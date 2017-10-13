Под омофором Пречистой Девы

Со времени основания христианства Пресвятую Деву Марию за Ее великую добродетельность и помощь уважает весь христианский мир.

Церковь усматривает в Ней заступницу перед Сыном за весь человеческий род. Особое содержание культ Богородицы приобрел в Украине. Первый строящийся христианский храм, возведенный Владимиром Крестителем в 989–996 гг., т.н. Десятинная церковь, был посвященный именно Матери Божьей. Тогда киевляне впервые увидели иконы Богородицы, привезенные князем из Корсуня (Херсонеса), а также из Царьграда как приданое его молодой жены Анны, сестры византийского императора Василия ІІ Болгаробойца. Те иконы с тех пор ценят как святыни, которые связывают с истинным образом Девы Марии, и по сей день они исключительно важны для обоих крыльев христианства — православного и католического. Икона Богородицы стала символом веры, напоминанием о евангельских событиях, поощрением к молитве, атрибутом при осуществлении богослужений, а также объектом борьбы между княжескими кланами за владение святынями, предметом военной добычи и дарения.

Об одной такой иконе византийского письма, которая называется "Чудотворная Вышгородская" (по месту хранения), или "Богородица Нежности", рассказывается в "Слове о полку Игореве". В 1155 г. князь-сепаратист Андрей Боголюбский, задумав перенести столицу на север государства, напал на Киев, разграбил город и вывез чудотворную икону сначала на Суздальщину, а со временем — в церковь Успения Пресвятой Богородицы во Владимир-на-Клязьме. В 1480 г. уже переименованную на "Владимирскую" икону отправили в Москву — в один из храмов Кремля. После большевистского переворота икона стала экспонатом Третьяковской галереи, а в 1993-м ее передали Московскому патриархату. Вышгородская икона Божьей Матери считается национальной святыней России.

Вышгородская (Владимирская) икона Божьей Матери

Святыней Беларуси является икона, вывезенная в свое время из Украины. Это т.н. Жировицкая Богоматерь. Сейчас она хранится в главном храме мужского Успенского монастыря г. Жировичи, а ее копия (настенная фреска), найденная в 1718 г. во время реставрации храма святых мучеников Сергея и Вакха — тогдашней римской резиденции греко-католического ордена василиан, — в алтарной части этой церкви. Почитаемая католиками Литвы Остробрамская икона Божьей Матери также имеет украинские корни.

Подобная история и Белзской иконы Богородицы. Легенда рассказывает, что в ХІІІ в., после разрушения Белза монголо-татарами, Матерь Божья сошла на землю и оставила на камне след, а на пожарище княжеского храма — свою икону. Весть о чуде разлетелась по округе, множество паломников шли в Белз за защитой чудотворной иконы. На месте княжеской церкви люди выстроили деревянную часовню, где и хранилась чудотворная икона.

В 1382 г. щедрый меценат и основатель первой Галицкой католической митрополии (1375 г.), дидич и наместник Польши (с 1378 г.) Владислав Опольский вывез чудотворную икону Пречистой Богородицы в Польшу в Ченстохов, где она хранится и по сей день в монастыре братьев паулинов, что в Ясной Гуре. Икона Ченстоховской (Белзской) Божьей Матери стала первой из украинских, которая в 1717 г. удостоилась коронации (у римо-католиков — особый акт чествования наиболее почитаемых чудодейственных изображений Богородицы; литургийный акт коронования осуществляет Папа Римский или делегированный епископ). Икона стала символом национальной гордости поляков, которую они именуют святой королевой Польши. В 1932 г., в связи с 550-й годовщиной перенесения чудотворной иконы Матери Божьей из Белза в Ченстохов, был введен праздник в честь Богоматери Ченстоховской (26 августа; в православных Ченстоховскую Богородицу чествуют 19 марта). В те времена перенесение икон из страны в страну (не всегда добровольное, иногда насильственное или вынужденное) — явление распространенное. Перенесение, или по-церковному "отыскание", наиболее чтимых церковных реликвий часто становилось всецерковным, даже государственным торжеством.

