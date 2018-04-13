Российский полковник с украинской душой

После создания в марте 1917-го Центральной Рады, у Украины появился шанс создать собственные вооруженные силы.

Высшие офицеры украинского войска рекрутировались из российской армии. Одним из них был Евгений Мышковский — полковник, который воспринял украинскую идею и встал на службу в вооруженные силы Украинского государства. Его путь был похож на тот, которым прошли полковники царского войска Михаил Омелянович-Павленко, Александр Жуковский, Александр Осецкий, генерал-майор Александр Греков… Именно им в самый драматический период становления украинской государственности пришлось руководить двумя армиями — УГА и УНР. Почему вчерашний офицер царской армии стал на защиту национальной идеи?

Евгений Мышковский

Евгений Мышковский родился 12 апреля 1882 г. в Киеве. Происходил из казацко-старшинского рода на Полтавщине.

Евгений даже учился в Полтавской духовной семинарии, почти одновременно с Симоном Петлюрой. Но надеть рясу было не суждено: после двух лет учебы он бросил семинарию и ушел на службу в 174-й Роменский пехотный полк.

Юношу привлекала карьера военного. Поэтому он поступил в Чугуевское пехотное юнкерское училище, которое на то время было престижным военным учебным заведением. В апреле 1905 г. выпускника "чугуевки" подпоручика Е.Мышковского направили в 198-й пехотный резервный Александро-Невский полк руководить его учебной командой. Впоследствии он с отличием окончил офицерскую школу в Петербурге.

После учебы в Николаевской академии Генерального штаба Е.Мышковский получил звание штабс-капитана и офицерское отличие — орден святого Станислава 3-й степени. И когда в августе

1914 г. разразилась Первая мировая война, он долго не раздумывал — попросился на фронт. В ноябре 1914-го Евгения Мышковского прикомандировали к пехотной дивизии российской армии. В боях с австро-венгерскими войсками в Карпатах офицер сражался как лев. И уже в ноябре 1914-го за мужество был награжден орденом Святого Георгия, через несколько месяцев — орденом Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом, а в следующем году его наградили Георгиевским оружием.

Летом 1915-го российская дивизия, в которой служил Е.Мышковский, стояла над рекой Стрыпой на Подолье. Противостоял ей полк Украинских сечевых стрельцов — тот самый, с которым ему со временем придется отбивать большевистскую агрессию. Е.Мышковский дослужился до начальника штаба связи 11-й российской армии. Но в конце 1916 г. его отозвали по военным делам в Петербург. Именно здесь, в городе на Неве, он встретил Февральскую революцию 1917-го. По свидетельствам жены Елизаветы Веселовской, толпа матросов хотела расстрелять его вместе с другими генералами, которых арестовали в отеле "Астория". Помог спастись счастливый случай: всех спрятали в Таврийском дворце, где разместился штаб А.Керенского. Вскоре

Е.Мышковский возглавил штаб 105-й пехотной дивизии, спустя некоторое время, уже в ранге полковника, вернулся на Волынь, где руководил штабом 1-й Туркестанской стрелковой дивизии.

Российская армия разваливалась на глазах. Солдаты, одурманенные большевистской пропагандой, бунтовали. По воспоминаниям писателя Евгена Маланюка, служившего вместе с Мышковским, "только Мышковский сумел укротить обозленные солдатские массы и организованно привести стрелковую дивизию в Киев, где ее окончательно расформировали".

Тем временем в Киеве власть перешла к Центральной Раде, которая IV Универсалом от 22 января 1918 г. провозгласила независимость Украины и начала формировать украинскую армию. Полковник Мышковский работает в Генеральном штабе. Ему как опытному военачальнику удалось удержаться в Генштабе и после гетманского переворота, произошедшего в апреле 1918-го. Как отмечает историк Ярослав Тинченко в основательном исследовании "Офицерский корпус Армии Украинской Народной Республики (1917–1921)", Мышковский как начальник оперативного отдела, который был мозгом Генштаба, защищал проукраински настроенных молодых офицеров от увольнений из Генштаба и армии в целом. Он был одним из немногих офицеров, кто в период гетманата П.Скоропадского пытался хоть как-то бороться с массовым наплывом на руководящие должности в украинском войске генералов и полковников российской армии, которые не скрывали шовинистических взглядов и видели Украинское государство временным явлением, переходным этапом к возрождению "единой и неделимой" России.

