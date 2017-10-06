"Самый быстрый художник" Лукас Кранах Старший и Реформация

Блистательный портретист, пейзажист, гравер, график, сочетавший в своем творчестве элементы реализма и готики, художественные принципы эпохи Возрождения и Античного мира, во многом — предтеча маньеризма. В истории мирового искусства Лукас Кранах Старший (1472—1553) занимает особое место.

Но отметим и роль универсального мастера (он писал не только портреты, картины на мифологические и религиозные темы, но и был блестящим гравером, занимался резьбой на дереве, готовил эскизы для гобеленов и тканей…) в становление и развитие Реформации в Германии. Ведь он был современником и Мартина Лютера, и его ярчайшего последователя Филиппа Меланхтона, и курфюрста Саксонии Фридриха III Мудрого — наиболее могущественного покровителя и защитника нарождающегося протестантства. Многие деятели Реформации и члены их семей стали "героями" картин Лукаса Кранаха Старшего. Мы можем и сегодня окунуться в эту эпоху, кардинальным образом изменившую картину мира.

Центральная часть триптиха «Мученичество святой Екатерины». Лукас Кранах Старший, 1506 г.

31 октября исполнится 500 лет с того дня, когда монах ордена августинцев, профессор теологии и философии Мартин Лютер обнародовал в Виттенберге 95 тезисов об индульгенции, в которых выступил с резким осуждением злоупотреблений папской власти. Наибольшее впечатление на современников произвел тезис Лютера о том, что посредничество церкви для обретения спасения души не является обязательным условием.

С этого дня идет отсчет начала движения Реформации: ряд владетельных князей Северной Германии решили поддержать Мартина Лютера и его последователей. Как отмечал Макс Вебер в своем труде "Протестантская этика и дух капитализма", общества с наибольшей долей приверженцев Реформации добились и наибольших успехов в развитии капиталистической экономики. Истоки которой можно смело искать именно во время эпохи, в которой жил и творил наш герой. Лукаса Кранаха Старшего называют преуспевающим менеджером, "прагматичным художником", создавшим семейную корпорацию, которая поставила на поток создание картин, гравюр и просуществовала более века.

Фридрих III Мудрый, курфюрст Саксонии. Гравюра Лукаса Кранаха Старшего, 1510 г.

…Лукас Малер (или Мюллер) родился 4 октября 1472 г. в городке Кронах в Верхней Франконии в семье художника Ганса Малера; его дед также был художником. В будущем мастер отдал дань уважения малой родине и стал Лукасом Кранахом.

До 1504 г. он работал в Баварии и Вене. Последние почти 50 лет его жизни были неразрывно связаны с семьей курфюрстов Саксонии из Эрнестинской линии. Фридрих III Мудрый в 1505 г. пригласил франконца на должность придворного художника. Виттенберг — столица курфюршества — стал признанным центром культуры в Германии.

Иоганн Твёрдый, курфюрст Саксонии. Портрет работы Лукаса Кранаха Старшего, 1532-1533 гг.

Жизнь во всех ее проявлениях была не чужда Лукасу Кранаху Старшему. Он владел аптекой, открыл самую большую в городе типографию (1524 г.), издавал и торговал книгами, трижды (1537—1544 гг.) избирался бургомистром Виттенберга. Художник был активным политическим актором, неоднократно выполнял дипломатические поручения курфюрстов Саксонии (например, в Нидерландах, где он познакомился с творчеством местных мастеров, в том числе и Иеронима Босха), дружил с Альбрехтом Дюрером, Мартином Лютером и его женой Катариной фон Бора (был приглашен на свадьбу и стал крестным отцом их первого ребенка Ханса), а также с Филиппом Меланхтоном (второй женой Лукаса Кранаха Младшего стала племянница Меланхтона). Являясь преданным сторонником Реформации, он старался соблюдать основные принципы протестантизма — трудолюбие, благочестие и прагматичность.

Кранах Старший и его мастерская готовили к печати гравюры, иллюстрировавшие памфлеты, в которых лютеране честили папу римского и католических прелатов. Но при этом художник неоднократно выполнял заказы апологетов Рима: архиепископа-курфюрста Майнца, зловещего испанского герцога Альба… Бизнес есть бизнес. Так, в 1529 г. художник взялся за титаническую работу — роспись собора в Галле. А это 142 картины! Заказчиком выступил непримиримый враг Реформации, католический кардинал Альбрехт Бранденбурский…

«Венера и Амур». Лукас Кранах Старший, 1509 г.

При дворе курфюрстов Саксонии Лукас Кранах Старший выполнял множество функций: занимался декорацией интерьеров замка и парков, организовывал свадьбы, рыцарские турниры, охоты (известна картина "Охота на оленей в честь Карла V в замке Торгау", где пейзаж играет главную роль). Широкие обязанности мастера, постоянно проживавшего в замке Виттенберга, оплачивались щедро: 100 золотых гульденов в месяц!