Икона Ченстоховской (Белзской) Божьей Матери, которая происходит из Византии, была привезена в Украину, а из Украины — в Польшу (где и находится по сей день), стала настоящим симво- лом единства восточных и западных христиан. И не важно —написана икона в седой древности или списана позже. Главное, что тем иконам доверяют- ся люди: православные и католики, верующие и неверующие, ведь до 1054 г. мы все были в лоне единой христианской Церкви

О происхождении иконы Белзской Божьей Матери существует несколько версий. Некоторые исследователи считают, что икона происходит из Константинополя. Якобы в 803 г. византийский император Никифор І подарил ее своему римскому визави Карлу Великому, а тот передал Киевским князьям, которые и поместили образ в замке Белза. Ученый-хронист, поэт и по совместительству бургомистр Львова (1640–1660) Варфоломей Зиморович (Озимак) доказывал, что это одна из 70 известных икон, которые написал с Матери Божьей еще при жизни первый христианский иконописец евангелист Лука на крышке стола, за которым собиралось святое Семейство. В 989 г. вместе с приданым княжны Анны образ попал в Киев. Позже икона перешла к князю Льву І Даниловичу, а он подарил ее монастырю святого Онуфрия в Лавре. И уже отсюда чудотворный образ забрал Опольский. Есть и другие предания о происхождении и дальнейших странствованиях этой иконы. Некоторые считают, что это произведение работы украинских художников, о чем свидетельствуют стиль, художественное выполнение и характерные особенности живописи древнеукраинской иконографии. Современные исследователи доказывают, что икону Ченстоховской (Белзской) Богородицы перерисовывали как минимум трижды. Самый старый пласт краски датируется не раньше чем ХІІ–ХІІІ в. Как бы там ни было, но очевидным является то, что она 500 лет находилась в Белзе и уже хотя бы поэтому является частью нашей духовности.

В Гданьске в костеле св. Николая хранится икона Богородицы Проводницы (Одигитрии) византийского письма — вероятно, также из приданого княжны Анны. Продолжительное время этот образ был родовой святыней киевских князей и считался одной из первых икон Руси-Украины. Перед ней молились великокняжеские семьи Ярослава Мудрого, его сына Всеволода и внука Владимира Мономаха. В 1270 г. князь Лев І Данилович перевез икону в Галич, а через два года — во Львов. В 1377 г. икона перешла к католикам. По легенде, она была подарена доминиканскому ордену тем же Опольским, который на то время еще был наместником Галичины (Королевства Русь) и всячески способствовал окатоличиванию края. Однако некоторые исследователи считают, что икону Лев І подарил своей жене, дочери короля Венгрии Белы ІV Констанции, которая после бракосочетания с Галицким князем осталась в католической вере. И это неудивительно, ведь ее родные сестры Кунегунда и Маргарита, от рождения посвященные родителями Богу, причислены к лику католических святых, а Йолента — к блаженным. В 1749 г. Папа Бенедикт ХІV дал разрешение на коронацию иконы Богоматери Проводницы, которая и состоялась торжественно 30 июня 1751 г. Через два года краковская каштеляновая (в ХVІІІ в. почетный титул польского сенатора) Людовика из рода Мнишков Потоцкая в память об этом событии за свой счет соорудила во Львове на месте коронации каменную колонну (не сохранилась). В течение почти семи столетий этот образ, озаренный памятью о великих украинских князьях, защищал львовян от разных бед. Однако в 1946 г. монахи-доминиканцы вместе с другими святынями вывезли чудотворный образ Богородицы Проводницы в Польшу.

Чудотворная икона Матери Божьей Лопатинской, фото 1986 г.

Похожая судьба и чудотворной иконы Лопатинской Божьей Матери. И хотя этот образ не принадлежит кисти евангелиста и даже по происхождению не достигает времен Византии, а является только копией (по-церковному "списком") иконы Ченстоховской Одигитрии, по количеству чудесных духовных и телесных исцелений не уступает известным чудотворным иконам. История этого образа ведет начало от лета далекого 1754 г., когда чашник (в средние века в Речи Посполитой — заведующий погребом с напитками при родовитом дворе, должность, которую занимали представители знатных семей. Во времена, о которых речь идет, — должность номинальная, но почетная и уважаемая) шляхтича Цехановского Матей Нестоемский из села Редкова (ныне Радивиловский район Ровненщины), находясь во время заседаний коронного трибунала (высшая апелляционная инстанция для родовитых судов) в Люблине, попросил слугу (по фамилии Доманский) депутата этого трибунала — летичевского судьи Станислава Качевского, который как раз собирался осуществить прощу в Ченстохове, привезти копию знаменитой чудотворной иконы. Вскоре в Люблин было доставлено несколько списков образа Ченстоховской Божьей Матери, написанных на полотне (оригинал — на липовой доске), из которых г-н Матей выбрал "самый похожий". Счастливый владелец иконы заказал в соседнем с Редково селе Козин (где, наверное, были умелые мастера) деревянную раму для иконы и привез ее домой. На многочисленную семью Нестоемских икона произвела незабываемое впечатление. На них молитвенно смотрела преисполненная грусти, сожаления и тоски грустная Дева Мария, которая тяжело переживает за будущие страдания своего Сына Иисуса Христа, ибо знает о судьбе тех, кто обратился к Ней, прося духовной поддержки, понимания и прощения, кто в скорби и печали живет и несет свой крест. Иконописец сумел так мастерски передать чувство тревоги Девы Марии, что святой образ невольно навевал зрителям глубокие, тревожные и сочувственные мысли.

