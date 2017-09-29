Радикальный адвокат

"…Не только некоторых людей защищал он со знанием и с пылом перед всяческими судами, но перед историей защищал свой народ так, как не защищал его в течение долгих лет никто", — так оценил личность Льва Бачинского в письме к его жене Наталии выдающийся украинский писатель-новеллист Василь Стефанык. Адвокат, посол (депутат) австрийского парламента и польского Сейма, лидер Радикальной партии, заместитель председателя Украинской Национальной Рады — парламента ЗУНР...

Какой же вклад в историю сделал человек, 145-летие со дня рождения которого недавно отметили в Прикарпатье?

Национально-патриотическое мировоззрение и небезразличный характер парня с покутского села Серафинцы вблизи города Городенки, формировался во время учебы в знаменитой Коломыйской гимназии. Лев Бачинский вместе с Васылем Стефаныком, Иваном Семанюком (будущий литературный псевдоним — Марко Черемшина), Лесем Мартовичем, Василием Равлюком и другими единомышленниками создал тайный кружок. Его участники читали произведения передовых писателей, отмечали шевченковские праздники, организовывали по селам читальни "Просвіти" и участвовали в создании украинских кооперативов. В отличие от Васыля Стефаника и Леся Мартовича, которых исключили из Коломыйской гимназии, и они были вынуждены продолжить обучение уже в Дрогобыче, Льву Бачинскому удалось избежать репрессий: директор гимназии Эммануил Вольф своевременно предупредил юношу, и тот перенес номера запрещенного издания Радикальной партии — газеты "Народ", выходившей в Коломые под редакцией Михаила Павлыка, к адвокату Северину Даниловичу, одному из лидеров Украино-русской радикальной партии.

Лев Бачинский

Учась на юридическом факультете Черновицкого университета, Лев вместе с другими студентами постарался вдохнуть жизнь в нелегальное общество "Союз", которое "поддерживало любовь ко всему украинскому", но к тому времени пришло в упадок. При нем тоже возник кружок радикалов, и их идеи — объединение усилий интеллигенции и крестьянства ради служения общественному делу — приобретали все большую поддержку среди студентов.

Доходы семьи не дали юноше возможности продолжить обучение на стационаре. Он устраивается помощником известного адвоката Теофила Окуневского в Городенке. Но и там разворачивает активную общественно-политическую деятельность — создает в селах кооперативные общества, участвует в акциях в поддержку радикального движения. А за то, что разоблачал злоупотребления австрийской власти (Галичина и Буковина входили в состав Цислейтании — земель Австро-Венгрии, подчинявшихся непосредственно австрийской имперской власти; к венгерской короне, также принадлежавшей Габсбургам, относилось Закарпатье. — Р.Я.) во время т.н. баденовских выборов в сейм Галичины (1895 г.), полиция даже поместила его на 14 суток в тюрьму в Тернополе. Габсбурги в Галичине фактически отдали власть полякам, которые и при Второй Речи Посполитой (1919–1939) были господствующей нацией в крае.

Работая помощником адвоката в Снятыне, Лев Бачинский участвует в создании спортивно-противопожарного общества "Січ", целью которого было пробудить национальное сознание украинцев и, в частности, молодежи. Юноша все же получил юридическое образование. Его дальнейшие адвокатские пути пролегли через Калуш и Стрый. И здесь Лев Бачинский входит в круг наиболее активных деятелей Радикальной партии, которая в своих программных началах выступала за ликвидацию куриальной системы и внедрение общего избирательного права; агитировала за ограничение власти крупного капитала и распространение кооперативного движения; добивалась наделения крестьян землей и закрепления ее в собственности навечно, с правом наследования; протестовала против лицитации (продажи на торгах) крестьянских земель за долги... Он был настолько талантливым оратором, что сумел зажечь сердца 20–30-тысячной публики на народных собраниях. Недаром в июле 1898 г. на съезде Радикальной партии Льва Бачинского избрали членом правления. Вне политической деятельности он защищал земельные и имущественные права простых крестьян в качестве адвоката.

