, 26 тыс. т хромовой руды, миллионы тонн зерна. Советский Союз поставлял в Германию сырье и получал от нее оборудование. Через СССР в Германию шло стратегическое сырье из бассейна Тихого океана, Ближнего Востока. Советский Союз стал также территорией для перевозки такого стратегического сырья, как каучук, вольфрам, олово, а также транспортировки немецких товаров в третьи страны. Гитлеровская Германия создавала свою военную мощь на сырьевых ресурсах СССР.

Советские конструкторы посещали заводы Мессершмитта, Юнкерса, Хейнкеля. Об этом вспоминает в своей книге "Цель жизни" авиаконструктор А.Яковлев. Немцы ничего не скрывали от советских специалистов. Знакомясь с немецкой техникой, они кое-что заимствовали, что побуждало к модернизации, особенно в авиационной отрасли.

С приближением времени "Ч" немцы начали тормозить и задерживать заказы, что должно было насторожить Москву. Но конец экономическому сотрудничеству наступил лишь ночью 22 июня 1941 г., когда последние эшелоны пересекли границу буквально за несколько минут до немецкого вторжения.

Развивалось и политическое сотрудничество, которое после Первой мировой войны основывалось на том, что Германия и Россия (СССР) могут добиться успехов только через солидарную защиту интересов обоих государств. Война против Польши это подтвердила. А потому Молотов назвал абсурдом войну как средство борьбы против немецкого фашизма. После поражения Франции он поздравил немецкое правительство с победой и призвал США не выступать на стороне Англии. Немецкий нацизм, были убеждены в Кремле, — естественный союзник советского коммунизма.

Вместе с тем продолжалось плотное сотрудничество между немецкими и советскими органами госбезопасности. Под прикрытием оптации населения были высланы из СССР 800 немецких и австрийских антифашистов. В декабре 1940 г. в Берлине Молотов вел переговоры о присоединении СССР к Тройственному пакту. Сталин и Гитлер вели между собой секретную переписку. Коминтерн, управляемый Сталиным, также призвал трудящихся бороться против своих империалистических правительств — как в Англии и Франции, так и в Германии и Италии. Хотя такой призыв VІІ конгресса Коминтерна не устраивал Сталина, который стоял на том, что Англия и Франция — это агрессоры, а Германия — их жертва. Как и раньше, он предпочитал, чтобы западные демократии и фашистские государства сошлись в поединке.Выгода для СССР будет очевидной. Сталин выступал как эквилибрист и провокатор, лишенный логики в суждениях и действиях. Польшу в 1939 г. он называл фашистской. А Гитлер для него был миротворцем, потому что выступал с мирными предложениями. В интересах Германии даже подумывал в апреле 1941 г. распустить Коминтерн, как это он сделал в 1943-м, чтобы сохранить дружеские отношения с США. Сталин, выступая адвокатом нацистов и будучи вместе с тем фактическим руководителем Коминтерна, дезориентировал не только своих соратников по коммунизму, но и мировое сообщество.

«Интересно, как долго будет длиться медовый месяц?» Английская карикатура, октябрь 1939 г.

После поражения Франции соотношение сил в Европе и мире изменилось. Обезопасив себя на Западе, Гитлер перенес свои усилия на Восток, чтобы расправиться с главным противником в соперничестве за господство над миром и получить природные и человеческие ресурсы. Для Сталина наступил момент истины. Он тоже начал готовиться к "освобождению" Европы. Во второй половине 1940-го и первой 1941 года между двумя мировыми диктаторами нарастает напряженность в отношениях. Сталин ждал и желал нападения Германии. Гитлер хотел и ждал того же от Сталина. Все разговоры о внезапном нападении — басня. Сталин будто подталкивал Гитлера: "Ну же, давай, атакуй". Гитлер думал точно так же. Оба сосредоточили друг против друга едва ли не все свои ударные силы. Сталин не учел одного — немецкие войска были хорошо обучены искусству ведения войны и их возглавляли сведущие в своем деле генералы. Красная армия была, как всегда, плохо подготовлена. Ее лучшие кадры были уничтожены в период Большого террора. Люди вроде Ворошилова, Буденного, Тимошенко, Кулика — парамилитарные полководцы периода Гражданской войны 1918–1920 гг. — были совершенно некомпетентны в ведении классической войны с фронтами, слаженным взаимодействием разных родов войск, насыщенных техникой. Вместо запланированного освободительного похода в Европу, Красная армия в панике отступала и сдавала свои территории. Чтобы переложить вину за такое развитие событий на народ, Сталин объявил войну великой отечественной, в которой затраты и потери должен был взять на себя народ. Так завоевательные планы советских коммунистов обернулись против них самих. А потом для послевоенных поколений школьников придумали миф о военной гениальности великого Сталина, который якобы в 1941 г. повторил то, что в середине І ст. до н.э. сделал парфянский царь, заманивший вглубь своей территории римского полководца Марка Лициния Красса и уничтоживший его войско.

За несколько дней до окончания Второй мировой войны наложил на себя руки Гитлер. Его приспешники, причастные к масштабным преступлениям, оказались на скамье подсудимых. Судьбу руководителей Третьего рейха решил Нюрнбергский процесс. По законам истории и суда людской совести Сталин тоже должен был бы ответить за преступления против человечества, развязывание совместно с Гитлером Второй мировой войны. Но… победителей не судят. Так что он, точно так же, как когда-то чертил газетные материалы, защищая Гитлера, и в 1946 году, просматривая факты преступлений нацистов в докладе, который готовили для советского представителя на Нюрнбергском процессе Романа Руденко, был недоволен фигурирующими в нем цифрами. И так же, как и тогда, прибег к манипуляциям. Потому что оказалось, что эти цифры являются не меньшими, чем количество жертв большевистского террора. И странные действия Сталина, направленные на фальсификацию и преуменьшение преступлений нацизма, были похожи на самоотмывание перед будущим судом истории, которая рано или поздно проставит цифры и с другой стороны фронта ("дружбы") между национал-социализмом и большевистским социализмом. Не случайно документы, которые свидетельствуют об отношениях Сталина и Гитлера, на сегодняшний день закрыты в особом секторе ЦК ВКП(б) Президентского архива РФ, а самого Сталина в РФ называют одним из трех наиболее успешных правителей, или, следуя новой моде, менеджеров, за всю российскую историю. Все познается в сравнении…