Чудеса с иконой начали происходить уже 1 сентября 1754 г. Было воскресенье, и семья пошла в церковь (Нестоемские были католиками восточного обряда). Дома осталась малолетняя дочь Марианна, которая, по примеру родителей, молилась перед недавно приобретенной иконой. И вдруг произошло чудо — икона засияла внеземным светом, а из глаз Матери Божьей закапали слезы. Вернувшись из церкви, г-н Матей узнал, что и его жена раньше видела, как "плачет" икона. В семейном кругу решили никому об этом случае не рассказывать, потому что люди "не поняли бы и говорили, что мы слишком добродетельные и святые", только пригласили удостоверить чудо местного настоятеля униатской церкви о. Василия. И когда в родовом имении произошли два пожара подряд, во время которых выгорела почти вся усадьба, но огонь миновал только светлицу, где хранилась икона Божьей Матери, весть о ней разошлась по округе. В усадьбу потянулись местные жители, редковский парох начал проводить у иконы молебни. А впоследствии образ прославился "чудесами и благодеяниями".

Скептики скажут, что, дескать, знаем, читали: дальше — вещий сон, перенесение иконы в храм и, на радость священникам, — тысячи паломников к иконе. Заметим, что на самом деле многие чудотворные иконы имеют похожие судьбы. В частности икона Гошевской Божьей Матери (исчезла в 1950 г., возможно, изъята органами УМГБ), тоже список с Ченстоховской, но более ранний (1704 г.), также побывала в пожаре и уцелела. Впрочем, копиями является множество чудотворных святынь, и то, что икона является списком, вовсе не преуменьшает ее духовной значимости. Некоторые исследователи утверждают, что икона Почаевской Божьей Матери не является оригинальной. Монахи униатского ордена василиан, покидая в 1832 г. стены обители, забрали с собой (из других источников — спрятали) чудотворный образ. А нынешняя икона, которой поклоняются и православные, и католики восточного и латинского обрядов, является даром российского царя, как и нынешний иконостас собора Успения Пресвятой Богородицы.

Или Нестоемскому приснился, как он сам говорил, вещий сон, или он почувствовал, что недостоин хранить такое сокровище в собственном доме, но 5 июля 1756 г. икону привезли в Лопатин (ныне Радеховский район Львовщины) в 30 км от Редкова и поместили в часовне дворца собственницы городка Екатерины Мнишек из семьи Замойских. После молебна, который отправил настоятель лопатинской русской церкви (так в те времена называли греко-католиков) Успения Пресвятой Богородицы, икону перенесли в Лопатинский римо-католический костел Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Весть о чудесах и благодеяниях, произошедших при заступничестве иконы Лопатинской Божьей Матери, дошла до Львовской католической архидиецезии (ведущий орган территориальной единицы Римо-католической церкви). Исполняющий обязанности архиепископа администратор Львовской архидиецезии викарий Самуэл Рох Гловинский приказал опечатать икону до выяснения сути дела, что было выполнено. 13 марта 1758 г. архиепископом львовским стал Владислав Александр Лубенский, который уже 23 августа того же года назначил епископскую комиссию по изучению чудотворного феномена Лопатинской Богородицы. На протяжении полугода святые отцы выслушали под присягой около полусотни свидетелей, среди которых два священнослужителя — о. Василий Костюхевич из Редкова и о. Леон Нешчипковский их Корытниц (ныне Локачевский район Волынской области), а также вся семья Нестоемских (в том числе их малолетние дети). 23 февраля 1759 г. комиссия официально признала эти явления чудом и откровением, которое не противоречит католической доктрине. Архиепископским декретом были подтверждены выводы комиссии, о чем верным объявили 8 апреля того же года в ходе воскресного богослужения.

Главный алтарь костела Непорочного зачатия Девы Марии с иконой Божьей Матери Лопатинской Фото 1911 г.