В музее Коломыйской гимназии (сверху слева — портрет ученика Льва Бачинского)

Избиратели достойно оценили его усилия и неустанный труд. Льва Бачинского дважды — в 1907-м и 1911-м избирают послом (депутатом) в Государственный совет в Вене от Станиславовского округа. Австрийский парламент вскоре ощутил его пылкий характер. Выражая недовольство несправедливыми решениями проправительственной коалиции, Лев Бачинский в 1907 г. бросил в министра... трость. А во время дискуссии 13–14 июня 1912 г., когда правительство пыталось утвердить в парламенте раздутый военный бюджет, посол из Покутья на заседании военной комиссии 13 часов без перерыва провозглашал антиправительственную речь. Но и это не венец его принципиальности! Когда австрийское правительство медлило с основанием украинского университета во Львове, украинский парламентский клуб прибег к обструкции. Тогда Лев Бачинский в защиту университета выступал 18(!) часов, побив тем самым рекорды длинных речей всех европейских парламентариев.

2 августа 1914 г. украинские политики Галичины и Буковины образовали в Вене межпартийную организацию — Главную украинскую раду, программа которой предусматривала создание Украинского государства на Надднепрянской Украине и национально-территориальную автономию украинских земель Австро-Венгрии (в Галичине, Буковине и Закарпатье). Лев Бачинский активно участвовал в работе рады. Он также занимался судьбой многих украинцев, оказавшихся в лагерях для интернированных на территории Австро-Венгрии.

В конце Первой мировой войны Австро-Венгерская империя разваливалась на глазах. 18 октября 1918 г. Лев Бачинский участвовал в совещаниях Конституанты во Львове, которая провозгласила на украинских землях Австро-Венгрии независимое государство. А впоследствии вместе с другими политическими деятелями вел переговоры с австрийским правительством о передаче власти в Восточной Галичине в украинские руки.

Барельеф в честь руководителей ЗУНР Евгения Петрушевича, Константина Левицкого и Льва Бачинского около здания в Ивано-Франковске, где в 1919 г. работало правительство ЗУНР

После провозглашения ЗУНР (Западноукраинской Народной Республики) Льва Бачинского назначили комиссаром Станиславовского уезда. В начале января 1919-го, после кровопролитных боев за Львов, правительство и государственные учреждения ЗУНР были вынуждены переехать в Станиславов (сейчас — Ивано-Франковск). Тогда собралась дополненная на выборах Украинская Национальная Рада — парламент ЗУНР. В результате сложного компромисса между национал-демократами и радикалами последние получили три должности в выделе (правлении) Рады и две — в Государственном секретариате (правительстве). Льва Бачинского избрали заместителем президента Рады Евгения Петрушевича.

Как один из ключевых политиков он возглавил делегацию ЗУНР в составе 65 чел., которая участвовала в провозглашении Акта Злуки (Объединения) на Софийской площади в Киеве 22 января 1919 г. А на следующий день во время выступления на открытии Трудового конгресса Лев Бачинский заверил братьев-надднепрянцев: в объединенное государство переходит "такое крестьянство, которое будет большим сокровищем Украины".