Во время антигетманского восстания в ноябре 1918-го полковника Е.Мышковского и генерала М.Омеляновича-Павленко арестовали в Фастове повстанцы Директории. Но со временем открылась лучшая страница в его жизни. По просьбе военного министра Западноукраинской Народной Республики (ЗУНР) полковника Дмитрия Витовского главный атаман Симон Петлюра откомандировал генерала Омеляновича-Павленко в Галичину командовать Украинской Галицкой армией. Е.Мышковского вскоре назначили начальником штаба этой же армии. Через несколько дней, когда командарм Омелянович-Павленко заболел, новообразованной Украинской Галицкой армией фактически руководил Евгений Мышковский.

В январе 1919 г. была создана, по сути, новая Украинская Галицкая армия с другой структурой: три корпуса, в состав которых входили четыре пехотные бригады. Полковник Е.Мышковский разработал план отвоевания Львова у поляков, однако западноукраинские части по всем параметрам уступали польским формированиям, которые поддерживала Антанта, и потому не смогло отбить столицу Восточной Галичины.

В конце февраля 1919 г. Е.Мышковский был назначен начальником штаба восточного фронта армии УНР против большевиков. Горькие поражения под Винницей, Жмеринкой, Проскуровом... В марте атаман Омельян Волох под дулами винтовок гайдамаков предлагает старшинам армии УНР подписать воззвание о признании советской власти. Е.Мышковский отказался это сделать. Части, которые ему подчинялись, обстреляли позиции волоховцев, чтобы сорвать переговоры с красноармейцами. Со временем по приказу С.Петлюры Е.Мышковский был откомандирован в Румынию для переговоров относительно прохода частей УНР на территорию этого государства. Им дали разрешение на эвакуацию в Бессарабию. Однако румыны, получили польскую ноту, в которой утверждалось, что для укрепления вместе с поляками антибольшевистского фронта на востоке, необходимо разоружить украинские части. Воины УНР вернулись на родину. Полковник Мышковский ведет переговоры о возвращении им вооружения, однако безуспешно. Вскоре он был назначен военным представителем УНР в Румынии.

Когда в конце июля 1919 г. Действующей армией УНР руководил Василь Тютюнник, а полковник Виктор Осмоловский — Волынской группой, Евгений Мышковский принял командование штабом этой группы. В сентябре подчиненные ему части выбили белогвардейцев из поселка Саврань и села Каменоватка. 20 ноября Е.Мышковского назначили начальником штаба Действующей армии УНР. Однако вскоре он заболел тифом, и его с другими тяжелобольными отправили в Ровно. К тому времени город уже заняли поляки, с которыми Петлюра заключил военный договор.

После выздоровления Е.Мышковский возвращается в ряды украинской армии на должность начальника мобилизационной управы Генштаба УНР. Но уже в феврале 1920 г. Симон Петлюра вызывает его в Варшаву и после инструктажа командирует в Кременец. Опытный военачальник Мышковский приступил к формированию генерального штаба армии УНР, которая совместно с польскими войсками должна была выступить против большевиков. После завершения этой непростой работы он получил ранг первого генерал-квартирмейстера генштаба.

В начале июля 1920 г. глава Директории Симон Петлюра и Генштаб армии УНР находились в Проскурове (ныне — Хмельницкий). Однако 5 июля красная конница С.Буденного прорвала фронт. Городу грозило окружение. Полковник Е.Мышковский был вынужден эвакуировать штаб армии. Генерал армии УНР Н.Капустянский вспоминал, что поезду главного атамана удалось проскочить через наиболее поселок Черный Остров на Хмельнитчине, а полковник Мышковский покинул город в последнем эшелоне. На следующий день, 6 июля, завязался отчаянный бой с большевиками. Позже жена Елизавета писала в воспоминаниях: "Оставив при поезде подполковника Чагановского, полковник Мышковский с винтовкой в руках во главе своего отряда начал наступать на главные вражеские силы. Мощным огнем из винтовок заставил большевистскую конницу отступить, преследовал их, пока не упал, получив ранение в бедро и руку". С поля боя его вынес сотник Андрей Чистосердов.

Полковника привезли в больницу в Тернополе лишь через три дня. Чтобы сохранить ему жизнь, консилиум хирургов решил немедленно ампутировать ногу, однако началась гангрена, которая и привела к смерти.

Похоронили Евгения Мышковского на Микулинецком кладбище Тернополя. А глава директории УНР С.Петлюра посмертно присвоил ему звание генерал-хорунжего.

После гибели Мышковского его жена Елизавета работала врачом Волынской дивизии УНР под командованием генерала Александра Загродского. Когда дивизия была интернирована в Польшу и расположилась в городе Калише, Е.Мышковская работала в руководстве лагерного Союза украинок, Украинского Красного Креста. Потом она стала одним из организаторов Украинской библиотеки им. Симона Петлюры в Париже, которая до сих пор является одним из крупнейших центров украинской культуры в мире.