Понаехали!

Мы уже привыкли видеть на улицах наших городов птиц— голубей, воробьев, ворон. Разноголосое щебетание посреди мегаполиса так естественно сливается со звуками вокруг, что кажется оно звучало здесь испокон веков, с тех пор как существует город. Даже легенда о княгине Ольге гласит, что княгиня сожгла древлян с помощью голубей и воробьев. Но правда ли все это?

Представился случай поговорить о птицах (а их в Украине насчитывается 432 вида), — ведь 1 апреля во всем мире отмечается День птиц. Именно в этот день в 1906 году вступила в силу Международная конвенция по охране птиц, полезных в сельском хозяйстве. Это был один из первых международных договоров, направленный на защиту пернатых. Ежегодно 1 апреля в разных странах проходит информационная кампания, посвященная популяризации знаний о птицах. Поэтому предлагаю вашему вниманию небольшой очерк по истории птиц в городах Украины.

В действительности птицы жили в городах не всегда. В поселениях Киевской Руси вряд ли можно было увидеть привычных для нас птиц, даже голуби были редкостью.

Естественный ареал голубей в Украине — скалы Крыма. На других территориях они появлялись как одомашненные птицы, часть которых улетала, основав городские популяции. Трудно сказать, когда это произошло, и, скорее всего, не ранее чем несколько столетий назад. Во второй половине XVIII века Жан Шерер называет голубей среди обычных птиц Украины. В то время как Боплан в XVII веке и Себастьян Кленович в XVI веке отмечают, что голуби в наших краях встречаются редко. Это подтверждают археологические данные. Во время раскопок объектов древнерусских времен нашли лишь две косточки голубя в Вышгороде. Одна из них носит следы значительной травмы, после которой птица еще долго жила. Следовательно, это была домашняя птица, вероятно, ее держал богатый человек ради развлечения. Никаких признаков того, что голуби были обычными в древнерусских городах, не обнаружено.

А как же известная из школьных учебников история о княгине Ольге? Эту легенду содержит лишь один из нескольких вариантов "Повести временных лет". К тому же похожие истории, но с другими именами, записаны Саксоном Грамматиком о конунге Халдинге и Снорри Стурлусоном о Гарольде Суровом. Сожжение города с помощью птиц — прием скандинавского эпоса, которым подчеркивается военная хитрость героя. Но к реальным историческим событиям это не имеет никакого отношения.

Что же касается воробьев, то они в древнерусских городах чирикали. И хотя их мелкие косточки имели мало шансов сохраниться, несколько все же были найдены на улице Кирилловской во время раскопок усадьбы XI века. Известны и другие мелкие птицы древнерусских городов, в частности останки зяблика из Софиевской Борщаговки (XII–XIII века) и жаворонок полевой из поселения Райки на Житомирщине (XIII век).

Неоднозначная ситуация с воронами. Находки останков ворон, грачей и галок довольно обычны при раскопках древнерусских поселений. Но сомнительно, что эти птицы летали в самом городе, ведь еще столетия назад в Украине на них охотились. Косвенные свидетельства о потреблении воронов есть и в литературных памятниках, в частности Киево-Печерском патерике. В Слове о преподобном Исакии Пещернике повар насмехается над монахом, предлагая тому поймать ворона. Указанный сюжет сегодня трудно интерпретировать. Не исключено, что эти птицы были пищей для нищих и просьба повара — насмешка над блаженным. Но в чем нет сомнений, так это в том, что вороны не глупы. Поэтому вряд ли они летали там, где на них охотились.

Вполне возможно, что и аисты, настолько обычные в современных украинских селах и городках, в прошлом были редкостью. Григорий Сковорода в произведении "Вдячний Еродій" считает необходимым подробно описать аиста, словно это какая-то диковинка, а не всем известная птица: "Они похожи на журавлей, но светлее оперение и коралловый или светло-красный нос". Орнитологи небезосновательно предполагают, что белый аист расплодился в наших краях лишь несколько столетий назад. Но на Руси он кое-где встречался, — аистов обнаружили во время раскопок в городе Чучин (современная Балыко-Щучинка на Киевщине) и... на страницах Киевского Псалтыря.