После провозглашения Акта Злуки ЗУНР стала западноукраинской областью УНР. В течение нескольких месяцев парламент ЗО УНР принял ряд важных законов — об основах образования, об употреблении украинского языка, о гражданстве, об избирательном праве в Сейм, о введении в обращение гривен и карбованцев. Лев Бачинский как адвокат, опытный в земельных делах, возглавил аграрную комиссию парламента, которая разработала земельный закон (принятый Радой 14 апреля 1919 г.). Документ предусматривал передачу в собственность украинского государства земель, принадлежавших бывшей Австро-Венгерской монархии, — общественных земель, монастырских, церковных, епископских (впрочем, приходам и монастырям надо было предоставить во временное пользование наделы, необходимые для их содержания), земель, приобретенных с целью спекуляции, и остальных земель. Отчужденные земли передавали малоземельным и безземельным крестьянам, но прежде всего жолнерам (солдатам) из земледельцев, проливавших свою кровь, защищая Украинское государство. Чувствуете перекличку с современностью? Разработчики законопроекта не забыли предусмотреть ограничения на продажу или дарение земли. К сожалению, непродолжительное существование ЗУНР не позволило провести земельную реформу. В середине июля 1919-го УГА была вынуждена отойти за Збруч, территорию ЗУНР оккупировали поляки.

Здание Коломыйской гимназии, в которой учился Лев Бачинский (сейчас — школа №1 им. В.Стефаныка города Коломыи)

В начале 1928 г. состоялись выборы в польский Сейм, которые сопровождались массовыми фальсификациями. В государственном архиве Ивано-Франковской области хранится интересный документ — протест Льва Бачинского, поданный в Станиславовский окружной суд. Из допросов свидетелей видно, что в 14 селах Станиславовского уезда провластной партии приплюсовали голоса — бюллетени добрасывали в избирательные урны, переписывали протоколы во время транспортировки в уездную комиссию. Ну точь-в-точь как в Украине во время президентских выборов 2004-го и во время всех последующих волеизъявлений периода правления Виктора Януковича.

Станиславовский суд медлил с рассмотрением жалобы, и Лев Бачинский при жизни не дождался решения, которое приняли по сути дела. А тогда, по результатам выборов в Сейм, девять украинских политиков-радикалов стали послами. Депутатский мандат получил и Лев Бачинский, возглавивший в Сейме отдельный радикальный клуб. Кстати, в 1925 г. его избрали главой Украинской радикальной партии. Авторитет позволил ему возглавлять эту политическую силу и после того, как она в конце 1926-го объединилась с Украинской партией социалистов-революционеров Волыни и стала называться Украинская социалистическо-радикальная партия. Объединенные радикалы протестовали против политических преследований украинцев, заявляли о недопущении полонизации украинских школ, замены полномочий гмин старостинскими комиссариатами и т.п.

В мае 1926 г. в результате военного переворота Юзеф Пилсудский стал диктатором Польши. Его режим санации, созданный под лозунгами борьбы с коррупцией и защиты прав обездоленных, имел мало общего с демократией. Урезание прав украинцев в Галичине, Волыни и Холмщине только усиливалось.

И вот на открытии Сейма новой каденции в марте 1928 г. польское правительство намеревалось продемонстрировать перед Европой устойчивость своей власти. Но как только Юзеф Пилсудский в форме маршала подошел к трибуне, украинские послы стали выкрикивать антиправительственные лозунги. К трибуне протиснулся Лев Бачинский и смело крикнул в лицо диктатору: "Долой избирательное насилие и мошенничество! Выпустить политических заключенных!". Отважный депутат заявил, что украинский народ не прекратит борьбу, пока не получит свободу. Лев Бачинский добился, что в Станиславове — городе, где он жил и занимался адвокатской практикой, все же открыли украинскую гимназию.

Могила Льва Бачинского на старом кладбище Ивано-Франковска (сейчас городской мемориальный сквер)

Известный политик и адвокат умер после продолжительной и тяжелой болезни в Вене на 58-м году жизни. 17 апреля 1930 г. от Станиславовского вокзала, куда привезли гроб, траурная процессия растянулась аж на два километра. По разным оценкам, от 20 до 50 тыс. земляков пришли провести в последний путь человека, который за свою недолгую жизнь много сделал для украинцев. Памятник в его родном селе Серафинцах, барельеф и улица, названная его именем в Ивано-Франковске — весьма скромная благодарность за его неутомимый труд.