«Охота на оленей в честь Карла V в замке Торгау», 1544 г.

Многие картины, гравюры выходили в свет в нескольких вариантах. Художник организовал мастерскую, в которой работали не менее десятка подмастерьев, в том числе и два сына — Ганс Кранах и Лукас Кранах Младший. Часто они отмечали свои работы гербом и одновременно печатью отца — крылатый дракон, который держит в зубах рубиновое кольцо. Обладателем герба Лукас Кранах Старший стал в 1508 г.: курфюрст Фридрих III Мудрый вручил ему патент на дворянский титул, а значит и допуск в наивысшие сферы курфюршества и империи. До наших дней благодаря плодовитой корпорации Кранахов дошли изображения десятков властителей, сановников Священной Римской империи конца XV — конца XVI вв., а также лидеров Реформации.

Иоганн Фридрих Великодушный, курфюрст Саксонии. Портрет работы Лукаса Кранаха Старшего, 1531 г.

При дворе курфюрста Саксонии Фридриха III Мудрого (правил с 1486 по 1525 гг.), а потом при его родном брате Иоганне Твердом (1525—1532) и племяннике Иоганне Фридрихе Великодушном (1532—1547) Кранах Старший был главным минцмейстером. Он утверждал штемпели монет и медалей, чеканившихся в основном в Нюрнберге, большинство из которых готовились по его эскизам. Особо отметим серию красивых гульденгрошенов (одни из первых монет талерного типа), ставших на территории Саксонии и ближайших земель Германии распространенной монетой.

Двойной гульденгрошен 1514 г. Саксония, курфюрст Фридрих III Мудрый.

Сибилла Клевская, жена Иоганна Фридриха Великодушного, стала музой художника и по мнению искусствоведов — воплощением идеала женской красоты в его восприятии. Многие годы у многочисленных Венер, Лукреций, Далил, Юдифей, Мадонн и граций руки мастера прослеживаются черты лица Сибиллы. Художник часто рисовал принцессу. Интересна история с картиной "Юдифь с головой Олоферна", написанной в 1537 г. В руках принцессы голова… Иоганна Фридриха Великодушного. Есть версия, что ранее на столе лежала голова Лукаса Кранаха Старшего (художник ее зарисовал). Посему не покажутся досужими домыслами мнения об особых, романтических отношениях принцессы и мастера. Кстати, Лукас Кранах Старший был воспитателем юного принца, а также принял деятельное участие в подготовке и проведении свадьбы наследника престола.

«Юдифь с головой Олоферна». Лукас Кранах Старший, 1530 г.

В конце жизни "прагматичный художник" совершил поступок чести. После сокрушительного поражения протестантов при Мюльберге в 1547 г. в ходе Шмалькальденской войны он был свидетелем суда над курфюрстом, которого по указу императора Карла V Габсбурга лишили шапки курфюрста, передав ее представителю младшей, Альбертинской ветви Веттинов Морицу Саксонскому, и приговорили к смертной казни. Бытует мнение, что Кранах Старший способствовал смягчению наказания для своего сюзерена. Он отправился в Виттенберг и передал мастерскую сыну Лукасу Кранаху Младшему (старший сын умер в Италии в 1537 г. во время эпидемии чумы). А в 1550 г. вместе со своим патроном, последним эрнестинским курфюрстом Саксонии Иоанном Фридрихом Великодушным находился в заточении — вначале в Аугсбурге (Швабия), потом в Инсбруке (Тироль). Там они провели около трех лет. Как и курфюрст, художник остался верен евангелическому исповеданию веры — лютеранству. Иоганн Фридрих был освобожден после того, как предавший его в ходе Шмалькальденской войны двоюродный брат Мориц Саксонский, ставший курфюрстом, неожиданно вновь переметнулся на сторону протестантов.

«Святой Георгий». Гравюра Лукаса Кранаха Старшего, 1502–1504 гг.

В конце 1552 г. художник отправился с Иоганном Фридрихом Великодушным в его новую резиденцию в Веймаре. Умер Лукас Кранах Старший 16 октября 1553 г. На надгробном камне выгравирована лаконичная надпись: Derschnellste Maler ("Самый быстрый художник"). Он воплощал в своем творчестве идеи гуманизма, идеи и постулаты движения Реформации, разворачивавшегося на его глазах. "…Если исключить моего земляка Альбрехта Дюрера, этого несомненного, единственного в своем роде гения, то могу поручиться — только тебе наш век отводит первое место в живописи… Все прочие немцы расступаются перед тобой, итальянцы, столь тщеславные, протягивают тебе руку, французы приветствуют тебя как своего учителя", — писал Лукасу Кранаху Старшему близкий друг, ученый-гуманист, ректор Виттенбергского университета, доктор Кристоф Шойрль.