Торжества по случаю перенесения чудотворного образа к главному алтарю лопатинского костела и его интронизация, которую по доверенности архиепископа проводил золочевский ксендз Себастьян Сухоцкий, происходили в течение трех дней (12–14 мая 1759 г.). Историк отмечал, что празднование проходило "под аккомпанемент оркестров, под звуки труб и барабанов, церковных колоколов и салюта пушек". Такого духовного воодушевления Лопатин до тех пор не знал. Приехало много гостей и делегаций. В двух христианских храмах проходили торжественные молебны, сопровождавшиеся специальными проповедями.

В следующем году член упомянутой выше епископской комиссии В.Шилярский опубликовал хронику о чудесах иконы Лопатинской Божьей Матери: Świadectwo o Cudach y Łaskach Nayświętszeey Maryi Panny Łopatyńskiey... Lwów, 1760, где представил протокольные свидетельства 42 человек из Редкова, Лопатина, а также ближайших и отдаленных населенных пунктов.

25 сентября 1770 г. Папа Климент ХІV (1769–1774) своим бреве (короткое папское послание) предоставил право полного отпущения грехов верянам, которые хотя бы дважды в год — на праздники Рождества Пресвятой Богородицы и Непорочного Зачатия Девы Марии — посещают лопатинский костел. Лопатин стал отпущенным местом культа Девы Марии. И это закономерно, ведь все в этом галицком городке и сегодня пропитано образом Пресвятой Богородицы: два христианских храма освящены именем Девы Марии: греко-католический — Успения Пресвятой Богородицы, римо-католический — Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии; есть две часовни, посвященные Матери Божьей; на гербе Лопатина, известного с ХVІ в., изображена Дева Мария с ребенком на руках; до 1947 г. на главных въездах в город стояли две скульптуры Девы Марии, к сожалению, разрушенные во время коммунистического богоборчества. Культ Девы Марии Лопатинской объединил верных восточного и латинского обрядов. Документы свидетельствуют, что Лопатин ежегодно посещали свыше 40 тыс. паломников. В 1770 г. состоялся литургийный акт коронации чудотворной иконы Лопатинской Божьей Матери. Очевидно, что к этому событию по католической традиции из Апостольской Столицы были переданы освященные Папой Римским позолоченные серебряные короны и узорчатая рама, а также расшитые золотой нитью одеяния.

Герб Лопатина, известный с 16-го века.

В 1782 г. в Лопатине был открыт новый каменный костел, построенный за счет тогдашних собственников городка Адамом и Соломеей Холоневскими по проекту известного архитектора немецкого происхождения Бернарда Меретина, автора многих общественных и культовых сооружений в Галичине, в частности Собора святого Юра во Львове. Настенные фрески выполнил польский живописец-монументалист Станислав Строинский. По благословению Львовского архиепископа Фердинанда Онуфрия Кицкого чудотворную икону Матери Божьей Лопатинской торжественно перенесли в нововозведенный храм и поместили над главным алтарем. Со временем по обе стороны иконы и под ней появились многочисленные воты — пожертвования из драгоценных металлов и камней за выслушанную молитву и предоставленное чудо в виде чудесно исцеленного органа: сердца, уха, руки и т.п.

Лопатинский костел Непорочного зачатия Девы Марии. Фото 1911 г.

В 1944 г. римо-католические священники, второпях покидая Лопатин, тайно вывезли из костела в Польшу в городок Рудник (ныне Жешувское воеводство) все ценные вещи, включая икону Лопатинской Богоматери. В 1945 г., вместе с бывшими вынужденными переселенцами-лопатинцами, чудотворный образ попал в Силезию, присоединенную к Польше по решению Потсдамской конференции. Сейчас икона хранится в приходском костеле села Войцицы (Опольское воеводство, РП). В 1984 г. этот храм был ограблен. Среди других вещей вандалы украли корону Божьей Матери Лопатинской и повредили серебряную раму. В начале 1985 г. изувеченную икону отправили в краковские реставрационные мастерские Академии изобразительного искусства им. Я.Матейка. Реставрацию и консервацию провела художник-реставратор Беата Кудук. Краковские мастера изготовили утраченные и реставрировали поврежденные элементы иконы (короны, раму, одеяние), которые освятил в своей летней резиденции в городе Кастель-Гандольфо (Италия) Папа Иван Павел ІІ. Литургийный акт повторной коронации провел 10 августа 1986 г. делегированный Ватиканом архиепископ Вроцлавский кардинал Генрик Роман Гульбинович. Вопреки всем историческим перипетиям, слава чудотворной иконы в ХХІ в. не угасла, о чем свидетельствует бесконечная цепочка паломников, идущих в Войцицы к Лопатинськой Божьей Матери за помощью и заступничеством, идут за чудом и благодеянием.