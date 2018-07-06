Переяславщина: перезвон столетий

18 января 2018 г. исполнилось 364 года со времени Переяславской рады, имеющей в истории весьма противоречивый отголосок: объединение, воссоединение, вхождение, присоединение.

А в реальности все закончилось порабощением и лишением украинского народа независимости. Московский протекторат над Украиной оказался обычным присоединением наших земель к Московскому царству, которое уже тогда было в состоянии развития и расширения имперского государства во главе с самодержцем.

После 1654 г. более чем на три с половиной столетия в Украине воцарилась переяславщина, длившаяся (с перерывом в четыре года 1917–1921) до распада СССР в 1991-м. Хотя освободиться от нее пытались не раз. Вспомним, в частности, Украино-московскую войну 1658–1659 гг., во время которой гетман И.Выговский вместе с татарами и польскими добровольцами разгромил под Конотопом армию московитов князя А.Трубецкого, и попытку гетмана И.Мазепы в период Северной войны (1700–1721) при поддержке короля Швеции Карла ХІІ освободить Украину от "царской ласки". С крахом Российской империи в феврале 1917-го думалось, что переяславщина навсегда отойдет в небытие. Но все попытки Украины вырваться из неволи потерпели крах. Окончательно присяга царю было упразднена в независимой Украине — 21 июня 1992 г.

После 1654-го Москва постепенно превратила переяславщину в главную скрепу т.н. вхождения в "русский мир", которое нарекли воссоединением, о чем и сегодня всякий раз повторяют как заклинание в своих претензиях на Украину. Российские идеологи, разрабатывающие тактику и стратегию относительно Украины, считают: дескать, если для украинцев Б.Хмельницкий — национальный герой, то это означает, что народ за него, поддерживает то, что было зафиксировано договорами в Переяславе и после него. А нынешняя украинская власть – фашистская хунта – этого не принимает.

В такой ситуации есть потребность уточнить оценки переяславщины. И здесь мы сталкиваемся с двойным смысловым прочтением тождественной сущности. С одной стороны, переяславщина начала продолжительный этап национально-освободительной борьбы народа, которая и сегодня имеет первостепенное значение в общественно-политической плоскости украинского создания государства, в чем и выражался исторический выбор Б.Хмельницкого. А с другой — в течение веков она трактовалась как право-договорный акт узаконивания Москвы господства в Украине, а после распада СССР стала одним из оснований для открытой агрессии со стороны РФ. Эти действия Кремль видит главным условием восстановления Российской империи. Мог это предусмотреть Б.Хмельницкий? Можно думать по-разному. В истории конфликт всегда содержит много неизвестного, скрытого во времени. Но тогдашнее видение развития, заложенного переяславщиной, и его оценка через сотни лет приобрели новые контуры в условиях реализации идеи украинской независимости, которая вынашивалась столетиями. Совершенное в Переяславе сегодня получает новую оценку. Критическую с точки зрения уступок в 1654-м Московскому царству, которые и сегодня Россия использует в гибридной войне против Украины. А тогда они привели к нивелированию надежд Хмельницкого и украинцев на быстрое завоевание независимости. Следует подчеркнуть: несмотря на тогдашнее большое достижение, которое оставалось неизменным сотни лет и до сегодняшнего дня, это процесс национально-освободительной войны, задействованный гетманом в середине ХVІІ в. и воспринятый на длительное время — как необходимость и справедливость — всем украинским обществом. С того времени и по сей день продолжается борьба за независимость и соборность Украины.

Покрова Богородицы с изображением Богдана Хмельницкого. Икона XVII в.

Выход из-под власти короля Речи Посполитой закончился всевластием царя Московии. Но последняя в общественной плоскости намного отставала от развития Польши. И Украина стала страной еще более ограниченного суверенитета. В крупных городах создавались царские администрации и располагались гарнизоны. Московии даже стало выгодно враждовать с другими странами, поскольку Украина потеряла право вести переговоры с ее врагами.