Следовательно, голуби и аисты были в городах редкостью, вороны городов избегали, а какие же птицы жили там? В городах преимущественно слышны были птицы, которых держали люди: куры, утки, гуси... ястребы и журавли! Хотя охота с хищными птицами и называется "соколиной", соколов использовали только богачи. Большинство людей охотились с ястребом большим, что подтверждается многочисленными находками костных останков этого вида.

Нередко во время раскопок встречаются останки серого журавля — птицы, занесенной сегодня в Красную книгу Украины. Частично останки принадлежали птицам, подстреленным и съеденным. Но есть основания предполагать, что некоторые из них были домашними любимцами. Польский ученый Збигнев Бохенски отмечает, что в Речи Посполитой журавлей держали при хозяйстве ради развлечения, частично наделяя некоторыми обязанностями сторожевых собак.

В древнерусском поселении Воин на Полтавщине останки журавлей составляют до 12% найденных птиц. Особо следует отметить, что место соединения крыла с лопаткой у тамошних журавлей имеет повреждение. Вероятно, им делали надрез сухожилия мышц крыла, соответственно в наших краях журавли тоже были домашними любимцами.

Следовательно, разнообразие пернатых в поселениях Киевской Руси отличалось от сегодняшних певчих стай. Большинство видов, щебечущих и воркующих сейчас на улицах Украины, стали горожанами недавно. Время появления там голубей и ворон остается загадкой, впрочем — о других кое-что известно.

С началом высотной застройки в городах стали привычными птицы, которые в природе любят скалы. Например, серпокрыльцы. Издалека в стремительном полете они похожи на ласточек, и так их иногда неправильно называют.

В "каменные джунгли" переселились еще одни любители бескидов — пустельги. Эти небольшие соколы стали привычными в городах Украины. Их добыча — мышевидные грызуны, из-за чего пустельги обрели способность видеть отблески лучей ультрафиолетовой части спектра. Дело в том, что некоторые вещества в природе отражают ультрафиолет. Одна из таких субстанций — моча. Летая в погожий день, пустельги отмечают, как много вокруг отблесков мочи грызунов, и принимают решение о перспективности этих "охотничьих угодий". Поскольку способностью блестеть в ультрафиолете наделена любая моча, то после массовых гуляний наши города для соколов сияют не хуже Лас-Вегаса!

В течение XX века коренным образом изменились не только города, но и птичье население в них. Только сто лет назад, в 1921 году, в Украине появилась горихвостка-чернушка, которая на сегодняшний день является обычной птицей наших городов и городков. В середине века заселять города начал канареечный вьюрок (щедрик) — небольшая птица, чей щебет сейчас звучит в большинстве парков Украины.

Самый известный пример — распространение кольчатой горлицы. Эти птицы повторили путь Александра Македонского, только в обратном направлении и с большим успехом. В давние времена кольчатые горлицы жили на территории Индии. Со временем их ареал расширялся, и в XX веке птица начала "наступление на Европу". В 1943 году кольчатые горлицы появились на Закарпатье, а в 1955-м достигли Киева. Сегодня это привычная птица в городах нашей страны.

В 1947 году на Закарпатье заметили еще один новый для Украины вид — дятла сирийского. В Киев он летел немного дольше, чем горлица, и впервые появился в столице в 1973-м году.

Похоже, процесс изменений пернатого населения не прекращается. В течение последних десятилетий мы наблюдаем активное проникновение в города птиц, которые раньше жили в лесной чаще: дроздов, голубя вяхиря и других.

Как видим, история города — это не только история застройки или последовательности смены политических режимов. Это также история его жителей: как двуногих, так и четвероногих, пернатых и даже членистоногих. Благодаря им, мегаполисы не превратились окончательно в бетонные гетто, а продолжают сохранять связь с природой и остаются в составе нашего общего дома — биосферы.