А с кем Россия не враждовала? Некоторые из ближайших соратников Богдана Хмельницкого не присягнули царю (И.Богун, И.Сирко). Учитывая, что царь "холопам не может присягать", сама присяга была односторонней. Понимал ли Богдан, чем закончится его московский вариант обретения независимости и создания государства? Думается, да. Гетман мыслил по-европейски и был самообманут незнанием "русского мира". Незадолго до смерти прозрел. Но время было утрачено.

Новый этап военных действий был уже московско-польской войной за доминирование в Восточной Европе, в которой Украина, к сожалению, оказалась разменной монетой и, в конечном итоге, была разделена по Днепру, так как Речь Посполитая и Московское царство, беспрерывно воюя между собой, оказались в патовой ситуации, в состоянии равновесия сил. Но начатое и не доведенное до конца Б.Хмельницким имеет свое продолжение и сейчас, в ХХІ в. В этом его первая и большая заслуга перед Украиной.

С распадом СССР Россия вновь обратилась к переяславщине как испытанному средству использования "исторического права" Москвы на владение Украиной. Процесс активизировался в период Революции достоинства, когда Россия перешла к прямой агрессии: аннексировала Крым и вторглась в Донбасс. То есть начала применять уже открытые военные меры по возврату Украины в "русский мир". Стратегия Кремля известна — никакой самостоятельной независимой Украины нет и быть не может.

Для В.Путина возврат Украины в "русский мир" — то единственное, что содействовало бы ликвидации нынешних государств постсоветского пространства. Делается все, чтобы не допустить их выхода из-под контроля России, — через СНГ, использование старых экономических, транспортных, культурных и других связей еще с советского времени, закрепление Москвы в роли арбитра в межнациональных, межэтнических и религиозных конфликтах и т.п.

Показательной в этом смысле является стратегия Москвы на восстановление переяславщины относительно Украины. Она сводится к следующему: а) через замораживание аннексии Крыма, хроническую "странную войну" в Донбассе внедряется система социально-экономической и политической консервации Украины в недоразвитом, нереформированном постсоветском формате, в состоянии броуновского движения внутренней борьбы между олигархическими кланами (что держит ее в подвешенном состоянии) и, в то же время, для "братского поучения" всех постсоветских стран; б) через московские информационные агентства за границей навязывается негативный образ Украины как не способной к государственной самоорганизации; в) Москва систематически ведет политику, направленную на обособление и разрушение украинской экономики: в обход Украины прокладываются железные дороги, через строительство подводных газопроводов в Западную Европу блокируется украинская ГТС.

Постановление Земского собора от 1 октября 1653 г. об объединении Украины и Московии

Все вместе сводится к изоляции Украины от внешнего мира. В Кремле считают, что в создаваемом жестком корсете Украине некуда будет деваться, кроме как вернуться в "русский мир". В морально-политической плоскости со стороны Кремля звучат постоянные заклинания, что в Украине правит бандеро-фашистская хунта. Пользуются тем, что простые граждане постсоветского пространства не совсем четко представляют себе содержательную нагрузку слова "хунта". Еще с советских времен оно так часто звучало в негативном значении, что и сегодня воспринимается как диктат военных.

Что же касается фашизма, то здесь полное непонимание его природы. Фашизм как явление присущ только большому государству, которое стремится вернуть утраченные позиции в мире. Одновременно систематически навязывается тезис о неспособности украинцев построить свое независимое государство. Сама же Украина, утверждают российские идеологи, это Малороссия — часть "русского мира". А если нет украинского народа как такого, то не может быть и никакого независимого украинского государства, а преемником Киевской Руси является только Московское царство, а сейчас — РФ.

При этом наши северо-восточные соседи замалчивают, что, несмотря на промахи внутренней и внешней политики, власть в Украине с 1991 г. создавалась легитимно. Никто из президентов не замахивался на третий срок. Даже больше, протестными майданами в период Оранжевой и Революции достоинства, узаконенными ООН как право народа на восстание против узурпации и тирании, граждане Украины демонстрируют, кто в действительности является источником власти.

Так каким должен быть ответ Украины в нынешней ситуации, и как ей окончательно выйти из переяславщины в условиях агрессии, в том числе и мощной информационной войны со стороны Москвы?

Во-первых, настойчиво и последовательно реформироваться, очищаться от живучих репейников коммунистического режима, многолетней украинской переяславщины в "русском мире". Реформ не бывает первоочередных (введение демократии) и отложенных на неопределенное будущее (откровенное и многолетнее блокирование рыночного статуса земли). И то, и другое — взаимообусловлено. Есть ли демократическая опора своих гражданских прав у крестьянина, если он лишен возможности распоряжаться и владеть землей?

Во-вторых, немедленно и бескомпромиссно полностью очистить управленческие и властные структуры от тоталитарного принципа абсолютного контроля власти над всем и всеми. Глушение свободы уничтожает инициативу. Но в районных и областных администрациях остались отделы сельского хозяйства, которые были еще в колхозной системе. Чем они занимаются сегодня? Эти чиновники ездят на поля, которые принадлежат аграрным холдингам, владеющим паями земледельцев, принадлежат фермерам, крестьянам-единоличникам, — проверяют, в каком состоянии растения, все ли растет. Какой от этого эффект?

Есть ли потребность в двоевластии, которое обусловлено парламентско-президентской моделью республики? Результат неутешительный. Равные субъекты власти заняты выяснениям и уточнением своих прав и полномочий. Продолжается бессмысленная борьба за первенство в этом равном тандеме, чтобы только доказать друг другу, кто все же "главнее". Ее методы оставим "за кадром". Они никому не идут на пользу: проиграют все. Государство должно быть или парламентским, или президентским, в зависимости от того, кто конституционно формирует правительство. В системе парламентско-президентской власти решения государственных задач сводится обычно к перетягиванию властного одеяла, интригам и т.п.

Многие годы ищут модель избирательной системы, поскольку давно созрела потребность ее усовершенствования. Верховная Рада, естественно, стремится остаться в бывшей системе координат. Но надо ли изобретать велосипед? Ведь самый совершенный вариант избирательной системы, которым пользуются во всем мире, — это выборы депутатов по открытым партийным спискам. Случайные люди и лица, преследующие собственные интересы, прежде всего коррупционные, вообще туда не попадут, так как ни одна политическая сила не захочет терять лицо и места в парламенте из-за непринятия избирателями кого-то из предлагаемых ею кандидатов. Хотя вся прошлая история говорит о том, что и в такой ситуации в политическую "элиту" попадают нечистые на руку лица...

Все должности в системе государственной власти должны заполняться только на конкурсной основе. Тогда у молодых талантливых людей появится стимул учиться и овладеть наукой государственного служащего. Запад, если он готов помочь Украине стать образцовой страной постсоветского пространства, должен начать и воплотить в жизнь малый "план Маршалла". Только демократическая и процветающая Украина победит Россию тем, что последняя окажется в состоянии пристыженной и отсталой во всех сферах жизненных стандартов и демократических свобод. Именно этого больше всего боится Кремль. А изучение "хорватского варианта" недостойно времени на его обсуждение. Кто толкает Украину на такой путь, тому, очевидно, не жаль нашу страну.

Кто-то, прочитав этот материал, может заметить: не трогайте великих деятелей нашей непростой истории. Но даже пророк украинского духа и сущности Тарас Шевченко не был таким категоричным. Для него свет всегда был светом, а тьма — тьмой. Их оттенки — точными. Если хотим искать правду, то у Шевченко она кристально чистая, какой бы горькой не была. Значит, есть с кого брать пример.